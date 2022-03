Když vloni korejský Samsung uvedl na trh novou sérii vlajkových mobilů Galaxy S21, nejvybavenější model Ultra se mírným úkrokem v bok přiblížil řadě Note. Konkrétně tím, že si osvojil používání pera S Pen, i když byl schopný jen u sebe nosit pouze v rámci dodatečného obalu. Uběhl rok, řada Note byla mezitím oficiálně pohřbena a telefon Samsung Galaxy S22 Ultra udělal v rámci sbližování těchto dvou populárních sérií nikoli další mírný krok, ale rovnou obří skok. Vítejte u jeho recenze…

Recenze Samsung Galaxy S22 Ultra

(Ne)obsah balení

Na záměru co nejvíc šetřit materiály a surovinami se nic nezměnilo, takže při pohledu do krabičky čeká nové majitele “Ultry” podobný pohled jako vloni. V tenkém boxu se nachází pouze telefon, nabíjecí či přenosový kabel USB-C / USB-C, kolíček pro vytahování SIM karty a obligátní dokumentace. Nabíjecí adaptér, ochranný obal nebo snad sluchátka v balení opravdu nečekejte a dokonce oproti loňsku zmizel ještě jeden prvek. Ten úplně nejtenčí. Letošní Ultra nemá na displeji z výroby nalepenou ochrannou fólii.

Design Galaxy S22 Ultra

Z hlediska vnějšího vzhledu došlo k tak radikálním změnám, že model Ultra vypadá v porovnání se “sourozenci” z řady Galaxy S22 i předchozími generacemi řady S jako adoptovaný. A za pravou rodinu lze považovat tu s příjmením Note. Samsung se zkrátka rozhodl u tohoto prémiového modelu spojit dlouholeté cesty dvou nejlepších sérií a výsledkem je telefon, který má kvůli zabudovanému S Penu na spodním i vrchním konci rovné plochy (které mimochodem trochu lépe eliminují nepříjemné zakrývání reproduktorů) nebo celkově širší displej.

Mezi další designové novinky, které už ale nesouvisejí přímo s odkazem na řadu Note, patří zpracování ochrany zadních fotoaparátů. Na rozdíl od klasického a Plus modelu, jejichž zadní čočky kryje silnější zaoblený panel jako u dřívějších Samsung telefonů, varianta Ultra má na zádech decentnější jednotlivé ostrůvky. Musím říct, že oproti Galaxy S21 působí tato novinky o dost luxusněji, na což má určitě vliv i výrazný lesklý rámeček z hliníku. Displej každopádně zůstal na bocích zahnutý a je v tomto ohledu jediným v celé galaxii Samsung mobilů.

Letošní Ultra působí v ruce mnohem robustněji, i když má papírově navíc jeden jediný gram. Dojem většího telefonu nejspíš způsobuje zmíněný pozměněný poměr stran, kvůli kterému je přístroj malinko širší a o trochu kratší. Pero S Pen, které má tuto změnu na svědomí, fanoušky řady Note nebo majitele loňské Ultry příliš nepřekvapí. Tedy kromě faktu, že u S21 Ultra bylo větší a pouze v obalu.

Jeho vysouvání je jednoduché a spolehlivé, nicméně moc nerozumím tomu, co designéry vedlo k umístění na levou stranu. Pro praváka je pak používání mobilu trochu méně pohodlné. Samsung se u pera chlubil opět o něco lepšími hodnotami odezvy a dalšími vylepšenými vlastnostmi, které ocení hlavně kreslíři. V tom jsem celkem levý, takže to bohužel neumím posoudit, ale při běžné “manažerské” či redakční práci jsem s ním neměl absolutně žádný problém. Když už jsem jednou za čas potřeboval například něco zvýraznit na snímku obrazovky s více prvky, citlivost na doteky byla velmi dobrá. Totéž platí o přesnosti.

Základní parametry

rozměry 77,9 x 163,3 x 8,9 mm a hmotnost 229 g

Android 12 / One UI 4.1

displej 6,8” Edge QHD+ 120Hz dynamic AMOLED 2X

fotoaparáty Ultraširoký 12 MPix – f2,2, úhel záběru 120˚ Širokoúhlý 108 MPix – Dual Pixel AF, OIS, f1,8, úhel záběru 85˚ Teleobjektiv 10 MPix – 3x optický Zoom, f2,4, úhel záběru 36˚ Teleobjektiv 10 MPix – 10x optický Zoom, f4,9 úhel záběru 11˚ Přední 40 MPix – f2,2, úhel záběru 80˚

čipset (pro Evropu) Exynos 2200

baterie 5 000 mAh – 45 W kabelové a 15 W bezdrátové nabíjení

zabudované pero S Pen, UWB, dualSIM, bez microSD slotu

Skvělý displej

Obrazovka je dlouhodobě výstavním prvkem společnosti Samsung a ani tady tomu není jinak. Dynamický LTPO panel s maximální svítivostí 1750 nitů, až 120Hz frekvencí a rozlišením 1440 x 3088 pixelů má člověk problém dostat do situace, ve které by nezvládal uspokojivě svou práci. Řeč je například i o čtení ve velmi jasném prostředí. Co se týká adaptivní frekvence, která má opět za úkol hlavně šetřit energii v případě zobrazování statického obsahu za pomoci co nejnižšího kmitočtu, tak tady jsem se na spodní hranici nedostal.

Známá kauza kolem nejnižší možné frekvence u klasického a Plus modelu ukázala, že se Samsungu zamotala do propagace informace o rozmezí 10 – 120 Hz (to má oficiálně právě pouze Ultra), přičemž skutečná spodní hranice je 48 Hz. Není to velký rozdíl a stále je to příjemná demonstrace schopností adaptivního reagování na obsah, ale zákazníci pochopitelně nejsou úplně rádi. A teď přijde otázka: O kolik moc se rozdíl 38 hertzů prakticky liší od rozdílu 14 hertzů a jaké asi tyto odchylky mohou mít u zmíněné spotřeby?

Ptám se proto, že u Galaxy S22 Ultra se mi v absolutně žádné situaci nepodařilo srazit kmitočet pod 24 Hz (ten se běžně střídá s hodnotami 60 a 120 Hz). Pokud byste náhodou věděli, kde se to dá snížit na avizované minimum, klidně mi dejte vědět. Zatím se ale zdá, že 10 Hz je fata morgána. Tím rozhodně neříkám, že se vám baterie kvůli rozdílu 14 Hz vybije o několik minut dřív, ale považuji za zbytečné, aby se taková běžně nesplnitelná věc propagovala jako prodejní lákadlo.

U úplně první verze systému, který byl k dispozici před zahájením prodeje, trpěl displej při nastavení adaptivní frekvence a WQHD rozlišení na “rozbité” pruhy obrazu. Například při přehrávání videí nebo hraní. Jak ale Samsung slíbil, tento problém byl řešitelný softwarově a skutečně zmizel po jedné z aktualizací. Běžný uživatel by se s tímto neduhem už neměl setkat, ale raději sem celou situaci popisuji, kdyby se do ní někdo náhodou dostal. Prostě počkejte na update a pak bude vše v pořádku.

One UI 4.1 a nové vychytávky

Telefon přichází na trh se systémem Android 12, který je obalený nadstavbou One UI 4.1. O desetinu vyšší verze, na kterou už ale postupně přejdou také starší telefony, s sebou přinesla několik zajímavých funkcí. I když některé nejsou vázány přímo na verzi OS či nadstavby, pár si jich přiblížíme. Patří mezi ně například vylepšená možnost mazání nežádoucích objektů na pořízených fotografiích. K dřívější schopnosti mazání prvků v prostoru se nyní přidalo také odstraňování stínů a odrazů v lesklých plochách.

One UI 4.1 rovněž přišlo s volitelnou velikostí pomocné virtuální operační paměti. Funkce, kterou Samsung nazývá RAM Plus, nově nabízí několik hodnot. Dříve se tato posila dala jen zapnout či vypnout a hodnota byla pevně stanovena na 4 GB. Nyní jsou k dispozici také hladiny 1, 6 a 8 GB dodatečné RAM věnované ze strany úložiště. Nemyslím si, že by něco takového zrovna Ultra potřebovala, ale budiž. Další dvě super vychytávky se týkají fotografování, tak se jim budeme věnovat v další sekci.

Pero S Pen pak má samozřejmě ke svému fungování také speciální menu s nabídkou aplikací a funkcí. V základním nastavení se rozbaluje po přiblížení hrotu k obrazovce a kliknutí na tlačítko, dá se ale uzpůsobit i jinak. Peru se dají přiřadit také bezdotyková gesta a může fungovat třeba i jako spoušť při focení.

Zase o něco lepší fotografování

Z hardwarového pohledu jsou fotoaparáty v Galaxy S22 Ultra téměř stejné jako u loňského vlajkového telefonu. Přece jen se ale najdou odchylky, které stojí za zmínění. Za mě je to rozhodně schopnost využít noční režim také při focení přes širokoúhlý objektiv, což u minulé generace nešlo. V galerii můžete vidět ten propastný rozdíl.

Opravdová fajnšmekři také ocení podporu nově vyvinuté Samsung aplikace Expert RAW, která je určená právě fotograficky nejvybavenějším modelům. Kromě tradičních volitelných hodnot jako jsou ISO, rychlost závěrky, vyvážení bílé nebo expozice novinka nabízí například i přímý náhled histogramu, lepší HDR a také ukládání snímků do formátů Lossless JPG a 6-bit Linear DNG RAW. Pokud máte zkrátka nutkání z mobilních fotoaparátů mačkat absolutní maximum, tady máte nový píseček na hraní.

Foto test: Základní Galaxy S22 fotí lépe než loňský Ultra model čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Díky možnosti používat několik dní současně Galaxy S22 Ultra i předchozí Galaxy S21 Ultra zařazuji do recenze rovnou i několik sérií porovnávacích referenčních fotografií. Ve většině případů nová Ultra prokazuje trochu lepší fotografické schopnosti, najdou se ale i výjimky. Nutno podotknout, že fotografie vznikaly převážně v době, kdy telefonu chyběl finální update před uvedením na pulty.

Výkon a faux pas kolem něj

Jako by nestačilo neustálé obecné porovnávání čipsetů Snapdragon vs. Exynos a také již zmíněné trable s udáváním správně dynamické frekvence, Samsung se obrazně řečeno střelil do nohy po stránce výkonu i trochu jiným způsobem. Přišlo se totiž na to, že Galaxy telefony již několik let skrze zdánlivě prospěšnou službu Game Optimizing Service (GOS) záměrně snižují výkon u her a dalších aplikací, aby se ušetřila energie. Současně se ukázalo, že při měření v benchmarcích je tento “špunt” vytažený, takže papírově jsou na tom mobily lépe než při běžném používání.

Korejská společnost tuto praxi potvrdila a slíbila, že telefony dostanou skrze update možnost volit, jak se má výkon v GOS chovat. Aktualizace vyšla před pár dny, takže se zatím čeká na první potvrzení, jak moc hraní či práce na plný výkon ovlivní výdrž. To se nicméně bavíme hlavně o efektivitě a vztahu výkonu ke spotřebě. Když se zaměříme na samotný výkon, tak přijdou na řadu více optimistické zprávy.

Musím říct, že letošní Exynos 2200 například opravdu méně “topí” při náročných operacích než jeho předchůdce Exynos 2100 v Galaxy S21 Ultra a další zveřejňované výsledky benchmarků ukazují (kauzu s GOS nyní asi můžeme při pouhém porovnávání Snapdragon vs. Exynos ignorovat), že se výkonnostní rozdíly mezi používanými typy procesorů opravdu postupně smazávají. Přiznávám, že mi jednou telefon “zamrzl”, ale jako i jiné zmíněné patálie i tato nastala s původní verzí systému. Od aktualizace se nic takového nestalo.

Výdrž neurazí, nabíjení neuchvátilo

Baterie s kapacitou 5 000 mAh, 15W bezdrátové nabíjení a 4,5W reverzní bezdrátové nabíjení. To jsou hodnoty, které telefon sdílí s loňským modelem a ke kterému se dá přirovnat také celková výdrž. Galaxy S22 Ultra rozhodně je tzv. celodenní telefon, pokud jej používáte tak nějak běžným způsobem – procházení sociálních sítí, vyřizování e-mailů, volání, fotografování, občasné hraní.

Pokud ale zapnete WQHD rozlišení a necháte se například navigovat po městě (osobně vyzkoušeno v ulicích Barcelony v rámci MWC), poletí procenta dolů opravdu rychle. O půlku přijdete třeba jen během dopoledne. Rozhodně v tomto ohledu ale mobil vyloženě nezklame a jeho práci s energií bych nazval “Samsung standardem”. Každopádně bude dobré sledovat další vývoj ohledně GOS.

Samostatnou kapitolou je pak nabíjení. Asi jste si všimli, že ve výčtu společných hodnot o dva odstavce výše chybí nabíjecí výkon. To z toho důvodu, že letošní Ultra nezvládá jen 25W, nýbrž 45W příkon. Papírově jde o super pokrok, ale jak se už v testech ukázalo, rychlostní rozdíly jsou v řádu několika málo minut. Já jsem měl při testování 45W adaptér k dispozici, ale bohužel jsem ho nemohl porovnat s 25W nabíjením. Zatím se ovšem zdá, že investovat do výkonnější nabíječky nedává moc smysl.

Cena a dostupnost

Základním místem pro pořízení nového Galaxy S22 Ultra je určitě web Samsungu. Po údajně velké vlně předobjednávek nyní v e-shopu svítí dodání až někdy v dubnu (partnerské obchody jsou na tom minimálně stejně bledě), každopádně k dispozici jsou paměťové varianty 8/128 GB, 12/256 GB a 12/512 GB, přičemž ceny zní 31 990 Kč, 34 990 Kč a 36 990 Kč. Telefon můžete koupit v bílé, černé, fialové (Burgundy) či zelené barvě.

Závěrečné hodnocení

Napíšu to úplně jednoduše – Samsung Galaxy S22 Ultra si klidně pořiďte jako nový vlajkový telefon, pokud už nepoužíváte loňské Galaxy S21 Ultra a nehodláte podlehnout vábení přiklonit se při poslední příležitosti na stranu vyhynulých “noutů”. Přejít jen mezi těmito modely podle mě moc smysl nedává, hlavně z hlediska financí. Jestli ale hodláte přestoupit na nějakou “vlajku” ze staršího či méně výkonného telefonu, dá se nová Ultra určitě doporučit. Snoubí se v ní totiž to nejlepší z dvou dlouhodobě nejoblíbenějších řad Galaxy telefonů.

Při testování se objevily dva nebo tři problémy spojené s běžným používáním, všechny ale dokázala vyřešit slíbená aktualizace. “Na pultech” už tedy mohou zájemci pořizovat slušně odladěnou verzi, která se zbavila příslovečných porodních bolestí.

Klady + neokoukaný design

+ zabudované pero S Pen

+ vylepšené focení

+ skvělé zpracování

+ dobrý výkon

+ parádní displej

Zápory – bez microSD slotu a příslušenství

– podivné hrátky s frekvencí a výkonem

– pero S Pen na levé straně

Tak co říkáte na novou vlajku Galaxy S22 Ultra?