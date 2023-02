Samsung Galaxy S23 Ultra recenze: Nejlepší telefon všech dob?

Systém je na používání velmi příjemné a také POZOR – extrémně plynulé. Možná si teď říkáte, že to by mělo být u takto drahého telefonu samozřejmostí, ale ještě minulý rok to neplatilo. Právě plynulost byla (minimálně u Exynos verzí telefonů Galaxy S) vždy trochu problém. Čínské vlajkové telefony (Xiaomi, realme, ASUS..) vždy působily o chloupek plynuleji, než jihokorejské telefony, což v případě Galaxy S23 Ultra neplatí. Rychlost systému je příkladná a to ať se bavíme o multitaskingu, načítání aplikací či plynulých animacích.

Samotný vzhled uživatelské nadstavby je spíše subjektivní záležitostí, ale nám se One UI už od verze 4.0 zamlouvá a to především díky dynamickým barvám, které Samsung pojal trochu po svém. Systém Android 13 klade obecně velký důraz na soukromí a zabezpečení, což v praxi poznáte třeba tak, že můžete po vzoru iOS dát určité aplikaci přístup pouze k vámi vybraným fotografiím, nikoliv k celé Galerii. Nově si lze také vybrat jazyk k určité aplikaci, což ocení zejména uživatelé, kteří hovoří a píší se více jazycích.

Jaké další novinky nabízí nadstavba One UI 5.1 v řadě Galaxy S23?

Fotoaparát

Několik změn se odehrálo u aplikace Fotoaparát. Třeba Změna odstínu pro selfie je teď jednodušší. Po klepnutí na tlačítko s výběrem efektů můžete měnit odstíny Přirozený a Teplý. Za zmínku stojí také rychlý přístup k aplikaci Expert RAW z nabídky Další. Ta umožňuje pořizovat vysoce kvalitní snímky bez jakéhokoli zpracování nebo komprese.

Nový Samsung, unikátní služba. Galaxy S23 můžete mít jen za 99 Kč měsíčně čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Galerie

Hromady novinek se dočkala také aplikace Galerie. Za zmínku stojí třeba společné rodinné album, díky kterému je sdílení fotografií s rodinou snazší. Galerie doporučuje do společného rodinného alba fotografie na základě rozpoznání tváří členů rodiny. Získat můžete také 5 GB úložného prostoru na každého člena rodiny (až pro 6 osob).

Další nové funkce Galerie v One UI 5.1:

Vylepšené ovládání: Zpracování automaticky odstraňuje stíny a odrazy, aby byly výsledné fotografie co nejlepší. Platí to dokonce i pro GIFy.

Zpracování automaticky odstraňuje stíny a odrazy, aby byly výsledné fotografie co nejlepší. Platí to dokonce i pro GIFy. Pohodlné zobrazení informací: Pokud při prohlížení fotografie nebo videa v galerii přejedete prstem nahoru, na první pohled uvidíte, kdy a kde byla fotografie pořízena, na jakém zařízení, kde je uložena a další informace.

Pokud při prohlížení fotografie nebo videa v galerii přejedete prstem nahoru, na první pohled uvidíte, kdy a kde byla fotografie pořízena, na jakém zařízení, kde je uložena a další informace. Výkonnější vyhledávání: Nyní můžete vyhledávat více osob nebo položek najednou. Můžete dokonce vyhledávat osoby bez označení jejich jmen, stačí kliknout na jejich obličeje.

Nyní můžete vyhledávat více osob nebo položek najednou. Můžete dokonce vyhledávat osoby bez označení jejich jmen, stačí kliknout na jejich obličeje. Zvolte si místo pro ukládání snímků obrazovky: Nyní můžete snímky obrazovky a záznamy obrazovky ukládat do složky, kterou si vyberete nastavením v pokročilých funkcích.

AR Zone a AR Emoji

Samsung zapracoval také na rozšířené realitě. V aplikaci AR Emoji Camera můžete používat 3 emotikony. Pořizovat můžete fotografie a videa s přáteli (až 3 osoby) v režimu masky. Kliknutím na emoji můžete obličeje svých přátel nahradit jinými znaky. Vylepšeno bylo také rozvržení v aplikaci AR Doodles (kresba). Štětce jsou nyní k dispozici na hlavní obrazovce AR Kresba pro rychlejší přístup. Po vytvoření kreseb můžete také měnit jejich velikost a přesouvat je a nový nástroj guma umožňuje vymazat jen část kresby, aniž by ji úplně vymazal.

Widgety

Nezapomnělo se ani na nové widgety. Ti, kteří rádi sledují procenta ocení nový widget baterie, pomocí kterého baterie můžete zkontrolovat úroveň nabití baterie zařízení Galaxy. Přímo z domovské obrazovky můžete zjistit, kolik baterie zbývá vašemu smartphonu, zařízením Galaxy Buds, Galaxy Watch a dalším podporovaným zařízením. Novinkou je také intuitivní widget počasí. Díky novému stylu ilustrací a přehledu aktuálního počasí se snadno dozvíte informace o počasí, ať už svítí slunce, je zataženo, prší nebo sněží.

Režimy a scénáře

Příjemným zpestřením jsou měnící se tapety v závislosti na režimu. Nastavte si různé tapety na zamykací obrazovce a domovské obrazovce v závislosti na aktuálních činnostech. Nastavením různých režimů si vyberte pozadí pro práci, pro sport a další. Nechybí ani více podmínek a akcí pro scénáře. V případě potřeby si můžete vybrat z několika možností: Automatické spouštění scénářů při zapnutí režimu letadlo nebo mobilního hotspotu. Skripty nyní mohou otevírat některé aplikace, upravovat vyvážení zvuku vlevo/vpravo a další. Nové akce nyní umožňují ovládat rychlé sdílení a citlivost na dotyk a měnit vyzváněcí tón a styl písma.

Připojení

Vylepšena byla také spolupráce v aplikaci Samsung Notes, která umožňuje vytvoření sdílené poznámky. Tu může přitom upravovat více lidí současně. Snadnější je také samotné pozvání do sdílených aplikací a to díky odkazu, který můžete sdílet kdekoliv.

Český e-shop neuhlídal ceny řady Galaxy S23. Tak co vy na ně? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Další nové funkce Připojení v One UI 5.1:

Pokročilé vícenásobné ovládání mezi Galaxy Bookem a telefonem: Nyní můžete myš, klávesnici nebo trackpad zařízení Galaxy Book používat nejen s tabletem Galaxy, ale také se smartphonem Galaxy. Můžete snadno kopírovat a vkládat text a přetahovat obrázky z jednoho zařízení do druhého, jako by se jednalo o stejné zařízení.

Nyní můžete myš, klávesnici nebo trackpad zařízení Galaxy Book používat nejen s tabletem Galaxy, ale také se smartphonem Galaxy. Můžete snadno kopírovat a vkládat text a přetahovat obrázky z jednoho zařízení do druhého, jako by se jednalo o stejné zařízení. Mediální výstup pro reproduktory WiFi: Pokud chcete pokračovat v poslechu hudby na reproduktorech Wi-Fi prostřednictvím služby Spotify Connect a vestavěného zařízení Chromecast, stačí otevřít mediální výstup z panelu nástrojů rychlého přístupu, nikoli z hudebních aplikací.

Pokud chcete pokračovat v poslechu hudby na reproduktorech Wi-Fi prostřednictvím služby Spotify Connect a vestavěného zařízení Chromecast, stačí otevřít mediální výstup z panelu nástrojů rychlého přístupu, nikoli z hudebních aplikací. Pokračujte v surfování na počítači: Pokud surfujete na internetu ve smartphonu skrz aplikaci Samsung Internet a poté pokračujete v prohlížení v počítači, můžete najít webové stránky otevřené ve smartphonu a pokračovat v jejich prohlížení pomocí prohlížeče v počítači.

Samsung DeX

Vylepšený multitasking v DeX umožňuje v režimu rozdělené obrazovky přetáhnout rozdělovače uprostřed obrazovky a změnit tak velikost obou oken. Okno můžete také přichytit do jednoho z rohů tak, aby zabíralo čtvrtinu obrazovky.

Nastavení

Návrhy nastavení se nyní zobrazují v horní části obrazovky nastavení a informují vás o užitečných funkcích, které je třeba vyzkoušet, nebo o nastaveních, která vyžadují vaši pozornost, abyste je mohli ihned povolit nebo vyzkoušet.

Samsung Internet

Vylepšené vyhledávání dovoluje vyhledávat podle názvu složky v záložkách nebo podle názvu skupiny na kartách. Vylepšená logika vyhledávání umožňuje najít to, co hledáte, i když je něco napsáno špatně.

Průvodce nastavením

Rychlejší a jednodušší počáteční nastavení nového telefonu Samsung Galaxy oceníte, pokud přecházíte na nový mobil nebo jiné zařízení s One UI se systémem Android. Jednoduše naskenujte QR kód na starém zařízení a automaticky přeneste své sítě Wi-Fi, účet Samsung a účet Google do nového zařízení. Nemusíte se tedy zdržovat psaním hesel a manuálním kopírováním aplikací. Vyzkoušeli jsme na Z Foldu4, ze kterého jsme kopírovali data právě do Galaxy S22 Ultra a vše fungovalo na jedničku.

Počasí

Podrobné informace o počasí můžete vidět na domovské obrazovce. Můžete zkontrolovat upozornění na nepříznivé počasí, denní předpovědi počasí, hodinové srážky a barevné grafy teploty.

Volání

Přes textové volání Bixby můžete automaticky přijímat hovory a zjišťovat účel hovoru. Uvidíte, co volající říká v textovém chatu, a můžete klepnout nebo napsat odpovědi, aby byly volajícímu přečteny nahlas. Textové hovory Bixby jsou však k dispozici pouze v angličtině a korejštině a češtiny se v nejbližší době rozhodně nedočkáme.



Překvapení! MIUI 14 se dočká i několik starších telefonů. Je na seznamu i ten váš? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Samsung Galaxy S23 Ultra výdrž baterie a rychlost nabíjení

Přestože má Samsung Galaxy S23 Ultra totožnou kapacitu baterie, jako Samsung Galaxy S22 Ultra, tedy 5000 mAh se zde děly velké věci! A jistě na tom nese největší podíl již zmíněný Snapdragon v kombinaci s větším chlazením. Díky nim se totiž telefon nepřehřívá a tím pádem procenta baterie neklesají rychle dolů, čehož jsme byli u telefonů od Samsungu několikrát svědky.

Za první den, kdy jsme z něj ždímali někdy od dopoledne až do pozdního večera naprosté maximum se nám jej nepodařilo vybít

Ve skutečnosti má Samsung Galaxy S23 Ultra jednu z nejlepších výdrží baterie na trhu nejen ve srovnání s Android scénou, ale dokonce i s jablečnými telefony. Konkrétně iPhone 14 Pro Max patří k těm nejlepším mobilům, co se výdrže baterie týče. Nemůže za to ani tak samotná kapacita, která je průměrná (4323 mAh), ale skvělá vyladěnost iOS v kombinaci s vlastním čipem Apple A16. A hádejte co? Nová vlajková loď od Samsungu s ním drží krok. To bychom nečekali ani v tom nejlepším možném scénáři. Lepší je v tomto ohledu (vyjma některých Android telefonů z Aliexpressu, které jsou ale spíše powerbankou s displejem) snad jen ASUS ROG Phone 6, který je ale ještě o poznání větším kusem zařízení.

Samsung S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max / S22 Ultra / Xiaomi 13 Pro / OnePlus 11 – BATTERY DRAIN TEST

Jelikož nám telefon dorazil na test teprve v úterý, okamžitě jsme se samozřejmě pustili do náročného testování. Často jsme s ním fotili, natáčeli 4K video, několik hodin hráli hry a v neposlední řadě musel podstoupit několik benchmark testů. Za první den, kdy jsme z něj ždímali někdy od dopoledne až do pozdního večera naprosté maximum se nám jej nepodařilo vybít. V posteli jsme zkoukli poslední díl The Last of Us a do nabíječky zamířil až někdy druhý den po obědě. Co to znamená? Že i přestože budete telefon využívat na maximum, o což si přímo říká, nevybijete jej za jeden den. To byste opravdu museli hrát několik hodin v kuse nějakou velmi náročnou hru. Při standardním používání se pak dostanete i na dva dny, což je skvělý výsledek.

Když už se vám Samsung Galaxy S23 Ultra konečně vybije, budete jej moci dobít skrz 45W drátové a 15W bezdrátové nabíjení. Zde bychom možná ocenili něco krapet rychlejšího, ale vzhledem k tomu, že nebudete muset nabíjet často, jsme ochotní to firmě odpustit. Za 30 minut do telefonu dostanete zpět asi 68 % kapacity a do 100 % se dobije lehce pod hodinu. Mezi další vlastnosti patří také 4,5W reverzní dobíjení. Na cestách si můžete dobít třeba sluchátka nebo chytré hodinky.



Samsung Galaxy S23 Ultra fotoaparáty

Tím hlavním, na co nás Samsung ve svých videích i tiskové konferenci láká je vedle nového Snapdragonu samozřejmě také nový snímač 1/1,3″ ISOCELL HP2 s rozlišením 200 MP a velikostí pixelů 0,6 μm. Ve srovnání se senzorem ISOCELL HM3, který nalezneme v loňské Ultře je snímač o něco větší a dostáváme se na téměř dvojnásobné rozlišení. První otázka, která napadne snad každého – je mezi schopnostmi fotoaparátů Galaxy S23 Ultra a Galaxy S22 Ultra viditelný rozdíl? Odpověď zní ano, a dokonce velmi zásadní.

Jakými fotoaparáty se chlubí Samsung Galaxy S23 Ultra? hlavní fotoaparát 200 MP

– Samsung ISOCELL HP2

– Velikost snímače 1/1.3″

– Velikost pixelu 0.6 µm

– f/1.7

– optická stabilizace (OIS)

– laserový autofokus

– PDAF ultraširoký fotoaparát 12 MP

– Velikost snímače 1/2.55″

– Velikost pixelu 1.4 µm

– f/2.2, 120° FOV

– Dual Pixel PDAF trojnásobný teleobjektiv 10 MP

– Velikost snímače 1/3.52″

– Velikost pixelu 1.12 μm

– f/2.4

– optická stabilizace (OIS)

– Dual Pixel PDAF desetinásobný teleobjektiv 10 MP

– Velikost snímače 1/3.52″

– Velikost pixelu 1.12 μm

– f/4.9

– optická stabilizace (OIS)

– Dual Pixel PDAF

Testujeme Samsung Galaxy S23 a S23+, co vás na novinkách zajímá? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Nejprve se budeme věnovat již zmíněnému hlavnímu senzoru. Ten ve výchozím nastavení produkuje 12MPx fotky a spojuje 16 pixelů do jednoho. Výsledkem jsou naprosto špičkové fotografie, a to za jakýchkoliv podmínek. Ve dne telefon fotí téměř bezchybně a i 12Mpx fotografie mají dostatek detailů, nejlepší dynamický rozsah a se šumem se téměř nesetkáte. Dramatického zlepšení jsme si všimli také u nočních fotografií, o nich ale až později.

Mimo 12Mpx lze využít také 50Mpx režim, ve kterém probíhá spojování čtyř pixelů do jednoho. Výsledná fotografie stále přináší vlastnosti spojené se slučováním pixelů (v angličtině pixel binning) a má obecně více detailů, čehož si všimnete hlavně po přiblížení. Fotit lze samozřejmě i ve 200Mpx režimu, kde sice ztrácíte již zmíněné výhody zpracování více pixelů, na druhou stranu dostanete neuvěřitelné množství detailů a díky vysokému rozlišení si můžete fotku oříznout. Vidět je to třeba na omáčce, na které po přiblížení 12Mpx fotografie dramaticky ztrácíme detaily, zatímco u 50 a 200Mpx fotek jsou stále zachovány. Jedna taková fotografie vám však zabere v telefonu od 25 do 50 MB, což rozhodně není málo.

Samsung se na své tiskové konferenci chlubil také vylepšenými portrétními snímky za zhoršeného osvětlení. U nich telefon doslova kouzlí. Rozostří přesně to, co byste čekali a naopak pomocí umělé inteligence pěkně ořízne obličej, celou postavu či jakýkoliv jiný předmět. Musíme zmínit, že žádný telefon nedělá tak dobré portréty, jako právě Samsung Galaxy S23 Ultra. Ano, počítáme do toho opět i jablečnou konkurenci.

200Mpx fotografie:

Když už jsme u nočních fotek, můžeme u nich rovnou zůstat. Právě na nich je totiž použití nového snímače znát zdaleka nejvíce. Samsung totiž významně zlepšil optickou stabilizaci, která je v kombinaci s již zmíněným slučováním pixelů naprosto prvotřídním nástrojem i pro noční focení. Výraznějšího šumu si lze všimnout snad jen u ultraširokého snímače, což je trochu škoda. Předem se omlouváme za nepříliš nápadité fotografie, galerii budeme určitě aktualizovat o zajímavější snímky.

Tím, že došlo na významné vylepšení fotografování za slabého osvětlení Samsung vylepšil další, pro někoho velmi podstatnou funkci a to sice Astrophotography mód, díky kterému můžete fotit hvězdy, polární záři, měsíc a další objekty, které můžete vidět na noční obloze. Funkce je navíc součástí nativní aplikace a nemusíte si pro její používání stahovat aplikaci Expert RAW. S ní se pojí rovněž funkce Astro Hyperlapse, která dokáže noční oblohu zachytit v pohybu.

Samsung Galaxy S23 Ultra je navíc skvělým nástrojem i pro fotografy. Aplikace Expert RAW je totiž nyní přímo v nativním fotoaparátu a nabízí hromadu funkcí a to včetně focení do RAW formátu v rozlišení až 50 Mpx, což je opět oproti loňsku, kde bylo maximum 12 Mpx rapidní zlepšení.

Řada Galaxy S23 oficiálně představena. Samsung vsadil na Snapdragon, 200Mpx foťák a minimalistický vzhled čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

Další tři fotoaparáty Samsung mezigeneračně nezměnil, což ale není výtka. Naopak oceňujeme, že se soustředil na hlavní senzor a dotáhl ho takřka k dokonalosti. Doprovodné snímače mají navíc rozhodně co nabídnout, třeba 10Mpx 10x teleobjektiv patří k tomu nejlepšímu zoomu v mobilech vůbec. Pro fotografování bližších objektů je zde připraven další 10Mpx teleobjektiv s 3x optickým zoomem a pochopitelně nechybí ani 12Mpx ultraširoký senzor.

Makro snímky

Výsledné fotografie jsou ale opět o chlup lepší, přestože čočky zůstaly stejné, což má na svědomí již zmíněná kognitivní ISP jednotka uvnitř čipu Snapdragon. Za zmínku stojí také fakt, že všechny čtyři snímače na zadní straně mají optickou stabilizaci.

Mezi nové vlastnosti patří i selfie kamerka s automatickým ostřením, rozlišením 12 Mpx a podporou funkce Super HDR, o které bude řeč v dalších odstavcích. Přestože došlo na snížení megapixelů (Galaxy S22 Ultra má 40Mpx selfie kameru) jsou výsledky o poznání lepší a to za všech světelných podmínek.

Kvalita videa

Možná si říkáte, proč v recenzi už po několikáté zmiňujeme právě iPhone, ale ten důvod je naprosto jednoduchý. Jihokorejskou firmu totiž Android konkurence zase tolik nezajímá. Má tak silné jméno, že bude své telefony prodávat i přestože čínští konkurenti nabízejí mnohdy více zábavy za stejné (nebo dokonce nižší) peníze, což dokazuje hlavně střední třída. A v čem telefony Galaxy S vždycky na iPhone (ale třeba i Pixel) ztrácely? Z nadpisu asi chápete, že jde o video, respektive jeho záznam.

Po všech těch megapixelech, pixel binningu a dalších termínech si od nich zase na chvíli odpočineme a připomeneme si tiskovou konferenci v San Franciscu, konkrétně tu část, kdy se na pódiu objevil Ridley Scott. Ano, ten Riddley Scott, který stojí za režií veleúspěšných snímků. Namátkou můžeme zmínit filmy jako Blade Runner, Vetřelec, Americký gangster (ve kterém mu k úspěchu dopomohl fantastický výkon Denzela Washingtona), Marťan či Klan Gucci. A právě Scott byl spolu s kameramanem Flaviem Labianem Samsungem vyzván, aby spolu natočili kratší film jen pomocí Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S23 Ultra: Behind The Scenes of ‘Behold’ by Sir Ridley Scott | Samsung

Labiano se přiznal, že se ze začátku obával omezených schopností této vlajkové lodi, ale poté, co si zvykl na jeho nastavení a naučil se s ním pracovat byl příjemně překvapen, jak dokáže být telefon univerzální. Také Scott přiznal, že se mu výstupy z S23 Ultra velice zamlouvají. Zároveň dodal, že je děsivé, jak takto malý nástroj dokáže nahradit velké profesionální kamery.

Trailer ke snímku Behold Ridleyho Scotta, který byl natočen pomocí Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra: Official Trailer of ‘Behold’ by Sir Ridley Scott – Filmed #withGalaxy | Samsung

K této dvojici se později přidala další dvojice a to sice režisér Hong-Jin a kameraman Chung Chung-Hoon, kteří v podstatě potvrzují slova Labiana a Scotta. Tvoří především horrorové snímky, u kterých je specifické, že v nich vynikají tmavé scény. I s nimi si měla nová Ultra poradit nad očekávání. Co tím vším chceme říct? Na iPhone bylo natočeno několik celovečerních filmů.

Přichází nová řada telefonů Galaxy S, tu loňskou teď koupíte za pakatel čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Ať už věříte tomu, že byli všichni pánové novým Samsungem skutečně tak ohromení, nebo jim firma jen štědře napumpovala bankovní konta, jedno je jisté. Samsung se začal videem doopravdy zabývat

Všimněte si, že většina tvůrců videa, ať už jde o YouTubery či filmaře využívá právě iPhone (pokud natáčí na mobil), což má svůj důvod. Ať už věříte tomu, že byli všichni pánové novým Samsungem skutečně tak ohromení, nebo jim firma jen štědře napumpovala bankovní konta, jedno je jisté. Samsung se začal videem doopravdy zabývat a je to znát.

Nový snímač dokáže zachytit až 2,5x více světla než jeho předchůdce a velmi podstatná je zde také funkce Super HDR, kterou podporují všechny snímače a to i včetně selfie fotoaparátu. Díky ní mají videa širší dynamický rozsah a to jak světlých, tak tmavých odstínů a dokáží tak realističtěji vykreslit barvy. Už jsme zmínili také vylepšenou optickou stabilizaci, která má na video velký dopad. I přestože budete s telefonem chodit si scéna zachová zaostření tam, kde je potřeba. Videotesty jak Super Steady, tak portrétní budeme doplňovat.

Všechny snímače Galaxy S23 Ultra podporují natáčení videa ve 4K rozlišení při 60 fps, ten hlavní pak umí dokonce 8K, nově rovněž ve 30 fps. Předchůdce uměl totiž pouze 24 fps. Za pozoronost rozhodně stojí také režim Super Steady, který zvládá natáčet QHD při 60 fps a hodí se zejména pro akční scény. Teoreticky vám tedy dokáže (pokud jej máte na co bezpečně přichytit) třeba i GoPro.

Filmaře, ale třeba také vloggery rozhodně potěší možnost natáčet portrétního videa ve 4K rozlišení, což loňská Ultra uměla pouze ve Full HD. Celková kvalita je mnohem lepší a spíše než loňským Samsungům konkuruje už několikrát zmíněnému iPhonu 14 Pro. Rozostření pozadí u videa je pro umělou inteligenci mnohem náročnější proces, než u fotografie. Vzpomeňte si na řadu Galaxy S10, kde byla tato funkce představena vůbec poprvé. Nefungovalo to moc dobře a zejména v pohybu byla tato funkce jen těžko použitelná. S výpočetním výkonem nového Snapdragonu je ale možné dosáhnout výsledků, které se pomalu ale jistě blíží klasickým fotoaparátům. I za chůze funguje režim spolehlivě a rozostřuje přesně to co má, tedy pozadí, a to co je v popředí (a je jedno jestli je to člověk, zvíře, nebo třeba předmět) pěkně zaostří.

Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max Camera Video Test Comparison

Samsung zde odvedl velký kus práce a už teď je jasné, že lze Samsung Galaxy S23 Ultra zařadit k těm nejlepším mobilům na trhu, pokud se bavíme o záznamu videa. Mimochodem nadprůměrný byl také zvuk. Samozřejmě že s externím mikrofonem uděláte vždy více parády, ale pokud natáčíte v tichosti, umělá inteligence si obstojně poradí s ozvěnou a “vytáhne” hlas dopředu.



Cena a datum vydání Galaxy S23 Ultra + výkupní bonus

Samsung Galaxy S23 Ultra bude k dispozici ve třech paměťových variantách. Ta základní půjde paradoxně do prodeje až 17.2.2023, ovšem už 6.2.2023 bude k dostání prostřední verze 12/512 GB, kterou lze po omezenou dobu získat na českých e-shopech i oficiálním e-shopu Samsung za cenu základní varianty, tedy za 34 990 Kč, namísto 39 490 Kč. Stačí v košíku zadat promo kód UPGRADE. Verze s 1TB úložištěm bude k dostání v černé a zelené pouze na e-shopu Samsung.

Nevoní vám One UI? Na tyto Samsungy si můžete nově nainstalovat čistý Android 13 čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

A jaké barvy jsou k dostání? Námi testovaná zelená (Green), nová krémová (Cream), fialová (Lavender) a černá (Phantom Black).

8/256 GB: 34 990 Kč

12/512 GB: 39 490 Kč

12/1 TB: 44 990 Kč

Firma láká také na výkupní bonus 3 000 Kč, pokud donesete na výkup jakýkoliv mobilní telefon. Je jedno, jestli jde o starou Nokii za 150 Kč, nebo dražší mobil, ve všech případech budete mít na tento bonus nárok. Takže když donesete třeba Samsung Galaxy Note20, jehož výkupní hodnota může činit až 8 400 Kč, můžete si z částky 34 990 Kč odečíst hned 11 400 Kč a nová Ultra vás vyjde na přijatelných 23 590 Kč.



Resumé

Jsme na konci a snad jsme se plnohodnotně vypsali z našich dojmů. Jaký z této recenze plyne závěr? Samsung Galaxy S23 Ultra je podle nás jednoznačným králem (nejen) Android scény a slabá místa byste na něm hledali jen velmi těžko. Jenže to by bylo málo. Nechceme jej jen tak odfláknout s tím, že jde o nejlepší mobil a tečka. Samsung totiž možná zachoval design a souhlasíme, že takto dobrý telefon by si určitě zasloužil více osobitosti, aby se od Galaxy S22 Ultra odlišil. Naprosto nás ale dostal názor známého, který si námi testovanou Ultru půjčil do ruky a chladným tónem prohlásil: “Hm, vždyť je to skoro stejný jako vloni.”

Ne, to teda není. Ročně testujeme desítky různých telefonů a také máme občas pocit, že se mezigeneračně vlajky tolik neposouvají a upgrade každý rok nedává smysl. Jenže tenhle model je výjimka. Samsung Galaxy S22 Ultra najednou působí, jakoby byla ještě o rok nebo dva starší a to ať se bavíme o rychlosti, fotoaparátech, baterii či výkonu. Tím nechceme říct, že byste měli stále slušný loňský vlajkový model měnit za každou cenu, ale pokud chcete to nejlepší a dokážete ocenit všechny ty výhody, které jsme tu zmínili, poznáte rozdíl v obou telefonech po pár hodinách používání. A že není malý.

Zdaleka největší smysl dává upgrade samozřejmě z ještě starších telefonů, ať už je řeč třeba o Galaxy S21 Ultra či řadě Galaxy Note20. Zde bude pochopitelně změna ještě patrnější. Ať už se rozhodnete jakkoliv, závěr testu je jasný. Samsung vytvořil nejlepší telefon ve své historii a jsme zvědaví na to, jak bude motivovat ostatní výrobce. Nebudou to mít totiž vůbec jednoduché. Bravo!

Samsung Galaxy Unpacked February 2023: Official Replay

Klady + nádherný a jasný LTPO AMOLED displej

+ nekompromisní soustava zadních fotoaparátů

+ skvělá nová selfie kamerka

+ velmi kvalitní videozáznam

+ fantastický výkon čipu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

+ velmi dobrá výdrž baterie

+ příkladně odladěný systém

+ dlouholetá softwarová podpora

+ špičkové zpracování a Gorilla Glass Victus 2

+ dobře fungující S Pen

Zápory – vyšší cena (bez výkupního bonusu)

– pomalejší nabíjení oproti konkurenci

Hodnocení redakce: 95 / 100 %

Koupíte si Samsung Galaxy S23 Ultra?