Xiaomi předvedlo projektor pro náročnější. Má 4K rozlišení, gimbal a 1 000 CVIA lumenů

Čínská společnost Xiaomi rozšiřuje své portfolio projektorů pro domácí zábavu. Na čínském trhu právě představila model Laser Projector 3, který se již prodává na tamní platformě JD.com v předprodeji za 4 399 jüanů (přibližně 12 850 Kč bez daně). Nejnovější přírůstek do už tak rozsáhlého katalogu produktů se pyšní především nativním 4K rozlišením a integrovaným gimbalem, který usnadňuje nastavení obrazu.

Špičková obrazová kvalita

Srdcem nového projektoru je 0,47palcový DMD čip doplněný o vysoce propustný objektiv. Zařízení využívá tříbarevný laserový zdroj světla, který dokáže promítat obraz s úhlopříčkou až 120 palců. Světelný výkon dosahuje 1000 CVIA lumenů, přičemž kontrastní poměr je 1600:1, což zajišťuje hluboké černé a ostré detaily. Na sledování obsahu přes den to sice ještě úplně není, ale v dobře zatemněné místnosti či v noci by měl projektor posloužit skvěle.

Laser Projector 3 pokrývá 110 % barevného prostoru BT.2020 a podporuje technologii MEMC pro plynulé přehrávání pohyblivého obrazu. Nechybí ani podpora formátů HDR10 a HDR10+. Pro ochranu zraku získal zařízení certifikaci SGS potvrzující nízkou emisi modrého světla.

Unikátní konstrukce s gimbalem

Jednou z nejvýraznějších inovací projektoru je integrovaný gimbal, který umožňuje natáčení až o 130 stupňů. Díky tomu lze snadno nastavit optimální úhel projekce bez nutnosti fyzicky přemisťovat celý přístroj. Projektor je také vybaven 8×8 multibodovým ToF laserovým modulem a vysokorozlišovací kamerou, které ve spolupráci s algoritmy umělé inteligence zajišťují automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení a zaostření.

Výkonný hardware a chytré funkce

O plynulý chod projektoru se stará čtyřjádrový procesor MediaTek MT9667 doplněný o 3 GB RAM a 64 GB interního úložiště. Zařízení podporuje funkci HyperOS Connect pro snadné propojení s dalšími přístroji Xiaomi ekosystému, hlasového asistenta XiaoAi (ten u nás k dispozici není) a NFC pro snadné sdílení obrazovky. Z konektivity nechybí HDMI 2.1 s eARC podporující vstup ve 4K při 120 Hz, 3,5mm audio konektor a USB porty.

Některé specifikace Xiaomi Laser Projector 3 (strojově přeloženo)

Kvalitní zvuk bez externích reproduktorů

Zvukový zážitek zajišťují dva 8W reproduktory doplněné o velkou zadní akustickou komoru a čtyři pasivní membrány. Celý audio systém podporuje Dolby Audio a digitální Hi-Fi vyladění, což podle Xiaomi přináší bohatý a pohlcující zvukový zážitek bez nutnosti připojovat externí audio systém.

Srovnání se Smart Projector L1 Pro

Specifikace Xiaomi Laser Projector 3 Xiaomi Smart Projector L1 Pro Rozlišení Nativní 4K 1080p (podporuje přehrávání 4K) Jas 1000 CVIA lumenů 400 ISO lumenů Světelný zdroj Tříbarevný laser LED Velikost projekce Až 120″ 40″ až 120″ Audio 2x 8W reproduktory 2x 5W reproduktory Úložiště 3GB RAM + 64GB ROM 2GB RAM + 16GB ROM Speciální funkce Integrovaný gimbal s 130° natáčením Automatické vyhýbání se překážkám Cena 4399 jüanů (~12 850 Kč v přepočtu) 7 399 Kč

Zatímco Smart Projector L1 Pro je již v Česku dostupný za 7 399 Kč, nový Laser Projector 3 je zatím k dispozici pouze v Číně. Pokud by se však dostal na český trh, pravděpodobně by byl výrazně dražší než model L1 Pro, a to vzhledem k pokročilejším technologiím a výrazně lepším specifikacím.

Affiliate odkazy Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Láká vás nový Xiaomi Laser Projector 3, nebo raději sáhnete po dostupnějším modelu?

Zdroje: Gizmochina, XiaomiToday, Notebookcheck, Xiaomi