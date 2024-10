Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku

Hledáte novou televizi, ale nechcete utratit majlant? Máme pro vás dobrou zprávu – i v cenové kategorii do 10 000 Kč najdete solidní kousky s moderními funkcemi. Ať už hledáte velkou obrazovku pro filmové večery, nebo kompaktní smart TV do ložnice, máte z čeho vybírat. Pojďme se podívat na nejlepší modely, které aktuálně na českém trhu najdete.

Co očekávat od nejlepší televize do 10 000 Kč?

Než se pustíme do konkrétních modelů, je dobré si ujasnit, co můžete od televize v této cenové kategorii očekávat. Za 10 000 Kč samozřejmě nedostanete špičkový model s OLED panelem, ale to neznamená, že byste se měli spokojit s podprůměrnou kvalitou.

Většina z nich se pyšní 4K UHD rozlišením, u menších úhlopříček se můžete setkat i s Full HD. Chytré funkce jsou samozřejmostí – připojíte se k internetu a streamujete své oblíbené pořady bez dalších zařízení. Technologie HDR dodá vašim filmům a seriálům živější barvy a hlubší kontrast, i když zatím jen v základních formátech. Zvuk je solidní pro běžné použití, typicky s výkonem kolem 20 W, ale pro opravdu pohlcující zážitek zvažte externí soundbar.

Operační systémy: Google TV vs. WebOS vs. Tizen

Výběr operačního systému záleží hlavně na vašich preferencích a tom, jaké služby nejčastěji používáte. Všechny zmíněné systémy nabízejí dobrý uživatelský zážitek, takže záleží hlavně na tom, jak moc se (ne)budete chtít v systému šťourat. Jestliže hledáte otevřený systém, bude pro vás nejvhodnější Google (Android) TV.

Můžete do něj sideloadovat aplikace, takže až O2 příště zavelí, že ukončuje podporu některým televizorům, vám postačí stáhnout aplikaci určenou Android a nainstalovat ji. Nebudete muset utrácet tisíce korun za předražené boxy.

V případě že chcete ale co nejlepší uživatelský zážitek a systém jako takový nechcete vůbec řešit, může být Google TV naopak nevhodnou volbou. Do levných televizorů se totiž montují málo výkonné čipy a plynulost bude hrát v neprospěch amerického operačního systému. Tizen (Samsung) i WebOS (LG) budou určitě rychlejší a intuitivnější.

LG 55UR78003: Velká úhlopříčka za dobrou cenu

LG 55UR78003 je 55palcový televizor, který vás překvapí svou cenou. Za necelých 10 000 Kč dostanete 4K UHD rozlišení, podporu HDR10 a operační systém WebOS. Procesor A5 4K Gen6 AI se stará o optimalizaci obrazu a zvuku.

4K UHD rozlišení (3840 x 2160 pixelů)

HDR10 pro živější barvy a lepší kontrast

3x HDMI a 2x USB pro připojení externích zařízení

Podpora Apple AirPlay 2 a Miracast pro snadné sdílení obsahu

Hlasové ovládání

20W reproduktory s podporou LG AI Sound

LG 55UR78003 je skvělou volbou. Má dostatečně velkou obrazovku a kvalitní obraz za rozumnou cenu. WebOS nabízí plynulý chod a dobrou nabídku aplikací. Jedním z mála kompromisů je absence lokálního stmívání, což může mít vliv na podání černé v tmavších scénách, s tím ale nepočítejte ani u většiny z konkurentů v podobné cenovce.

Cena: od 9 890 Kč

Samsung UE50DU7172U: Kvalitní obraz a chytré funkce

Samsung UE50DU7172U vyniká zejména kvalitou obrazu a chytrými funkcemi. Tizen OS je rychlý a intuitivní, nabízí všechny populární streamovací služby. Pro hráče je připraven herní režim s nízkou latencí. Zvuk je na standardní úrovni, ale funkce Q-Symphony umožňuje snadné rozšíření o soundbar. Stopa vám pak půjde jak z televize, tak i ze soundbaru. Musí být však od jihokorejského výrobce.

4K UHD rozlišení s HDR10+

Technologie PurColor pro živé barvy

Q-Symphony pro synchronizaci zvuku s kompatibilními soundbary

Operační systém Tizen s bohatou nabídkou aplikací

Herní režim s funkcí Motion Xcelerator

20W reproduktory

Cena: od 8 979 Kč

Samsung UE43DU7172U: Kompaktní 4K

Pro ty, kteří hledají menší, ale stále skvělou televizi, je tu Samsung UE43DU7172U. S 43palcovou úhlopříčkou je ideální do menších obývacích pokojů nebo ložnic. I přes kompaktnější rozměry si zachovává všechny klíčové funkce svého většího sourozence zmíněného výše.

Cena: od 7 569 Kč

TCL 55V6B: Nejlevnější 55″ 4K TV s Google TV

TCL 55V6B je zajímavou alternativou pro všechny kutily, kteří chtějí velkou obrazovku s Google TV za co nejnižší cenu. Tento model nabízí 4K rozlišení, podporu HDR a Micro Dimming. Ten má na starost stmívání a umožní změny podsvícení jen v určité části displeje.

55″ 4K UHD displej

Google TV s hlasovým ovládáním

HDR10 a lokální stmívání

Chromecast a Miracast pro snadné sdílení obsahu

20W reproduktory (Dolby Audio)

Cena: od 8 990 Kč

LG 43NANO81: NanoCell technologie v dostupné formě

LG 43NANO81 přináší NanoCell technologii do cenově dostupné kategorie. Tato 43palcová 4K televize nabízí živé barvy a ostřejší obraz díky NanoCell částicím. Ty přináší lepší barevné podání než běžné LED TV. WebOS nabízí plynulý chod a širokou nabídku aplikací. Televizor je také vybaven pokročilými funkcemi pro hráče, avšak má (stejně jako všichni ostatní zástupci) pouze 60Hz obnovovací frekvenci.

43″ 4K NanoCell displej

Procesor α5 AI 4K Gen7 pro optimalizaci obrazu a zvuku

WebOS s garancí 4 velkých aktualizací

Filmmaker Mode pro autentické zobrazení filmů

Game Optimizer pro lepší herní zážitek

20W reproduktory s podporou LG AI Sound Pro

Cena: od 8 483 Kč

TCL 32S5400A: Nejlepší malá TV s Androidem

Pro ty, kteří hledají menší televizi do kuchyně nebo ložnice, je TCL 32S5400A skvělou volbou. Tento 32palcový model nabízí sice jen HD Ready rozlišení, což je na dnešní poměry opravdu nízká hodnota, ale pokud na ní budete koukat z dostatečné vzdálenosti a máte od ní rozumné očekávání, bude sloužit dobře. Má navíc plnohodnotný Android TV systém, vestavěný Chromecast pak usnadňuje sdílení obsahu z mobilních zařízení.

32″ HD Ready displej

Android TV s Google Assistant

HDR10 pro lepší kontrast

Vestavěný Chromecast

Dolby Digital Plus

10W reproduktory

Cena: od 3 990 Kč

Naše doporučení pro různé scénáře:

Nejlepší poměr cena/výkon: Samsung UE50DU7172U

Samsung UE50DU7172U Nejlepší obraz za nejnižší cenu: LG 55UR78003

LG 55UR78003 Největší obraz a nejširší možnosti: TCL 55V6B

TCL 55V6B Nejlepší malá TV: TCL 32S5400A

Který z těchto televizorů by nejlépe vyhovoval vašim potřebám?