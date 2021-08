Cloudové hraní se neustále rozrůstá a jednou z prvních firem, která s tímto nápadem přišla byla Nvidia. Ta v roce 2015 spustila službu Nvidia GeForce NOW v beta verzi, přičemž se v roce 2020 spustila její plnohodnotná varianta a otevřela se široké veřejnosti. O jejích hlavních přednostech a našich zkušenostech si povíme v dnešním článku.

Proč chtít něco jako GeForce NOW?

Nvidia GeForce NOW má oproti svým konkurentům hned několik nesporných výhod. Nejprve si ale pojďme říct, proč bychom vůbec takového měli potřebovat. Začněme hned tím největším problémem, který trvá už více než rok. Ceny počítačových komponent (hlavně grafických karet) jsou v současné době velmi vysoké a byť se situace pomalu zlepšuje, stále za takovou GTX 1660 zaplatíme přes 11 000 Kč. Jde ale o dva roky starou kartu, která v době svého vydání stála okolo 6 500 Kč. Pokud bychom chtěli něco výkonnějšího, jsou ceny ještě mnohem vyšší a často nezbývá, než ji koupit u překupníka někde na bazaru.

NVIDIA GeForce NOW NVIDIA

Kupovat v současné době nový herní počítač zkrátka za nás nedává příliš velký smysl. A situace je podobná i u herních konzolí, na které mnozí zákazníci čekají od září (zde je řeč zejména o novém Playstationu). Se službou Nvidia GeForce NOW můžete hrát v podstatě na čemkoliv.

Hardwarové požadavky

Co se týče hardwarových požadavků na PC, služba vyžaduje procesor alespoň se dvěma jádry a 4 GB operační paměti RAM. Osobně jsme ke hraní využívali primárně iMac 21.5 z roku 2012, ve kterém tiká Intel Core i5 spolu s 8 GB RAM a grafickou kartou Nvidia GeForce GT640M a zkoušeli jsme hrát také na starším ThinkPadu s podobnými specifikacemi a integrovanou grafikou.

Pokud byste chtěli hrát na cestách, budete potřebovat Android zařízení s alespoň 2 GB RAM a systémem Android 5.0 či novějším. U iOS žádné hardwarové požadavky nejsou, stačí mít jen nainstalovaný iOS 14.2 (iPadOS 14.2) či novější.

Introducing GeForce NOW | The Power to Play in the Cloud

Na čem lze spustit GeForce Now?

Android zařízení (5.0 a novější)

iPhone a iPad (iOS 14.2 a novější)

PC s Windows

macOS počítače (MacBook, iMac, Mac Pro)

Android TV

Jak je to s internetem?

Kvalitní internetové připojení je základ pro co nejlepší možný zážitek z hraní na Nvidia GeForce NOW. Na oficiálních stránkách se dočtete, že služba vyžaduje rychlost minimálně 15 Mb/s při hraní v 720p rozlišení při 60 FPS. Takové rozlišení je plně dostačující pro hraní na menších displejích telefonů či menších tabletů a méně náročným hráčům postačí i pro hraní na notebooku. Pokud byste si chtěli hry vychutnat ve Full HD při 60 FPS, budete potřebovat rychlost alespoň 25 Mb/s. Pro ten nejlepší možný zážitek je samozřejmě ideální být připojený kabelem, nebo bezdrátově přes router s 5GHz sítí. Jak tedy můžete vidět, Nvidia GeForce NOW není tak náročná na rychlost připojení. Důležitá je však odezva (latence) a stabilita, aby nedocházelo ke snižování rozlišení a dalším problémům.

Doma máme dostatečně rychlý internet (viz. screenshot) a tak je hraní ve Full HD a při 60 FPS na počítači naprosto bezproblémové. Dokonce jsme se nesetkali ani s žádným snižováním rozlišení nebo záseky. Stejně tak tomu bylo na telefonech nebo Nvidia Shield TV. Co se týče LTE připojení, máme neomezený tarif s maximální rychlostí 20 Mb/s a občas se sice setkáte s nějakými mírnými záseky a o něco vyšší odezvou, ale hry jsou v pohodě hratelné a tak se může stát hraní v autě/vlaku/tramvaji vaším denním chlebem.



Hrajte úplně na čemkoliv a kdekoliv

Zde se dostáváme k hlavní výhodě služby Nvidia GeForce NOW. Už z hardwarových požadavků jste asi zjistili, že lze hrát opravdu skoro na čemkoliv, co má přístup k internetu. Jde tedy zejména o telefony, tablety, počítače s Windows či macOS a také televizory. Dříve bylo možné spustit aplikaci pouze na Nvidia Shield TV, ovšem přibližně před rokem společnost oznámila, že svou podporu rozšiřuje a tak si ji můžete nainstalovat i do jiných Android TV. Třeba i na poslední Chromecast. K Android TV lze navíc bez problémů připojit třeba DualShock od Playstationu nebo další ovladače, takže pokud máte dostatečně rychlé připojení, v podstatě nepotřebujete herní konzoli.

S GeForce NOW si zkrátka můžete vzít hraní kamkoliv. Na jedné straně se můžete odreagovat na gauči, v posteli, na zahradě, záchodě (to ale není zdravé!) nebo v autě, na té druhé se ale můžete do hraní ponořit, sednout si pěkně k počítači a hrát třeba celý večer. Za pár minut navíc přestanete vnímat, že to co vidíte u vás na obrazovce je ve skutečnosti pouhý cloud. A pokud byste si časem nějaký ten výkonný PC pořídili, díky tomu, že vlastně hrajete na vzdáleném počítači, kde jsou knihovny jako Steam či GOG, si můžete hry snadno přenést. To je dle našeho názoru jedna z hlavních výhod, oproti třeba Google Stadia.

Jaké jsou naše zkušenosti? Se službou máme poměrně čerstvou zkušenost. Vyšla totiž hra Cyberpunk 2077, na kterou jsme se moc těšili, ale na našem počítači jsme ji neměli šanci spustit. Tak jsme dali službě šanci a celou hru na ní bez problémů dohráli na střední obtížnost.

Hraní velkých titulů na cestách je splněný sen

Pamatujeme si doby, kdy jsme snili o hraní na cestách. Pak přišlo první PSP a alespoň částečně se nám tento sen splnil. Ten, kdo zažil ví jak skvělý je pocit zahnat celodenní cestu do Chorvatska hraním třeba GTA: Vice City Stories. Jenže doba se opět posunula a představa, že na cestách hrajete hry jako Cyberpunk 2077 nebo Assassin’s Creed: Valhalla zní až neuvěřitelně dobře. A také že to dobré je! Navíc díky tomu, že vlastně hrajete hru na vzdáleném počítači si můžete libovolně nastavovat úroveň detailů, rozlišení a v podporovaných hrách také DLSS či Ray Tracing, která je konkrétně třeba u Cyberpunku hodně znát. Takový efekt hře dodá úplně jiný nádech. To je tedy další výhoda oproti třeba Stadii, kde většinu grafického nastavení nelze měnit.

Nvidia GeForce NOW můžete vyzkoušet zdarma

Cena Nvidia GeForce NOW dle našeho názoru odpovídá kvalitě služby. Členství Priority, kde máte prodlouženou délku herní relace, přednostní přístup na herní servery a také přístup k technologii RTX vás vyjde na 269 Kč měsíčně, nebo 2 690 Kč ročně, kdy jste schopni ušetřit 538 Kč.

Službu si je ale možné vyzkoušet také zdarma se členstvím Free, kdy ale na váš vzdálený počítač čekáte a můžete hrát maximálně hodinu v kuse. Jestliže si tedy streamované hraní chcete vyzkoušet (zejména kvůli otestování rychlosti vašeho internetového připojení), tu možnost máte a před nákupem bychom to také doporučovali.

