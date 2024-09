Xiaomi nedávno uvedlo na český trh nové televizory A Pro 2025 v několika velikostech, přičemž v redakci už nějakou dobu testujeme její 75″ verzi. Tento QLED televizor slibuje kombinaci fajn technologií a velké zobrazovací plochy za cenu, která by mohla být atraktivní pro širokou skupinu spotřebitelů.

Co je to „semínková“ recenze? V tomto novém formátu „semínkové“ recenze společně otestujeme vše důležité a budeme ji postupně rozšiřovat jen o to, co je pro vás fakticky užitečné. Zapojit se můžete i vy prostřednictvím Android komunity Svět Androida. Společně s vaší aktivitou recenze poroste.

Jak se zapojit do „semínkové“ recenze?

Běžte do Android komunity Svět Androida a položte jeden dotaz, co vás na produktu nejvíce zajímá. Redakce Svět Androida danou část otestuje a výsledky testu doplní.

Proč se každý může zeptat jen na jednu věc? Recenze by měla odrážet potřeby všech uživatelů, takže by měla být odrazem celé komunity, nikoliv jednotlivce.

Pokud se zeptá více lidí na jednu věc, bude to naopak ku prospěchu, jelikož budeme v redakci vědět, že zrovna tato část je pro vás opravdu důležitá a máme ji věnovat extra pozornost.



Máte už s produktem zkušenosti? Skvělé! Můžete se o ně podělit v komunitě, váš příspěvek přidáme do recenze. Vaše poznatky mohou být navíc cenným přínosem pro ostatní čtenáře.



Proč semínková recenze? Stejně jako postupně roste květina, roste ze semínka i díky komunitě „semínková“ recenze. Nelíbí se vám název semínková a máte lepší nápad? Sdílejte jej v komunitě a pomozte nám najít ten, který bude nejlépe vystihovat interaktivní formát recenze.

Technické parametry

Úhlopříčka 75″ (191 cm) Rozlišení 4K Ultra HD (3840 × 2160 px) Zobrazovací technologie QLED s Quantum Dot Obnovovací frekvence 50/60 Hz Operační systém Google TV Konektivita 3× HDMI, 2× USB, CI+, LAN, WiFi, Bluetooth Zvuk 2x 10W, DTS Virtual:X, Dolby Audio, DTS:X

Xiaomi TV A Pro (2025): První dojmy

Xiaomi TV A Pro 2025 v 75″ verzi na první pohled zaujme svou obrovskou obrazovkou a vkusným designem s tenkými rámečky. Samozřejmostí je operační systém Google TV, jenž nabízí tisíce nejrůznějších aplikací a praktický dálkový ovladač s podporou Google Asistenta.

Díváme se na „lidovku“, takže od ní nemůžete samozřejmě čekat to, co od násobně dražších MiniLED či OLED televizorů. Podsvícení je typu Direct LED, avšak díky QLED má více stmívatelných zón, takže je obraz lepší než u klasické LEDky, zejména pokud se budeme bavit o tmavších scénách. Obnovovací frekvence činí standardních 60 Hz, což může odradit hráče kompetitivních titulů, ale pro hraní single-playerových her je naprosto v pořádku. Právě teď mám odehraných asi 30 % z Astro Bota, o němž bych se rád rozepsal více, ale o něm tento text nebude.

Zvuk je rovněž zcela docela základní. Dvojice 10W reproduktorů rozhodně neosloví audiofily, ale pro klasické sledování dostačuje. Pokud si však kupujete takto velký televizor, byl by téměř hřích jej nedoplnit alespoň základním soundbarem. To platí pro segment levnějších televizorů obecně, nikoliv jen pro Xiaomi.

Za cenu 21 999 Kč se v tuto chvíli jedná mimochodem o jednu z nejlevnějších QLED televizorů s Google TV na českém trhu.

Co chcete otestovat?

Napište do Android komunity, co vás na tomto produktu zajímá nejvíce a co máme otestovat jako první. Pokud máte tento produkt doma, podělte se s námi skrz Android komunitu o vaše zkušenosti, které pak budou (i s vaší přezdívkou) vidět v recenzi!