Na internetu se objevily první rendery telefonu Pixel 9 Pro

Design projde velkou změnou, důraz je kladen na ostré hrany

Hlavní fotoaparát by mohl nabídnout proměnlivou clonu

Google Pixel 8 Pro s námi není ani čtyři měsíce, ale jak už to tak u Googlu bývá, design a další klíčové specifikace nadcházejících mobilů uniknou hodně dlouho dopředu. Populární leaker OnLeaks ve spolupráci s MySmartPrice přichystal první rendery, na nichž vidíme Pixel 9 Pro. Ten se od dosavadních amerických telefonů dosti odlišuje a vypadá velmi zajímavě.

Hned na první pohled si lze všimnout plochého bočního rámečku, což je trend, kterým se v posledních letech vydalo několik předních výrobců jako třeba Apple nebo Samsung. A inspiraci dost možná najdou i další firmy, ploché rámečky má například i nedávno představené Xiaomi 14/14 Pro. Na jednu stranu může působit design o něco prémiověji, na stranu druhou bude ve vzhledu jednotlivých značek menší rozdíl než kdy jindy.

Ke změnám došlo i na zadní straně, konkrétně u modulu fotoaparátů, který je o něco užší a je zakončen zaoblením těsně před bočním rámem, u současných Google telefonů modul plynule přechází právě na boční rám. Na snímcích Pixel hodně připomíná iPhone a ono by to vlastně celé dávalo smysl. Google by zaútočil především na americké uživatele, kteří na jablečné telefony nedají dopustit. Web MySmartPrice se navíc domnívá, že bude hlavní fotoaparát vybaven proměnlivou clonou, což by rozhodně byla vítaná novinka.

Poměrně zvláštně pak působí velikost. OnLeaks tvrdí, že bude Pixel 9 Pro disponovat rozměry 162,7 x 76,6 x 8,5 mm a nabídne 6,5palcový displej. Jen tak pro srovnání, Pixel 8 Pro má rozměry 162,6 x 76,5 x 8,8 mm a nabízí 6,7palcový displej. Že by se nám tedy displej zmenšil o 0,2 palce, ale rozměry byly takřka zachovány? To mi moc nesedí. Podobné úniky musíme brát ale s určitou rezervou. A klidně mohlo jít jen o překlep.

Co říkáte na nový design Pixelů? Líbí se vám?

Zdroj: MySmartPrice