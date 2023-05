Huawei P60 Pro recenze: skvostný fotomobil (téměř) bez chyb

Huawei P60 Pro byl 9.5.2023 představen na českém trhu

Měli jsme možnost jej dva týdny používat

Mimo zhodnocení telefonu si povíme také něco o Google službách

Společnost Huawei dnes představila dnes na českém trhu model Huawei P60 Pro, který byl v Číně představen už na konci března. My jsme měli možnost novinku používat s přibližně dvoutýdenním předstihem jako náš hlavní mobil, tak si pojďme říct, jak se dá v roce 2023 žít s telefonem, který není v základu vybaven Google službami, za to nás ale dostal v jiných bodech, ať už je řeč o fantastickém zpracování, unikátních fotoaparátech nebo minimalistickém systému EMUI.

Obsah balení Huawei P60 Pro

Pojďme začít tradičně obsahem balení, které je v dnešní době docela nadstandardní. Kromě samotného telefonu se můžete spolehnout také na základní silikonové pouzdro, sponku na vysunutí SIM karty, nabíjecí kabel nebo praktický 88W nabíjecí adaptér, na kterém se nachází jak USB-A, tak i USB-C. Díky tomu můžete adaptér používat i s jinými kabely, pokud zrovna nebudete mít ten originální po ruce. To je poměrně fajn prvek, který bych uvítal i u ostatních výrobců.

silikonové pouzdro

sponka na vysunutí SIM karty

nabíjecí kabel

88W adaptér

Zpracování a vzhled Huawei P60 Pro

Huawei P60 Pro se od svého loňského předchůdce po designové stránce dosti odlišuje. Pryč jsou dva obří kruhovité moduly fotoaparátů pod sebou, tentokrát čínská firma vsadila na jeden velký obdélníkový modul, ve kterém se nachází jeden velký kruh s hlavním fotoaparátem, zbylé dva jsou pak mnohem menší. Po dlouhé době je pryč logo Leica. Německá firma totiž loni začala spolupracovat s Xiaomi a Huawei poslala k šípku. Místo ikonického loga se zde nachází nápis XMAGE, což je technologie přímo od Huawei.

V testované variantě Rococo Pearl vypadá telefon skvěle. Doslova v každém úhlu vynikne jiná část a telefon opravdu vypadá jako jedna velká perla. Pokud navíc půjdete do této varianty, získáte jistou unikátnost. Díky náročnému technologickému postupu, kterému Huawei v prezentaci věnoval několik desítek vteřin má každý telefon jedinečný vzor a v podstatě nemáte šanci držet v rukou dva stejné kousky. Jasně, odlišnosti jsou malé, ale rozhodně je to fajn bonus, navíc je v této textuře obalen i ostrůvek fotoaparátů, což je fajn detail. Něco podobného představilo mimochodem jen pár dní po Huawei i OnePlus.

Za zmínku stojí také zapínací tlačítko s tenkým červeným zvýrazněním na pravé straně, nad ním se nachází tlačítko pro ovládání hlasitosti a nenápadný anténový předěl. Levá strana je pak (až na zmíněný anténní předěl) úplně čistá, slot na SIM kartu se nachází ve spodní straně, stejně jako USB-C port a jeden z reproduktorů. Ten druhý se pak nachází v horní části, ne však nad displejem, ale opět na boční straně. Reproduktory hrají vesměs dobře, podobně jako u Xiaomi 13 Pro, ale mají nepatrně nižší maximální hlasitost. Pro sledování videí vám budou plně dostačovat a pokud jste na zvuk z telefonů zvyklí, nebudete si stěžovat ani u přehrávání hudby. Podání je dostatečně basové a celkem bohaté.

Samotná ergonomie mi pak přišla fajn. S hmotností 200 gramů sice nejde o žádného prcka, ale díky zakřiveným bokům i displeji své rozměry telefon dobře maskuje a v ruce se drží příjemně. Pokud zrovna nepřemýšlíte o tom, že byste přešli ze základní Galaxy S22 nebo třeba Zenfonu 9, velikost vás rozhodně nepřekvapí a do cvalíků typu Ulter od Samsungu nebo ROG Phonu má ještě dost daleko. U Huawei tradičně nechybí ani certifikace IP68.

Displej Huawei P60 Pro

Dominantou přední strany Huawei P60 Pro je 6,67palcový 10bitový LTPO OLED displej s netradičním rozlišením 2700 x 1220 pixelů (jemnost 444 pixelů na palec), maximálním jasem 1500 nitů a až 120Hz obnovovací frekvencí. Je mimochodem zaoblený do všech stran, což by mělo pomoci celkové ergonomii. Vzorkovací frekvence pak činí nadprůměrných 300 Hz a nechybí 1440Hz PWM stmívání, takže vás z něj jen tak nerozbolí oči a to ani večer.

6,6palcový 10bitový LTPO OLED panel

2700 x 1220 pixelů

1440Hz PWM stmívání

120Hz obnovovací frekvence

300Hz vzorkovací frekvence

maximální jas 1500 nitů

Displej narušuje malý průstřel uprostřed, kde se nachází 13MPx selfie kamerka, kterou můžete telefon také odemykat a dokonce vás rozpozná i když na sobě máte masku nebo roušku. Nefunguje to tak dobře, jako třeba Face ID na iPhonech, ale jako nouzovka, kdy zrovna nechcete přehmátnout na dolní část displeje se občas hodí. Pro tradiční způsob odemykání nechybí optická čtečka otisků prstů, která je však extra rychlá a jedinou výtku máme v její velikosti, která z dnešního poměru při nejlepším standardní.

Asi byste nečekali, že právě na displeji se projeví i americké sankce. Firma Corning vyrábějící nejrozšířenější Gorilla Glass totiž pochází právě z USA a tak byl posledním “péčkovým” telefonem používající tuto technologii model P20 Pro. Huawei tedy čtyři roky pracoval na vlastním řešení a přišel se sklem Kunlun Glass, které se poprvé objevilo u Mate 50 Pro. To, že jde o skutečně odolný materiál dokazují virální videa na TikToku a YouTube Shorts, v nichž lidé s těmito telefony drtí vlašské ořechy. Doslova několikrát za sebou telefonem vší silou třísknou a vypadá to, jakoby se nic nestalo. Pokud jste tedy milovníci vlašáků a nemáte u sebe louskáček, může být Kunlun Glass jedním z argumentů ke koupi.

Displeji jako takovému v podstatě nemám co vytknout. Je rychlý, má věrné zobrazení barev, dostatečný maximální jas a přestože nejde o (alespoň na papíře) ten nejlepší displej, který se v telefonech nachází, je velmi dobrý. Ten u Xiaomi 13 Pro (které považuji za jistý benchmark toho, jak má vypadat téměř dokonalý displej) vás možná ohromí díky vyšší jemnosti a maximálnímu jasu ještě krapet více, ale pokud nemáte přímé srovnání, rozdíl si pravděpodobně ani nepředstavíte. Sám jsem právě z Xiaomi 13 Pro přecházel a nepostřehl jsem, že bych si na Huawei P60 Pro v tomto ohledu jakkoliv stěžoval.

Hardware Huawei P60 Pro

Dalším aspektem, ve kterém mohou být patrné uvalené sankce je použitý hardware. Pod kapotou totiž tiká čipset Qualcomm Snapdragon 8+ 4G, což je o 5G ořezaná varianta čipu Snapdragon 8+ Gen1. Je zvláštní, že z označení zmizela jednička, ale důvod neznám. Asi aby to nebylo moc jednoduché. Každopádně se stále jedná o špičkový čipset, který má výkonu na rozdávání a znát ho můžeme z již zmíněného Mate 50 Pro.

Snapdragon 8+ 4G

8 GB RAM LPDDR5

256G úložiště UFS 3.1

Nový Snapdragon 8 Gen2 by udělal pochopitelně větší radost a to nejen kvůli lepšímu výkonu, ale hlavně energetické efektivitě, ale nedá se nic dělat. Mimochodem, Qualcomm je také americká společnost, ale díky licenci může prodávat tuto jedinou variantu Snapdragonu i Huawei. Každopádně mu dopomáhá 8 GB RAM typu LPPDR5 (nikoliv novější LPDDR5X) a UFS 3.1 úložiště, což je rovněž škoda, když už máme nějakou dobu na trhu rychlejší UFS 4.0.

V praxi vám ale ani Snapdragon, ani rychlejší RAM či úložiště chybět nebudou. Telefon je totiž skvěle odladěný, k čemuž se dostaneme za chvíli, nedělá mu problém ani hraní těch nejnáročnějších her. V Genshin Impactu se i při vysokém grafickém nastavení držely snímky okolo 50 – 55, což je slušná hodnota, avšak po delší době paření budete muset počítat s tím, že se čip umí docela pěkně roztopit. Není to za hranou, ale konkurence je lepší a jsem si jistý, že právě starší Snapdragon na tom má obrovský podíl. Co se benchmarků týče, v Geekbench 5 si na jedno jádro vysloužil skóre 1226 bodů a ve vícejádrovém testu pak skončil na 3689 bodech. Na Snapdragon 8+ Gen1 docela standardní hodnoty. Přestože jistě existují výkonnější telefony, než je Huawei P60 Pro, si nebudete na nic stěžovat. Výkonu je dost, telefon se roztopí jen po delším hraní nebo delším natáčení 4K videa. Při běžném používání zůstává chladný.

Výdrž baterie Huawei P60 Pro

O výdrž baterie se u Huawei P60 Pro stará 4815mAh baterie s podporou 88W kabelového a 50W bezdrátového nabíjení. Jak bylo řečeno v úvodu, nabíječka s podporou maximálního možného výkonu je v balení, tu bezdrátovou si budete muset logicky dokoupit. Výdrž na jedno nabití je sice docela průměrná, v běžné pracovní dny (Gmail, WhatsApp, Messenger, Discord, Chrome, pár desítek minut na YouTube, občasné focení, volání..) jsme se dostali někam k 7 – 7,5 hodinám zapnutého displeje, je ale fajn, že je konzistentní a nepřekvapí vás tím, že zamknete mobil na 90 %, abyste ho za 5 minut odemkli a dívali se na 82 %, s čímž mají někteří výrobci problém. Zkrátka je na ní až překvapivý spoleh. Není tak dlouhá jako u S23 Ultra, nedej bože ROG Phonu 7, v obecné konkurenci bychom výdrž označili za lepší průměr. A když vám šťáva přece dojde, je zde připraven 88W adaptér, který ji doplní z 0 na 100 % asi za 30 minut.

Uživatelské prostředí

Nadstavba EMUI 13.1 je v podstatě jen převlečený čínský HarmonyOS s několika minoritními změnami a Huawei jde zcela odlišnou cestou, než ostatní Android výrobci. Na první pohled je zřejmé, že nemá zájem o Material You, dynamické barvy nebo ostatní designové vychytávky. Dokonce je nadstavba postavena okolo staršího Androidu 12, což byste ale asi ani nepoznali. Jasně, jste ochuzeni o pár věcí z Androidu 13, na druhou stranu ale dostanete jiné a mnohdy lepší exkluzivní vlastnosti.

Mezi ně patří třeba extra návyková gesta, kombinace různých widgetů v jednom, chytré složky, jejichž velikost si můžete snadno přizpůsobit nebo samozřejmě Huawei Share, jedna z nejlepších funkcí, která vám umožní vytvořit takřka dokonalou symbiózu mezi počítačem a mobilním telefonem. Když jsem ji testoval poprvé, nemohl jsem si ji vynachválit a nyní jsem se k ní s radostí po delší době v kombinaci s čínským laptopem vrátil.

Jako takový je systém EMUI plynulý, netrpí žádnými záseky a působí vyspěle. Nemusí sednout každému, ale po stránce intuitivnosti je (jakmile si na něj zvyknete) fantastický. Za jedinou vadu na kráse považuji občasné vyskočení reklamy v obchodě AppGallery, což by si mohl Huawei alespoň v této cenové kategorii odpustit. HMS (Huawei Mobile Services) začíná být překvapivě důstojnou náhradou za americké služby a třeba Mapy Petal fungují velice dobře. Baví mě jejich uživatelské rozhraní, ale také fakt, že podporují hlasové ovládání v češtině. Je vidět, že čínský gigant neusnul, naopak ještě více zabral, aby všem ukázal, že umí vytvořit kvalitní ekosystém. Pokud má někdo potenciál konkurovat Applu a Googlu, je to právě Huawei a EMUI 13.1 to v kombinaci se skvělým hardwarem opět potvrzuje.

Možná se divíte, že jsem ještě nezačal povídat o Google službách a jejich (ne)fungování. Víte, rozhodl jsem se že budu k Huawei milejší než v předchozích recenzích a dokonce jsem se rozhodl, že absenci Google služeb letos nedám do červených mínusů (zhodnocení na konci recenze), takže pokud máte tu potřebu, můžete si ho tam domyslet. Ne snad že bych chtěl firmě nějak nadržovat, nebo neměřil stejným metrem, ale ono to ani zkrátka jinak nejde. Huawei se tak totiž nerozhodl sám od sebe. Neměl na výběr.

Dodnes mimochodem nemáme jediný přesvědčivý důkaz o tom, že by se Huawei něčím zásadně provinil a sankce dostal ve stejném roce, kdy se očekávalo, že se stane největším výrobcem mobilních telefonů na světě a sesadí tak Samsung. To je ale na jiné a mnohem delší povídání. Proto mi přijde v roce 2023 na hlavu dávat pořád dokola do mínusů fakt, který platí od roku 2019 a uživatelé jsou s ním snad v dnešní době obeznámení. Stejně tak nedám do plusů přítomnost satelitní komunikace, která je k dispozici pouze v Číně.

Google služby – Gbox může být spásou

Na aplikacích od Googlu jsem každopádně dodnes závislý a jdou tu díky aplikaci Gbox, kterou můžete snadno stáhnout z AppGallery docela dobře používat, ať už je řeč o Fotkách Google, YouTube, YouTube Music nebo Google Disku. Instalace trvá pár sekund, následně se stačí přihlásit k vašemu Google účtu a vybrat ty, které chcete nainstalovat. Ke každé z nich lze navíc přidat zkratku na plochu, takže ano, i na ploše můžete mít ikony všech vyjmenovaných aplikací a v podstatě si ani nemáte šanci všimnout, že používáte telefon bez Google služeb. Všechny jsou plynulé a jejich spouštění je svižnější než bych sám čekal.

Jednou z hlavních výhod oproti staršímu řešení Gspace je Gbox mnohem šetrnější k baterii a navíc je zcela bez reklam. Mohu potvrdit, že přestože jsem používal Google aplikace na pravidelné bázi nepadlo z mé strany jediné podezření, že je něco jinak. Telefon netopil a baterie se vybíjela zcela standardně, navíc aplikace ani nepadají. Jedinou vadou na kráse je fakt, že s některými aplikacemi neumí spolupracovat, takže si třeba z Galerie nezálohujete fotky do Fotek Google a zmínit musím také nekompatibilitu Android Auto, které musí být nainstalované v telefonu s GMS.

Fotoaparáty

Pojďme pryč od systému a dostaňme se k tomu, co dělá Huawei P60 Pro tak skvostným telefonem. Stejně jako každý rok nám totiž řada P přinese novinky v oblasti fotoaparátů a ani letošní kousek není výjimkou. Nový Huawei P60 Pro se chlubí zcela novým 48MPx RYYB hlavním fotoaparátem, který dle firmy dokáže v porovnání s konkurencí zachytit nejvíce světla. Samozřejmostí je také laserový autofokus a nová optická stabilizace. Stejně jako u již několikrát zmíněného Mate 50 Pro je i zde proměnlivá clona, kterou lze měnit od f/1,4 až po f/4,0, což je poměrně široké spektrum, díky kterému můžete více rozostřit pozadí u fotografií, nebo naopak zachytit celou fotku ostrou. V automatice ji ale telefon nastaví sám, takže se nemusíte bát složitého nastavování, pokud vám tyto pojmy nic neříkají.

Hlavní snímač produkuje naprosto fenomenální fotografie s extrémně přesným barevným podáním, perfektním vyvážením bílé, dechberoucími detaily (i po přiblížení) a to jak ve dne, tak v noci. Byli jsme překvapeni tím, jak se snímač v kombinaci s umělou inteligencí vypořádal se šumem. A to ji porovnáváme s Galaxy S23 Ultra, telefonem, který jsme považovali za jeden z nejlepších fotomobilů. V některých případech vypadá Samsung jako chudý příbuzný, jindy ale udělá fotku o něco živější a detailnější. Obecně si lze ale všimnout odlišného barevného nastavení a zcela odlišné práce strojového učení. To má Huawei takřka dokonalé.

Doplňuje jej 13MPx ultraširoký senzor se světelností f/2,2, který produkuje rovněž velmi dobré snímky s minimem šumu (za dne) a potěšil také fakt, že se barevně plus mínus shoduje s hlavním senzorem.

Trojici uzavírá působivý 48Mpx teleobjektiv se světelností f/2,1 (což je mimochodem na teleobjektiv velmi neobvyklá hodnota) s optickou stabilizací, 3,5x optickým a až 100x digitálním zoomem, který je vhodný nejen na portréty, ale také na až magické přiblížení scén. Klidně i 30x zoom je pro fotku na “socky” úplně v klidu použitelný. Níže můžete vidět porovnání s Galaxy S23 Ultra, která má o periskopický snímač navíc a můžete sami zhodnotit, který z nich tuto bitvu vyhrál. Ve srovnání naleznete i snímky z hlavního a ultraširokého snímače.

Za zmínku stojí také engine Huawei XD Fusion Pro, který upravuje barvy tak, aby byly co nejvěrnější lidskému oku. Nachází se mimochodem v modulu fotoaparátů hned na bleskem a pokud jej zakryjete prstem, skutečně je ve fotografiích vidět určitý rozdíl. V případě, že rádi natáčíte, potěší nádherné video, které lze pořizovat ve 4K a 60 snímcích za sekundu.

Cena a dostupnost Huawei P60 Pro

Předobjednávky na Huawei P60 Pro už odstartovaly a budou probíhat až do 21. května. Pokud si mobil stihnete objednat do této doby, získáte k němu jako dárek hodinky Huawei Watch GT3. Prodej startuje tedy 22. května a Huawei si za telefon žádá 28 999 Kč. K dostání bude v černé a námi testované verzi Rococo Pearl.

Resumé

Huawei jde statečně proti větru. Ten fouká stále silněji (pokud to není přímo tornádo) a přesto se mu povedlo opět představit výjimečný kus hardwaru, který se hodlá porovnávat s tou nejlepší konkurencí, u které opravdu témata typu “nemůžeme tam dát nejlepší Snapdragon s 5G”, “nemůžeme používat Google služby, jdeme tvořit vlastní ekosystém”, nebo “tohle ochranné sklo používat nemůžeme, udělejme vlastní”, nejsou na pořadu dne. Proto má Huawei P60 Pro můj velký obdiv. Má originální a špičkové zpracování, nádherný displej, dospělé a minimalistické EMUI a naprosto fenomenální soustavu fotoaparátů. Jsem si téměř jistý, že kdyby bylo vše při starém, jednalo by se o naprostý trhák. S Google službami a 5G by si totiž svou cenu úplně bez potíží obhájil a patřil by k nejprodávanějším vlajkám světa. Takhle? Pokud nejste na Google službách přímo závislí, nepoužíváte Android Auto, nevadí vám absence sítí páté generace a zároveň hledáte něco svěžího a nového, ale do iPhonu se vám nechce, neuděláte chybu.

Klady + špičková kvalita zpracování

+ jedinečný vzhled ve verzi Rococo Pearl

+ rychlý a barevně přesný OLED displej

+ jedna z nejlepších soustav fotoaparátů vůbec

+ dobře vyladěný systém EMUI 13.1

+ solidní výdrž na jedno nabití

Zápory – občasný výskyt reklam v AppGallery

– vyšší cena

Hodnocení redakce: 90 / 100 %

Co říkáte na Huawei P60 Pro?

