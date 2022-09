Samsung Galaxy Z Fold4 recenze: téměř bezchybný ohebný král

Když nás Samsung pozval do Londýna na představení nových skládaček, Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4, jako dlouhodobí uživatelé druhé generace Z Foldu jsme nemohli odmítnout. Novinka přináší menší, avšak zcela patrné změny. Hovoříme o změně poměru stran u obou displejů, novém Snapdragonu 8+ Gen1, fotovýbavě z řady Galaxy S22 nebo Androidu 12L, který umí lépe pracovat s větším displejem. Stojí Samsung Galaxy Z Fold4 vůbec za úvahu? Na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Obsah recenze Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold4 obsah balení

Obsah balení telefonu Galaxy Z Fold4 je strohý. Kromě telefonu zde naleznete pouze USB-C kabel, sponku na vysunutí slotu na SIM a brožurky. Pouzdro, S Pen nebo nabíjecí adaptér byste tu hledali marně, což je v porovnání s konkurenty až nedůstojné.

Pokud tedy nemáte žádný nabíjecí adaptér s USB-C a chcete využít plný potenciál rychlého nabíjení, budete si muset za 399 Kč dokoupit nabíjecí adaptér a u takto drahého mobilu je téměř nutností i pouzdro. Doporučili bychom jej rovnou ve verzi s perem S Pen, které vychází na dalších 2 299 Kč.



Kvalita zpracování a rozměry

Konstrukce telefonu Galaxy Z Fold4 se od předchozího modelu příliš neliší. Pokud jste tedy někdy v ruce drželi předchozí generaci, na první pohled si asi nevšimnete rozdílu. To ale není nutně špatně. Můžeme počítat pouze s těmi nejlepšími materiály jako je kov či sklo, které má na zadní straně příjemnou a matnou povrchovou úpravu, což eliminuje většinu otisků prstů. V ruce navíc působí mobil bytelně a odolně. Panty při otevírání nevržou a jsou poměrně tuhé, díky čemuž lze novinku otevřít podobně jako notebook a používat jej tak v režimu Flex.

Přestože je Samsung Galaxy Z Fold4 pořádným kusem telefonu, jedná se o historicky nejlehčí Z Fold. S vahou 263 gramů se ale připravte na to, že jej v kapse ucítíte a to jak do váhy, tak do samotné tloušťky, která činí v zavřeném stavu 15.8 mm. Jen pro představu, Galaxy S22 má tloušťku 7,6 mm, takže si představte, že v kapse nosíte tyto telefony dva.

Ohebný telefon je však určen uživatelům, kteří tráví na mobilním zařízením hromadu času a zároveň sebou nechtějí tahat tablet, který je schopen Z Fold4 částečně nahradit. Větší rozměry jsou tedy daň, se kterou se musí logicky počítat. Za zmínku stojí rovněž stereo reproduktory, které hrají dobře a mají i vysokou maximální hlasitost nebo čtečka otisků prstů, která je umístěna na boku v power tlačítku. Funguje rychle a ve většině případů je spolehlivá.



Samsung Galaxy Z Fold4 displeje

Na konferenci věnovala jihokorejská firma poměrně dost času displejům. Pojďme si ale nejdříve říct něco o číslech a specifikacích. Přední displej má úhlopříčku 6,2 palce a jedná se o Dynamic AMOLED 2X panel s rozlišením 2316 x 904 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a poměrem stran 23.1:9. Pokrývá jej pak ochranné sklo Gorilla Glass Victus+.

Po rozevření na vás vykoukne 7,6palcový Dynamic AMOLED 2X panel s rozlišením 2208 x 1768 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí, podporou HDR10+ a špičkovým jasem 1200 nitů. U obou displejů se firma zaměřila na poměr stran. Jsou nyní o něco širší a nižší, takže se v praxi lépe ovládají a v některých aplikacích na nich vidíte více obsahu. Cítit je to zejména u předního displeje, který se nyní ovládá pohodlněji a více připomíná klasický telefon, ačkoliv tak dobře, jako třeba Oppo Find N na tom rozhodně není. U předchozích Foldů byl vnější displej zkrátka příliš nudlovitý na to, aby bylo jeho používání pohodlné. Oceňujeme také 120Hz obnovovací frekvenci.

Vnitřnímu displeji bychom mohli těžko něco vyčítat. Když bychom ale vyloženě museli, čekali jsme méně znatelnou rýhu v místě ohybu. Ta se oproti předchozím generacím téměř vůbec nezměnila a při přejíždění prstem ji spolehlivě ucítíte. Dá se na to ale celkem rychle zvyknout a nelze říct, že by byla na omak nepříjemná. Firma hovořila také o lépe schované 4Mpx selfie kamerce v displeji, kterou přestanou vaše oči skutečně vnímat. Že by ale nebyla vidět se říct nedá. V některých případech, zejména na bílém podkladu je stále patrná. Její kvalita je pak podprůměrná, ale na videohovory bude stačit.

Pro focení selfies využijte mnohem lepší 10Mpx selfie kamerku ve vnějším displeji a pokud chcete mít top fotku, využijte zadní hlavní fotoaparát. Na přední displej si totiž můžete nechat zobrazit náhled.



Hardware a výkon čipu Snapdragon 8+ Gen1

Samsung se rozhodl vsadit (stejně jako u předchozích ohebných modelů) na čipset od Qualcommu. Zjevně tedy Exynosu nevěří tolik, jak se zdá. Udělal však skvělé rozhodnutí, jelikož Snapdragon 8+ Gen1 funguje v novince excelentně. Když jsme testovali Galaxy S22 i Galaxy S22 Ultra, celkově nám přišly mobily pomalejší a trhanější, než i starší Z Fold2, ve kterém výkon obstarává rovněž Snapdragon.

Je vám tedy asi jasné, že s výkonem nebude u tohoto modelu nejmenší problém a to ani v případech, kdy využijete plný potenciál multitaskingu, o kterém bude řeč v dalších odstavcích. Samsung Galaxy Z Fold4 si poradí i s těmi nejnáročnějšími hrami jako je Apex Legends: Mobile, Genshin Impact, Fortnite (podporuje i 90 FPS režim) nebo League of Legends: Wild Rift a to na vysoké grafické nastavení.

Čipsetu dopomáhá v každém případě 12 GB LPDDR5 RAM a 256/512GB/1TB úložiště typu UFS 3.1. Pochválit musíme také chlazení. Při běžném používání se mobil absolutně vůbec nezahřívá. Topit začíná opravdu až při náročnějších úkonech jako je delší hraní her nebo natáčení videa. Ani tak ale nejde o nic nepříjemného a pokud máte mobil v pouzdře, možná to ani nepoznáte.



Systém Android 12L a každodenní používání

Už v předchozích odstavcích byla řeč o tom, že Galaxy Z Fold4 je mobil určený pro ty, kteří tráví na mobilu hodně času a využijí velký displej. Co tedy přináší Galaxy Z Fold4 oproti běžným mobilům?

Začneme negativy, které nám prvních pár dní používání pekelně lezly na nervy. Pokud budete telefon často používat ve složeném stavu a následně jej rozevřete, asi byste doufali, že můžete začít tam, kde jste na tom vnějším skončili. U některých aplikací (zejména Instagram a Facebook) se vám ale začnou překrývat ovládací tlačítka, takže nezbyde nic jiného, než aplikaci restartovat. A pokud budete třeba koukat na Facebook Watch a chtěli byste si displej rozevřít, aby bylo video větší, tvrdě narazíte. Aplikace vám totiž obnoví feed a přehrávané video zmizí. Jde o maličké chybičky, které ale dokážou při běžném užívání pěkně otrávit život. Snad se to podaří brzy opravit.

Ještě předtím, než se vrhneme na pozitiva, zmíníme jeden velmi důležitý fakt. Pokud budete mobil používat v rozloženém stavu, zkuste jej častěji využívat horizontálně (tzn. otočte jej “na bok”). Většina aplikací vypadá lépe a navíc zobrazují více obsahu. Příkladem může být třeba YouTube, který ve vertikálním stavu ukazuje pouze dvě videa, zatímco v režimu na šířku dokáže zobrazit tři.

Teď už pojďme ale na samotný systém. Samsung vsadil na systém Android 12L, který je určený pro větší obrazovky. Běží na něm nadstavba One UI 4.1.1, takže pokud jste někdy využívali novější mobil od Samsungu, zvyknete si na telefon velice rychle a dostanete navíc několik benefitů.

Tou největší, kterou jsme využívali zdaleka nejčastěji je nový taskbar, který se mimochodem dostane i do starších ohebných mobilů. Připomíná klasickou lištu třeba z Windows, díky čemuž můžete okamžitě přepínat mezi jednotlivými aplikacemi bez toho, aniž byste museli vyvolávat jakékoliv gesto. Přímo z lišty můžete také aplikace spouštět v multitaskingu, nebo je otevřít jako samostatné plovoucí okno.

To jsou všechno skvělé funkce, které se ale musíte naučit používat v praxi, což nám upřímně nějakou chvíli trvalo. Zkrátka je škoda využívat nový Galaxy Z Fold4 pouze jako větší mobil, protože jím můžete částečně nahradit i tablet. Proto mějte trpělivost a zkoušejte nové věci a scénáře tak, jak by vám to mohlo pomoct v každodenním životě.



Pero S Pen

Poslední věcí, která je sice hardwarem, ale se softwarem úzce souvisí je pero S Pen. Samsungu se bohužel stále nepodařilo vměstnat slot do těla, takže jej budete strkat do pouzdra. Pero není tak dobré, jako třeba u Galaxy S22 Ultra (nepodporuje třeba bezdotykové akce), ale pokud jste na něj zvyklí, rozhodně si s ním přijdete na své a rozdíl poznáte pouze v případě, že je budete srovnávat vedle sebe.

Zmínit můžeme několik zajímavých funkcí jako je třeba poznámka na vypnutém displeji, díky čemuž stačí držet tlačítko na S Pen a můžete začít okamžitě psát bez toho, aniž byste museli displej rozsvěcet. Novou poznámku můžete rovněž rychle vytvořit tak, že stisknete a podržíte tlačítko a následně klepnete na displej. Pokud chcete, můžete za pomocí S Pen také psát, což však funguje pouze s Klávesnicí Samsung. Je třeba zmínit, že S Pen funguje pouze na vnitřním displeji. Na vnější nijak nereaguje.



Samsung Galaxy Z Fold4 výdrž baterie

Pod kapotou Galaxy Z Fold4 nalezneme dvoučlánkovou 4400mAh baterii s podporou 25W nabíjení. Před testováním jsme měli obavy, zda dokáže relativně malá baterie nakrmit vlajkový Snapdragon v kombinaci s velkým 120Hz displejem natolik, aby z toho nebyl vyloženě propadák. Samsungu se ale podařilo nějakým způsobem vyladit telefon tak, aby výdrž víceméně korespondovala s ostatními vlajkovými telefony.

Podle našeho názoru došlo také na mírné zlepšení po jedné z posledních aktualizací. V případě běžného užívání vám Z Fold4 bez problémů vydrží od rána až do dalšího dopoledne. Hovoříme ale o scénáři, kdy ho budete využívat na běžné úkony jako odepsání na SMS, hovory a kecálky vnější displej a na sledování obsahu či odepsání většího mailu mobil otevřete.

V případě náročnějšího používání při využití vnitřního displeje a focení či hraní her ale budete muset vyhledat nabíječku někdy v podvečer. I tak je ale výdrž příjemným překvapením. Do ideálu má sice ještě poměrně daleko, ale rozhodně jde o výsledek, který bychom před testováním netipovali.



Konečně vlajkové fotoaparáty

Pokud v něčem ohebné Samsungy oproti běžným vlajkám krapet zaostávaly, byly to jednoznačně fotoaparáty. Nový Samsung Galaxy Z Fold4 však dostal téměř identickou výbavu snímačů, jako Samsung Galaxy S22, respektive Samsung Galaxy S22 Plus. Na zadní straně tedy nalezneme hlavní 50Mpx snímač se světelností f/1,8 a optickou stabilizací. Nechybí však ani povedený 10Mpx teleobjektiv se světelností f/2,4 s 3x optickým zoomem. Trojici uzavírá 12Mpx ultraširoký senzor se záběrem 123 stupňů a světelností f/2,2.