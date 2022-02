Samsung chyboval: Jaké frekvence teda mají displeje u řady Galaxy S22?

Pokud máte v plánu pořizovat mobilní telefony Samsung Galaxy S22 či Galaxy S22+, měli byste vědět, že korejská firma měla v původních propagačních materiálech chybu. V tuto chvíli těžko říct, zda byla záměrná a společnost se snažila nové modely trochu přikrášlit, nebo šlo o pouhý omyl. Důležitost nicméně posuďte sami. U dvou zmíněných telefonů byla během prezentace a poté i po dobu několika dní uvedena dynamická frekvence displeje v rozmezí 10 – 120 Hz. Ale ve skutečnosti tomu tak není.

Not to say I told you so, but Samsung changed their S22 and S22+ spec sheets from 10Hz – 120Hz to 48Hz – 120Hz. Companies have shown below 48Hz as demo's, but not a commercial product, so it would have been a first. Thanks @DylanVHuynh for the link!https://t.co/xop0Dhw78a pic.twitter.com/AAR4krHmtp

— Ross Young (@DSCCRoss) February 12, 2022