Zamyšlení: dojde evropským zákazníkům Samsungu trpělivost?

Samsung je bezesporu jedním z největších gigantů, co se týče nejen výroby mobilních telefonů, ale i samotných čipsetů. Jeho telefony pravidelně patří k celosvětově nejprodávanějším modelům a to i z toho důvodu, že má bohatou nabídku svých telefonů. V podstatě si můžete koupit telefon od 3 000 až po 50 000 Kč. Jenže strategie v posledních letech se nelíbí evropským zákazníkům. Ty totiž Samsung jednoznačně šidí. Proto se v dnešním článku zamyslíme nad tím, jestli dojde evropským zákazníkům Samsungu trpělivost.

Dojde evropským zákazníkům Samsungu trpělivost?

V podstatě od svých Androidích začátků vyrábí Samsung dvě verze svých vlajkových telefonů. V jedné, která je určena pro USA a další trhy tiká čipset Snapdragon od Qualcommu, v té druhé (evropské) pak Exynos od Samsungu. Na tom by nebylo nic divného a polehčujícího, pokud jsou čipsety stejně výkonné a úsporné. Jenže tomu tak není. A nikdy nebylo. Do nedávna to běžný zákazník nijak extra neřešil a málokdy věděl, k čemu takový čipset vůbec slouží. Zkrátka mu to bylo jedno.

Jak dlouho dvojí metr potrvá?

Jenže vlna nevole se stále zvětšuje. Zákazník, který čipsety dříve neřešil se nyní o problematiku zajímá a logicky mu vrtá hlavou, proč by si měl za jednu výplatu koupit telefon, který má horší výkon, než třeba ve zmíněných Spojených státech. Kdyby toto číslo bylo zanedbatelné, zřejmě by to neřešil. Jenže výkon, ani energetická efektivita rozhodně nejsou u obou čipsetů shodné. A to je problém. Zřejmě posledním hřebíčkem byl fakt, kdy se Samsung rozhodl dát do Galaxy Note 20 v USA nejvýkonnější čipset – Snapdragon 865 Plus, zatímco v evropských verzích tiká Exynos 990. Ten přitom nestačí ani na základní verzi Snapdragonu 865, natož pak Plus variantu.

Ve výkonu by ani problém nebyl. Skutečně malé procento uživatelů reálně využije výkon, který oba dva čipsety nabízí. Problém je, že se Exynosy prostě přehřívají, vybíjí se jim rychleji baterie a v několika případech jsou schopné produkovat mnohem horší fotky, než Snapdragon verze. A to problém je. Zejména v případě, kdy jste schopni koupit si verzi, která takové problémy nemá. Od telefonu za několik desítek tisíc bychom čekali něco jiného.

Vize Samsungu je zde zcela očividná. Alespoň pro nás. Samsung by chtěl jednou mít Exynosy ve všech svých telefonech, jelikož by poměrně hodně ušetřil. A teď nás neberte špatně, Exynos 990 není vyloženě špatný čipset, ale proč bychom měli být my, Evropané pokusnými králíky? Kdyby je dával Samsung do všech verzí, vůbec by tento článek nevzniknul. Je jasné, že výroba kvalitního čipsetu s dobrou energetickou efektivitou není otázka jednoho roku a jihokorejský gigant se s každým rokem učí. Proč nám ale servíruje horší variantu za stejné, někdy vyšší peníze? Dobře, pokud máme mít horší čipsety, chceme i odpovídající cenu.

Jaký máte na tuto problematiku názor vy?

Zdroje: YouTube kanál PhoneBuff