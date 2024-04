Vždy, když cestujeme na nějaké nové unikátní místo, přemýšlíme nad výbavou

Nikdo s sebou nechce tahat zbytečné věci, ale nechce doma nechat dobrého pomocníka

Poradíme vám hned 10 tipů, co se nám osvědčilo (nejen) na pláži

10 tipů, obsah článku

Mobil neumí plavat

I když mají dnešní mobily často krytí IP68, znamená to pouze to, že nějakou dobu vydrží fungovat i pod vodou. Pokud vám ale mobil spadne do hluboké vody, budete jen těžko přemlouvat nějakého potápěče, aby vám ho lovil ze dna. Ale kdyby mobil plaval na hladině, je šance na záchranu mnohem vyšší.

Naučte mobil plavat

Pokud se chystáte do míst, kde něco podobného hrozí, můžete mobil vložit do igelitového sáčku, ze kterého nevytlačíte všechen vzduch. Pokud se mobil takto dostane do vody, nejen, že ho sáček ochrání před přímým kontaktem s vodou, ale díky vzduchové bublině bude plavat a vy ho poměrně snadno vylovíte. Použijte nejlépe zatahovací sáček, který se používá třeba na tekutiny, které s sebou berete do letadla.



Aby mobil nepadal

Výše popsaný tip je sice účinný v případě, že vám mobil spadne do vody, ale má své nedostatky. Kromě toho, že se mobil bude špatně ovládat, může spadnout třeba do hluboké skalní průrvy a pak by sáček už nepomohl. Ne, nebudeme vám radit, abyste si na mobil přivázali 30metrový provázek, i když to by se někdy také hodilo. Můžete ale koupit kryt na mobil, který umožňuje připevnit poutko na ruku nebo popruh kolem krku. Pokud takový kryt nemáte, dá se často poutko provléknout nějakým otvorem třeba okolo reproduktoru. Do levnějšího krytu si můžete dírku udělat sami.

poutko na ruku

Můžete použít profi poutko od Peak Design a nebo levnější variantu z Číny za desetinu. S takovým vybavením se mobil bude mnohem lépe držet a riziko pádu je pak o dost menší.



Nechte u mobilu funkční kontakt

Může se stát, že telefon ztratíte nebo zapomenete. Případný poctivý nálezce by pak měl být schopný vám telefon vrátit. Pokud se to stane v cizině ve městě, kde plánujete strávit jen jeden den, nepomůže, když nálezce telefon odnese na úřad. Nechte tedy ideálně na zamykací obrazovce, pokud to telefon umožňuje, případně na papírku vloženém pod kryt, telefonní kontakt. Papírek vlastně doporučujeme vždy pro případ, že by se telefon vybil. Nezapomeňte, že číslo musí být v mezinárodním formátu a nesmí to být vaše číslo, ale třeba partnerky nebo kolegy! Vám se nálezce nedovolá.

Zálohujte Toto není drobný tip, ale naprostá nutnost. Pravidelně zálohujte. Telefon nahradíte, vzpomínky ne.

Nastavte výjimky pro režim nerušit

Pravidelně doma hledáme něčí telefon a pravidelně ho marně prozváním, protože si dcera vypnula vyzvánění. Většina telefonů umí nastavit v režimu nerušit výjimky, aby se vám dovolali lidé z oblíbených kontaktů, případně aby se dovolaly opakovaná volání.

Opilého kamaráda, který volá cestou z hospody do výjimek nedávejte

Jak moc vstřícní budete, je už na vás. Nenastavujte si kamaráda, který má ve zvyku vám volat v jednu v noci cestou z hospody, ale někoho, o kom víte, že to nebude zneužívat. A také někoho, koho máte po ruce právě pro případ, že vám telefon zapadne mezi polštáře na hotelu a vy ho nemůžete najít.

Tip Pokud máte chytrý náramek nebo hodinky, většinou mají funkci, která prozvoní spárovaný telefon. Zvonění je slyšet vždy, ale telefon musí být v dosahu Bluetooth.

Sdílejte polohu

Sdílení polohy se hodí nejen když jedete na místo srazu, kde se špatně parkuje a potřebujete někoho rychle naložit. Pošlete mu odkaz ke sdílení polohy a dotyčný může na mapě sledovat, jak se k němu blížíte a včas být připraven. Jen nečekejte, že to pomůže u manželky, na tu budete stejně čekat.

Mapy od Seznamu jsou fajn, ale zdá se, že umí sdílet jen v rámci navigace.

Mapy od Google jsou na tom lépe.

Sdílení polohy ve Waze

Sdílet polohu umí i Waze.

Waze Navigation & Live Traffic Waze

Sdílení polohy umí většina mapových a navigačních aplikací, můžete nastavit, jak dlouho bude odkaz funkční, aby vás manželka pak podle něho nenašla večer v hospodě. Pokud jedete podle navigace, použijte sdílení z konkrétní aplikace, protože dokáže často informovat i o čase příjezdu. Mapy od Google můžete použít vždy, třeba i zároveň s jinou navigací. Jen nebude sdílená informace tak komplexní.

Rychlejší nabíjení telefonu

Jsou situace, kdy se hodí každé procento baterie a naopak každá ušetřená minuta. Pokud potřebujete mobil co nejrychleji nabít, nechte ho během nabíjení v klidu a nepoužívejte ho. Pokud opravdu hodně spěcháte a nečekáte hovor, zapněte režim v letadle. Tím ušetříte také trochu spotřeby a nabíjení bude rychlejší. Samozřejmostí je použití originálních nebo aspoň kvalitních nabíjecích adaptérů a kabelů. Nejrychlejší nabíjení vyžaduje téměř vždy originální komponenty.



Může se hodit malá powerbanka

Proč malá? Protože 20 000 mAh zní skvěle, dokud si tu cihlu nehodíte do kabelky. Moje dcera chodí na dlouhé výlety (30-50 km) a mobil to s mapami tak tak nezvládá. Nosí s sebou powerbanku s kapacitou 5000 mAh, a když jsem jí nabízel lepší a větší, vysvětlila mně, že tohle jí stačí a větší kapacitu by s sebou tahala už zbytečně.

malá powerbanka

Ověřil jsem si, že na jednodenní výlet to opravdu stačí a rozdíl v hmotnosti je znát. Na powerbance ale nešetřete a pořiďte si nějakou ověřenou značku. Pokud u powerbanky není přímo v balení, kupte si krátký nabíjecí kabel. Nechcete s sebou tahat metrové lano, když stačí 20 cm.



Kryt s podporou magnetického příslušenství

Jestli bych měl jmenovat jednu věc, kterou má iPhone a nemá můj telefon, je to MagSafe. Tato technologie umožňuje připlácnout telefon například k bezdrátové nabíječce, držáku v autě nebo naopak něco připlácnout na telefon. Oblíbené jsou peněženky a nebo právě výše zmíněné powerbanky.

Kryt pro Samsung S24 s podporou MagSafe

Není třeba zoufat, pro spoustu telefonů se dají koupit zadní kryty, které podporu MagSafe přidají. Pokud máte raritnější telefon, dá se místo celého krytu koupit nalepovací magnetické kolečko, které nalepíte zezadu na telefon a funguje to také dobře. Jen si musíte dát pozor, abyste trefili správné místo. Zmíněné kolečko můžete koupit třeba za cca 150 Kč.

Pozor, neoriginální magnetické příslušenství může telefonu způsobovat problémy. Může zlobit kompas, telefony Samsung Note a Ultra mají problémy s perem a nemusí fungovat některé bezdrátové nabíječky. Proto, pokud plánujete podobné rozšíření, si raději ověřte funkčnost zásadních funkcí, než vyrazíte někam naostro.

Noste s sebou čistý hadřík

Ne, na smrkání ne! Na dovolené budete ale určitě chtít fotit a pokud cestujete do teplejších krajů, je velmi snadné zašpinit objektiv od zpocených rukou. A takové znečištění se opravdu špatně odstraňuje, když máte po ruce jen zpocené tričko. Malý hadřík z mikrovlákna se pak víc než hodí, protože fotografie znehodnocené mastnou šmouhou na čočce už nejdou opravit.

Hadřík z mikrovlákna

Stativ pro vášnivé fotografy

Pořizujete-li spousty fotografií a máte už očištěný objektiv, může se vám hodit další pomůcka, která nezatíží příliš ani vaši peněženku, ani batoh. Pokud chcete pořídit společnou fotku z míst, kde jste sami a nebo se bojíte dát telefon někomu cizímu do ruky, můžete využít malinký stativ.

A když si pořídíte stativ GorillaPod od značky Joby , který můžete postavit na nerovný povrch nebo doslova obmotat třeba kolem větve či zábradlí, otevřou se vám možnosti netradičních záběrů.

Zálohujte

Už jsme to zmínili, ale opakujeme to. Zálohujte. Průběžně. Zvláště, když máte v mobilu důležité snímky. Pokud jste v zahraničí, najděte si chvíli na zkopírování fotek na cloud. Já dokonce na mimořádné cesty s sebou tahám flash disk a kopíruju nové fotky na něho pro případ, že bych o telefon přišel. Dnes stojí dostatečně velký a rychlý flash disk pár korun, má USB-C a jde přímo připojit k vašemu telefonu. Je to snadné, zabere to chvilku a vaše zážitky budou v bezpečí.

Samsung SSD Touch T7

Skvělé jsou externí SSD od Samsungu Touch T7, které jsou rychlé a mají integrovanou čtečku otisků prstů. Vaše data jsou tak chráněna nejen pro případ ztráty mobilu, ale i pro případ, že ztratíte zálohu.

Máte také nějaký zajímavý tip, na který se nedostalo?

Zdroj: vlastní, Samsung, Heureka