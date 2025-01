Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit

Fotky Google jsou jednou z nejlepších aplikací pro uložení fotografií. Nabízejí pokročilé funkce, jako je vyhledávání podle obsahu nebo místa, kde byla fotografie pořízena. Co ale neumí, či přesněji řečeno nechce, je nechat do organizace fotografií zasahovat uživatele. Nyní ale pravděpodobně připustí jednu výjimku, a to u detekce podobných fotografií.

Jednou z vymožeností, které Fotky Google nabízí, je seskupení podobných fotografií. Občas se ale umělá inteligence splete a uživatel s tím nic nezmohl. Specialisté z Android Authority objevili při analýze kódu textový řetězec, který naznačuje, že uživatelé budou moci do práce AI zasáhnout.

<string name="photos_allphotos_menu_cleangrid_manual_grouping">Stack Photos</string>

Není jasné, jestli bude možné i editovat automaticky seskupené fotografie nebo jen vytvářet ručně nové skupiny. V této chvíli funkce není aktivní a nelze odhadnout, kdy a jestli vůbec bude vydána, natož v jaké podobě.

Zdroj: AndroidAuthority