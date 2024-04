Android 15 mění chování Bluetooth. Jak?

Android 15 přidá novou funkci, která dokáže automaticky zapnout Bluetooth

Bluetooth se používá pro několik klíčových funkcí Androidu, jako je Rychlé sdílení a Najít moje zařízení.

Deaktivace Bluetooth mírně zlepší baterii, ale zařízení nemůže přispívat do sítě Google Find My Device.

Ačkoliv dnes s rozšířením různých nositelností jako jsou chytré hodinky a náramky, o sluchátkách ani nemluvě, využívá Bluetooth mnohem více lidí, než před pár lety, stále se najde dost uživatelů, kteří Bluetooth vypínají, když jej nepotřebují. Důvodů je víc. Nejčastější zmiňovaný důvod bývá právě úspora baterie. Dalším důvodem může být obava ze sledování.

Jenže Bluetooth je klíčovou součástí mechanismu vyhledávání telefonů. Google se právě v této době snaží spustit novou síť pro vyhledávání telefonů Google Find my Device. Pokud by ale příliš mnoho telefonů mělo vypnutý Bluetooth, mělo by to pro síť neblahé důsledky. Nejen, že by nešlo najít telefon s vypnutým Bluetooth. Tam by se dalo mávnout rukou nad tím, že to je problém majitele telefonu. Ale telefon s vypnutým Bluetooth by se nepodílel na nalezení ostatních telefonů, a to už Googlu vadí víc.

Nebudeme se raději pouštět do konspirací o tom, že Google také zajímá, kde se pohybujete, což je informace, kterou lze využít k cílené reklamě. Možná se vám už stalo, že jste prošli kolem nějakého obchodu v nákupním centru a zobrazila se vám reklama na tento obchod. Tak k tomu se také používá Bluetooth.

Jak funguje Bluetooth maják

Z výše uvedených důvodů se Google pravděpodobně rozhodl změnit chování přepínače Bluetooth a místo zapnutí/vypnutí, jak ho známe dnes, bude možné Bluetooth pouze dočasně deaktivovat.

Poznámka Analýza APK souborů umožní odhadnout funkce, které můžou do služby dorazit v budoucnu. Je však možné, že se tyto funkce nedostanou finální verze.

V nedávných náhledových sestaveních Androidu 15 se objevily četné odkazy na funkci automatického zapnutí Bluetooth. Tato funkce, jak již název napovídá, dokáže automaticky zapnout rádio Bluetooth.

Nastavení Bluetooth v Androidu 15

Když je tato funkce povolena a uživatel se pokusí vypnout Bluetooth prostřednictvím dialogového okna „Rychlé nastavení“, které bylo představeno v nedávné aktualizaci Android 14 QPR2, může se objevit přepínač automaticky znovu zapnout zítra. Tento přepínač může být doprovázen textem, který uživatele informuje, že „funkce jako Quick Share, Find My Device a poloha zařízení používají Bluetooth“.

Podobný přepínač a text lze nalézt na stránkách nastavení pro Bluetooth (Nastavení > Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth) a vyhledávání Bluetooth (Nastavení > Poloha > služby určování polohy > skenování Bluetooth).