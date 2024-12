Samsung má problém: Displeje Galaxy S24 se prý předčasně opotřebovávají

Jak upozornil server Android Authority a někteří uživatelé na sociální síti X, displeje některých telefonů Samsung Galaxy S24 vykazují opotřebení ochranné oleofobní vrstvy displeje, jaké by po necelém roce od vydání ještě nemělo nastat.

Oleofobní vrstva je speciální povlak, který odpuzuje mastnotu. Díky tomu prsty po displeji snáze kloužou, displej se lépe čistí. Má také pozitivní vliv na citlivost na dotyk. K poškození dochází intenzivním používáním, nevhodným čištěním a samozřejmě obecně mechanickým namáháním. Je třeba se o ni v rozumné míře starat.

Opotřebení je tedy očekávané, ale ne po necelém roce a v takové míře. Nemůžeme ale vědět, jak se majitelé telefonů, kteří s problémem přišli, o telefony starali. Je klidně možné, že používali například nevhodné čisticí prostředky nebo k poškození došlo jiným způsobem, než je běžné používání.

My Galaxy S24 Ultra Display Coating after almost one year. :/ Did anybody else experience this? pic.twitter.com/0hu6noTsAt

— Zaryab Khan (@xeetechcare) December 15, 2024