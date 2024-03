Každý telefon se může ztratit nebo být ukraden

Existují možnosti, jak jej najít, ale jsou vázané na konkrétního výrobce

Google chystá novou síť vzájemného sdílení polohy, ale Apple zdržuje zavedení

Ztracený telefon je určitě noční můrou skoro každého majitele, zvláště pokud vlastníte vlajkové zařízení. Možná jste už telefon ztratili a našli tak, že jste ho prozvonili z jiného telefonu či využili hledání z chytrých hodinek. To funguje pouze v případě, že je vaše ztracené zařízení někde ve vaší bezprostřední blízkosti, ale co když jste omylem zapomněli telefon na úplně jiném místě?

Pokud máte iPhone, můžete jej najít pomocí sítě Apple Find My. Vaše možnosti, jak najít ztracený telefon Android, jsou však mnohem omezenější. Proto netrpělivě čekáme, až Google spustí síť Find My Device, kterou oznámil již na I/O 2023. Jediným problémem je, že jeho spuštění Apple stále zdržuje.

Ztracený telefon půjde najít i vypnutý

Find My Device je připravovaná síť pro sledování polohy, která se skládá z telefonů a tabletů Android vybavených Bluetooth. Telefony a tablety se navzájem pingují přes Bluetooth, což umožňuje zařízením vzájemně si označovat svou polohu, i když jsou offline. Samozřejmě informace se dostane do online světa až po připojení aspoň jednoho z nich k internetu. Vybraná zařízení, která podporují nové rozhraní Powered Off Finder API Androidu 15, které bude pravděpodobně zahrnovat nadcházející řadu Pixel 9 od Googlu, bude možné sledovat i vypnutá.

V článku mluvíme o ztraceném telefonu, ale síť je samozřejmě určená i pro další zařízení jako jsou hodinky, sluchátka, sledovací tagy atd. Ztracený telefon je tedy jen zjednodušení.

Snímky obrazovky znázorňující proces přihlášení do sítě služby Najít moje zařízení Google. Autoři: Mishaal Rahman.

Výhodou sítě Find My Device od Googlu oproti konkurenčním sítím například od Samsungu je, že Google Find My Device bude k dispozici na všech zařízeních Android, která mají přístup do obchodu Google Play. To znamená, že síť Googlu by se mohla skládat doslova z miliard zařízení s Androidem, která by se mohla navzájem pingovat a lokalizovat, což by ji postavilo na stejnou úroveň jako síť Find My od Applu. Dalším důvodem, proč se síť Find My Device od Googlu zdá být tak podobná síti Apple, je to, že obě jsou kompatibilní se sledovacími tagy třetích stran.

Bohužel, protože sledovací tagy byly použity ke sledování lidí, Google se rozhodl, že odloží spuštění své sítě Find My Device, dokud Apple nezavede detekci nežádoucích sledovačů na iOS.

Detekce nežádoucích sledovačů je k dispozici na zařízeních Android prostřednictvím funkce „upozornění na neznámý sledovač“, která umožňuje najít AirTagy a další sledovače Bluetooth. Přestože iOS dokáže najít blízké AirTags, operační systém nemá žádný způsob, jak detekovat sledovací značky, které nejsou součástí sítě Apple Find My. Pokud by tedy uživatel iPhonu cestoval spolu se sledovacím tagem, který není součástí sítě Apple, uživatel iPhonu by to nemohl zjistit (pokud by to neviděl na vlastní oči nebo nebyl pingnut náhradním telefonem Android, který náhodou nosil u sebe).

Z tohoto důvodu Google na konci července oznámil, že odkládá spuštění sítě Find My Device. Google uvedl, že bude „spolupracovat s Applem, aby pomohl dokončit společnou specifikaci upozornění na nežádoucí sledovací zařízení do konce tohoto roku“. Jedná se o specifikaci Detecting Unwanted Location Trackers (DULT), která v současné době prochází zdlouhavým a rozsáhlým procesem stanoveným pracovní skupinou Internet Engineering Task Force (IETF), aby se stala internetovým standardem. Již víme, že implementace detekce nežádoucích sledovačů společností Apple bude založena na DULT, ale nebyli jsme si jisti, zda společnost čekala, až se DULT stane internetovým standardem, než bude pokračovat v implementaci specifikace.

Poznámka Už teď existuje služba Najdi zařízení, ta je ale zastaralá a ukazuje pouze, kdy bylo zařízení naposledy online a nevyužívá vzájemného pingání přes bluetooth.

Google Find My Device Google LLC

Pokud Apple skutečně čeká, až se DULT stane internetovým standardem, pak to znamená, že budeme muset čekat dlouho, než Google uvolní svou síť Find My Device. Technická specifikace musí projít mnoha revizemi a být přezkoumána mnoha různými zúčastněnými stranami v oboru, než se může stát internetovým standardem. To obvykle znamená, že se koná mnoho setkání a debat rozložených do mnoha měsíců. Jedním z milníků pro DULT WG je „předložit standardizační dokument definující protokol pro detekci a interakci s nežádoucím příslušenstvím trackeru ke zveřejnění“ do července 2025. Pokud Apple skutečně čeká, až se DULT stane internetovým standardem, pak existuje možnost, že bychom na to museli čekat celý rok a tři měsíce. Naštěstí tomu tak ale není.

Mluvčí Googlu prozradil, že to, na co Apple ve skutečnosti čekal, byla „produkční implementace specifikace pro nežádoucí sledovací upozornění“ spíše než skutečná finální verze specifikace. Tato „produkční implementace“ je ve skutečnosti návrhem dokumentu „verze 01“ pro DULT, který byl zveřejněn v prosinci loňského roku. Tento návrh dokumentu nastiňuje „produkční implementaci“, která bude „podporována v budoucích verzích Androidu a iOS“.

Snímky obrazovky zobrazující nastavení sítě služby Najít moje zařízení Google. Autor: Nail Sadykov.

Mluvčí společnosti Google také upozornil na květnový příspěvek na blogu Google Online Security Blog, který doprovázel původní oznámení sítě Find My Device. Tento blogový příspěvek ve skutečnosti zmiňoval, že Google a Apple čekají na „produkční implementaci“ a v prosinci byl dokonce aktualizován, aby bylo uvedeno, že byla zveřejněna „integrační verze“ standardu. Červencový příspěvek na blogu Googlu oznamující zpoždění zmiňoval, že společnost čeká na „dokončení“ specifikace, což bylo matoucí.

Nyní tedy víme, že „produkční implementace“ je to, na co Apple čekal. Vzhledem k tomu, že je k dispozici od prosince, tak se zdá, že jediný, kdo brzdí plný start sítě Find My Device od Googlu, je Apple. Vývoj a testování klíčových bezpečnostních prvků samozřejmě vyžaduje čas, ale jakékoli zpoždění ze strany Apple nakonec jen poškodí uživatele Androidu, kteří nadále nemají moderní způsob, jak najít ztracený telefon. Je možné, že Apple zdržuje spuštění konkurenční sítě schválně?

Zdroj: Google, Androidpolice