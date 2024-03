Honor Magic6 Pro je zajímavá vlajka, kterou byste neměli přehlížet

Disponuje vynikajícím displejem, zajímavými fotoaparáty i dobře odladěným systémem

Zaujme i výstředním vzhledem nebo velmi dobrou výdrží na jedno nabití

Letošní rok je z mého pohledu jedním z vůbec nejsilnějších v historii, pokud padne řeč na vlajkové telefony. Máme teprve březen a přesto se nám jich představila už velká řada. Jen namátkově lze zmínit Xiaomi 14 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, vivo X100 Pro či dnes recenzovaný Honor Magic6 Pro. Všechny jsou skvělé a mají minimum slabých míst. Konzervativní uživatelé sáhnou často po Samsungu, ale právě čínská konkurence dělá letos nejzajímavější pokroky. Zda bych si koupil právě Honor a dal mu přednost před Xiaomi či vivem? Na to, ale i mnohé další se budu snažit odpovědět v následující recenzi.

Honor Magic6 Pro: Obsah balení

Obsah balení byl pro mě osobně (a věřím že i ostatní) velké zklamání. Honor jde totiž ve stopách Applu, Samsungu či Sony a ořezává dodané příslušenství na naprosté minimum. V krabičce, která je asi o 2 centimetry tlustší než u Galaxy S24 Ultra, se nachází totiž pouze bílý USB-C kabel a sponka na vysunutí SIM šuplíku. A to je všechno. Žádný adaptér, žádné pouzdro. Čínské firmy si přitom na obsahu balení vždy zakládaly, vždyť Xiaomi či vivo dávají zákazníkům rychlé adaptéry i pouzdra a to nejen u vlajek.

Úplně jsem tento krok nepochopil, i donedávna sesterský Huawei dává k telefonům praktický adaptér, kam lze zapojit jak USB-C, tak i USB-A kabel. Honor není Samsung, minimálně v Evropě není tak populární a pokud bych po dlouhé době přesedlal od konkurence, byla by to první věc, která by mě naštvala. A to jsem telefon ještě ani nezapnul. Velká škoda.

Honor Magic6 Pro: Specifikace

Specifikace Honor Magic6 Pro Displej 6,8″ LTPO OLED, 2800 x 1280, 120Hz, 5000 nitů (špička), HDR10+, Always-On Ochranné sklo Jurhino Glass Rozměry a váha 162.5 x 75.8 x 8.9 mm, 225 gramů Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Paměť 12 GB LPDDR5X RAM, 512 GB UFS 4.0 Software Android 14, MagicOS, 5 let aktualizací (z toho 4 roky systému) Baterie 5600mAh, 80W kabelové, 66W bezdrátové nabíjení Hlavní kamera 50MP širokoúhlý, 180MP teleobjektiv (2,5x), 50MP ultraširoký Selfie kamera 50MP Konektivita Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, Dual SIM Tělo boční rám z lesklého kovu, záda z umělé kůže Certifikace IP68 Stylus Není Reproduktory Stereo, Dolby Atmos Cena od 30 990 Kč

Design upoutá na první pohled

Náladu vám ale dost pravděpodobně zvedne právě samotný telefon. Honor Magic6 Pro není po designové stránce nikterak revoluční, od loňska se tvarově ani vzhledem zadního modulu fotoaparátů zas tolik nezměnil, ale rozhodně není nudný. V testované zelené verzi upoutá na první pohled a subjektivně bych ho zařadil mezi TOP 3 nejhezčí vlajky, ač zcela chápu, že ne každému bude netradiční barevné provedení po chuti.

Záda jsou v případě zelené verze tvořena z veganské kůže, která ale není tak „kožená“ jako u ostatních kolegů. Například Xiaomi 14 Ultra či Motorola Edge 40 Neo působí o poznání věrohodněji. Honor vsadil na materiál, který na omak připomíná spíše gumu, což sebou přináší jeden hlavní benefit – záda jsou méně kluzká a telefon se v ruce drží perfektně i díky obřímu modulu fotoaparátů uprostřed o nějž si můžete zapřít ukazováček. Rám telefonu je pak stejně jako okraje modulu fotoaparátů tvořen z hliníku a ani po třítýdenním testování na něm není jediný škrábanec.

V zahraničních recenzích jsem se dočetl, že záda nepůsobí tak prémiově v porovnání s konkurencí, s tím ale nelze úplně souhlasit. Honor na to šel prostě jinak. Je to jiný materiál než jste zvyklí, ale mně osobně padl do oka i do ruky.

Bohužel se u v mém případě naopak potvrdilo tvrzení o lepší odolnosti. Na telefonu se mi totiž objevila malá dírka poté, co jsem měl telefon v kapse. Těžko říct, jak se to vlastně přihodilo. Telefon ležel v kapse bez klíčů, mincí a dalších potenciálních škůdců. Nejhorší je, že s tím nelze nic udělat, maximálně to zkusit opatrně přilepit, ale záda už zůstanou navždy poškozena. Tím chci říct, že pokud by byla zadní strana ze skla, objevil by se maximálně nějaký škrábanec, který by byl více stravitelný než nepěkná oděrka. Na telefonu už ji mám přes dva týdny a kdykoliv telefon otočím, vždy mě praští do oka. Možná je to má nešikovnost, možná ne, každopádně jsem povinen vás i o takové drobnosti informovat. Třeba si budete alespoň dávat větší pozor.

Potěší však certifikace IP68, na dolní straně se nachází USB-C port, hned vedle něj šuplík na dvě SIM karty (Dual SIM) a reproduktor. Na té horní pak nalezneme druhý reproduktor a infraport, všechna fyzická tlačítka jsou umístěna na pravé straně a jejich rozložení je tradiční – tedy tlačítka hlasitosti nahoře a zapínací tlačítko dole (Pixely to mají přesně naopak).

Haptická odezva a skvělé reproduktory

Haptická odezva patří na vlajkové poměry k lehkému nadprůměru, je plně srovnatelná třeba se Samsungem (takže si opravdu není na co stěžovat), ale třeba Pixely nebo OnePlus 12 ji mají na ještě lepší úrovni. Rozhodně nelze opomenout stereo reproduktory, které jsou naprosto fantastické. Před testováním bych nikdy neřekl, že právě reproduktory (přes které poslouchám hudbu naprosto minimálně), mě takto uchvátí. Jsou dost hlasité, ale mají hlavně skvělé podání, hrají čistě a nechybí jim basová složka. Tohle jsou po ROG Phonu 7 nejlepší reproduktory, které jsem měl kdy v telefonu možnost slyšet.

Aktuálně nejlepší OLED displej? Dost možná ano!

Honor Magic6 Pro se pyšní vynikajícím displejem, což pochopíte hned po pár desítkách vteřin používání. Díváme se na 6,8palcový LTPO OLED panel s podporou miliardy barev, Dolby Vision, až 120Hz obnovovací frekvencí, celoplošným jasem 1600 nitů, avšak při přehrávání HDR obsahu a na slunci umí krátkodobě vystřelit až na těžko uvěřitelných 5000 nitů. Rozhodně nelze nezmínit také 4320Hz PWM stmívání, osobně nejsem na problikávání náchylný, ale tohle může být hlavní prodejní argument pro nejednoho uživatele, kterého z ostatních telefonů bolí hlava.

Rozlišení je krapet nižší než loni, tedy 2800 x 1280 pixelů (453 pixelů na palec, Magic5 Pro měl 460 pixelů na palec), což ale rozhodně nepoznáte a pokrývá jej nový typ ochranného skla s názvem Jurhino, které je dle firmy odolnější než u konkurence. Potvrdit to nemohu, o zapůjčené telefony se vždy starám jako o vlastní, navíc je z výroby na displeji nainstalovaná ochranná fólie, ale zahraniční testy opravdu vysokou odolnost potvrzují.

Nutno však podotknout, že je displej docela výrazně zaoblený. Spousta uživatelů preferuje rovné panely, ostatně výrobci se k nim začínají hromadně vracet – příkladem mohou být letošní vlajky od Samsungu a Xiaomi. Dá se s tím žít, nechtěné dotyky takřka neexistují, ale osobně mám raději právě ploché obrazovky. Panel má však poměrně nízkou odrazivost. Není to Galaxy S24 Ultra s Gorilla Glass Armor, ale je to lepší než u většiny konkurentů. Na displej je zkrátka radost pohledět, užil jsem si na něm dva díly seriálu Gentlemani, což byl v kombinaci s těmi skvělými reproduktory vlastně až nečekaně dobrý zážitek.

Skvěle fungoval i automatický jas, neměl jsem snad nikdy potřebu jej ručně měnit, tedy až na brouzdání večer v posteli, kdy většinou jas dávám na úplné minimum, ale telefon jej automaticky nastavil na přibližně 5 – 10 %. Skvělá je také barevná přesnost, Honor navíc v Nastavení umožňuje přepnout mezi režimy Normální (ten automaticky používání standardní barevnou škálu sRGB či DCI-P3 nejlépe odpovídající typu obsahu, který má být zobrazen) a Živý, který je nastaven jako výchozí a žil jsem s ním prakticky celou dobu testování.

Honor nabízí ve své nadstavbě také další vychytávky jako třeba režim eBook, který udělá displej černobílý, cirkadiánní noční displej „automaticky upravuje teplotu barev na základě rytmu vašeho těla a pomáhá vám připravit se na lepší spánek“, jak je tvrzeno v Nastavení. Přímo v displeji se nachází čtečka otisků prstů, která je na průměrné úrovni, Samsung to umí lépe. Funguje spolehlivě, ale mnohem více jsem si oblíbil odemykání obličejem, které je díky ToF senzoru v pilulkovém výřezu bezpečné a léty ověřené. Funguje takřka stejně dobře jako Face ID na iPhonech, čtečku otisků jsem neměl potřebu téměř vůbec využívat.

Snapdragon 8 Gen 3 není tak výkonný jako u konkurence

Stejně jako většina ostatních vlajek, je i Honor Magic6 Pro vybaven čipsetem Snapdragon 8 Gen 3, u nás se prodává v jediné variantě s 12 GB RAM a 512GB úložištěm. V oblasti výkonu nelze čínské vlajce nic vytknout, snad jen fakt, že v AnTuTu nedosahuje na tak vysoké skóre jako například Xiaomi 14. Telefon jsem testoval hned několikrát a nejvíce jsem naměřil 1 682 774 bodů, tedy o téměř 260 000 bodů méně než u Xiaomi 14 a o 195 000 bodů méně než u Galaxy S24 Ultra.

Je to velký problém? Z mého pohledu je trochu škoda, že není schopen Honor ve špičce podávat lepší výkony, ale při běžném používání to v podstatě nemáte šanci poznat. Renderování minutového 4K videa bylo dokonce o asi 2 sekundy rychlejší než na Samsungu, Genshin Impact běžel na stabilních 55 snímků za sekundu při vysokých detailech.

Honor navíc nemá problémy s chlazením a subjektivně topil méně než dva zmíněné konkurenční modely. Při úpravě RAW fotografií i střihu videa ukazoval okolo 33 – 35 stupňů, na dotek byl stále příjemný a to samé platí i u hraní her, kdy se při Diablu Immortal pohodlně držel i po půl hodince hraní. I přes nižší papírový výkon je navíc extrémně svižný a to díky nadstavbě MagicOS. A když už jsme u ní, pojďme si ji rozebrat detailněji..

Android 14 s nadstavbou MagicOS 8.0

Na rozdíl od Magic V2, který jsem měl možnost také testovat, přichází Honor Magic6 Pro s Androidem 14 a nadstavbou MagicOS 8.0. Jen v krátkosti zmíním, že Honoru se netýkají sankce ze strany USA a Honor může naplno využívat veškeré služby včetně těch od Googlu, na telefonu je tedy předinstalovaný Google Play s veškerými aplikacemi. Čínská firma se u nové vlajky zavázala ke 4 letům hlavním aktualizací a 5 letům bezpečnostních záplat, což je průměr, ale současný majitel dost pravděpodobně nevydrží se stejným telefonem více než 5 let.

Co se týče nadstavby, už u ohebného telefonu mi přišla neskutečně sympatická. Kdyby se Huawei vyhnul svému osudu, pravděpodobně bych používal něco jako Huawei P60 Pro. Zejména díky skvělému ekosystému v čele s Huawei Share (používám laptop od Huawei), vynikajícím fotoaparátům a právě skvěle odladěné nadstavbě. Honor je na tom dost podobně, přebírá hromadu prvků uživatelského rozhraní právě od Huawei (EMUI), takže pokud jste milovali svůj starý čínský mobil, ale zároveň se nechcete vzdát Google služeb, budete se zde cítit jako ryba ve vodě.

U Xiaomi telefonů jsem si zvykl na velké složky, které například Samsung úspěšně ignoruje, Honor na ně naštěstí nezapomněl. Pro mě osobně jde o velmi důležitý prvek, který ušetří hromadu místa na domovské obrazovce a vejde se na ni více ikonek. Potažením od pravého horního rohu zobrazíte řídící centrum, které vypadá podobně jako na HyperOS či iOS, potažením zleva se objeví notifikační centrum, které řadí notifikace jako iOS, tedy odspoda. Pro zaryté Androiďáky to bude možná trochu nezvyk, ale subjektivně mi takové řazení přijde logičtější a přehlednější. Některé nadstavby (třeba již zmíněný HyperOS), vám dají vybrat z obou světů a já vždy volím ten jablečný.

Nelze nezmínit nový Magic Capsule, což je čínská obdoba Dynamic Islandu přítomného v novějších iPhonech. A vlastně funguje dost podobně. Při přehrávání hudby/videa se vám na něm zobrazí ovládací prvky, avšak nejlépe funguje s předinstalovanými aplikacemi. Je však otázkou, jak moc (ne)budou využívat ostrůvek vývojáři třetích stran. Prvek je to rozhodně fajn a funguje lépe než aplikace typu DynamicSpot. Ale nečekejte, že bude tak dobrý jako na iOS.

Zajímavější než Magic Capsule, se mi za dobu používání jevil Magic Portal. Jde o funkci, která dokáže predikovat, co zrovna chcete udělat s kopírovaným textem nebo fotkou a nabídnout vám relevantní aplikace. Pokud například zkopírujete adresu, pravděpodobně ji budete chtít zadat do mapové aplikace. Stačí jej tedy podržet, přetáhnout na pravou stranu displeje a rovnou položit na danou aplikaci. Na základě algoritmů se navíc Honor snaží pochopit vaše chování, takže mi po nějaké době konečně začal nabízet při kopírování fotky poslání do WhatsAppu.

Honor Magic6 Pro je přímo prošpikován softwarovými vychytávkami, které jinde nejsou. Třeba praktické gesto (potažení třemi prsty), které uloží celou stránku pro offline čtení. Na letišti jsem si na ní vzpomněl a hned si během minuty si postahoval asi 10 článků, které jsem si chtěl přečíst v letadle. Tam mě ale napadlo po delší době vyzkoušet, jak jsou na tom evropské aerolinky s internetem. Vlastně překvapivě dobře, průměrná rychlost na trase Praha – Barcelona byla okolo 3 Mb/s, ale to je na jiné povídání..

Poslední věcí, kterou lze zmínit, je rozsáhlá úprava zamykací obrazovky, s níž si vyhraje každý milovník personalizace. Když už jsme u ní – Honor úplně ignoruje designový jazyk Material You, takže dynamické tapety a ikony ve stylu Pixelů, zde bohužel nenajdete. Předinstalovanou klávesnicí je z nějakého důvodu SwiftKey od Microsoftu, která mi úplně nevyhovuje, takže jsem dal přednost Gboard.

Co se rychlosti a plynulosti týče, jsme na naprosté špičce. Tohle je nový standard vlajkových lodí. Vedle Honoru jsem používal i Xiaomi 14 a Honor bych používal raději. Nechápejte mě zle, Xiaomi má HyperOS vyladěné velmi dobře, ale tu a tam dojde k malému škobrtnutí. Animace u Honoru jsou subjektivně hezčí a lépe vyladěné, Honor bych zkrátka používal raději a to nejen díky rychlosti, ale také výše popsaným funkcím.

Výdrž baterie Honor Magic6 Pro je naprosto špičková

Honor se na konferenci hodně chlubil novým typem uhlíko-křemíkové baterie, která má celkovou kapacitu 5600 mAh a podporuje 80W kabelové a 66W bezdrátové nabíjení. Dle DxOMark jde o telefon s vůbec nejlepší výdrží. Kde je tedy pravda? Pravidelně jsem se díval na 8 – 9 hodin zapnutého displeje, což je skvělá hodnota, která se může snadno měřit s TOP konkurencí. Výdrž je pocitově o něco spolehlivější než u Galaxy S24 Ultra, lépe si vede snad jen iPhone 15 Pro Max.

Jenže je tu jeden podstatný rozdíl – Honor se nezahřívá tolik jako jablečná konkurence a je spolehlivější při zátěži. Zvládá bez problémů náročný pracovní den, kdy často fotíte, editujete 4K video, brouzdáte po sockách a sem tam si odpočinete nějakou tou náročnější hrou. V tyto dny mi dal telefon vždy minimálně 7 hodin, což je stále skvělá hodnota a naopak ve dny, kdy jsem fotoaparát nepoužíval a hry nehrál, jsem se dostal občas i k 9,5 hodinám.

Fotoaparáty Honor Magic6 Pro

Pojďme se podívat na další hlavní devízu Magic6 Pro, kterou jsou nepochybně fotoaparáty. O nich firma rovněž na konferenci hovořila předlouho a minimálně na papíře vypadá soustava opět velmi zajímavě. Máme zde hlavní 50MP snímač s proměnlivou clonou f/1,4 a f/2,0, 50MP ultraširoký snímač se 122stupňovým záběrem a 180MP teleobjektiv s 2,5x optickým zoomem.

Hlavní snímač podává velmi dobré výsledky, fotky jsou dost saturované a celkově se nešetřilo s kontrastem, ale zároveň mají hromadu detailů i ve výsledných 12,5 megapixelech, ačkoliv bych zde raději viděl 24MP standard jako u iPhonů nebo Samsungů. Telefon si dobře poradil i s náročnými scénami a horším osvětlením, rozhodně ho lze zařadit po bok těch nejlepších. Osobně bych raději volil něco s 1palcovým snímačem (Xiaomi 14 Ultra nebo vivo X100 Pro), který dodává snímkům ještě něco navíc, ale věřím, že 99 % publika, se budou fotografie Honoru líbit.

Vlastně jim nemám moc co vytknout. Pokud vám saturované snímky nevoní, můžete si v aplikaci přepnout styl na přirozený nebo autentický, který se snaží napodobit styl Leica Authentic od Xiaomi. Ve fotoaplikaci je k dispozici také AI pomocník, kterého bych ale spíše nedoporučil. Fotky jsou rázem ještě „hádéerkové“ a už působí trochu uměle.

180MP teleobjektiv budil vysoká očekávání a nabízí 2,5x optický zoom s ohniskovou vzdáleností 62 mm. Jeho kvalita je na vlajkové úrovni a nativní zoom vypadá skvěle. Skoro bych řekl, že je na úrovni hlavního fotoaparátu. A dělá samozřejmě vynikající portréty, avšak při náročnějších scénách není oddělení postavy od pozadí stoprocentní, jak je vidět na fotografii níže.

Ostatní vlajky přitom neměly problém. Velmi dobrý je rovněž digitální zoom a to i při horším osvětlení, dokud se Honor nesnaží vytvářet psí kusy za pomocí strojového učení (nebo umělé inteligence, chcete-li). Občas jde vidět, že si telefon hodně vymýšlí, opět mohu uvést příklad na fotce tramvaje z noční Barcelony.

Vidíte jak Honor úplně slil trávu a obecně prvky pod tramvají? Konkurenční vivo si v této konkrétní scéně vedlo lépe. Mám ale dobrou zprávu. Tyhle situace nejsou úplně časté a Honor AI využívá opravdu jen v náročných scénách, jinak nemám k teleobjektivu žádné výhrady.

Ultraširoký snímač o rozlišení 50 MP podává na vlajkové kvality průměrné, až podprůměrné výsledky. Chybí mu ostření, na fotkách je občas zkreslení na krajích a ani dynamický rozsah nepůsobí zrovna přesvědčivě. Za dne jsou fotky poměrně fajn, ale za konkurencí spíše zaostávají. Základní Pixel 8, který stojí v Česku teď 15 tisíc, dělá z mého pohledu hezčí snímky přes ultraširoký fotoaparát.

Vedle ToF 3D senzoru pro odemykání obličejem se nachází také 50MP selfie kamera, která je opět na vlajkové úrovni a v tomto případě plně srovnatelná s konkurencí, někdy se mi fotky z ní líbily ještě více než u ostatních. Má dostatek detailů a umí vytvořit docela pěkný bokeh při portrétech, navíc není úplně zlá ani při slabém osvětlení a překvapila mě zde skvělá kvalita 4K videa, které bude stačit i pro nějaké to vlogování.

Kvalita videa je ale obecně na vlajku průměrem. Hlavní fotoaparát je hezky stabilizovaný a video nepřesotřuje, ale čekal bych od něj celkově trochu více, naopak musím pochválit video z teleobjektivu, které je někdy paradoxně lepší než u hlavního fotoaparátu.

Honor Magic6 Pro: Cena a dostupnost

Honor Magic6 Pro se dá v Česku koupit jen v jediné variantě a to s 12 GB RAM a 512GB úložištěm. Nyní je k mání za zaváděcí cenu 25 990 korun, avšak standardně vychází na 30 990 korun.

Závěrečné zhodnocení

Z celého textu je zřejmě cítit, že si mě Honor Magic6 Pro získal. Patří rozhodně k těm zábavnějším vlajkám, které jsem za poslední měsíce testoval a to do seznamu můžeme zařadit další velikány jako Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max, Xiaomi 14 Ultra nebo vivo X100 Pro. Jde o skvělý a nekompromisní stroj, který udělá radost všem milovníkům starých Huawei telefonů, ale také uživatelům hledajícím něco nového. Kupujete si už po několikáté každý rok Samsung a letos vás S24 Ultra neoslovila? Nebo vám nevoní uživatelská nadstavba viva? Pak rozhodně neuděláte chybu. Kompromisů je naprosté minimum a aspekty, mezi něž lze zařadit vynikající displej, skvěle odladěnou nadstavbu, skvělou výdrž i povedené fotoaparáty, vás rozhodně potěší.

Klady + vynikající OLED displej, který je navíc šetrný pro oči

+ povedený design s příjemnou povrchovou úpravou

+ efektivně zvládnuté chlazení čipu Snapdragon 8 Gen 3

+ i na poměry vlajek vynikající výdrž baterie

+ fantasticky odladěný systém s hromadou vychytávek

+ výborný hlavní fotoaparát a teleobjektiv

+ slušné video s nadprůměrnou stabilizací

+ bezpečné a spolehlivé odemykání obličejem

Zápory – chudý obsah balení

– podprůměrný ultraširoký fotoaparát

– cena (po skončení akce)

Hodnocení redakce: 92 / 100 %

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti Honor.