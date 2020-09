Velký průvodce: Jak a proč je u mobilu důležitá vyšší frekvence displeje?

60, 90, 96, 120, 144, 240…to nejsou žádná nahodilá čísla. To jsou hodnoty, se kterými se výrobci mobilních telefonů, tabletů a další elektroniky v posledních měsících vehementně ohánějí. A to u parametru obnovovací frekvence displeje, která se udává v hertzích (Hz). Pokud si nejste úplně jistí, co vlastně takový parametr ovlivňuje a jak ho při používání pozná běžný uživatel, jste tu správně. V tomto článku se pokusíme jednoduše vysvětlit i ukázat základní princip obnovovací frekvence displeje a také popsat její význam u mobilních telefonů.

Co je to frekvence displeje?

Napřed trochu teorie. Jednotka Hz udává, kolik kmitů provede displej (nebo obecně jakékoli jiné elektrické zařízení) během jedné sekundy. Pod kmitem si přitom můžete v našem případě zjednodušeně představit zhasnutí celé obrazovky a její opětovné rozsvícení, klidně i s novým obsahem na ní. Displej s frekvencí neboli kmitočtem 60 Hz takto tedy “problikne” šedesátkrát za sekundu. Na straně video obsahu je příbuznou metrikou zase frekvence snímkovací (frame rate), udávaná v FPS (frames per second). Ta zase říká, kolik jednotlivých snímků je ve videu vloženo do jedné sekundy. Jde v podstatě o stejné parametry popisující schopnost zobrazit určité množství obsahu během jednotky času, ale používají se v různých odvětvích jinak. U hardware se většinou bavíme o Hz, u multimediálního obsahu zase o FPS. Setkat se ale můžete i s výjimkami a obě hodnoty jsou ve většině případů bez obav zaměnitelné.

Po kliknutí se spustí animace...

Filmovému průmyslu doposud u běžných děl stačí, aby měla frekvenci 24 Hz (FPS, chcete li). To je hodnota, která se nachází těsně nad hranicí, u které už lidské oko rozezná sérii jednotlivých snímků od souvislého videa. V kině to běžně vyhovuje, i když i tady už se přechází na dvojnásobnou hodnotu. Pro televizi a další digitální distribuci jsou pak filmy “zrychlovány” například na 30 či 60 Hz. Prokládaného či neprokládaného videa, ale to tu rozebírat nebudeme. Proč zvyšovat frekvenci? U obrazovek a displejů, které máme blíže k očím (TV, monitor, mobil, tablet, ale třeba i hodinky…), už jdou nižší frekvence mnohem více poznat. Proto se výrobci i spotřebitelé zastavili až u standardizovaných vyšších hodnot jako 30 a 60 Hz. Ty máte mimochodem (v FPS) možnost vybrat i při natáčení videa u drtivé většiny telefonů. Druhá jmenovaná hodnota byla dlouho brána jako dostačující ve světě mobilních displejů. Časy se ale mění.

Jde o potěšení oka, ne jen jeho uspokojení

Většina současných telefonů má zatím stále displej s frekvencí 60 Hz a jejich majitelé nemají žádný důvod si stěžovat. Tato hodnota je v pohodě akceptovatelná lidským okem. Změna názoru přijde ve chvíli, kdy vezmete do ruky mobil s vyššími frekvencemi. Třeba tou dvojnásobnou, 120Hz, která je nyní v trendu nejvíce. Jestli si teď říkáte, že mezi hodnotami natolik vzdálených od zmíněného minima nebude viditelný rozdíl, jste na omylu. Frekvence 60 Hz oko uspokojí, ale nikoli dostatečně potěší. V přiloženém příspěvku od šéfa firmy OnePlus můžete vidět, jak se displeje s těmito frekvencemi chovají. Speciální pozornost věnujte druhé polovině, která ukazuje kmitočty zachycené ve čtvrtinové rychlosti. Rázem pochopíte, o co tady běží.

The OnePlus 120Hz Fluid Display: The smoothest, most effortless scrolling experience ever on a smartphone. pic.twitter.com/I4FWP64NfO — Pete Lau (@PeteLau) January 15, 2020

Vyšší frekvence displeje či obrazovky je tedy parametr, kterému byste měli opravdu věnovat pozornost. Výrobci tuto vlastnost hodně propagují a to naprosto oprávněně. Když budeme považovat všechny ostatní specifikace jako barevnost, jas nebo kontrast za stejné, vyšší kmitočet je pro oko skutečně lepší. Tím je myšleno nejen příjemnější na pohled, ale také šetrnější. Mozek vám tuto informaci nepředá, ale u pomalejších frekvencí se musí oči vypořádávat s menším či větším problikáváním, což není dobře. Jestli vlastníte mobil s 60Hz displejem a nikdy jste nezkusili “rychlejší”, možná teď nevěříte. Dokud to nezkusíte. Význam by vám potvrdili mimo jiné i mnozí počítačoví hráči, kteří za standard považují 240Hz monitory. K těm je zase potřeba mít adekvátně silné grafické karty schopné takovou frekvenci generovat.

Po kliknutí se spustí animace...

Praktický pomocník: dynamická frekvence displeje

Zatím jsme tu měli samé superlativy a přišel čas na staré známé ALE. Nejvýznamnějším negativním důsledkem vysoké obnovovací / snímkovací frekvence je, že displej potřebuje k rychlejšími kmitání mnohem více energie. Je to jeden z důvodů, proč výrobci trochu přitlačili na kapacitu baterií v telefonech. Pokud v nich totiž (mimo jiné) kmitá rychlejší obrazovka, značnou část energie si ukrojí právě vyšší hodnota frekvence. Proto mobily někdy nechávají volbu kmitočtu dynamicky na systému. Podle toho, jakou provádíte činnost nebo spustíte aplikaci, software zvolí vhodnou frekvenci. Nejvyšší třeba pro hraní her, obyčejnou pro procházení Instagramu. Zajímavý posun v tomto udělal například Samsung. Modely Galaxy S20 umí oficiálně přepnout displej mezi hodnotami 60 a 120 Hz. Nový Note20 Ultra už ale zvládá dynamicky měnit frekvenci od horní hranice 120 Hz až po úplně minimální v hodnotě 10 Hz. Ta stačí třeba pro prohlížení statických obrázků a uspoří spoustu energie.

If you’ve seen high-quality TVs, you’re no stranger to MEMC. We’ve created a custom MEMC chip that can push ordinary 30fps video up to 120, so any video gets the full advantage of our 120Hz Fluid Display. pic.twitter.com/YPD3fw5uOn — Pete Lau (@PeteLau) January 16, 2020

Aby se daly rychlé displeje využít opravdu naplno, musí se sejít víc věcí najednou. Lepší plynulost poznáte i při rolování webem nebo v menu. Co když ale chcete víc třeba i od videí a her? Pokud má video 30 či 60 FPS, musíte se s touto hodnotou za běžných okolností prostě spokojit. Vyšší frekvence displeje vám plynulejší dojem ze seriálu nebo filmu jen tak nedopřeje. Pokud nenarazíte například na MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation). Tato technologie, která už bývá i součástí čipů a systémů v mobilech, umí do videa vkládat dodatečné snímky. I ze staršího záznamu je tak možné šikovně vytvořit 120Hz video, které už naplno zaměstná pokročilý displej. O pěknou demonstraci se opět postaral Pete Lau, šéf OnePlus. Samozřejmě je ale nejlepší, když je obsah na takový kmitočet nachystaný rovnou. Videa se 120 FPS už dnes natočí leckdo i mobilem, u her musíte počkat na vývojáře, dokud ji neupraví.

Dejte vyšším kmitočtům šanci

Tak. Vše důležité snad zaznělo. Pokud budete mít příležitost vyzkoušet mobil s nadstandardní frekvencí displeje (v podstatě jakákoli nad 60 Hz), určitě neváhejte. Každý člověk má jiné oči a změna pro některé nemusí být tak extrémní, zrovna u skoku z 60 na 120 Hz a hlavně zpět si ale rozdílu všimne snad každý. Koupit telefon s vyšší obnovovací / snímkovací frekvencí displeje je určitě dobrý nápad. A vyplatí se kvůli tomu i nemálo připlatit. Myslete přitom ale mimo jiné i na kapacitu baterie a zkuste si najít na internetu reálnou výdrž při různě nastavených kmitočtech.

Jakou frekvenci displeje má váš telefon?