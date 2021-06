Na tohle jsme čekali! Google chystá zásadní pokrok v hledání Android mobilů

Majitelé telefonů, tabletů a další zařízení s Androidem se zřejmě velmi brzy dočkají nové možnosti pro jejich hledání. Takové, na kterou mnozí čekají i několik let. Google podle rozboru jeho základního aplikačního “jádra” Play Services chystá obdobu služby, kterou v tomto ohledu velmi efektivně využívá Apple. Novinka Find My Device neboli Najdi moje zařízení má být součástí všech Android přístrojů s Google Play Services (tedy s výjimkou např. Huawei mobilů) a umožní jejich hledání s aktivní pomocí všech ostatních. Z velké části zhruba tří miliard aktivních kusů elektroniky s Androidem po celém světě by se tak mohly stát radary při pátrání po ztraceném telefonu nebo třeba hodinkách.

Find My Device / Najdi moje zařízení jako nová Google funkce pro hledání Android mobilu

Doposud je stav takový, že existuje aplikace Find My Device / Najdi moje zařízení (ano, název pro novou zabudovanou funkci bude podle všeho úplně stejný), která je dostupná v Obchodě Play. Ta má ovšem pravomoc hledat v rukou hledajícího pouze zařízení, ve kterém je daný člověk přihlášený. Nová funkce má naopak umožnit hledání (resp. anonymní lokalizování) i těch cizích. Právě tak, jak to umožňuje například systém iOS nebo třeba SmartThings Find od Samsungu.

Pokud Google tuto novinku dokončí, a části kódu v Google Play Services beta 21.24.13 tomu skutečně hodně nasvědčují, mohl by tímto způsobem pokrýt celou plejádu Android zařízení. Minimálně ta, která mají čistou podobu tohoto systému. Výrobci, kteří už mají svá vlastní řešení, asi budou mít na výběr, jak to bude u jejich nadstaveb. Stejně jako třeba u Nearby Share, které přišlo až poté, co už spousta firem měla vlastní možnosti pro přenosy souborů. Rozhodně jde o vítanou novinku, která může velké spoustě lidí ušetřit hodiny či dny trápení při marném hledání mobilu nebo jiné chytré elektroniky.

