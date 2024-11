Datart zahájil další vlnu předvánočních výprodejů. Prošli jsme kompletní nabídku a vybrali produkty, u kterých slevy skutečně dávají smysl. V našem výběru naleznete telefony, televizory, notebooky ale také fotoaparáty nebo tablety.

Xiaomi 14T (12/256 GB)

Xiaomi 14T je zajímavým přírůstkem do vyšší střední třídy. Čínský gigant jej představil teprve nedávno a už je v akci. Jeho hlavní devízou je kvalitní 6,67″ AMOLED displej s nadstandardním jasem 4000 nitů. Fotoaparáty vyvinuté ve spolupráci s Leicou nabízí solidní kvalitu snímků a výkon zajišťuje MediaTek Dimensity 8300-Ultra, který v kombinaci s 12 GB RAM poskytuje dostatek výkonu i pro náročnější aplikace. Za dané peníze je to jedna z nejlepších koupí vůbec, ještě před týdnem stál telefon 14 990 Kč a i zde by si cenovku vzhledem k výbavě obhájil.

Klíčové vlastnosti:

6,67″ AMOLED displej s velmi vysokým jasem

Sestava fotoaparátů Leica s hlavním 50Mpx senzorem

MediaTek Dimensity 8300-Ultra + 12 GB RAM

Certifikace IP68

Baterie 5000 mAh s 67W nabíjením

Cena: 11 490 Kč

Google Pixel 8a (8/128 GB)

Google v dostupnější řadě “a” nabízí to nejdůležitější z vlajkových modelů. Hlavní předností je čistý Android s dlouhou podporou a špičkový 64Mpx fotoaparát s Google algoritmy. Nechybí ani OLED displej se 120Hz, který v této cenové kategorii nebyl u americké společnosti samozřejmostí. O výkon se stará čip Google Tensor G3 se specializací na AI funkce. Jestliže máte na telefon přesně 9 tisíc, z mého pohledu nemůžete udělat lépe. Samostatnou recenzi na tento kousek už nějaký čas naleznete i u nás na webu.

Klíčové vlastnosti:

6,1″ OLED displej se 120 Hz

64Mpx hlavní fotoaparát

Čistý Android 14 s garancí aktualizací

Google Tensor s AI funkcemi

Bezdrátové nabíjení

Cena: 8 990 Kč

Motorola Edge 50 Fusion 5G (8/256 GB)

Motorola Edge 50 Fusion nabízí solidní poměr cena/výkon. Zaujme především 6,7″ pOLED displejem se 144Hz obnovovací frekvencí a praktickou certifikací IP68. Hlavní 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací poskytuje dobré výsledky i za zhoršených světelných podmínek, Snapdragon 7s Gen 2 pak zajišťuje dostatečný výkon pro běžné použití. Mezi další přednosti patří čistý operační systém nebo podpora Ready For, díky níž si můžete z telefonu udělat počítač, podobně jako to má Samsung se svým DeX.

Klíčové vlastnosti:

6,7″ pOLED displej se 144Hz

50Mpx hlavní fotoaparát s OIS

Snapdragon 7s Gen 2 s podporou 5G

Odolnost IP68

68W nabíjení

Cena: 6 990 Kč

Samsung Galaxy A15 (4/128 GB)

Samsung Galaxy A15 je zástupcem nižší střední třídy, který zaujme 6,5″ Super AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením. Osmijádrový MediaTek Helio G99 poskytuje dostatečný výkon pro běžné použití, zatímco baterie s kapacitou 5000 mAh zajistí solidní výdrž. Nečekejte zázraky, ale pokud chcete levný telefon s dlouhou softwarovou podporou a nechcete za něj utrácet majlant, poslouží A15 v rámci možností dobře.

Klíčové vlastnosti:

6,5″ Super AMOLED displej s Full HD+

MediaTek Helio G99

50Mpx hlavní fotoaparát

4 GB RAM a 128GB úložiště

Android 14

Cena: 3 790 Kč

Samsung Galaxy Tab A9+ (4/64 GB)

Galaxy Tab A9+ je základním tabletem od Samsungu, který nabídne 11″ TFT LCD displej s Full HD rozlišením. Procesor Snapdragon 695 spolu se 4 GB RAM zajišťuje plynulý chod systému pro běžné použití. Potěší také přítomnost čtyř reproduktorů pro kvalitnější reprodukci zvuku.

Klíčové vlastnosti:

11″ Full HD TFT LCD displej

Snapdragon 695

4 GB RAM a 64GB úložiště

Baterie 7040 mAh

Android 13

Cena: 4 490 Kč

Honor Pad 9 (8/256 GB)

Honor Pad 9 patří k zajímavým přírůstkům do střední třídy tabletů. Jeho hlavní předností je kvalitní 12,1″ displej s rozlišením 2,5K a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará Snapdragon 6 Gen 1, který v kombinaci s 8 GB RAM poskytuje dostatečný výkon pro běžné použití. Pozitivním překvapením je přítomnost osmireproduktorového systému, který nabízí nadprůměrnou kvalitu zvuku v této cenové kategorii.

Klíčové vlastnosti:

12,1″ 2,5K displej se 120Hz

Snapdragon 6 Gen 1

8 GB RAM a 256GB úložiště

8reproduktorový systém

Baterie 8300 mAh

Cena: 5 890 Kč

Lenovo LOQ 15APH8

Lenovo LOQ 15APH8 představuje zajímavou alternativu k dražším herním notebookům řady Legion. O dostatečný výkon se stará kombinace procesoru AMD Ryzen 7 7840HS a grafické karty RTX 4060. Kvalitní 144Hz Full HD displej pak poskytuje plynulý obraz při hraní. Důraz byl kladen také na chlazení, které využívá systém se 4 tepelnými trubicemi. Jedná se tak o ideální stroj nejen pro hráče, ale třeba i tvůrce obsahu. Za dané peníze výkonnější notebook nekoupíte.

Klíčové vlastnosti:

Procesor AMD Ryzen 7 7840HS

NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB

15,6″ IPS Full HD 144Hz

16 GB DDR5 RAM

512GB SSD

Cena: 21 990 Kč

HP 250 G10

HP 250 G10 cílí na uživatele hledající pracovní notebook za rozumnou cenu. Procesor Intel Core i5-1335U spolu s 8 GB RAM poskytuje dostatečný výkon pro kancelářské aplikace a běžnou práci a poradí si i s nenáročnými hrami či nějakým tím střihem videa. Potěší rovněž čtečka otisků prstů nebo předinstalovaný Windows 11 Home.

Klíčové vlastnosti:

Intel Core i5-1335U

15,6″ Full HD antireflexní panel

8 GB RAM

512GB SSD

Windows 11 Home

Cena: 7 999 Kč

Samsung QE55S92CA OLED

Samsung v tomto modelu nabízí kvalitní OLED panel s přirozeným podáním barev. Technologie samosvítících pixelů zajišťuje perfektní černou a vysoký kontrast. Hráče potěší podpora 144Hz režimu a HDMI 2.1. Systém Tizen pak nabízí dobrou podporu streamovacích služeb a skvělý uživatelský zážitek. Jedná se o loňský model, jenž startoval na ceně 49 990 Kč. Teď nestojí ani půlku.

Klíčové vlastnosti:

55″ OLED panel s 4K rozlišením

Neural Quantum Processor 4K

Dolby Atmos a OTS Lite

Herní režim 144Hz

HDMI 2.1

Cena: 22 490 Kč

Hisense 55E7NQ Pro

Hisense 55E7NQ Pro nabízí solidní poměr cena/výkon. 55″ QLED panel poskytuje dobrou obrazovou kvalitu, kterou doplňuje 144Hz režim pro plynulé hraní. Systém VIDAA U pak nabízí základní smart funkce včetně podpory hlavních streamovacích služeb. Televizor nyní nestojí ani 13 tisíc, přitom má vše, co by měl běžný uživatel potřebovat.

Klíčové vlastnosti:

55″ QLED panel

144Hz Game Mode Pro

Dolby Atmos

VIDAA U

HDR podpora

Cena: 12 990 Kč

Metz 42MOD9500Z

Metz přináší kompaktní 42″ OLED televizor s řadou prémiových funkcí. Panel nabízí 4K rozlišení a díky OLED technologii perfektní černou a vysoký kontrast. Systém Google TV zajišťuje přístup ke všem běžným streamovacím službám. Potěší také přítomnost HDMI 2.1 pro nové herní konzole či kvalitní zvuk s podporou Dolby Digital Plus a DTS. Klidně bych nad ním zapřemýšlel i jako nad alternativou k monitoru, velikost 42″ je sice hraniční, ale budete-li sedět dostatečně daleko, neměla by být překážkou, naopak. Upřímně ale nevím, jak je to s potenciálním vypalováním a ochranou. Každopádně jde o vůbec nejlevnější OLED TV na českém trhu.

Klíčové vlastnosti:

42″ OLED panel s 4K rozlišením

Google TV

Dolby Digital Plus a DTS zvuk

4× HDMI 2.1

Integrovaný radar se snímačem pohybu

Cena: 15 990 Kč

Samsung HW-S801B

Samsung HW-S801B představuje kompaktní soundbar s překvapivě dobrým zvukem. Podporuje Dolby Atmos a díky technologii SpaceFit Sound se dokáže přizpůsobit akustice místnosti. S výkonem 330 W poskytuje dostatečnou hlasitost i pro větší prostory. Původně stál přes 10 tisíc, Datart má jednoznačně nejlepší cenu na trhu.

Klíčové vlastnosti:

3.1.2kanálový zvuk s 330W

Dolby Atmos a DTS Virtual:X

SpaceFit Sound

Bluetooth a Wi-Fi

Výška pouze 39,9 mm

Cena: 4 990 Kč

TCL TS8111

TCL TS8111 je základní soundbar, který může být zajímavou volbou pro vylepšení zvuku televize. Dva integrované subwoofery poskytují solidní basy, nechybí ani podpora Dolby Atmos. Ocenit lze také přítomnost HDMI eARC.

Klíčové vlastnosti:

Výkon 260W

Integrované subwoofery

Dolby Atmos

HDMI eARC

Bluetooth

Cena: 3 490 Kč

Sony ZV-E10 + 16-50mm

Sony ZV-E10 je bezzrcadlovka navržená primárně pro tvůrce video obsahu. 24,2Mpx APS-C snímač poskytuje kvalitní obraz, zatímco speciální funkce pro vlogování usnadňují natáčení. Výměnný objektiv pak nabízí flexibilitu při různých scénářích, rozhodně doporučuji koupit jej s tím setovým. Začátečníci ocení jeho variabilitu a až jeho možnosti vyčerpáte, můžete přikoupit další sklo.

Klíčové vlastnosti:

24,2Mpx APS-C snímač

4K/30fps video

Otočný displej

Vícesměrový mikrofon

Objektiv 16-50mm f/3.5-5.6

Cena: 16 490 Kč

Sony ZV-1

Sony ZV-1 je kompaktní fotoaparát cílený na vlogery a ocení jej naopak ti uživatelé, kteří se nechtějí zaobírat budoucí výměnou objektivu. Nabízí rychlý automatický fokus a kvalitní obrazový výstup díky 1″ snímači. Jasný objektiv f/1.8-2.8 pak umožňuje natáčet i za horších světelných podmínek. Za 15 tisíc jde o super koupi.

Klíčové vlastnosti:

20,1Mpx 1″ snímač

4K/120fps video

Otočný dotykový displej

Objektiv 24-70mm f/1.8-2.8

Optická stabilizace

Cena: 14 990 Kč

Uvedené ceny jsou platné v době publikace článku. Dostupnost produktů se může lišit podle konkrétní prodejny.