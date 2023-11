Tohle jsou 4 důvody, proč si koupit Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro patří mezi nejlepší Androidy současnosti

Má výborný displej, hromadu AI funkcí i dlouhou podporu

V tomto článku se mrkneme na 4 hlavní důvody, proč nad ním přemýšlet

Před nějakým časem jsme vám přinesli plnohodnotnou recenzi na Google Pixel 8 Pro. Podle mého názoru jde o jeden z nejlepších Androidů současnosti a to nejen kvůli skvělému softwaru, ale také díky vynikajícímu displeji, špičkové haptické odezvě, dlouhodobé podpoře a dalším aspektům. Pokud nad novým Pixelem přemýšlíte, ale zároveň se vám nechce číst celé hodnocení, vypíchnul jsem 4 hlavní důvody, proč by vás Pixel 8 Pro měl zajímat. Nebo minimálně důvody, proč zaujal mě.

Až nečekaně kvalitní displej

Ten kdo měl někdy v ruce telefon od Googlu, dobře ví, že hardware nikdy nebyl tím nejlepším, co Android scéna nabízela. Byl vždy důstojný a celkem fajn, ale Xiaomi, Samsung, Oppo či další výrobci měly vždy trochu navrch a to jak v čipsetech, tak v konstrukci jako takové nebo displejích. To se ale nedá říct o Pixelu 8 Pro. Jeho 6,7palcový displej totiž patří k tomu nejlepšímu, co jsem měl kdy na telefonu možnost pozorovat. DxOMark ho mimochodem vyhodnotil jako nejlepší displej vůbec (bavíme-li se o mobilech) a přestože nad objektivitou tohoto webu někdy váhám, v tomto musím dát za pravdu.

Máme zde nejen jemné rozlišení 2992 x 1344 pixelů, což nám dává jemnost 489 pixelů na palec, ale také samozřejmě 120Hz obnovovací frekvenci a špičkový jas až 2 400 nitů. Zde se opravdu zážitek blíží dokonalosti, oproti předešlé generaci máme navíc praktičtější plochý panel a přijde mi, že se zrychlila i vzorkovací frekvence, ačkoliv ji Google nikde oficiálně neuvádí.

Hromada AI vychytávek

S AI telefony se pravděpodobně příští rok roztrhne pytel. I takový Samsung už potvrdil, že řada Galaxy S24 bude vůbec prvními „AI mobily“ od jihokorejské společnosti. Co si pod tím konkrétně představit? V případě Googlu je to (nejen) generativní umělá inteligence kam se podíváte.

Psí kusy můžete dělat s fotografiemi, ale také vytvářet vlastní tapety, odstranit šum z pozadí u videa, nahradit mrkající (nebo prostě jen nevhodný/špatně vypadající) obličej u skupinové fotografie a spoustu dalšího. Google to sice dělá na cloudu (Tensor G3 zřejmě stále nemá dostatek výkonu), ale to ve většině situací nevadí. Jestliže vás v posledních měsících umělá inteligence zaujala, bude vám při procházení systému u Pixelu 8 Pro plesat srdce blahem.

Dlouhodobá softwarová podpora

Na jednu stranu mám pocit, že Google softwarovou podporu trochu přestřelil, ale bylo na čase. Vždyť až doteď nabízel jen 3 roky hlavních aktualizací, v tomto ohledu nebyl překonán jen Samsungem, ale také třeba OnePlus a byla vyloženě ostuda, že Pixely nabízely kratší podporu než výrobci třetích stran. Na letošní konferenci americká firma přislíbila, že řada Pixel 8 bude podporována až od roku 2030, což je 7 let. A to se nebavíme jen o bezpečnostních záplatách, ale rovněž o Pixel Feature Drop aktualizacích a samozřejmě i Android aktualizacích.

A vzhledem k tomu, že byl spuštěn s Androidem 14, se dočká i Androidu 21. Takže pokud si telefon chcete nechat takhle dlouho, možná vás to bude zajímat. A hlavně bude Pixel zajímavější jako bazarovka. Za 2-3 roky ho koupíte za pár tisíc (například 2 roky starý Pixel 6 se dá nyní koupit za 7 tisíc) a získáte stále skvělý mobil, který poslouží mnoho dalších let.

Špičkové fotoaparáty

Fotoaparáty vždy patřily mezi silné stránky Pixelů a řada Pixel 8 je posouvá opět o úroveň výše. Kvalita fotografií ze všech tří snímačů je naprosto skvělá, fotky se v porovnání s ostatními telefony drží poměrně zkrátka co se kontrastu týče a vypadají přirozeně. Mají velké množství detailů a je na ně spoleh. Google se navíc letos hodně zaměřil na video, které je z mého pohledu mnohem lepší než minulý rok a to ještě nemáme venku funkci Video Boost, která (překvapivě) za pomocí AI dramaticky vylepší jeho kvalitu. iPhone 15 Pro Max je sice co se videa týče ještě dál, ale pokud se budeme bavit jen o Android scéně, zařadil bych Pixel 8 Pro vedle Galaxy S23 Ultra do mého TOP výběru.

Pro další informace, fotografie a detaily doporučuji plnohodnotnou recenzi Pixelu 8 Pro.

Jaký máte názor na Google Pixel 8 Pro?

Zdroj: Vlastní