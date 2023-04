Xiaomi TV Q2 recenze: dostupná QLED televize s Google TV

Xiaomi TV Q2 je dostupný QLED televizor s Google TV

Pyšní se kvalitní konstrukcí i solidním obrazem

S nastavením si ale budete muset trochu vyhrát

Společnost Xiaomi v prosinci v Mnichově představila novou řadu televizorů TV Q2, která se pyšní solidním poměrem mezi cenou a výkonem, k dostání jsou ve třech velikostech a počítat můžeme samozřejmě také s QLED technologií či systémem Google TV. Mimochodem jsme pro vás minulý rok recenzovali starší model Q1E, takže pokud chcete, můžete se mrknout i na jeho recenzi. Nicméně v této recenzi se pobavíme o tom, jaké má telka přednosti, co nás na ní naopak štve a zda se vyplatí její koupě.

Obsah recenze Xiaomi TV Q2 50″

Design, kvalita a konektivita

Xiaomi stejně jako u předchozí generace vsadilo na kvalitní konstrukci. Televizor je díky hliníku poměrně lehký (10,35 kg) a s montáží námi testované 50palcové verze si poradíte sami. Čínská firma bohužel nezmiňuje poměr obrazovky k tělu, ale objektivně je třeba říci, že jsou rámečky velice tenké a to jak na boku, tak na horní straně. Na té dolní je pak rámeček pochopitelně o něco tlustší. Kromě loga Xiaomi se na něm nachází také mikrofon, který se hodí pro používání Google Asistenta.

Co se týče nožiček, ty jsou rovněž z kovu, avšak jejich design se nám příliš nezamlouvá. Podobné můžeme znát třeba z levnějších Samsung televizorů, ale nikdo ještě nevymyslel nic lepšího, než klasický podstavec. V případě těchto nožiček totiž musíte mít stůl minimálně stejně dlouhý, jako je samotná televize. Jinak máte smůlu a budete muset sáhnout po VESA držáku 200 x 200 mm, který není součástí balení. To ale není extra výtka. Neznáme jediného výrobce, který by ho dodával. Samozřejmostí je bezdrátový ovladač, na kterém se kromě klasických tlačítek nachází také rychlé vyvolání Google Asistenta, Netflixu, YouTube a Prime Video.

Nezklame ani konektivita. Xiaomi TV Q2 má tři HDMI 2.0 porty, přičemž jeden z nich nabízí podporu pro eARC a má rovněž automatický režim nízké latence. Pokud tedy hodláte na televizoru hrát nebo si chcete vychutnat co nejlepší zvuk, zapojte kabel do prvního HDMI konektoru. Samozřejmostí je pak Ethernet port omezený na 100 Mbps, nechybí dvojice USB-A 2.0 a překvapivě se zde nachází i audio jack, což pro nás bylo příjemné překvapení. Rázem můžete připojit nejen sluchátka, ale třeba také klasické počítačové reproduktory. Právě tento typ konektoru výrobci často vynechávají a sází rovnou na optický výstup. Ten tu je samozřejmě také. Z bezdrátových technologií je pak samozřejmostí Wi-Fi a Bluetooth ve verzi 5.0.

Specifikace Xiaomi TV Q2:

Úhlopříčka: 50, 55, 65″

Technologie: QLED

Panel: VA

Rozlišení: 4K UHD (3840 × 2160 pixelů)

Obnovovací frekvence: 60 Hz

Pozorovací úhly: 178 stupňů horizontálně i vertikálně

Reproduktory: 2× 15 W, podpora Dolby Atmos a DTS:X

Čip: MediaTek MT9611 + GPU Mali G52 MP2

Paměť: 2 GB RAM + 16 GB eMMC paměť

Konektivita: Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, 3× HDMI, 2× USB-A 2.0, audio jack, Ethernet, optický kabel

Kvalita obrazu

Nad kvalitou obrazu bychom se rozhodně měli pozastavit. Nejprve k hrubým specifikacím. V našem případě se jedná o 50palcový 8bitový VA QLED panel s UHD rozlišením (3840 x 2160 pixelů) a podporou standardů HLG, HDR10 a Dolby Vision IQ. Pokrývá pak 92 % barevného prostoru DCI-P3 a má pouze 60Hz obnovovací frekvenci, což nepotěší hráče kompetitivních titulů. Na druhou stranu hraní her v 60 snímcích za sekundu jsme si na Playstationu 5 celkem užívali. Televizor nemá nijak závratný input lag a dohráli jsme na něm bez potíží celého Witchera 3 a několik zápasů v Ultimate Teamu. Jasně, monitor bude na hraní vždy vhodnější, ale na poměry televizorů je Xiaomi TV Q2 celkem v pohodě. Nevynikne, ani extra nezaostává za ostatními modely. Je ale třeba dodat, že si stačí pár stovek připlatit a můžete sáhnout po konkurenci, která nabízí 120Hz panel.

Samotná kvalita obrazu při sledování multimediálního obsahu je ve výchozím nastavení podivná. Barvy jsou vybledlé, HDR efekt je téměř nulový a rozhodně doporučujeme vypnout automatickou regulaci jasu, která je příšerná a nefunguje tak, jak by měla. Ve dne je televizor zbytečně tmavý, naopak večer přisvětluje více, než by byla potřeba. Takže jsme měli jas vždy nastavený manuálně na nejvyšší hodnotu. Konkrétně jde o 500 nitů a až 1000 nitů v HDR obsahu.

Pokud si s nastavením vyhrajete, dostanete solidní obraz s překvapivě reálným podáním barev a skvělým podáním černé. Doporučujeme režim Standard. Scény v něm nejsou přesaturované, jak to dělá třeba hromada levnějších modelů od Samsungu, ale působí doopravdy přirozeně. Je tedy na vás, zda máte raději sytější barvy, nebo věrnější podání. Vzhledem k tomu, že jsme Xiaomi telku vyměnili za starší Samsung jsme si na tuto skutečnost nějakou dobu zvykat, ale teď nám naopak připadají ostatní televize až moc “umělé”.



Kvalita zvuku

Zvukovou stránku Xiaomi TV Q2 obstarává dvojice 15W reproduktorů (celkem tedy 30 W) s podporou standardů Dolby Atmos a DTS:X. Méně náročným uživatelům bude tento zvukový výstup bohatě stačit, ale ti náročnější si mohou stěžovat na celkově nepříliš výrazný a “hluboký” zvuk, vše je tak nějak ploché. Na druhou stranu v tomto ohledu televizor nikterak negativně nevystupuje z řad ostatních televizorů podobné cenovky. Zkrátka pokud budete chtít kvalitní zvuk, sáhněte po soundbaru.

Naopak nás ale potěšila funkce omezení maximální hlasitosti, kdy televizor pomocí umělé inteligence rozpozná jednotlivé scény a udržuje ho jednotný, takže reklamy nejsou hlasitější než samotný film a samotné scény jsou také jednotné, takže akční scéna, kde se pálí gumy, střílí a do toho hraje ještě nějaký metal není na poslech nepříjemná a neliší se od zbytku filmu. Snad se nám to podařilo alespoň trochu vysvětlit. Pokud máte podobné zkušenosti, budete z této možnosti nadšení.



Operační systém Google TV a výkon

Systémovou stránku televizoru obstarává Android 11, který je postavený okolo Google TV. Můžeme se tedy spolehnout nejen na přítomnost uživatelských účtů a personalizovaných výsledků, ale také na hromadu aplikací v Google Play. Typicky můžeme zmínit třeba Spotify, Kodi, VLC, Plex či herní cloudové služby jako GeForce Now a Xbox Game Pass. Obě dvě jsme zkoušeli a fungují na výbornou. Při dobrém připojení se můžete těšit na minimální odezvu i poměrně stabilní rozlišení, takže pro nějaké to hraní Forzy Horizon 5 bude kvalita zcela dostačující. Pokud tedy nemáte herní konzoli a neplánujete její nákup, přesto si ale občas chcete něco zahrát, může být Google TV ideálním společníkem. Mimochodem jsme přes cloud dohráli například Cyberpunk 2077 a neměli jsme si příliš na co stěžovat.

Výkon dostal na starost stejně jako u předchozí generace čipset MediaTek 9611 v kombinaci s 2 GB RAM a 16GB úložištěm typu eMMC. Xiaomi se podařilo dobře systém odladit, jelikož běží ve většině situací plynule. Jasně, jsme trochu zhýčkaní naším Shieldem od Nvidie, ale to jsme na téměř pěti tisících jen za krabičku. Pro běžné používání je systém naprosto dostačující, občas se setkáte s trhanou animací nebo delším načtením nějaké apky, ale nejde o nic hrozného.



Cena a dostupnost

Xiaomi TV Q2 je k dostání ve třech velikostech, přičemž námi testovaná 50palcová verze vychází na 599 eur, což je asi 14 000 korun. Větší 55″ verze je pak o rovných 100 eur dražší a vrcholná 65″ varianta vychází na 899 eur, tedy 21 000 korun.



Resumé

Xiaomi TV Q2 rozhodně není špatný televizor, ale konkurence je neúprosná a nabízí kolikrát za stejné/trochu více peněz lepší porci technologií. Televizory jsou navíc poměrně specifickým segmentem, extrémně rychle zastarávají a pak je prodejci dávají do zajímavých slev. Uděláte s ní chybu? Rozhodně ne. Můžete si při troše štěstí koupit za stejnou částku lepší telku? Určitě ano. Za zmínku stojí třeba Samsung QE55Q80A, který je teď jen o tisícovku dražší, ještě před dvěma lety byste za něj dali 35 tisíc. Má o pět palců větší obraz, 100Hz panel a pro někoho může být výhodou i operační systém Tizen. Ve výprodeji často seženete větší a celkově kvalitnější TCL telky.

Klady + solidní obraz s věrnými barvami

+ elegantní kovové zpracování a tenké rámečky

+ operační systém Google TV

+ vyváženost zvuku



Zápory – nešťastně nastavená cena

– zvláštní výchozí nastavení obrazu

Hodnocení redakce: 70 / 100 %

