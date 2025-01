RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny

Nvidia ukázala novou generaci RTX 50 poháněnou architekturou Blackwell

DLSS 4 slibuje až 8násobné zvýšení snímkové frekvence

RTX 5070 má nabídnout výkon současné RTX 4090 za třetinovou cenu

Nvidia na veletrhu CES 2025 konečně vytáhla eso z rukávu v podobě nové generace grafických karet GeForce RTX řady 50. Čtveřice nových modelů postavených na architektuře Blackwell má přinést nejen skokové navýšení herního výkonu, ale především revoluci v oblasti AI funkcí. Vlajková loď RTX 5090 dostala do vínku rekordních 92 miliard tranzistorů a výrobce slibuje až dvojnásobný výkon oproti předchůdci.

Nová vlajková loď s GDDR7

GeForce RTX 5090 je novou královnou výkonu, která si to zaslouží hned z několika důvodů. Karta dostala 32 GB GDDR7 paměti, které na široké 512bitové sběrnici nabídnou propustnost až 1 792 GB/s. Počet CUDA jader narostl na 21 760 doplněných o 680 Tensor jader 5. generace a 170 RT jader 4. generace. Základní takt čipu je nastaven na 2,01 GHz s možností automatického přetaktování až na 2,4 GHz. Karta by měla bez problémů zvládat hraní v rozlišení 8K, a to i s aktivovaným ray tracingem.

GeForce RTX 50 Series GPUs and Laptops – Announcement Trailer | CES 2025

Pro chlazení takového výkonu Nvidia vyvinula zcela nový dvouslotový design s dvojitým průtokem vzduchu a kapalným kovem jako teplovodivou pastou. Referenční model má délku 304 mm a výšku 137 mm. Spotřeba je nastavena na 575 W, výrobce proto doporučuje alespoň 1000W zdroj. To vše se promítá i do ceny, která v Česku startuje na 59 599 Kč.

Výkon RTX 4090 za cenu RTX 4070?

O polovinu nižší výbavu nabídne RTX 5080, která dostala 16 GB GDDR7 na 256bitové sběrnici (propustnost 960 GB/s) a 10 752 CUDA jader. Na českém trhu začíná na 29 999 Kč. Model RTX 5070 Ti sdílí stejnou paměťovou konfiguraci, ale má 8 960 CUDA jader. U nás bude stát od 22 399 Kč.

Nejzajímavěji však působí základní RTX 5070 za 16 449 Kč. S 12 GB GDDR7 a 6 144 CUDA jádry by měla podle Nvidie ve hrách s podporou DLSS 4 dosahovat výkonu současné RTX 4090, která stále stojí okolo 40 tisíc. Za tímto ambiciózním tvrzením stojí především nové AI funkce.

DLSS 4 a Neural Shaders

Klíčovou novinkou je DLSS 4 s funkcí Multi Frame Generation, která dokáže generovat až tři dodatečné snímky mezi každým vykresleným. V kombinaci s ostatními DLSS technologiemi to má přinést až 8násobné zvýšení snímkové frekvence oproti nativnímu vykreslování. Nvidia poprvé nasadila tzv. transformery, stejnou AI technologii jakou využívá ChatGPT.

DLSS 4 / DLSS 3 / DLSS 2 / DLSS Off Comparison | Cyberpunk 2077

Zcela nové jsou také RTX Neural Shadery, které využívají malé neuronové sítě přímo v programovatelných shaderech pro filmovou kvalitu stínování a osvětlení. Technologie dokáže komprimovat textury až 7násobně při zachování kvality. Nová verze Reflex 2 pak díky funkci Frame Warp slibuje snížení latence až o 75 %.

Notebooky s RTX 50

V březnu dorazí také notebooky s mobilními verzemi čipů RTX 50. Nvidia slibuje až 40% prodloužení výdrže díky novým Max-Q technologiím jako Advanced Power Gating či Low Latency Sleep. Notebooky s RTX 5090 budou začínat na 2 899 dolarech (cca 70 tisíc Kč bez DPH), modely s RTX 5080 na 2 199 dolarech (cca 53 tisíc Kč bez DPH). Základní verze s RTX 5070 Ti budou stát od 1 599 dolarů (cca 38 tisíc Kč bez DPH) a nejdostupnější konfigurace s RTX 5070 začnou na 1 299 dolarech (cca 31 tisíc Kč bez DPH). Finální české ceny se ale mohou výrazně lišit.

Kdy se dočkáme?

První vlaštovky v podobě RTX 5090 a RTX 5080 přiletí do obchodů už 30. ledna. RTX 5070 Ti a RTX 5070 je budou následovat v průběhu února. Kromě referenčních modelů Founders Edition se můžeme těšit na vlastní verze od výrobců jako ASUS, MSI, Gigabyte a dalších. O tom, zda Nvidia nepřehání s tvrzením o výkonu RTX 5070 a jak si karty vedou v praxi, se tedy přesvědčíme už za pár týdnů.

Zdroj: Nvidia