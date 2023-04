Balení jako takovému nemáme co vytknout, naopak jej chválíme. Je to příjemná změna oproti ostatním vlajkovým telefonům. U některých z nich nedostanete totiž ani nabíječku, natož pak nějaké pouzdro.



Design, konstrukce a kvalita zpracování

ASUS ROG Phone 7 Ultimate vypadá téměř stejně jako jeho předchůdci, o kterých byla řeč v úvodních odstavcích. Nějaké změny tu ale přece jsou. Například modul fotoaparátů má na rozdíl od předchozí generace zvláštní plastový předěl, který je navíc tenčí, než samotný modul. Vypadá to trochu divně, ale nejde o nic co by vás mělo bít do očí. Jen jsme se zamysleli nad tím, kdo změnu vymýšlel a proč nakonec prošla. Logo ROG se posunulo o pár centimetrů výše a tím tak končíme. Telefon je o 0,1 mm tenčí a o 8 gramů lehčí, což v praxi poznáte jen těžko. Stále jde o obří kus hardwaru, na který si budete muset nějakou dobu zvykat a to i v případě, že máte s rozměrnějšími mobily zkušenost. Téměř čtvrt kila je v kapsách prostě cítit. Paradoxně se ale ROG Phone 7 Ultimate drží v rukou poměrně dobře, alespoň v případě, že budete používat pouzdro. Záda jsou totiž dosti kluzká. Díky netradičnímu poměru stran displeje (20.4:9) se na telefonu bez problému píše jednou rukou, protože nemáte problém nahmátnout písmenko A (pokud jej držíte v pravé ruce) na druhém konci.

ASUS mezigeneračně vylepšil i odolnost. Telefon nyní splňuje certifikaci IP54, ale u vlajky bychom si představovali minimálně IP67. Má to však svůj logický důvod. Na zádech se totiž nachází AeroActive Portal, který se otevře v případě, že připojíte větráček a pomáhá ještě lepšímu chlazení. Pokud by se skrz něj dostala do mobilu voda, máte zaděláno na průšvih. Kromě portálu se vzadu nachází také PMOLED displej, který slouží zároveň pro notifikace. Můžete na něm vidět příchozí hovor, stav baterie při nabíjení nebo si na něj hodíte nějaké hezké RGB prvky. Mimochodem u telefonu můžete počítat s dvojící USB-C. Jeden port se nachází tradičně na spodní straně, ten druhý na boku. Paradoxně právě ten je typu 3.1 Gen2, ten druhý je pouze USB 2.0. Druhý konektor má své opodstatnění. Za prvé můžete pohodlněji hrát, pokud zároveň nabíjíte a za druhé můžete díky němu připojit větráček.

Specifikace ASUS ROG Phone 7 Ultimate Displej 6,78″ AMOLED Full HD+ (2448 x 1080 px), adaptivní obnovovací frekvence, až 120 Hz, HDR10+ Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 (8jádrový, 3200 MHz) Grafika Adreno 740 Paměť 16 GB RAM LPDDR5X, 512 GB UFS 4.0 Fotoaparát Zadní: 50 MPx f/1.8 (hlavní) + 13 MP MPx f/2.2 (ultraširokoúhlý) + 5 MPx f/2.4 (makro); Přední: 32 MPx Baterie 6000 mAh, rychlé nabíjení 65 W Operační systém Android 13 s nadstavbou Zen UI Classic/ROG UI Další funkce stereo reproduktory, čtečka otisků prstů v displeji, Wi-Fi 7

Ozvučení telefonu je pak naprosto špičkové a daleko přesahuje všechny ostatní telefony napříč všemi kategoriemi. Mezigeneračně se reproduktory opět posunuly a nabízí až o 50 % vyšší hlasitost. V praxi takové navýšení neslyšíme, ale stále si nemáme vůbec na co stěžovat. Kdyby teď Asus usnul na vavřínech a dával do svých telefonů přesně tyto reproduktory, které jsou vyladěné společností Dirac, troufáme si tvrdit, že by ho ostatní vlajky dohnaly tak za čtyři, možná pět let. Navíc je tu jedna velká novinka. Větráček AeroActive Cooler 7 totiž po připojení funguje jako malý subwoofer a posouvá hranice mobilních reproduktorů ještě o kus dál, jelikož dokáže zvýšit basy až o 77 %. Zkrátka pokud si potrpíte na kvalitní reproduktory a nechcete sebou tahat nějaký Bluetooth reproduktor, budete nadmíru spokojení. Zmínit musíme také přítomnost audio jacku, který je dnes u telefonů vyšší třídy spíše vzácnost.



Displej

Asus u ROG Phone 7 Ultimate vsadil na 6,78palcový AMOLED panel s Full HD+ rozlišením, až 165Hz obnovovací frekvencí, 720Hz vzorkovací frekvencí a nadprůměrnou barevnou přesností. Nejde však o ten stejný panel jako loni. Má vyšší maximální jas, který dosahuje až na hodnotu 1 000 nitů, v peaku pak dokáže vyšplhat až na 1 500 nitů. Pokud často používáte telefon večer, oceníte i minimální jas, který může klesnout až na 5 nitů. Telefon vám tak nebude svítit do obličeje.

Samozřejmostí je podpora standardu HDR10+ a široké pokrytí gumutu DCI-P3 (až 111 %) u všech frekvencí obnovení. Když už je o nich řeč, telefon nabízí buď automatický režim, který zajistí rovnováhu mezi plynulostí. Pokud byste si chtěli nastavit frekvenci na pevno, máte na výběr z 60, 90, 120, 144 a 165 Hz. Čtečka otisků prstů je pak pochopitelně implementována přímo do něj a funguje skvěle. Není tak rychlá, jako například u Galaxy S23 Ultra, ale rozhodně se nemá za co stydět a funguje v 99 % všech případů. Stejně jako další optické čtečky je trochu náchylnější k mokrým prstům, ale to si vyloženě vymýšlíme.

Pokud se budeme bavit o displeji jako takovém, nemáme mu moc co vytknout. Na Galaxy S23 Ultra nebo třeba Xiaomi 13 Pro se dívá ještě o něco lépe, ale Asus nepříliš vysoké rozlišení kompenzuje extrémní rychlostí. I při běžném používání si všimnete, jak je vše extrémně plynulé a telefon reaguje na vaše dotyky s nulovým zpožděním, což oceníte zejména při hraní her. O něm ale až v dalším odstavci.



Hardware, výkon a chlazení

Asus upustil od MediaTeku a v obou variantách telefonů řady ROG Phone 7 vsadil na Snapdragon 8 Gen2 od Qualcommu, který by měl dle slov společnosti nabízet až o 15 % vyšší výkon CPU a až o 20 % vyšší výkon GPU. Sekunduje mu až 16 GB operační paměti RAM typu LPDDR5X, které mají oproti LPDDR5 až o 33 % vyšší rychlost přenosu dat (až 8 533 Mbps). Nechybí ani nový typ úložiště UFS 4.0, které má v našem případě kapacitu 512 GB a umožňuje rychlost sekvenčního čtení až 4 200 MB/s, což je oproti 2100 MB/s u UFS 3.1 dvojnásobné zlepšení. Rychlost sekvenčního zápisu pak činí až 2800 MB/s, přičemž u UFS 3.1 bylo maximum 1200 MB/s. Samozřejmostí je pak špičková konektivita. 5G je samozřejmostí, navíc ROG Phone podporuje dokonce i nejnovější standard Wi-Fi 7. Ten však využijete jen v případě, že máte odpovídající router.

Jsou zde tedy přítomny ty nejlepší komponenty, které aktuálně mobilní scéna nabízí. Tchajwanská společnost se při představování tradičně věnovala také chladícímu systému, který označuje jako GameCool 7. Jde prý o největší pokrok v rámci chlazení od uvedení prvního ROG Phonu a je to sakra znát. Tam, kde se ostatní telefony zapotí zůstává ROG Phone 7 příjemně chladný. Při testování v benchmarku AnTuTu, kde se většina konkurence spolehlivě rozpálí byl ROG Phone 7 Ultimate trochu teplý uprostřed, kde se nachází samotný čipset. V ostatních místech byl ale až studený a během testu nepřesáhla teplota 33 stupňů Celsia. Telefon tu skutečně až popírá fyzikální zákony. A když už se tedy po několika desítkách minut hraní her zahřeje, stačí mu pár minut v kapse, aby vychladl na původní hodnoty. Chladící systém je zkrátka neskutečný.

Co se týče hrubých čísel, v bechmarku AnTuTu si vysloužil mobil skóre 1 328 703 bodů, což z něj dělá nejvýkonnější Android současnosti, v benchmarku Geekbench 5 pak dosáhl na 1463 v Single-Core testu a 5183 v Multi-Core.



Hraní her

Asus ROG Phone 7 Ultimate je především herní telefon, tak se pojďme podívat na to, jak se na něm hrají ty nejnáročnější tituly. Nelze úplně říct, že by Snapdragon 8 Gen2 podával o tolik lepší výkon, než Snapdragon 8+ Gen1 v předchozí generaci. Výsledky jsou o několik snímků za sekundu lepší, ale bavíme se o jednotkách, které okem budete pozorovat jen těžko. Tou hlavní změnou jsou již zmiňované teploty. Novinka totiž dokáže ve stejné hře, například Genshin Impactu držet i po hodině hraní teploty pod 40 °C, což bylo u ROG Phonu 6/6D nemožné. Pokud zapojíte větrák, shodíte teplotu v průměru o další 4-6 °C.

Adaptivní triggery si lze namapovat v nejrůznějších hrách a můžete tak získat určitou výhodu nad protivníky. Raději bychom je viděli mechanické, jako například u POCO F4 GT, ale co se dá dělat. Svůj zážitek můžete navíc ještě vylepšit pořízením herního ovladače Kunai 3, což doporučujeme všem, kteří si nový herní telefon koupí. Právě s ním totiž začíná ta pravá zábava. Do té doby je ROG Phone 7 Ultimate jen výkonný telefon, na kterém se dobře hraje a netopí tolik jako ostatní vlajky. Po pořízení ovladače si ale z telefonu můžete udělat kapesní herní konzoli, která může zastoupit Steam Deck či Nintendo Switch. Jasně, nabídka titulů je na Androidu omezenější, ale hraní s Kunai gamepadem je skutečně boží.



Uživatelské prostředí

Asus ROG Phone 7 a ROG Phone 7 Ultimate disponují systémem Android 13 s možností výběru z nadstaveb ROG UI a Zen UI Classic, které známe ze Zenfonů. Nám se osobně kýčovité ROG UI moc nezamlouvá, ale milovníkům barev a světelných efektů udělá jistě radost. K dispozici je hromada animací, živých tapet, ikon, zvuků a Always-On zobrazení, takže můžete systém vyladit k obrazu svému. My jsme mobil používali většinu času právě v Zen UI Classic, které připomíná čistý Android. Mimochodem se Asus stále nepoučil a nabízí jen dva roky hlavních aktualizací a čtyři roky bezpečnostních záplat, což je u takto výkonného telefonu rozhodně velká škoda.

Vše podstatné od nastavení výkonu přes zadní panel až po tlačítka nastavíte v parádní aplikaci Armoury Crate, která má nejen nádherné prostředí a hudbu, která připomíná spíše menu Mass Effectu, ale běží příkladně plynule. Máte možnost zde nastavit režim výkonu, nastavení displeje, mapování tlačítek a zvuk pro každou hru zvlášť, což je fajn. Nově můžete také vyladit grafická nastavení pro jednotlivé tituly, ať už jde o antialiasing či MSAA.



Výdrž baterie a rychlé nabíjení

Výdrž nového ROG Phonu je jako vždy impozantní. Stará se o ní dvoučlánková baterie s celkovou kapacitou 6000 mAh, která podporuje 65W kabelové nabíjení, díky kterému dobijete telefon z 0 na 100 % za velmi solidních 42 minut. Naštěstí ji ale nebudete potřebovat příliš často. Už loni jsme považovali ROG Phone 6 za mobil s nejlepší výdrží na jedno nabití a nová generace je na tom díky efektivnějšímu Snapdragonu 8 Gen2 a efektivnějšímu chlazení ještě krapet lépe.

Asus totiž počítá s tím, že když si koupíte herní mobil, budete na něm logicky chtít hrát, takže výdrž dimenzoval spíše na herní konzoli, než na obyčejný mobil s Androidem. Jasně, telefon jste schopní při hrání nějaké extrémně náročné hry vybít za 4-5 hodin. S přestávkami vám ale telefon vydrží s naprostým přehledem celý a den a pokud na něm hrát vůbec nebudete, dostanete se na více než dvoudenní výdrž. A to jsme ani nezkoušeli úsporný režim, který vypne 5G, omezí synchronizaci na pozadí, nastaví kmitočet na 60 Hz, vypne Always-On i zadní displej a sníží výkon procesorových i grafických jader. Zkrátka to nebylo zapotřebí, protože píchnout telefon jednou za čas na nabíječku pro nás nebyl problém. Zkrátka tohle je telefon s tou nejlepší výdrží, jaký jsme měli možnost kdy používat a ano, počítáme do toho i Galaxy S23 Ultra od Samsungu, jehož výdrž jsme v recenzi tolik chválili.



Fotoaparáty

A teď fotoaparáty. Ty rozhodně nejsou pro Asus v telefonech Republic of Gamers prioritou, přesto se ale nezapomnělo na fakt, že i hardcore hráči si chtějí někdy udělat pěknou fotku. Mezigeneračně zůstávají všechny snímače totožné. Díváme se tedy na hlavní 50Mpx hlavní snímač Sony IMX766, který používá hromada jiných mobilů (třeba Zenfone 9, realme GT2 Pro nebo Xiaomi 13 Lite), 13Mpx ultraširoký snímač se záběrem 125 stupňů a 5Mpx makro. Vepředu se pak nachází nová 32Mpx selfie kamerka.

Hlavní fotoaparát fotí dle našeho názoru skvěle. Už loni jsme jej chválili a teď fotí překvapivě o dost lépe, za což může pravděpodobně postprocesing nového Snapdragonu. I po přiblížení, například ve dvojnásobném výřezu (ano, výřezu, teleobjektiv zde nehledejte) je zachován dostatek detailů a zejména ve dne foťák exceluje.

Jasně, nelze jej srovnávat s telefony podobné cenovky, ale na herní mobil je více než dostačující. Noční fotky jsou stále poměrně slušné, avšak Asus má potřebu dělat z noci den a šumu je zde více, než bychom očekávali.

Velmi solidní je také ultraširoký senzor, který si zachovává barvy z hlavního foťáku a má široký úhel záběru, což se u konkurence kolikrát říct nedá. Celkově jde o až překvapivě použitelný snímač, který bude stačit na veškeré skupinové focení v těsných prostorech, ale také třeba na panoramatické fotky. Makro snímač je pak spíše navíc, aby neměl mobil “jenom” dva foťáky, v praxi jej používat nechcete. Fotky jsou často rozostřené a detaily, na to že jde o makro, nic moc.