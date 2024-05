Google Pixel 8a recenze: Poprvé v Česku a skvělý jako vždy

Tolik krátce o nadstavbě jako takové, pokud ji vůbec neznáte. Co ale ty vymodlené AI vychytávky, které jsou největším marketingovým buzzwordem posledních měsíců? Celkově bych trochu krotil nadšení, některé z nich jsou totiž k dispozici jen v angličtině, třeba živý přepis hovorů. Ten je přitom extrémně užitečný.

Telefon za vás zvedne hovor, vyslechne si druhou stranu, mezitím vám v reálném čase přepisuje, co druhá strana říká a vy na to můžete reagovat. Jednoduše napíšete, co chcete, aby za vás Pixel řekl. U nevyžádaných marketingových hovorů je to spása, jakmile uvidíte na displeji přepsáno něco ve stylu „Dobrý den, volám ze společnosti X a nabízím…“, můžete rovnou zavěsit a nemusíte složitě vysvětlovat, že opravdu nemáte zájem, jste-li introvert a máte s podobnými situacemi problém. Nebo prostě chcete zvednout hovor manželce, ale jste na schůzce a přesto chcete vědět, zda se neděje nic vážného. Bohužel, čeština zatím podporována není a žádné konkrétní datum neznáme. To samé platí u řady dalších vychytávek, avšak třeba Diktafon Google zvládá přepis do češtiny, před časem jsme vám přinesli návod, jak ho zprovoznit.

Circle to Search Anything on Pixel 8 & Pixel 8 Pro

Naprosto jsem si zamiloval Circle to Search u Galaxy S24 Ultra a na Pixelu 8a funguje stejně dobře. Pokud uvidíte cokoliv na displeji a je úplně jedno jestli je to v prohlížeči, na Instagramu nebo v nějaké hře, stačí podržet prst na navigační liště a zakroužkovat, co chcete vyhledat. Jde o takový Google Lens na steroidech a jsem rád, že opět mohu používat telefon s podporou této funkce. Je otázkou, zda jej někdy Google se Samsungem uvolní i pro další výrobce, ale v dohledné době bych na to příliš nevsázel. Stejně jako kroužkování jsem si oblíbil rozpoznávání a kopírování textu z aplikací, které ho nativně nepodporují. Tohle by se měla naučit každá Android nadstavba.

Samozřejmě stojí za zmínku také AI funkce spojené s Fotkami Google, kde se nachází kouzelný editor. Spustíte ho snadno, po klepnutím na upravení fotky se zobrazí barevná ikonka v levém dolním rohu obrazovky. V tomto režimu můžete kromě kouzelné gumy, kterou už všichni dobře známe, používat také hromadu jiných funkcí, například Best Take, kdy můžete z více skupinových fotek vybírat obličeje. Takže jich vyfotíte třeba pět a když má někdo zrovna zavřené oči nebo se šklebí, můžete obličej z dané fotografie nahradit scénou, kde je vše v pořádku. Je to na mě trochu moc umělé a až moc „dokonalé“, ale vlastně proč ne.