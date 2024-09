Xiaomi 14T Pro: Společně odkrýváme tajemství nové vlajkové lodi (semínková recenze)

Xiaomi evropský trh už několik let zásobuje svou „téčkovou“ řadou, která se stala synonymem pro dostupné vlajkové lodě. Podobně jako Samsung se svou řadou FE, se i Xiaomi snaží nalákat zákazníky na špičkové parametry za příznivější cenu. Mezi hlavní prodejní argumenty patří mimo fotoaparátů, jimž byla věnována na prezentaci zdaleka největší pozornost, také výkon, rychlé nabíjení a umělá inteligence. Ano, i čínský kolos naskakuje na vlnu „AI“ a vybavil své novinky několika zajímavými funkcemi. V této semínkové recenzi se společně pokusíme zjistit, zda Xiaomi 14T Pro nabízí dostatečně přesvědčivý balíček funkcí, výkonu a kvality, aby ospravedlnil svou vyšší cenu.

Zpracování a displej patří ke špičce

Když vezmete Xiaomi 14T Pro do ruky, okamžitě si všimnete, že prošlo výraznou proměnou oproti loňskému modelu 13T Pro. Ostrůvek fotoaparátů doznal zásadního přepracování a celkově telefon působí dospělejším, sofistikovanějším dojmem. Je vidět, že se firma snaží posunout vnímání této řady blíže k prémiovému segmentu.

Nemohu se však zbavit mírného zklamání z toho, že Xiaomi u tohoto dražšího modelu upustilo od zad z umělé kůže. Loňské 13T Pro v modré variantě s koženými zády vypadalo naprosto skvěle a bylo příjemné na dotek. Nynější varianta působí luxusněji, ale trochu ztrácí kouzlo, ačkoliv rozhodně nelze tvrdit, že je umělá kůže v dnešních smartphonech něco exkluzivního.

Po stránce konstrukce ale nemůžu nic vytknout. Držím v ruce smartphone, jenž na první pohled říká, že není střední třídou.

V semínkové recenzi se budu samozřejmě zabývat také prvotřídním 6,67″ AMOLED displejem se 144Hz frekvencí a nadprůměrným rozlišením 2712 x 1220 pixelů. Za zmínku stojí špičkový jas 4000 nitů nebo podpora všech možných standardů od Dolby Vision až po HDR10+.

Výkon: Síla s otazníkem

Uvnitř telefonu tiká čip MediaTek Dimensity 9300+ a zatím se zdá, že telefon zvládá vše s maximálním přehledem. Dokonce mi přijde systém o něco svižnější než u Xiaomi 14 Ultra. Při náročnějších úkolech (typicky natáčení 4K videa) se trochu zahřívá, ale ne víc než konkurence. Na verdikt si ale v tuto chvíli netroufnu, telefon používám všehovšudy 24 hodin. Sluší se ale dodat, že mu v každém případě sekunduje 12 GB RAM a 512GB či 1TB úložiště.

Fotoaparát: Leica magie v akci

Sestava fotoaparátů je i letos zajímavá:

50MPx hlavní snímač (f/1.6)

50MPx teleobjektiv s 2,6x optickým zoomem (f/2.0)

12MPx ultraširokoúhlý objektiv (f/2.2)

Xiaomi se letos zaměřilo hlavně na noční fotografie a musím říct, že první snímky z nočního Berlína vypadají slibně. Fotky jsou ostré a šum minimální, ačkoliv telefon někdy vyžene kontrast do nesmyslných výšin, aby byl výsledek poutavější. Denní snímky jsou také kvalitní a vůbec špatné není ani video. Vlastně je to z prvních úsudků dost možná jedno z nejlepší video, které jsem u Xiaomi telefonů viděl. Hlavní senzor má velmi solidní optickou stabilizaci, obraz zbytečně nepřeostřuje a šum se drží na snesitelné hranici i večer.

Baterie a nabíjení: Rychlost a výdrž

5000 mAh baterie zatím zvládá den náročného používání a 120W drátové nabíjení je opravdu bleskové – z 0 na 100 % za necelých 20 minut. Bonusem je 50W bezdrátové nabíjení, které naplno využijete s proprietální nabíječkou, jinak se budete muset spokojit se standardní Qi rychlostí.

Software: HyperOS a AI

Představovat do detailu HyperOS by bylo z mého pohledu trochu nošení dříví do lesa. Proto se zaměřím zejména na funkce, které Xiaomi přidalo. Samozřejmě ani čínský kolos si nemohl nechat ujít umělou inteligenci.

Už několik týdnů se spekulovalo o funkci Circle to Search, kterou jsem si oblíbil na Pixelech i telefonech Samsung. Xiaomi přislíbilo rovněž AI Interpreter, který překládá konverzace v reálném čase a v neposlední řadě také AI Image Editor, jenž nabízí snadné úpravy fotek na pár klepnutí. Na český trh však dorazí až v říjnu, takže jsem je zatím nemohl otestovat.

Co dál?

Co byste chtěli, abych otestoval důkladněji? Zajímá vás srovnání fotoaparátu s konkurencí? Nebo třeba jak si poradí s nejnovějšími hrami? Dejte vědět v komunitě, na co se mám zaměřit. Vaše otázky a nápady pomohou vytvořit komplexní recenzi, která skutečně odpoví na to, co vás zajímá.