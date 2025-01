Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Xiaomi nabízí své produkty s velkými slevami

K dispozici jsou i slevové kupony

Například Xiaomi 14T Pro pořídíte o 4 000 Kč levněji

Novoroční výprodej dorazil už i na oficiální e-shop Xiaomi, kde jsou teď k dispozici spousty produktů s velkými slevami. Pokud vám proto Ježíšek nenadělil to, co jste si přáli, můžete zabrousit na mi.com a nadělit si sami. A to ať už jde o mobil, televizi, fitness náramek nebo třeba bezdrátová sluchátka.

Xiaomi navíc nabízí slevové kupony o různých hodnotách, které je možné použít při objednávce přesahující určitou sumu. Ušetřit díky nim můžete až 1 000 Kč, ale jsou časové omezené, proto je vhodné pospíšit si. Jinak ale máte na nákupy čas až do 5. února.

A co rozhodně stojí za pozornost?

Levné Xiaomi 14T Pro i Mix Flip

Se slevou můžete pořídit vlajkové modely Xiaomi, a to včetně těch nejnovějších. Například špičkový mobil Xiaomi 14T Pro aktuálně stojí od 16 799 Kč namísto běžných 20 999 Kč. K dispozici je verze s interní pamětí 512 GB, stejně jako ta s 1 TB. A pro skromnější uživatele je v nabídce i základní model Xiaomi 14T, který zlevnil o 3 000 Kč, a to na současných 11 999 Kč (opět je na výběr se dvěma velikostmi paměti).

Zimní výprodej se týká i populární skládačky Xiaomi MIX Flip, která nabízí 4,01″ vnější displej, pohání ji procesor Snapdragon 8 Gen 3 a má baterii o kapacitě 4 780 mAh. V tomto případě je nákup supervýhodný, protože sleva je neuvěřitelných 11 000 Kč. Aktuálně tak Xiaomi MIX Flip můžete mít už od 20 999 Kč.

Pozadu nezůstávají ani různé modely Poco a Redmi. Například POCO M6 Pro se 120Hz Flow AMOLED displejem, baterií s kapacitou 5 000 mAh a procesorem Helio G99-Ultra můžete mít už za 3 599 Kč (sleva 1 900 Kč). Redmi Note 13 Pro se u Xiaomi nyní prodává za příjemných 5 199 Kč (sleva 1 800 Kč) a rozhodně vás potěší svým 200Mpx fotoaparátem, baterií o kapacitě 5 000 mAh i FHD+ AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz.

Televize Xiaomi za hubičku

Se slevou si nyní můžete pořídit i novou televizi od Xiaomi. Ušetřit lze až několik tisíc korun a u některých modelů Xiaomi nabízí ještě dodatečnou slevu 10 % pro nové uživatele svého e-shopu. Za zmínku stojí například model Xiaomi TV A Pro 75 s kovovou povrchovou úpravou, ultratenkými rámečky a QLED 4K obrazovkou, který nyní stojí jen 17 799 Kč (sleva 3 500 Kč).

V akci jsou nyní ale třeba i menší televize Xiaomi TV A Pro 55 nebo Xiaomi TV A Pro 43. I ty chlubí kovovou povrchovou úpravou, tenkými rámečky a sleva na ně činí 2 500 Kč, respektive 800 Kč (u menšího modelu).

Chytrá domácnost ve slevě

Výrazně levněji můžete mít i různá zařízení do domácnosti. Například robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum S20+ s baterií o kapacitě 5 200 mAh a sacím ventilátorem s tlakem 6 000 Pa teď stojí jen 6 499 Kč (sleva 800 Kč). A pod 2 000 Kč se dostal levnější robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum E5, který má sací výkon 2 000 Pa, prachovou nádobu o objemu 400 ml a díky baterii s kapacitou 2 600 mAh zvládne uklízet až 110 minut.

Levnější jsou nyní i různé kamery Xiaomi. Třeba šikovná Xiaomi Outdoor Camera BW300 je nyní pouze za 1 099 Kč (sleva 600 Kč) a nabízí 2K rozlišení, barevné noční vidění, baterii s kapacitou 4 900 mAh a krytí IP67. Za tutéž cenu je v nabídce také propracovaná Xiaomi Smart Camera C300, která zvládá detekovat osoby s pomocí AI, má rozlišení 2K a 3 Mpx.

Další vychytávky od Xiaomi

Výprodej od Xiaomi obsahuje dalších nespočet zlevněných položek, takže není možné do jednoho článku všechny obsáhnout. Můžete si je v klidu prohlédnout sami a vybrat si přesně to, co by se vám mohlo hodit.

Na závěr zmiňme třeba chytré hodinky Xiaomi Watch 2, které mají přes 160 sportovních režimů, Wear OS a čip Snapdragon W5+ Gen 1, přičemž nyní jsou se slevou 700 Kč – tedy jen za 3 299 Kč.

Příznivou cenu teď mají i bezdrátová sluchátka Redmi Buds 5 Pro, která stojí jen 1 349 Kč (sleva 450 Kč). Jejich výdrž je až 38 hodin, mají aktivní potlačení hluku a vzorkovací frekvenci až 24 bitů/96 kHz.

Nakupujete v povánočních slevách?

Zdroj: mi.com