Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Dva týdny před oficiálním představením řady Galaxy S25 se na internetu objevily oficiální tapety, které budou zdobit displeje nových vlajkových lodí. Známý informátor Max Jambor se s námi podělil o dvě varianty – světlou a tmavou.

Stylizované S jako hlavní motiv

Na rozdíl od předchozích generací, kde Samsung sázel na geometrické tvary jako hranoly či koule, nové tapety Galaxy S25 staví do popředí stylizované písmeno S. Při bližším pohledu by někdo mohl vidět číslo 8 nebo symbol nekonečna, pravděpodobně jde ale jen o náhodu. Co náhodné rozhodně není, je použití gradientních barev, které korespondují s novým designovým směrem One UI 7.

Here are the official high-resolution Samsung Galaxy S25 Series wallpapers! Enjoy! pic.twitter.com/lmKAe7x2H9 — Max Jambor (@MaxJmb) January 8, 2025

Obě tapety si můžete stáhnout v plném rozlišení přímo z tweetu Maxe Jambora výše. Pokud jste pokročilí uživatelé, můžete si pomocí Rutin nastavit automatické přepínání – světlou tapetu přes den a tmavou při aktivaci režimu spánku.

Galaxy S25 Ultra: nové detaily o výbavě

Mezitím uznávaný leaker Roland Quandt potvrdil několik klíčových specifikací modelu Galaxy S25 Ultra. Telefon dostane Dynamic LTPO AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí a špičkovým jasem 2 600 nitů. V Evropě se bude prodávat ve třech paměťových variantách, přičemž verze s 512GB a 1TB úložištěm nabídnou 16 GB RAM místo základních 12 GB.

Co se týče nabíjení, zůstává zachována podpora 45W drátového nabíjení, bezdrátové se však díky standardu Qi2 zvedá na 25 W. Tělo telefonu má být tenčí než u předchůdce – pouze 8,2 mm – a lehčí s hmotností 219 gramů.

Připomeňme, že Samsung Galaxy S25 bude představen 22. ledna na akci Unpacked.

Jak se vám líbí nové tapety?

Zdroj: Max Jambor (X)