Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně

Google představuje Android XR jako kompletní ekosystém pro rozšířenou realitu

První hardware od Samsungu s kódovým označením Project Moohan půjde proti Applu

Systém cílí nejen na headsety, ale i na běžné brýle pro každodenní použití

Google po letech spekulací konečně odhalil svou vizi pro budoucnost rozšířené reality. Nový operační systém Android XR má být přímou odpovědí na Apple Vision Pro, přičemž vzniká ve spolupráci se Samsungem. První hardware by se měl objevit již příští rok a vypadá to, že tentokrát to firma z Mountain View myslí s XR opravdu vážně. Láká totiž nejen na vlastní aplikace, ale také integrovanou AI, která má pomáhat s každodenními úkony.

Gemini jako mozek celého systému

Android XR není jen další verzí mobilního systému. Google jej staví od základů s důrazem na umělou inteligenci, konkrétně na svého asistenta Gemini. Ten má být doslova mozkem celého systému – pomůže s ovládáním, dokáže analyzovat okolí a nabízet kontextové informace. Zajímavé je, že Gemini v systému funguje kontinuálně – není třeba jej neustále aktivovat, stačí jej jednou zapnout a pak případně pozastavovat podle potřeby.

Praktické využití je skutečně široké. Gemini dokáže v reálném čase překládat mluvené slovo či text, který vidíte před sebou, umí identifikovat objekty ve vašem okolí a poskytnout o nich relevantní informace, nebo třeba přeorganizovat virtuální okna aplikací jen na základě hlasového příkazu. Systém si navíc pamatuje kontext toho, co jste viděli v posledních minutách, takže se můžete zpětně zeptat třeba na knihu, kolem které jste před chvílí prošli. Je zjevné, že Google zde využívá technologie svého Project Astra, o jehož vylepšeních jsme vás informovali pár dní zpět.

Project Moohan: Samsung útočí na Vision Pro

První zařízení s Android XR nese kódové označení Project Moohan (v korejštině znamená „nekonečno“) a vyvíjí jej Samsung. Headset má nabídnout podobné funkce jako Vision Pro od Applu – najdeme zde sledování očí pro přirozené ovládání, ovládání gesty a průhled do reality. Na rozdíl od Applu však Samsung sází na externí baterii, kterou budete muset nosit v kapse připojenou kabelem.

Z prvních hands-on recenzí zahraničních novinářů vyplývá, že kvalita displeje je velmi dobrá, i když ne úplně na úrovni jablečného headsetu. Zajímavostí je volitelný „světelný štít“ – můžete jej připnout pro plně imerzivní zážitek, nebo sundat pro lepší kontakt s okolím. Nechybí ani možnost vložení dioptrických čoček pro uživatele s brýlemi.

I Tried Google and Samsung’s Android XR Headset and Glasses: Gemini AI Can See My Life Now

Ovládání je řešeno primárně pomocí gest, přičemž systém využívá stejné pinch gesto jako Vision Pro. Kurzor se pohybuje podle vašeho pohledu a výběr potvrdíte sevřením palce a ukazováčku. Alternativně lze použít i běžnou myš a klávesnici.

Umělá inteligence na každém rohu

Kromě Gemini nabídne Android XR několik zajímavých AI funkcí. Systém dokáže pomocí strojového učení převádět 2D obsah do 3D – to platí jak pro fotky, tak pro videa. Výsledek sice dle prvních testů není dokonalý a na hranách objektů jsou občas vidět artefakty, ale pro běžné použití to funguje překvapivě dobře.

Google také představil funkci „Circle to Search“, kterou známe z nových Pixelů, Samsungů a Xiaomi telefonů. V XR prostředí stačí nakreslit kruh kolem objektu, který vás zajímá, a Gemini o něm okamžitě vyhledá informace. Funguje to jak pro reálné objekty skrz průhled kamery, tak pro virtuální obsah.

Optimalizované aplikace od Googlu

Velkou výhodou Android XR má být kompatibilita se stávajícími aplikacemi z Google Play. Vývojáři je budou muset pouze povolit pro zobrazení v XR prostředí, jinak by měly fungovat bez větších úprav. Google zároveň intenzivně pracuje na optimalizaci svých vlastních aplikací:

Google Mapy – nabídnou prostorovou navigaci s možností „vznášet se“ nad mapou a prohlížet si 3D modely měst. Zajímavá je funkce, kdy při pohledu dolů vidíte klasickou 2D mapu, zatímco při pohledu vpřed se zobrazují navigační šipky v rozšířené realitě.

– nabídnou prostorovou navigaci s možností „vznášet se“ nad mapou a prohlížet si 3D modely měst. Zajímavá je funkce, kdy při pohledu dolů vidíte klasickou 2D mapu, zatímco při pohledu vpřed se zobrazují navigační šipky v rozšířené realitě. Chrome – umožní rozmístit více oken do prostoru a pracovat s nimi jako s fyzickými objekty. Při připojení klávesnice se automaticky přepne do režimu produktivity.

– umožní rozmístit více oken do prostoru a pracovat s nimi jako s fyzickými objekty. Při připojení klávesnice se automaticky přepne do režimu produktivity. YouTube – nabízí vylepšené rozhraní pro XR s možností sledovat obsah na virtuální obrazovce libovolné velikosti. Nechybí podpora pro 360° videa a možnost konverze běžných videí do 3D.

– nabízí vylepšené rozhraní pro XR s možností sledovat obsah na virtuální obrazovce libovolné velikosti. Nechybí podpora pro 360° videa a možnost konverze běžných videí do 3D. Google Fotky – kromě zmíněné AI konverze do 3D nabídnou prostorové zobrazení fotografií a možnost vytvářet virtuální galerie.

Brýle jako budoucnost AR

Kromě headsetu Project Moohan pracuje na chytrých brýlích s Android XR také samotný Google. Ty by měly být subtilnější alternativou pro každodenní nošení a nabídnou především rozšířenou realitu. V demech byly k vidění brýle s několika různými konfiguracemi – od základních s pouze hlasovým výstupem až po pokročilé s displejem v obou sklech.

Android XR Samsung Headset: On Stage Live Demonstration

Klíčovou funkcí má být opět Gemini. Asistent dokáže v reálném čase překládat konverzace, identifikovat objekty nebo třeba číst texty. Navigace pomocí Google Map pak vypadá jako vystřižená ze sci-fi filmu – směrové šipky se zobrazují přímo ve vašem zorném poli. Termín uvedení brýlí zatím není znám, ale Google je již nyní testuje v terénu. Je jasně vidět, že se snaží vyvarovat chyb z projektu Google Glass a důkladně testuje sociální přijatelnost tohoto typu zařízení.

Vývojářské nástroje a ekosystém

Google dnes spustil preview Android XR pro vývojáře. Ti mohou využít známé nástroje jako Android Studio, Unity nebo ARCore. Podporován je také WebXR a OpenXR standard, což by mělo usnadnit portování existujících VR/AR aplikací. Nepřekvapí spolupráce s Qualcommem, jehož čipy budou pohánět první generaci Android XR zařízení. Kromě Samsungu by měli časem přijít i další výrobci – zmíněny byly například značky Sony, Lynx či XREAL. A vůbec bych se nedivil, kdyby se do AR závodu pustili i čínští výrobci typu Xiaomi či BBK Electronics, pod nějž spadá Realme, OnePlus a Oppo.

Kdy se dočkáme?

První produkty s Android XR by se měly objevit v průběhu příštího roku. Samsung pravděpodobně představí Project Moohan na CESu 2025, uvedení na trh se očekává v druhé polovině roku. Cena zatím není známá, ale Samsung údajně intenzivně zkoumá, kolik jsou zákazníci ochotni za takové zařízení zaplatit. Dá se očekávat, že se bude snažit výrazně podstřelit cenu Vision Pro, jenž startuje na 3 499 dolarech (asi 84 000 Kč bez daně).

Tentokrát to Google myslí vážně

Na rozdíl od předchozích pokusů jako byl Google Glass nebo platforma Daydream má Android XR skutečně solidní šanci na úspěch. Stojí za ním silné partnerství se Samsungem, pokročilá umělá inteligence Gemini a především jasná vize toho, jak by měla rozšířená realita fungovat v každodenním životě. Klíčem k úspěchu bude pravděpodobně cena. Pokud se Samsungu podaří dostat Project Moohan výrazně pod cenu Vision Pro při zachování srovnatelné funkčnosti, mohl by Android XR skutečně definovat budoucnost rozšířené reality. To, zda se to povede, ukážou následující měsíce.

Co říkáte na nový operační systém Android XR a jeho možnosti?

Zdroj: Samsung, Google, CNET