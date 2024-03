V beta verzi Androidu 14 z minulého měsíce byly nalezeny indicie, že by Google mohl chystat novou funkci Adaptive Touch, kterou najdete v Nastavení > Citlivost displeje > Dotyk. Nastavení by mělo způsobit automatické přizpůsobení citlivosti podmínkám jako je vlhkost, ochrana displeje apod. Po adaptivní intenzitě jasu podle okolních podmínek bychom se mohli dočkat dalšího kroku vstříc uživatelské přívětivosti.

Zdá se, že Adaptive Touch také automaticky upraví citlivost dotyku, když je detekována ochrana obrazovky. S uvedením řady Pixel 8 Google v tichosti uvedl novou službu detektor ochrany obrazovky . Operační systém pak informuje uživatele, že by měl odpovídajícím způsobem povolit nebo zakázat režim ochrany obrazovky.

Není jisté, zda se tato funkce dostane i do stávajících Pixelů, nebo zda bude vyhrazena jen pro nadcházející zařízení, jako jsou Google Pixel 8a a Pixel 9. Kód v nejnovější verzi Androidu 14 QPR3 Beta 2 výslovně označuje Adaptive Touch jako funkci „ P24 „. Google často interně používá zkratky jako „P2X“ k označení svých zařízení Pixel pro konkrétní rok. Například „P23“ odkazuje na Pixel 8 a Pixel 8 Pro, protože byly vydány v roce 2023. Pokud tedy vyjdeme z dřívějších zkušeností, pak je Adaptive Touch určen až pro Pixel 9 .

I když Google přináší spoustu nových funkcí do starších zařízení Pixel prostřednictvím čtvrtletních aktualizací Pixel Feature Drop, také záměrně vynechává některé funkce, přestože by je starší modely byly schopné provozovat. Společnost to dělá, aby odlišila svou produktovou řadu a aby novější zařízení vypadala atraktivněji. Jestli ponechá funkci adaptivní citlivosti jako exkluzivitu pro Pixel 9, ukáže čas.

Máte problém s ovládáním telefonu v dešti?

Zdroj: Androidauthority