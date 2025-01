Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu

Letošní veletrh CES se nese hodně v duchu robotiky a AI. Pozadu samozřejmě nezůstává ani Samsung, který tentokrát nechce zaujmout svými mobily – místo toho opětovně předvedl svého maličkého a neskutečně roztomilého robůtka nazvaného Ballie

Poprvé ho světu ukázal už před 5 lety, podruhé vloni – a od té doby ho notně vylepšil. Podle nejnovějšího oznámení by se navíc robot Ballie měl letos dostat do výroby a v polovině roku už i do prodeje.

Robůtek od Samsungu leckomu připomíná míč. Nesnaží se vypadat jako humanoidní robot a nemá ani tvář. Zato disponuje projektorem, s jehož pomocí dokáže reagovat a odpovídat. Uvnitř něj se ukrývá umělá inteligence, tudíž jde de facto o AI asistenta, který z mobilu nebo počítače vkročil do reálného světa.

Projektor, kamera i reproduktor

Dokáže vás následovat, komunikovat a reaguje na různé podněty. Projektor lze využít třeba i k promítání filmu na stěnu, případně můžete dotykem nebo šlápnutím na promítaná tlačítka vybírat vhodnou variantu. Má v sobě i vestavěný reproduktor a dokáže pohotově odpovídat na různorodé dotazy.

AI 컴패니언 ‘볼리(Ballie)’ 공개! 볼리가 만들어 줄 영화같은 일상 [CES2024]

S pomocí vestavěné kamery navíc můžete jeho prostřednictvím třeba přes svůj mobil na dálku kontrolovat, co se děje u vás doma. A může se stát jedinečnou součástí chytré domácnosti.

Pro řadu lidí to může být vítaný asistent a pomocník. Pro někoho dost možná i kamarád jako vystřižený ze sci-fi filmu.

Už letos by se měl dostat k prvním zájemcům z USA. O tom, v jakých zemích se bude prodávat dál a jestli dostane i podporu jiných jazyků než angličtiny, zatím Samsung mlčí. Stejně tak ještě pořád není známa jeho cena.

Chtěli byste mít podobného malého robota?

