Google Pixel 8 Pro patří opět mezi nejlepší telefony na trhu

Pyšní se hromadou AI vychytávek a skvělými fotoaparáty

Má rovněž výborný displej a 7letou softwarovou podporu

Google Pixel 8 Pro je unikátní kus zařízení. Ve světě mobilních telefonů existují dva hlavní přístupy k tomu, jak je výrobci tvoří. Jsou tu firmy jako Xiaomi či Huawei které se zaměřují především na hardware. Každý rok nám ukazují neskutečné hardwarové pokroky, ať už je řeč o obřích fotoaparátech, kolikrát až sci-fi konstrukcích, ohebných displejích nebo ohromujících číslech v benchmarcích. Pak je tu takový zlatý střed – Samsung. Stále umí překvapit něčím novým, letos například velmi dobře vyladěnou Ultrou s 200MP hlavním fotoaparátem, no a pak jsou tu společnosti, které mohou někomu připadat v tomto ohledu naprosto nudné. Hádáte správně, řeč je především o Applu a Googlu.

Google je sice oproti Applu v jistých ohledech inovativnější – dokazuje to například letošní Pixel Fold, ale má k telefonům naprosto odlišný přístup než třeba zmíněné Xiaomi. Je mu jedno, že jeho telefon vypadá už třetím rokem velmi podobně, neřeší výsledky benchmarků a nenabídne vám ani obří 1palcový hlavní fotoaparát. Možná je to trochu klišé, ale namísto toho se americký gigant zaměřil na konferenci Made by Google, která se uskutečnila 4.10.2023 na software. Tím bych rozhodně nechtěl říct, že je hardwarových a povrchových změn málo, ale na první pohled si řeknete “prostě další Pixel”. Jenomže po pár hodinách používání zjistíte, že to není tak úplně pravda..

Obsah recenze Google Pixel 8 Pro

Unboxing a obsah balení Pixelu 8 Pro

Obsah balení telefonu Google Pixel 8 Pro ukrývá (takřka) vše podstatné. Mimo samotného mobilu se zde nachází také USB-C kabel, sponka na vysunutí SIM šuplíku, brožurky a v neposlední řadě také redukce z USB-A na USB-C. Tuto šikovnou vychytávku přináší Google jako jeden z mála výrobců, byl bych ale raději za nabíjecí adaptér. Ten ale dodávají k vlajkovým telefonům v dnešní době jen čínští výrobci, Google, Apple i Samsung na tento důležitý prvek už dávno zapomněli a je zcela jasné, že důvodem není ekologie, nýbrž touha vytáhnout i těch pár stovek navíc. Níže se můžete mrknout na můj rychlý unboxing.

Mobilní telefon Google Pixel 8 Pro

Brožurky a návod

Sponka na vysunutí SIM slotu

USB-C nabíjecí kabel

Redukce z USB-A na USB-C

Pixel 8 Pro má skvělou konstrukci a líbivý design



Nový designový jazyk u svých mobilních telefonů nastolil Google už s řadou Pixel 6, přičemž řada 7 prošla několika drobnými úpravami a jinak tomu není ani u řady Pixel 8. Očividným “trademarkem” je modul fotoaparátů, který se rozprostírá po celé šířce, nově jsou však fotoaparáty ukryté v jediné bublině. U Pixelu 7 Pro měl teleobjektiv zvláštní oddělení od ostatních, sjednocení se mi osobně líbí více. Na liště se nachází také nový teplotní senzor, který je nedotažený. Aplikace není extra intuitivní, chybí mi v ní (klidně jen malý) hledáček a teploty se po každém měření trochu liší. Pro odhad asi fajn, ale na přesné měření zatím zapomeňte.

Zadní strana je také nově tvořena z matného skla. Mně se matný vzhled líbí, podstatnější je ale praktičnost tohoto materiálu. S otisky prstu a různými šmouhami je konec, což je skvělá zpráva pro všechny uživatele, kteří nemají v lásce obaly. Mobil také o něco méně vyklouzává z ruky a drží se naprosto perfektně. Na své rozměry není ani příliš těžký a díky zaoblené zadní straně neřeže to dlaní. Boční rámeček i modul fotoaparátů je však z lesklého kovu a tak lze po pár měsících počítat se škrábanci a drobnými oděrkami. Osobně by se mi víc líbilo matné podání, které má klasický Pixel 8. V šuplíku se nachází slot na jedinou SIM kartu, další kartu si můžete přidat jako eSIM, Dual SIM je tedy opět samozřejmostí. Když už jsme u konektivity, Pixel 8 Pro má mimo jiné Wi-Fi 6E a také Bluetooth 5.3.

Google Pixel 8 Pro samozřejmě disponuje certifikací IP68, takže by měl vydržet ve vodě v hloubce 1,5 metru až 30 minut, výrobce vám ale pochopitelně v případě vniknutí tekutiny do telefonu záruku neuzná. Upozornit musím na prohození vypínacího tlačítka a tlačítek pro ovládání hlasitosti. Pro ostřílené uživatele, kteří jsou na Pixel zvyklí nejde o nic nového. Když však testuji desítky telefonů ročně, musím uznat, že jsem si na to pár minut zvykal a doteď se mi občas stává, že chci zhasnout displej, ale namísto toho zesílím zvuk. Samozřejmostí je NFC pro platby skrz aplikaci Peněženka Google. Pixel 8 Pro se kromě námi testované verze Bay prodává také ve variantě Porcelain (béžová) a Obsidian (černá).



Displej Pixelu 8 Pro patří (překvapivě) ke špičce

Po designové stránce se tedy zase tolik věcí nezměnilo, na přední straně však Google sáhl k velkým inovacím. A všechny jsou dle mého názoru k lepšímu. Pryč je zakřivený panel, který sice vypadá dobře a futuristicky, ale praktičnost stále více nahrává klasickým plochým displejům. Uvědomilo si to několik výrobců, ať je řeč o Samsungu či Xiaomi a nyní to pochopil i Google. U Pixelu 8 Pro se díváme na plochý 6,7palcový Super Actua (nové marketingové označení) LTPO OLED displej s rozlišením 2992 x 1344 pixelů (489 ppi), až 120Hz obnovovací frekvencí, podporou Always-On a špičkovým jasem až 2400 nitů. Při přehrávání HDR obsahu pak se nový Pixel rozjasní až na 1 600 nitů.

Na papíře jsme se tedy dočkali drobného zhoršen v jemnosti. Předchůdce (Pixel 7 Pro) disponuje rozlišením 3120 x 1440 pixelů (512 ppi), ale rozdíl je okem takřka nepozorovatelný. Americká společnost navíc lehce upravila poměr stran, z původních 19,5:9 jsme se dostali na 20:9. Displej chrání ochranné sklo Gorilla Glass Victus 2, které je o něco odolnější vůči pádům než první generace, YouTube kanál JerryRigEverything odhalil, že první škrábance lze spatřit na 6 úrovni Moshovy stupnice tvrdosti, což je průměr.

Can the Google Pixel 8 Pro even Survive 7 YEARS?! – Durability Test!

Co se vlastností displeje týče, nemám k němu příliš mnoho výhrad. Naopak musím Google pochválit, protože jsem nečekal, že právě u jeho telefonu budu displejem takto ohromen. Bez debat jde o jeden z nejlepších panelů na trhu a maximální svítivost 2400 nitů překonává nejen Apple, ale také Samsung a lépe si v tomto ohledu vede jen hrstka mobilních zařízení – například Xiaomi 13T (Pro). Mimo maximálního jasu ale musím zmínit i ten minimální. Telefon si lze zeslabit na takovou úroveň aby vás ani nikoho jiného večer neoslňoval.

Displej Pixelu 8 Pro je perfektně vyvážený a vše je ostré a plné detailů. Ostatně třeba DxOMark ho zařadil na první místo svého žebříčku. Snad jen škoda, že jde o 8bitový panel, některé konkurenční telefony jako třeba Xiaomi či Huawei nabízejí 10bitové panely. To v praxi znamená, že namísto 16,7 milionu barev je displej schopen vykreslit přes miliardu barev.

Jen si v Nastavení nezapomeňte změnit rozlišení obrazovky na “Plné rozlišení” (2992 x 1344), jelikož ve výchozím režimu je zapnutá možnost “Vysoké rozlišení” (2244 x 1008). Rozdílu si všimnete na první pohled a z mých zkušeností je dopad na výdrž baterie minoritní. Navíc když už nabízí telefon takto vysoké rozlišení, byla by hloupost mít k dispozici méně pixelů než nabízí kdejaká střední třída. Standardním Full HD+ je totiž dnes 2400 x 1080 pixelů.

Zmínit musím také čtečku otisků prstů, která se od minulé (a vlastně ani té předminulé) generace nezměnila. V podobné cenové kategorii bych rád viděl ultrasonické řešení. Čtečka rozhodně není pomalá a je dobře umístěná, je ale poměrně malá a k ověření potřebuje dobrou půl vteřinku. Třeba Samsung Galaxy S23 Ultra reaguje znatelně rychleji. Mimo čtečky můžete telefon odemykat (ale také třeba platit) přes Face Unlock.

Překvapuje mě, že samotný Google na blogu podrobně nevysvětluje, jak tato technologie funguje. Není to jen hloupé ověření skrz selfie kamerku, pravděpodobně do hry vstupuje umělá inteligence v kombinaci s čipem Titan M2, na druhou stranu není tak bezpečná a spolehlivá jako na Pixelu 4, který se odemykal výhradně obličejem ani iPhonech s Face ID. Jeden z uživatelů na Redditu si například stěžoval, že telefon odemkl i jeho bratr, přestože nejsou dvojčaty.

Zvuk Pixelu 8 Pro se dost zlepšil

Google Pixel 8 Pro nezklame ani po stránce zvuku. Na poslech hudby, podcastů, videí či čehokoliv dalšího lze využít dvojici kvalitních stereo reproduktorů s překvapivě plným podáním. Basy jsou dostatečné, potěšila by snad jen trochu vyšší maximální hlasitost. Nový iPhone 15 Pro Max i Samsung Galaxy S23 Ultra hrají podle mě ještě trochu lépe, ale Google se rozhodně nemá za co stydět. Absence audio jacku u vlajkového telefonu snad dnes nikoho nepřekvapí, pro bezdrátové propojení sluchátek či reproduktoru využijete Bluetooth 5.3.



Specifikace a technické parametry Pixelu 8 Pro

Specifikace Pixel 8 Pro Displej 6,7″ LTPO OLED, 2992 x 1344, 120Hz, 2400 nitů Ochranné sklo Gorilla Glass Victus (2. gen) Rozměry a váha 162,6 x 76,5 x 8,8 mm, 213 g Čipset Tensor G3, Titan M2 Paměť 8/12 GB LPDDR5X RAM, 128GB UFS 3.1 Software Android 14, 7 let aktualizací Baterie 5050mAh, 30W nabíjení Hlavní kamera 50Mpx, 50Mpx teleobjektiv (5x optický/30x digitální zoom), 48Mpx ultraširoký snímač Selfie kamera 10,5 Mpx Cena 1099 EUR (cca 27 000 Kč)

Hardware a výkon

Můžeme se pomalu dostat k výkonu, který nepatří k nejsilnější devíze telefonů Google Pixel. Vzpomeňme třeba Pixel 5, který používá čipset střední třídy – Snapdragon 765G. Od Pixelu 6 však americký gigant spoléhá na vlastní čipset Tensor, který přichází už ve své třetí generaci a budu o něm mluvit za chvilku. Ještě předtím je ale potřeba zmínit, že přestože americké telefony nemají nejvyšší čísla v benchmarku a ve hrách nestačí na top čipy od Qualcommu a MediaTeku, to nebude pro 99 % uživatelů velký problém. Google vždy uměl odladit hardware a software a v Pixelu 8 (Pro) se celkový zážitek blíží dokonalosti. Systém je velmi svižný, trhané animace zde budete hledat marně.

Trochu mě mrzí použití UFS 3.1 úložiště, na trhu už máme přes rok novější UFS 4.0, které používá hromada vlajkových a starších telefonů. V podstatě každý mobil se Snapdragonem 8 Gen2 – třeba Galaxy S23 Ultra. V praxi rozdíl takřka nepoznáte, ale zajímalo by mě, co Google vedlo k takovému rozhodnutí. Stále se díváme na telefon atakující cenovku 30 tisíc. S lehce zaostávajícím výkonem čipu jako takového jsem ochoten se smířit, zvlášť když vidím snahu o oddělení se od konkurence, ale starší typ paměti na mě působí jako snaha šetřit. Telefon přitom mezigeneračně zdražil o 200 eur. Naopak chválím použití nejrychlejšího typu RAM – LPDDR5X.

Google Tensor G3

Můžeme se pomalu dostat k čipsetu Google Tensor G3, který je vyráběn skrz 4nm proces a disponuje jedním extra výkonným jádrem Cortex-X3, čtyřmi jádry Cortex-A715 a čtyřmi jádry Cortex-A510. Grafický výkon obstarává čip Immortalis-G715s MC10. V benchmarku Geekbench 6 si vysloužil 1737 bodů v jednojádrovém testu a 4340 bodů ve vícejádrovém testování. Rozhodně nejde o lepší čísla na trhu, čip ztrácí nejen na letošní top od Qualcommu a MediaTeku, ale v některých situacích i na loňský Snapdragon 8+ Gen1. V AnTuTu pak dosáhl na 1 050 978 bodů.

Co se herních výsledků týče, vede si telefon lépe než jsem čekal. Je to pravděpodobně dáno poměrně silným grafickým čipem. Neměl jsem problémy s jedinou hrou ani na ty nejvyšší detaily a to se bavíme o titulech jako Diablo Immortal, Call of Duty Mobile či Black Desert Online. Genshin Impact běžel na nejvyšší nastavení přes 40 snímků za sekundu a pochválit musím také zlepšenou práci s chlazením. Jasně, telefon se zahřeje, ale nejde o nic dramatického a pokud nehrajete či nenatáčíte dlouhé 4K video, zůstává telefon příjemně chladný i při náročnějším multitaskingu. S přehřátím jsem se osobně setkal jen jednou, když jsem kontinuálně delší dobu fotil a natáčel. Pak začal být Pixel na dotek podobně nepříjemný jako iPhone 15 Pro Max s první verzí iOS 17 a začal se trochu sekat, ale byla to ojedinělá situace. Je to zvlášť potěšující právě u Tensoru. První, ale i druhá generace uměla totiž občas přitopit jen při procházení systémem. Hlavní síla však spočívá v tom, jak si rozumí Tensor G3 a generativní umělá inteligence, k čemuž se dostanu později.



VoLTE a 5G v ČR

VoLTE funguje na Pixelech 6 a novějších už delší dobu a v červnu 2023 se konečně dostalo i na podporu 5G sítí, což byla jedna z největších překážek koupě Pixelu. Pokud si kupujete telefon za 20 a více tisíc, očekávali byste, že podpora sítí 5. generace je samozřejmostí. Ještě v roce 2022 tomu tak ale nebylo. Nyní však každý Pixel s nativní 5G podporou můžete naplno využít i v ČR.

Jak fotí a nahrává Google Pixel 8 Pro?

Jednou z hlavních devíz telefonů od Googlu byla vždy fotovýbava. Ne však tolik hardware jako takový, v něm naopak Google dlouho zaostával. Vždyť třeba Pixel 5 používal 12MP snímač z Pixelu 2 a přesto byl schopen porazit hromadu vlajkových telefonů. Proč? Díky vyspělému strojovému učení, které mohou ostatní výrobci závidět. I v hardwaru se ale Google posunul u řady Pixel 6 dál a už třetí generace využívá hlavní fotoaparát o rozlišení 50 megapixelů. Na několika serverech je mylně uvedeno, že jde o shodný senzor jako loni, což není pravda. Samotná firma na akci Made by Google prozradila, že Pixel 8 (Pro) využívá zcela novou kombinaci senzorů, ale nikterak je neupřesnil. Web XDA-Developers tvrdí, že jde o ISOCELL GNV od Samsungu, který používá například loňské vivo X80 Pro.

Jedná se o snímač o velikosti 1/1,3 palce se světelností f/1,7, který má dle Googlu podávat až o 21 % lepší výkon a to zejména za zhoršeného světla. Focení s Pixelem jsem si neskutečně užil, protože mám rád jeho barevné podání. Fotky mají věrné (ačkoliv někdy trochu studenější) barvy po přiblížení mají dokonce více detailů a méně šumu než třeba letošní iPhone 15 Pro Max. Ten má ale zase jiné přednosti, z mého pohledu třeba ještě lepší HDR. Bez keců jde o jeden z nejlepších hlavních fotoaparátů ze všech telefonů a to do tohoto souboje počítám i velikány jako Galaxy S23 Ultra. V tuto chvíli za mě existuje jeden, maximálně dva snímače, které si vedou ještě lépe – Xiaomi 13 Pro a Huawei P60 Pro. To se ale už bavíme opravdu o detailech.

Jinak vás Pixel 8 Pro bude rozhodně bavit a to nejen díky svým schopnostem, ale také přepracovanou aplikací Fotoaparát Pixel (dříve Fotoaparát Google). V podstatě jediná má výtka míří k hledáčku, na němž vypadají scény o dost hůře než samotná fotka. Za zhoršeného světla je náhled zašuměný a nevypadá dobře.

Google si zkrátka nedělá moc hlavu s tím, jak si myslíte že bude fotka vypadat. Prostě foťte, čipset to pak celé zchroustá a vyplivne vám úplně jiný a mnohem lepší výsledek. Jde sice o blbost, ale poprvé jsem se s tímto “problémem” setkal už u Pixelu 4 a konkurence umí udělat náhledy prostě mnohem pěknější. Ještě je potřeba zmínit, že pouze Pro model má v aplikaci záložku “Profi”, v níž můžete měnit rozlišení (z 12 na 50 MP), ukládat do RAW formátu nebo měnit manuálně čočku. Ve standardním Pixelu 8 tato možnost není, což je dost zvláštní.

Ještě více než hlavní fotoaparát mě ale bavil 48MP 5násobný teleobjektiv s optickou stabilizací. Pokud jste četli mou recenzi na iPhone 15 Pro Max, zřejmě víte, že jsem jeho přibližovací objektiv označil za jeden z nejlepších ve své kategorii. To jsem ale neměl v ruce Pixel 8 Pro, který si vede minimálně stejně dobře a v některých scénách dokonce jablečný telefon překonává. Ekvivalent 120 mm je boží, jen mi trochu chybí 3násobný zoom, na nějž jsem zvyklý z Galaxy S23 Ultra. Musíte zkrátka počítat s tím, že budete muset chodit od scény trochu dál. Snímač je v kombinaci se strojovým učením schopen vyprodukovat vynikající fotografie plné detailů a pokud fotíte nějaké předměty, zvířata nebo lidi, docílíte tímto snímačem za mě nejhezčího výsledku s přirozeným rozostřeným pozadím.

Google však z pro mě nepochopitelného důvodu dovoluje fotit portréty jen v 1,5 – 3násobném výřezu. Dokonce ani 1x režim není povolen a nemožnost fotit portréty přes teleobjektiv je velké zklamání. Mírného bokehu sice dosáhnete už jen tou optikou, ale pokud chcete rozostřit pozadí více, musíte jít stupidně do Fotek Google a v Magic Editoru (o němž je řeč o pár řádků níže) si s výsledkem pohrát na základě AI. Proč to není přímo v aplikaci, jako to má Samsung nebo Apple?

Schopnosti fotoaparátů skvěle popisuje také videorecenze Pixelu 8 Pro na The Verge:

1000 photos (?) on the Pixel 8 Pro: AI, UI…Oh?

Kromě 5násobného optického zoomu můžete pochopitelně využít až 30násobný digitální. Google jej nazývá jako “Super Res Zoom” a opět zde vstupuje do hry strojové učení a generativní AI. Do přibližně 20násobného přiblížení jsou fotky vynikající v detailech mnohdy předčí i konkurenci.

Ultraširoký senzor s rozlišením 48MP, světelností f/1,95 a 125,5stupňovým záběrem mě pak překvapil nejen svou kvalitou, ale právě širokým záběrem. Snadno jej označím za jeden z nejlepších ultraširokých objektivů v telefonech, opět počítám s tou nejlepší konkurencí. Za dne s ním lze vyfotit velmi pěknou fotografii, nezklame ani večer. Navíc má automatické ostření, takže může sloužit i jako makro.

Pokud dělá iPhone něco velmi dobře, je to shodné (nebo velmi podobné) barevné podání a expozice u všech objektivů a na poli Androidu to z mého pohledu dělá nejlépe právě Pixel, následují telefony od Huawei. Noční fotografie jsou také naladěné u všech objektivů velmi podobně.

Celkově je noční focení s Pixelem výborné. Telefon si v postprocesingu docela věří a nezapíná noční režim tak často jako třeba Samsung. A když už ho zapne, není závěrka příliš dlouhá, většinou 2-3 vteřiny. Jak jsem již řekl v úvodu – v náhledu vypadají scény dost děsivě, ale to, co pak dokáže čipset Tensor G3 a jeho strojové učení je trochu magie. Pokud okamžitě po vyfocení půjdete do Fotek Google, můžete si všimnout, že zpracování fotky pár vteřin trvá, ale rozdíl je skutečně obří. Fotky mají přirozený nádech, nezesvětlují scénu příliš agresivně a překvapením byla i míra ostrosti a detailů a to i na velkém monitoru.

Ukázkové fotografie v plném rozlišení si můžete prohlédnout v našem albu, recenzi budeme nadále doplňovat o další snímky a chystáme také fototest, kde budeme porovnávat Pixel 8 Pro s Galaxy S23 Ultra i novým iPhonem 15 Pro Max.

Celkově jsou zadní fotoaparáty velice povedené, přední fotoaparát o rozlišení 10,5 MP je pak velmi slušný a zařadil bych ho někam mezi iPhone a Samsung a to jak kvalitou, tak barevným podáním. Obstojně si vede Pixel 8 Pro také u videa, ačkoliv na top úroveň z mého pohledu nesahá, dává stále velmi kvalitní výstup, který vám bude stačit nejen na nějakou tu sekvenci z dovolené, ale také poloprofesionální tvorbu. Nechybí velmi dobré portrétní video, částečně ho zabíjí ale pouze Full HD rozlišení (přední foťák ho pro jistotu neumí vůbec) a pokud chcete natáčet nějaké produktové video, můžete využít režimu “Filmový efekt”, který scénu zpomalí a dá ji lepší stabilizaci, takže dostanete více “cinematic” sekvenci.

Google Pixel 8 Pro 4K Video Test

Nutno ale podotknout, že Google ještě nevypustil funkci Video Boost, která by se měla objevit koncem roku a z toho co jsme měli možnost vidět na konferenci, celkovou kvalitu videa posune ještě o kus dál. Video lze nahrávat na všech objektivech až ve 4K a 60 snímcích, 8K chybí.



Systém Android 14 a magické AI funkce

Google Pixel 8 a Google Pixel 8 Pro jsou prvními telefony s operačním systémem Android 14, zážitek z používání je jako vždy z Pixelů výborný. Než se dostaneme k novým funkcím, musím zmínit že Pixel stále zůstává nejlepší volbou v případě, že vlastníte iPhone a láká vás přechod na Android. Dostanete z něj totiž velmi podobný zážitek. Extra plynulé animace, spolehlivý chod, detailní haptická odezva, s níž systém skvěle pracuje a (v rámci Androidu) maximální přehlednost. Pokaždé když nový Pixel dostanu na test, mám chuť si ho koupit. Systém a jeho rozhraní mě zkrátka baví.

Teď ale už k novým funkcím. Android 14 je v Pixelu 8 Pro doslova narvaný různými AI vychytávkami. Některé fungují na principu generativní umělé inteligence, jako třeba možnost tvorby vlastní tapety skrz AI. Stačí si vybrat z několika šablon, které můžete následně doplňovat o klíčová slova a nebo se nechat inspirovat. Výsledky jsou poměrně dobré, ačkoliv není extra výjimkou, že jsou na obrázcích viditelné artefakty a jiné chyby. Pokud využíváte DALL-E či Midjourney, víte o čem mluvím. Využít můžete také workshopu s emoji, kde vyberete vzor, barvu a maximálně 14 smajlíků a dostanete další parádní tapety. Personalizace obecně je zde na velmi vysoké úrovni.

Už loni jsme mohli vidět funkci Živý přepis, ten však ani letos nefunguje v češtině, stejně jako zatím nefunguje příkaz “Hey, Google, summarize this article,” pro okamžitý výpis delšího textu. Google se v pěkném demonstrativním videu chlubil také aplikací Lupa, které si však musíte stáhnout z Google Play, po prvním spuštění se v telefonu nenachází.

Magnifier on Google Pixel

Kouzelnou gumu vystřídal rovnou celý magický editor (Magic Editor), v němž můžete dělat hromadu psích kusů. Nebaví vás to pozadí za vámi? Generativní umělá inteligence vám dá během několika vteřin jiné návrhy. Vyfotili jste někoho na ulici, ale netrefili jste scénu a člověk vypadá na fotce malý a není ve středu? AI opět pomůže! Namísto osoby si domyslí zbytek, třeba okna u budovy, auta nebo přírodu. Fotili jste hromadnou fotku, ale dvě osoby koukají jinam a ta třetí má zavřené oči? S AI funkcí Best Take žádný problém, obličej můžete nahradit z jiné skupinové fotky a máte rázem (někdy až příliš) dokonalou fotku, na které není nic špatně. Docílit můžete také přirozeného rozmazání i přestože jste fotku nefotili v portrétu. Úprava fotek je zkrátka s Pixelem naprosto boží.

Google Pixel 8: Best Take

Je však potřeba zmínit, že v prvních dvou případech jde o generativní AI s níž jsou spojeny radosti i strasti. Takže výsledek není vždy úplně optimální, přesto jsou tyto vychytávky působivé.

Natáčíte vlog, ale nemáte externí mikrofon a na ulici je rušno? Vyzkoušejte Magic Audio Eraser (v češtině Magický audio zmizík), v němž lze redukovat šum, ale i řeč a případně hudbu v pozadí. Asi to není na profesionální tvorbu, ale jako občasná výpomoc bude fungovat skvěle. A navíc nelze opomenout fakt, že všechny výše zmíněné funkce fungují na všech fotografiích a videích, které máte uložené ve Fotkách Google, takže nejste omezeni jen na to, co jste vyfotili/natočili novým Pixelem.



7 let softwarové podpory

Google se před několika lety nechal předběhnout Samsungem a přestože by měl mít z logiky věci tu nejlepší možnou softwarovou podporu, tomu tak nebylo. Až dosud totiž výrobce zajišťoval u všech Pixelů pouze tři hlavní aktualizace Androidu a pět let bezpečnostních záplat. To je ale minulostí, jelikož se americký gigant nově zavázal k sedmileté podpoře, která zahrnuje aktualizace Androidu, Pixel Feature Drop aktualizace i bezpečnostní záplaty. Pokud si tedy koupíte Pixel 8 (Pro), vydrží aktuální až do roku 2030. To vás ale pravděpodobně nemusí zajímat. Pokud si kupujete telefon za 30 tisíc, pravděpodobnost, že vám zůstane takhle dlouho, je zřejmě mizivá. O to zajímavější se bude Pixel 8 jevit jako bazarovka. Za 3 roky jej koupíte za 8 tisíc a stále získáte 4 roky podpory. To je super!



Google Pixel 8 Pro a výdrž baterie

Baterie byla vždy jednou ze slabin telefonů od Googlu. Jak je na tom Pixel 8 Pro? Telefon má asi trochu smůlu v tom, že jsem posledních pár týdnů používal iPhone 15 Pro Max a předtím asi půl roku Samsung Galaxy S23 Ultra. Na rovinu – ani na jednoho z konkurentů nový Pixel nedosahuje. Zvlášť v kontrastu s iPhonem je rozdíl opravdu patrný a pravděpodobně si ho všimnete i pokud přejdete od jihokorejské firmy. Oproti loňskému Pixelu 7 Pro je vidět určité zlepšení, ale stále platí, že Pixel 8 Pro s baterií o kapacitě 5050 mAh je jednodenní telefon. Dva dny zvládne pouze v hodně omezeném používání, pravidelně jsem se díval na 6-7 hodin zapnutého displeje na jedno nabití. Takže pokud patříte mezi aktivnější uživatele, smiřte se s tím, že po dlouhém dni plném focení a natáčení, budete telefon dobíjet i v pozdní odpoledne. Google alespoň vylepšil rychlost nabíjení a to na 30 wattů (musíte mít odpovídající adaptér), takže se na 50 % dostanete za něco okolo 30 minut. Využít lze také bezdrátového nabíjení.



Google Pixel 8 vs. Google Pixel 8 Pro

Mimo specifikací, které si můžete prohlédnout níže Google nepochopitelně zamknul některé funkce pouze pro ty, kteří si připlatí za Pixel 8 Pro. Mluvím třeba o pokročilých funkcích nastavení fotoaparátu (třeba možnosti fotit 50Mpx fotky), ale i AI funkcích, třeba pokročilém Magic Editoru. Přitom mají oba dva telefony shodný čipset.

Specifikace Pixel 8 Pixel 8 Pro Displej 6,2″ OLED, 2400 x 1080, 60-120Hz, 2000 nitů 6,7″ LTPO OLED, 2992 x 1344, 120Hz, 2400 nitů Ochranné sklo Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus (2. gen) Rozměry a váha 150,5 x 70,8 x 8,9 mm, 187 g 162,6 x 76,5 x 8,8 mm, 213 g Čipset Tensor G3, Titan M2 Tensor G3, Titan M2 Paměť 8/12 GB LPDDR5X RAM, 128GB UFS 3.1 8/12 GB LPDDR5X RAM, 128GB UFS 3.1 Software Android 14, 7 let aktualizací Android 14, 7 let aktualizací Baterie 4575mAh, 30W nabíjení 5050mAh, 30W nabíjení Hlavní kamera 50Mpx, 8x zoom, 12Mpx ultraširoký snímač 50Mpx, 50Mpx teleobjektiv (5x optický/30x digitální zoom), 48Mpx ultraširoký snímač Selfie kamera 10,5 Mpx 10,5 Mpx Cena 799 EUR (cca 19 500 Kč) 1099 EUR (cca 27 000 Kč)

Řada Google Pixel 8: Cena a dostupnost

Kde koupit Google Pixel 8, když se u nás oficiálně neprodává? Některé e-shopy mají telefony zalistované. Zpravidla si za ně ale účtují více než oficiální obchod Google Store, například v Německu. Na druhou stranu u českého e-shopu dostanete dvouletou záruku, v případě Alzy pak extra jednoduchou reklamaci. Datum vydání je u obou obchodů plánováno na listopad.

Smarty.cz a řada Google Pixel 8 Smarty.cz je jeden z e-shopů, který se letos rozhodl Pixely naskladnit. Můžete si vybrat takřka ze všech variant, chybí pouze model Pixel 8 Pro ve 256GB variantě. Tu lze koupit na Google Store, ale třeba i na Alze.

Google Pixel 8 (8 GB / 128 GB) – 21 490 Kč

Google Pixel 8 (8 GB / 256 GB) – 22 990 Kč

Google Pixel 8 Pro (12 GB / 128 GB) – 29 490 Kč

Google Pixel 8 Pro (12 GB / 256 GB) – neprodává se

Alza.cz a řada Google Pixel 8 Alza.cz je největší český e-shop, za produkty zaplatíte vyšší ceny než na oficiálním Google Store, ale získáte pohodlnost v podobě případné snadné reklamace.

Google Store (DE) a řada Google Pixel 8

Google Store je oficiální e-shop kde jste mohli až do 16. října získat sluchátka Pixel Buds Pro či hodinky Pixel Watch 2 k nákupu nových Pixelů zdarma. Napřímo do Česka neodesílá, ale můžete mrknout na náš návod. Sami produkty objednáváme přímo z Německa a není na tom nic složitého. Android novinky přehledně na Facebooku. Stačí kliknout a diskutovat

Konkurence

Konkurence v cenové kategorii okolo 26 – 36 tisíc korun je poměrně nekompromisní. Za zmínku stojí určitě Samsung Galaxy S23 Ultra, který se stále řadí mezi nejschopnější vlajkové lodě s Androidem, opomenout nelze ani iPhone 15 Pro Max z druhého břehu. Konečně dostal USB-C, má lepší výdrž a také velmi dobrou fotosoustavu.

iPhone 15 Pro Max

Toužíte-li vyzkoušet jablečný iOS, zároveň chcete lepší výdrž baterie, vyšší výkon a lepší kvalitu videozáznamu, můžete zapřemýšlet o iPhonu 15 Pro Max, který má nově USB-C, takže přechod z Android zařízení a příslušenství nemusí být takový problém.

Fotky jsou srovnatelné jako u Pixelu, design je čistě subjektivní, oba dva telefony jsou ale konstrukčně špičkově zpracované.

Specifikace Detaily Rozměry a váha 159.9 x 76.7 x 8.3 mm, 221 gramů Displej 6,7 LTPO OLED, 2796 x 1290 pixelů, špičkový jas 2000 nitů, 120Hz obnovovací frekvence Fotoaparáty 48MP hlavní + 12MP teleobjektiv 5x zoom + 12MP ultraširoký Čipset Apple A17 Pro (3nm) Paměť 8 GB RAM, 256/512GB/1TB úložiště Baterie 4441 mAh + 25W nabíjení

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Samsung Galaxy S23 Ultra patří dodnes k nejlepším telefonům a navíc často bývá v super akcích. Má lepší výdrž než Pixel, o jeden teleobjektiv navíc, pero S Pen, stále dlouhou softwarovou podporu a lepší výkon.

Jak již bylo naznačeno, Galaxy S23 Ultra nyní seženete pod 24 tisíc, přičemž kvalita videozáznamu je minimálně na stejné úrovni, ne-li o pár procent lepší, na druhou stranu Pixel je trošičku lepším parťákem pro focení. Stále ale platí, že jihokorejská vlajka patří mezi TOP fotomobily.

Specifikace Detaily Rozměry a váha 163.4 x 78.1 x 8.9 mm, 234 gramů Displej 6,8 LTPO AMOLED, 3088 x 1440 pixelů, špičkový jas 1750 nitů, 120Hz obnovovací frekvence Fotoaparáty 200MP hlavní + 10MP teleobjektiv 3x zoom + 10MP teleobjektiv 10x zoom + 12MP ultraširoký Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 (4nm) Paměť 8/12 GB RAM, 256/512GB/1TB úložiště Baterie 5000 mAh + 45W nabíjení Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Pro je rovněž zajímavým konkurentem, který je o poznání levnější, má ještě zajímavější hlavní fotoaparát Leica, rychlejší nabíjení a lepší čipset v podání Snapdragonu 8 Gen2. Na druhou stranu nemá tak dobrý zoom. Osloví ale rovněž extrémně plynulým systémem, vynikajícím displejem a příjemnou ergonomií. Cena: od 26 296 Kč

Naše recenze: Xiaomi 13 Pro recenze: Nejlepší čínský telefon s fotoaparáty Leica

Specifikace Detaily Rozměry a váha 162.9 x 74.6 x 8.4 mm, 210 gramů Displej 6,73 LTPO AMOLED, 3200 x 1440 pixelů, špičkový jas 1900 nitů, 120Hz obnovovací frekvence Fotoaparáty 50,3MP hlavní + 50MP teleobjektiv 3,2x zoom + 50MP ultraširoký Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 (4nm) Paměť 12 GB RAM, 256/512GB úložiště Baterie 4820 mAh + 120W nabíjení

Resumé

Google Pixel 8 Pro je bez debat jedním z nejlepších telefonů letošního roku a v mnoha ohledech je lepší než konkurence. Má vynikající displej, chlubí se asi nejlepším Androidím prostředím současnosti, k tomu navíc přikládá spoustu zajímavých AI funkcí a v neposlední řadě disponuje skvělými fotoaparáty. Pokud jste Pixel nikdy neměli a chtěli byste ho vyzkoušet, řekl bych, že nyní je ideální příležitost. Nové Pixely jsou vyspělé jako nikdy předtím a až na průměrnou výdrž a (na vlajkové poměry) průměrný výkon si nebudete mít absolutně na co stěžovat. Přihodím ještě tip – Pixel 7 Pro za rok příjemně zlevnil a pokud vás umělá inteligence nezajímá, nevadí vám zahnutý displej a o trochu horší fotoaparáty, seženete jej nyní hluboko pod 20 tisíc korun.

Manuál ke stažení na Google Pixel 8 a Google Pixel 8 Pro naleznete na oficiálních stránkách společnosti.

Klady + vynikající LTPO OLED displej s vysokým jasem

+ vylepšené chlazení oproti předchozí generaci

+ záda z matného skla a příjemný úchop

+ kvalitní stereo reproduktory

+ Android 14 se skvělou nadstavbou

+ hromada AI funkcí v čele s Magic Editorem

+ výborná sestava fotoaparátů a dobré video

+ 7letá softwarová podpora (do roku 2030)

+ v Česku konečně podpora 5G sítí

+ tradičně propracovaná haptická odezva

Zápory – mezigenerační zdražení o 200 eur

– pouze průměrná výdrž baterie

– v balení chybí nabíječka (adaptér)

– Tensor G3 v hrubém výkonu zaostává

– u teleobjektivu nefunguje portrétní režim

Hodnocení redakce: 90 / 100 %

