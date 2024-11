Google TV nabízí přes 1 100 kanálů zdarma. Má to ale háček…

Na Google TV je už 1 134 různých kanálů zdarma

Služba Google Freeplay obsahuje 159 kanálů

Ostatní nabízejí partneři Googlu (Pluto TV, Plex, HayStack News, Tubi)

Google TV je nyní zajímavější než kdy dřív. Když byla tato služba na začátku roku 2023 spuštěna, nabízela pouhých pár desítek kanálů. Během necelých 2 let se Googlu podařilo počet jeho vlastních kanálů zdvojnásobit a další stovky jich na platformu dodávají jeho partneři Pluto TV, Plex, HayStack News a Tubi.

V současnosti tak majitelé Google TV mají k dispozici neuvěřitelných 1 134 kanálů. A to zdarma (bohužel díky reklamě, které se nelze zbavit). Pro přístup k nim stačí pouze otevřít kartu s názvem Live a začít se probírat nepřeberným množstvím témat, žánrů nebo typů pořadů.

Welcome to Google TV

Jak se dostat k bezplatným kanálům?

Ne všechny dostupné kanály jsou součástí základní služby Google Freeplay. Tam jich najdete pouze 159. Přístup lze ale získat i ke všem ostatním. Stačí stáhnout si na televizi aplikaci dané služby. Podrobný návod je přímo součástí karty Live, takže je nejlepší postupovat podle pokynů na televizní obrazovce. A následně uživatel získá přístup ke kanálům dodávaných od Pluto, Plex nebo HayStack.

A co když vůbec nemáte Google TV? Připravili jsme pro vás podrobný návod, jak si ji můžete pořídit. Faktem ale je, že Google se v tomto ohledu soustředí primárně na USA a pořád provozuje zároveň Android TV a Google TV. Z druhé jmenované pak vytvořil nový software, který dál rozvíjí a vylepšuje. Ne vše, co je na Google TV, se tak bohužel dostává i do Android TV.

Nejsnazší cestou je pořídit si novou televizi přímo s integrovanou Google TV. Pokud se vám do takové investice nechce a jste se svou televizí spokojeni, můžete si pořídit pouze Chromecast s Google TV.

Google navíc avizuje, že brzy bude dostupná nová aplikace Freeplay, i když zatím pouze v USA.

Používáte Android TV nebo Google TV?

Zdroj: 9to5google