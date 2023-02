Nejlepší články na téma: Xiaomi

Xiaomi, je jednou z nejrychleji rostoucích značek v segmentu smartphone. Krom telefonů, jako jsou Xiaomi mi4, Redmi, Redmi Note, mi mix vyrábí i spoustu gadgetů, které se vyznačují hlavně velmi nízkou cenou a slevami. Nejznámější z nich je fitness náramek Xiomi Mi Band, kamera do auta Xiaomi Yi a power banka s vysokou kapacitou. Na webu Svět Androida pro vás každý den připravujeme to nejzajímavější ze světa Androida, jako jsou recenze a návody. Pravidelně taky pro vás přinášíme novinky ze světa Xiaomi Mobile store , ale i zajímavé akce a slevy “Xiaomi for sale”.

Podrobný přehled všech zajímavých produktu, najdete v našem katalogu mobilů, kde si čínské mobily jednoduše porovnáte a zjistíte který je nejlepší. Levné mobily a další zajímavosti najdete taky v naších pravidelných seriálech “Tipy z Číny“. Věnujeme se ale i velmi povedené Android nástavbě Miui CZ, což je plné lokalizovaná česká verze systému a to především díky komunitě.

Pravidelně komunikujeme i s nejznámějšími distributory pro českou republiku. Jako je Beryko, Xiaomimobile, Alza a kteří se zabývají prodejem mobilů.

Xiaomi

