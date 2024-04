Konec rychlému vybíjení! Nový fígl v Androidu ušetří energii

Nová funkce Androidu 15 by mohla zlepšit výdrž baterie

Využila by se už existující funkce, ale novým způsobem

Možná ji ale dostanou jen Pixely

Ačkoliv je Android 15 pro běžné uživatele ještě poměrně vzdálený, odborníci už studují změny ve vývojářských preview, které Google uvolnil. Každou chvíli je nalezena nějaká zajímavá vlastnost. Někdy negativní, jako například komplikované trvalé vypnutí Bluetooth, o kterém jsme nedávno psali, občas pozitivní. Dnes máme naštěstí novinku z té druhé skupiny.

Výdrž baterie trápí všechny

Pokud byste se zeptali uživatelů, co by rádi na svém mobilu vylepšili, bude výdrž baterie na jedné z předních pozic. Výrobci na jednu stranu neustále zlepšují baterie, ať už jejich kapacitu či rychlost nabíjení a zároveň vyvíjejí čipy čím dál lépe optimalizované z hlediska spotřeby, na druhou stranu přicházejí konstruktéři s většími a zářivějšími displeji, které chroupají elektrony jako divé.

Samsung - inteligentní pohotovostní režim

Jednou z účinných metod, jak uspořit baterii, je vypínání komponent, které zrovna nejsou potřeba. A jak jsme již zmínili, jednou z těch s největší spotřebou je displej.

Adaptivní časový limit displeje

Podobnou funkci možná znáte z telefonů jiných značek. Spočívá typicky v tom, že si nastavíte nějaký časový interval od poslední interakce, po kterém se displej telefonu uspí. Může to být 15 sekund nebo i desítky minut. Zmíněná funkce používá typicky přední kameru a zjišťuje, jestli se díváte na displej a pokud ano, průběžně limit prodlužuje. Zde se jedná o uživatelské pohodní, abyste nemuseli co pár sekund ťukat na displej, aby se vám neustále během čtení nevypínal.

Tasker - prodloužení doby svitu displeje

Tip Pokud používáte nějakou metodu automatizace, můžete si nastavit natvrdo třeba 20 sekund a pro vybrané aplikace prodloužit dobu do zhasnutí displeje na delší interval. Umí to Rutiny u Samsungu a asi všude Tasker a určitě i další aplikace. Je to dobrý kompromis mezi spotřebou baterie a pohodlím.

V Android 15 Developer Preview 2 byly nalezeny zmínky o možnosti „adaptivního časového limitu„. Tato funkce „automaticky předčasně vypne obrazovku, pokud zařízení nepoužíváte„. Nejsou k dispozici žádné podrobnosti o tom, jak tato funkce funguje, ale pravděpodobně, stejně jako pozornost na obrazovce, použije přední kameru ke zjištění, zda používáte telefon.

Znamená to, že Google využil stejný princip, ale otočil ho. Místo, aby interval do zhasnutí prodlužoval, ho naopak zkrátí, pokud zjistí, že jste telefon odložili a displej svítí zbytečně. Je také možné, že se zkombinuje obojí chování a interval bude dynamický oběma směry.

Pokud bude adaptivní časový limit správně implementován, mohl by pomoci prodloužit výdrž baterie vašeho telefonu vypnutím displeje, když se na něj nedíváte. Rozdíl by měl být snadno patrný, zvláště pokud máte nastavený jas displeje telefonu na vyšších hodnotách. Vedlejším efektem je, že pokud telefon odložíte na stůl a zapomenete zobrazené nějaké důvěrné informace, náhodný kolemjdoucí je neuvidí, protože se displej mezitím vypne. Těžko nyní říct, jak bude funkce spolupracovat s aplikacemi, které umí udržet displej zapnutý. Tuto techniku používají typicky přehrávače videa nebo obrázků a často i hry.

Xiaomi - rozpoznání pohledu

Také není jasné, jak moc půjde funkce adaptivního časového limitu konfigurovat a jestli půjde vypnout. Pamatuju, že když jsem něco podobného zkoušel, moc to nefungovalo, zvláště, když jsem měl nasazené brýle. Ale to je už hodně let a technologie od té doby hodně pokročily. Když se interval vypnutí neprodloužil, s tím se dalo žít. Ale kdyby se mně vypínal pod rukama, to by asi člověka rozladilo.

V každém případě oceňujeme každou snahu o prodloužení výdrže. Škoda jen, že podle prvních poznatků to vypadá, že by tato možnost mohla být exkluzivní pro Pixely a nebude součástí AOSP. Takže i když váš telefon jiného výrobce dostane Android 15, nemusí automaticky získat adaptivní časový limit, pokud se výrobce vašeho zařízení nerozhodne tuto funkci implementovat sám. Vzhledem k tomu, že většina telefonů s Androidem již podporuje nějakou formu opačné funkce, není důvod, aby nepodporovaly i adaptivní časový limit.

Zápasíte s výdrží vašeho telefonu?

Zdroj: Android Police