Android 12 beta míří do dalších mobilů. Jakých a jak ji do nich dostat?

Od chvíle, kdy Google oficiálně představil systém Android 12 a spustil jeho testovací beta program, se rozběhl klasický kolotoč oznamování a zjišťování, v kterých zařízeních je možné novou verzi vyzkoušet. Jako první tu příležitost samozřejmě měli majitelé telefonů Google Pixel. Ty mají v tomto ohledu výsostné postavení. I letos se ale několik konkrétních modelů různých značek objevilo v seznamu pro testování této novinky. Android 12 beta je v aktuální vlně oficiálně dostupná pro následující telefony.

Telefony momentálně vybrané pro tetování Android 12 beta

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i (Mi 11X/Redmi K40 Pro)

Xiaomi Mi 11 Pro

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OPPO Find X3 Pro

Vivo iQOO 7 Legend

Realme GT

Nokia X20

ASUS ZenFone 8

Sharp AQUOS Sense 5G

Tecno Camon 17

TCL 20 Pro 5G

ZTE Axon 30 5G Ultra

Například Samsung telefony v seznamu tradičně chybí. Nová verze Androida (i v betě) dorazí oficiálně až v rámci přepracovaného One UI. Jak se ale k nejnovějšímu Androidu momentálně dostat u vyjmenovaných mobilů? U některých je přístup zajištěn celkem jednoduše, u jiných ale platí například regionální omezení. V případě Xiaomi je potřeba se vydat na speciální web s beta verzemi, které jsou ale bez nadstavby MIUI. Zájemci tak otestují čistý Android. OnePlus má přihlašování do beta programu také umístěno na webu. Platí to i pro vybraný OPPO mobil a zástupce od Vivo.

V případě Realme GT je bohužel testování omezeno jen na Čínu a ani odkaz na neoficiální zapojení momentálně nemáme. Oproti tomu ASUS má pro zájemce program přehledně nachystaný a připraveni jsou také u TLC, ZTE, Sharpu a nováčka Tecno. Nokia pro svůj model X20 zatím spuštěné přihlašování nemá a bude prý až “později letos”. Tak uvidíme, jak dlouho se bude v tomto případě čekat.

Jak se vám zatím líbí Android 12 z obrázků a videí?

