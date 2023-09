Ve výchozím nastavení bude dělat úplně to samé jako původní přepínač, tedy vypínat/zapínat tichý režim. Nový iOS 17 vás však provede zcela uživatelským rozhraním, v němž lze tlačítko přemapovat takřka na cokoliv. Chcete rychle zapnout svítilnu? Otevřít specifický režim fotoaparátu? Nebo snad nastavit některou ze Zkratek? Žádný problém. Vítám také možnost využívat jej jako spoušť fotoaparátu. Snad jen škoda, že v tuto chvíli nevyužívá jablečná společnost tlačítko na maximum. Mluvím o faktu, že lze tlačítko využívat jen tak, že jej po dobu asi vteřiny podržíte. Žádné jiné rychlé akce vyvolat například dlouhým stiskem či rychlým dvojím stisknutím nemůžete. To by se přímo nabízelo. V tuto chvíli si můžete tedy na tlačítko nadefinovat pouze jednu akci. Snad se dočkáme v některých z budoucích aktualizací a ne až za rok u iPhonu 16.

Výborné reproduktory, nejlepší haptika na trhu a certifikace IP68

Apple ozvučení vždy uměl. Donedávna jsem jako druhý počítač využíval stařičký iMac z roku 2013 a pokaždé jsem se udivoval nad tím, jak kvalitní zvuk z něj vycházel. Stejné je to v případě iPadů a hlavně MacBooků, které hrají na poměry kompaktních přenosných strojů špičkově. Situace není jiná ani u iPhonů a to už od dob řady iPhone 7, která jako vůbec první disponovala stereo reproduktory. Postupem času Apple udělal z iPhonů jeden z nejlépe hrajících telefonů.

Z hlavy si vybavím, že lépe než iPhone 15 Pro Max je na tom snad jen ROG Phone od Asusu, to je ale jiná liga a asi ho jen tak žádný výrobce nedožene. Pokud zvuk srovnám s Galaxy S23 Ultra, zdá se mi jablečné podání o něco čistší (slyším mimochodem rozdíl i oproti předloňskému 13 Pro Max), hlasitost je možná krapet vyšší na jihokorejském telefonu.

Pokud čtete mé recenze pravidelně, možná znáte můj prazvláštní test, kdy mám telefon při sprchování položený u umyvadla a pouštím si buď hudbu nebo podcasty. Nové jablko obstálo na jedničku. I přes tekoucí vodu jsem slyšel takřka každé slovo posledního dílu KUDY BĚŽÍ ZAJÍC (kde ještě navíc nemají pánové zvuk vyladěný úplně k dokonalosti), což se rozhodně nedá říct o všech telefonech. Na iPhonu jsem sledoval také hromadu videí a kousek druhého Top Gunu, tu a tam jsem si nahlas pustil i nějakou tu hudbu v Apple Music, což zas tak často nedělám. Reproduktory jsou zkrátka špička. A pokud ne úplná, do TOP 3 se spolehlivě vejdou.

Zmínit musím také vynikající haptickou odezvu, kterou bere každý uživatel jablečných zařízení za samozřejmost. Na Android scéně však bohužel není situace zdaleka tak růžová a většina by se mohla od Applu učit. Samsung ji má ucházející, ale rozhodně ne nejlepší, dost blízko jsou Pixely od Googlu, ale Apple ji má stále nejlepší. A navíc ji umí skvěle využívat v systému. Už jen hloupé cvakání čísel při nastavování budíku je extra příjemné.

Be gentle with Apples new Titanium iPhone 15 Pro Max … Yikes!

iPhone 15 Pro Max pochopitelně splňuje certifikaci IP68 (až 30 minut v hloubce do 6 metrů), ale nečekejte, že pokud by se vám do telefonu dostala voda, že vám výrobce uzná reklamaci. To však není nic neobvyklého.



iPhone 15 Pro Max má špičkový displej

Displej iPhone 15 Pro Max se papírově od svého předchůdce neliší, ale stále si není na co stěžovat. Díváme se zde na 6,7palcový Super Retina XDR OLED displej s rozlišením 2796 x 1290 pixelů (460 pixelů na palec), který samozřejmě disponuje technologií ProMotion, což je jen noblesnější označení LTPO technologie. Díky ní se umí displej rozkmitat až na 120 Hz a naopak se v případě potřeby snížit až na 1 Hz.

6,7″ Super Retina XDR OLED

2796 x 1290 pixelů

LTPO technologie (1 – 120 Hz)

špičkový jas 2 000 nitů

Dynamic Island

Stejně jako haptickou odezvu Apple umí skvěle využít právě i LTPO, což je dáno i vlastním operačním systémem, v němž si může nastavit přesně to co zrovna potřebuje. U hromady Android telefonů se 120Hz displejem se totiž můžete setkat se situacemi, kdy vám některé aplikace běží v 60 Hz, a jediným řešením často bývá nastavit pevných 120. To se zde neděje, systém přesně ví, kdy má nastavit jakou hodnotu a díky tomu jede celý systém jako po másle.

Typický maximální jas činí 1 000 nitů, špičkový při přehrávání HDR obsahu 1 600 nitů a venku na přímém slunci se rozzáří až na 2 000 nitů. Přestože nejde o ty absolutně nejlepší hodnoty na trhu (třeba Oppo Find X6 Pro je na tom ještě lépe) si v tomto ohledu není na co stěžovat. Na přímém slunci samozřejmě nebudete mít žádný problém s čitelností, jak byste u takto drahého telefonu asi čekali. Když už jsme u jasu, potěšila mě jeho minimální svítivost, která se hodí hlavně večer v posteli, kdy vedle vás někdo spí a nechcete ho svým čtením článků v 1 ráno vzbudit.

Zmínit musím také široký barevný rozsah a kontrastní poměr 2 000 000:1, což poznáte hlavně u přehrávání videa. Zkrátka prohlížení jakéhokoliv typu obsahu je na iPhonu 15 Pro Max, a je opravdu jedno, zda na něm zrovna potřebujete upravit fotku ve Photoshopu, koukáte na film nebo hrajete poslední Resident Evil, skvělý zážitek.

Loni se jablečné mobily naučily konečně také funkci Always-On, avšak i letos ji umí jen Pro varianta, jelikož standardní iPhone 15 a iPhone 15 Plus disponují pouze 60Hz displejem bez LTPO. Pro mě nepochopitelná věc. Vždyť Always-On má kdejaký Android za pár tisíc, ale do jablka za 24 tisíc se nevešla. To je ale asi na jiné povídání. Podstatné je, že když něco Apple (i když tady fakt pozdě) udělá, dá si záležet. Režim si můžete na poměry iOS docela dost přizpůsobit, dokonce na něm může svítit i vámi vybraná fotografie.

Ani letos nezmizel z displeje, respektive jeho horní strany objemný Face ID senzor sloužící pro biometrické ověření. Apple jej loni zabalil do marketingového označení Dynamic Island, na oficiálních videích to vypadá všechno strašně cool a smekám klobouk, jak společnost dokáže z něčeho tak ošklivého udělat docela hezký a na první pohled užitečný prvek, ale byl bych radši, kdyby tu nebyl, nebo se alespoň trochu zmenšil. Faktem ale je, že jsem ho po pár dnech začal ignorovat a uznávám, že někdy může být fajn. Třeba při přehrávání hudby, hlasitém hovoru nebo donášce jídla.

Poslední věcí, která u displeje stojí za zmínku jsou rámečky. Asi není třeba popisovat, že je má iPhone 15 Pro Max (stejně jako všechny ostatní) symetrické. Mají tedy stejnou tloušťku po celém obvodu. Žádná nevkusná brada zde není a Apple je navíc výrazně ztenčil, konkrétně na 1,55 mm. Lovil jsem v paměti, kdy jsem viděl u telefonu tenčí rámečky. Napadlo mě snad jen Xiaomi 13, ale jak můžete vidět na fotkách, i to je má (přestože jsou extra tenké) o něco tlustší.



Apple A17 Pro spustí i další Assassin’s Creed

Apple předběhl Qualcomm i MediaTek a představil vůbec první 3nm čipset – Apple A17 Pro. Ano, po šesti generacích z čipu zmizel název Bionic a nemohl ho nahradit jiný název, než právě Pro. Něco mi říká, že až dojde příští rok k přejmenování Pro Max modelu na Ultra, dočkáme se stejnojmenného čipu. Vždyť desktopové M čipsety už svou Ultru mají. Mimochodem A17 Pro má pouze řada iPhone 15 Pro, řada iPhone 15 zůstala u loňského Apple A16 Bionic. Společnosti se podařilo do nového kusu křemíku nacpat až 19 miliard tranzistorů, oproti loňským Pro modelům nabízí novinka o 10 % lepší CPU výkon, největším tahákem je ale bezesporu grafický čip s podporou ray-tracingu.

iPhone 15 Pro – Official A17 Pro & Mobile Gaming Trailer

Cíl Applu je celkem jasný – vytvořit z iPhonu potenciálního konkurenta ke Steam Decku, ROG Ally či Nintendu Switch. Možná si říkáte, co to teď plácám, vždyť na zmíněné konzole vycházejí obří AAA tituly, které na mobilu mít nikdy nebudeme, ale to je omyl. Na konci letošní keynote totiž jablečný gigant oznámil velkou novinku, která byla z mého pohledu nejzásadnější z celého večera. Na iPhony se totiž ještě letos dostanou hry jako Death Stranding, Resident Evil 4 Remake či Resident Evil Village a aby toho nebylo málo, Apple si plácl i s Ubisoftem ohledně chystaného Assassin’s Creed. A teď nemám na mysli mobilní Codename Jade, ale Mirage, obří RPG, které už za pár dní zamíří na PC, Xbox a Playstation.

Hry mají běžet v 720p rozlišení při 30 fps a největší podobu v nich prý shledáme s konzolemi minulé generace (PS4, Xbox One), avšak se zásadním rozdílem – podporou HDR a v některých titulech právě ray-tracingu. Možná si řeknete, že HD rozlišení a 30 snímků za sekundu není nic moc, ale je třeba uvědomit si dvě věci.

iPhone15 Pro & 15 Pro Max Gaming: PS5 Level?

První z nich je, že Apple musel určitě nějak řešit výdrž baterie. Nemám příliš velké pochybnosti o tom, že by čipset uměl vykreslit hry i ve vyšším, například 1080p rozlišení. Druhým faktorem je pochopitelně velikost samotného displeje. Běžný 24palcový Full HD monitor má asi 92 pixelů na palec, zatímco pokud budeme počítat s HD rozlišením na ani ne 7palcovém displeji (iPhone 15 Pro Max má 6,7″ panel), dostaneme se na takřka 210 pixelů na palec. S jemností tedy rozhodně nebude problém. Hry jsem zatím neměl možnost vyzkoušet, namísto toho jsem se pustil do hraní Diabla Immortal, v němž mám nahráno pár hodin na S23 Ultra. Ještě v pátek jsem nemohl hrát na více než 30 fps, ale Blizzard chybu záhy opravil.

Pojďme ale zpět k čipsetu samotnému. I přes nový výrobní proces Apple nezměnil složený svých jader. Opět tedy můžeme počítat s 6jádrovým CPU (2 výkonná a 4 úsporná jádra) a 6jádrovým GPU. V benchmarku Geekbench 6 si testovaný iPhone odnesl skóre 2942 bodů v jednojádrovém testu a 7249 bodů v mutli-core. To jsou impozantní čísla, když vezmeme v potaz, že třeba Ultra od Samsungu má 1 537, respektive 4836 bodů. Jsem si ale vědom toho, že ohledně metodiky testování iOS vs. Android by se dalo polemizovat, takže tato čísla jsou spíše jen orientační.

Přestože Apple z procesu zdaleka nevyždímal maximum, nechává v tuto chvíli Android konkurenci daleko za sebou. Všiml jsem si, že i videa se renderují rychleji než na jihokorejské Ultře a tak jsem dal v CapCutu vyexportovat dvě videa se shodnými efekty. Zatímco S23 Ultra měla práci hotovou za 57 sekund, iPhone to zvládl za 38 sekund.

Model iPhone 15 Pro Max (Apple A17 Pro) Galaxy S23 Ultra (Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy) Geekbench jedno jádro 2 942 bodů 1 537 bodů Geekbench všechna jádra 7 249 bodů 4 836 bodů

Jablečné telefony mají už nějakou dobu docela dobře vyřešené chlazení a u iPhonu 15 Pro Max tomu není jinak. Při běžném/středně náročném používání zahrnující procházení sociálních sítí, publikování příspěvků na Instagram, procházení e-mailů, sledování videí či hraní méně náročných 2D her zůstává většinou chladný, teplo ucítíte právě až ve chvíli, kdy začnete hrát něco náročnějšího, případně natáčíte/stříháte video. A musíte to navíc dělat dostatečně dlouhou dobu.



Výdrž baterie je dechberoucí

S novým čipsetem samozřejmě souvisí také výdrž. I přes fakt, že Apple nehovořil o mezigeneračním zlepšení, je zde pár věcí, které musím zmínit. Jen pro pořádek, obstarává ji 4422mAh akumulátor, což je na poměry Androidů málo, ale v iOS světě je to sakra vysoká hodnota. Na telefonu je to znát. Výdrž iPhone 15 Pro Max je o necelou hodinu delší než u 14 Pro Max, který ji měl už tak skvělou. Přímo v iOS si můžete nastavit optimalizaci nabíjení, podobně jako na Androidu. Telefon si zapamatuje, kdy ho zpravidla nabíjíte, a nenabije se na více než 80 %, dokud to nebudete potřebovat.

Energetická efektivita je naprosto špičková a zůstal jsem naprosto ohromen tím, když jsem telefon poprvé zapnul v pátek ráno na 80 %, mezitím stahoval veškeré aplikace, přenášel data, do toho ještě vyřizoval hovory a vyfotil pár fotek. Telefon se mi vybil až v sobotu večer a to jsem ho opravdu nešetřil. Přes noc mi zmizely pouhé 4 % baterie se zapnutým Always-On.

iPhone 15 Pro Max vs 15 Pro / 15 Plus / 15 / 14 / 13 Battery Test!

Řekl bych, že výdrž je ještě krapet lepší než u Galaxy S23 Ultra a vyjma cihel od firem jako Doogee neexistují telefony s lepší, respektive spolehlivější výdrží. Nebo ano? Akorát mi do rány přišlo video od mrwhosetheboss, kde Arun testoval všechny nové, ale i loňské a předloňské iPhony. Výsledek? iPhone 15 Pro Max byl na druhém místě, ve skutečnosti vyhrál iPhone 15 Plus, který má ještě větší 4383mAh baterii a navíc má pouze 60Hz displej. Výsledek navíc rozhodně nebyl zanedbatelný, Pro Max byl poražen o více než hodinu a půl.

iOS 17 přináší praktické novinky

Stejně jako Android i iOS přináší mezigeneračně jen minoritní změny, ale musím říct, že když přejdete na jablečný systém po několika letech (v mém případě je to 2,5 roku) a neměli jste možnost pořádně testovat ani iOS 16, je jich tu docela dost. Pokud jste jablíčkář, můžete tuhle část klidně přeskočit, ale Android uživatelům musím přiblížit několik fajn vychytávek.

První z nich je přizpůsobitelná zamknutá obrazovka. Jasně, na Androidu máme tuto možnost několik let, přesto mě to potěšilo. Můžete změnit font a velikost hodin, hodit si sem oblíbené widgety či prolnout tapetu s fotkami vašich milovaných. Vypadá to moc pěkně, editor je navíc extrémně jednoduchý a přehledný.

Další údiv ve mě zůstal v momentě, kdy se mi iPhone 15 Pro Max skrz Face ID obemkl v režimu na šířku. Skoro bych zapomněl, že jde o rok starou novinku. Jasně, nejde o zásadní věc, ale několikrát jsem ji ocenil. Třeba když jsem sledoval video, omylem jsem telefon zamknul a už telefon nemusel přehmatávat do vertikální polohy.

Za zmínku stojí také režim Soustředění, v němž si lze vybrat několik režimů (Spánek, Nerušit, Práce, Osobní), ale také si vytvořit úplně nový. V každém z nich můžete nastavit specifickou zamykací obrazovku (tedy tapetu a widgety), ale také aplikace a uživatele, kteří se vám v danou dobu dovolají nebo dopíšou. Pokud jste v práci, můžete si zablokovat všechny aplikace vyjma pracovních komunikačních kanálů, v době volna můžete udělat pravý opak.

Novinky v iOS 17 mě docela zaujaly. Sluší se dát kredit nové funkci NameDrop (v Android světě známá též jako Android Beam, viz můj článek o funkcích, které Apple okopíroval od Androidu), která umožňuje rychlé sdílení kontaktu po přiblížení dvou iPhonů. Rodičům či partnerům může přijít vhod funkce Check-in v iMessage, která automaticky odešle zprávu o tom, že jste právě dorazili na dané místo, případně kolik máte procent baterie a jaký máte signál. Další funkcí, kterou v Androidu považujeme za samozřejmost jsou aktivní widgety. Ano, iOS už sice nějakou dobu widgety má, ale pokud jste chtěli vykonat nějakou specifickou akci, vždy jste se dostali akorát do aplikace. To je minulost a kupříkladu hotový úkol si můžete odškrtnout přímo na ploše.

Režim pohotovosti ve mě vzbudil naprosto nulovou emoci, protože když telefon nabíjím, většinou se na něj nedívám. Asi může jít o zajímavou možnost, jak z nabíjejícího se iPhonu udělat chytré hodiny a hlasového asistenta zároveň, ale za sebe jsem neměl potřebu funkci nějak extra rozpitvávat.

A dál? Apple Mapy konečně fungují i offline (když si předem stáhnete daný úsek), AirDrop může využívat internetové připojení, nově lze upravovat design jednotlivých plakátů v kontaktech nebo zanechat vzkaz v případě, že se přes FaceTime nedovoláte druhé straně. Živá hlasová schránka (kterou mají Pixely už nějakou dobu) v češtině nefunguje. Jinak je iOS samozřejmě extrémně plynulým systémem. Navrhování vlastního hardwaru v kombinaci se softwarem je (nejen) na tomto telefonu zkrátka hodně znát.



Boží 5x teleobjektiv a nejlepší video

Pomalu se dostáváme k aspektu, který byl nejen během, ale také po konferenci hodně diskutovaný – soustavu fotoaparátů. U iPhone 15 Pro Max máme opět tři snímače, hlavní disponuje rozlišením 48 MP a kromě dual pixel PDAF má samozřejmě optickou stabilizaci. Zde tedy oproti předchozí generaci k žádné změně nedošlo, přesto letošní iPhony opět fotí lépe. Patrně největší novinkou je fakt, že telefon nyní fotí ve výchozím nastavení 24MP fotky, až do letošní generace jablečné telefony vždy fotily 12MP snímky. Nově můžete ukládat také 48MP fotografie v HEIF či ProRAW formátu.

Je to znát? Na první pohled spíš ne. Po zoomu ale je rozdíl celkem znatelný a to zejména v detailech. Telefon má také vylepšený Photonic Engine a Smart HDR, nemá problém poradit si i s náročnějšími situacemi a exceluje hlavně večer. Zde poráží veškerou svou konkurenci. Algoritmy Applu fungují špičkově a i při focení noční ulice získáte dostatek detailů a překvapivě málo šumu. Mimochodem i přes zvětšení megapixelů zůstala rychlost závěrky naprosto excelentní a to u všech tří snímačů. Oproti Samsungu je rozdíl přímo obří.

Apple věří svým novým fotoaparátům natolik, že soustavu tří snímačů prezentoval jako sedm objektivů. Technicky je to samozřejmě hloupost, ale určitý smysl to dává. U hlavního snímače můžete totiž přepínat “ohniskovou vzdálenost” mezi 24 mm (1x), 28 mm (1,2x), 35 mm (1,5x) a 48 mm (2x). Jde pochopitelně o výřez, který ale může těžit z vyššího rozlišení snímků a rozdíl mezi 1x a 1,5x fotkami je jen těžko viditelný. Naopak se jedná o oblíbené ohnisko, které můžete využít nejen na portréty, ale také běžné focení. Když už jsme u portrétů, do iOS 17 Apple implementoval naprosto boží funkci. Hloubková data totiž ukládá i v případě, že nefotíte v portrétním režimu a tak můžete následně v telefonu upravit nejen úroveň rozmazání pozadí, ale poklepáním můžete měnit i bod ostření, což je výborná funkce. A není omezena jen na nové iPhony.

Oproti Galaxy S23 Ultra (odpusťte časté srovnání, ale právě jihokorejská vlajka byla mi slouží více než půl roku jako hlavní telefon, nachystám i samostatný článek, který se bude věnovat čistě porovnání mezi těmito dvěma telefony) se iPhone celkem krotí s kontrastem a má přirozenější nádech. Nelze úplně říct, který telefon fotí lépe, jde spíše o osobní preference. Je to nejlepší hlavní fotoaparát ze všech telefonů? U mě stále vítězí Huawei P60 Pro, ale do TOP 3 se mi pohodlně vejde.

12MP ultraširoký objektiv se záběrem 120 stupňů a světelností f/2,2 je rovněž identickým snímačem jako loni. Je stále velmi dobrý, na poměry ultraširokáčů dost detailní, ale zasloužil by aktualizaci. Vsadím boty na to, že se ji příští rok dočkáme. Jinak ale fotí naprosto důstojné snímky a to i večer, na čemž nemá největší podíl samotný senzor, ale spíše výše zmíněný Photonic Engine.

iPhone 15 Pro Max vs Galaxy S23 Ultra Camera: Zoom Photos and Video!

Třetím a posledním snímačem (pokud nebudu počítat LiDAR sloužící například pro portréty) je 12MP teleobjektiv s optickou stabilizací a nově až 5násobným optickým a 25násobným digitálním zoomem. Když jej Apple na své konferenci ukazoval, ohrnoval jsem nad ním nos. Ale jakmile jsem s ním vyfotil prvních pár fotek, rychle jsem pochopil, že jde o jeden z nejkvalitnějších teleobjektivů, které můžeme v dnešních mobilech mít. Není to Samsung. Neumí 100násobný digitální zoom, ale do zmíněného 25x zoomu podává iPhone 15 Pro Max naprosto dechberoucí výkon. Stabilizace odvádí skvělou práci, takže můžete počítat ve většině případů s ostrými snímky.

U teleobjektivu si dovolím jednu poznámku. Nový snímač mě hrozně baví, ale podle mě neměl Apple nahrazovat 3x teleobjektiv, ale tenhle prostě jen přidat. V některých situacích jste totiž moc blízko a původní teleobjektiv by jistě našel své využití. Nyní můžete samozřejmě využít 3x výřez z hlavního fotoaparátu, tam je ale pokles detailů už přece citelný.

Přední 12MP selfie kamerka by také pomalu zasloužila update. Fotí stále obstojně, můžete přes ní fotit portréty, ale fotky z Galaxy S23 Ultra se mi líbí trochu víc. Natáčí však stále skvělé video, pochopitelně ve 4K a 60 snímcích. Když už jsme u videozáznamu, můžeme u něj rovnou zůstat. Pokud Apple vždycky něco uměl, bylo to právě video a přestože se s řadou Galaxy S23 kvalita dramaticky zlepšila, iPhone je o půl až celou úroveň výš. U všech tří snímačů získáte čisté ostré video s hromadou detailů, bez jakýchkoliv artefaktů a pokud máte dostatek světla, neuvidíte žádný šum. Platí to u všech tří snímačů, přičemž největší dojem na mě paradoxně udělalo video ze zmíněného 5x teleobjektivu, které kvalitou překonává hromadu hlavních fotoaparátů prémiových Android telefonů.

Video můžete navíc nahrávat do formátu ProRes a to buď v HDR, SDR či Apple Log. Všechny formáty můžete nahrávat ve 4K a 30 fps, pro využití 60 fps musíte připojit externí disk, na nějž se video následně ukládá. Ano, i to je výhoda USB-C konektoru. Nutno podotknout, že minuta 4K videa v ProRes zabere asi 6 GB úložiště, takže pokud v něm plánujete natáčet pravidelně připravte si peníz na větší kapacitu či pořádný externí SSD disk.

iPhone 15 Pro Filmmaker’s Review of the “7” Cameras

iPhone 15 Pro Max možná nemá nejlepší hlavní fotoaparát ani největší zoom, ale jako celek fungují kamery opět špičkově. Pokud vytváříte obsah, troufám si tvrdit, že vám aktuálně žádný mobil neposlouží lépe. Testovací fotky jsou zatím spíše takové první dojmy a budu je postupně doplňovat.



iPhone 15 a iPhone 15 Pro oficiální české ceny:

Ceny všech nových iPhonů si můžete prohlédnout v tabulce níže, nicméně je potřeba zmínit, že Pro Max verze jsou v tuto chvíli celosvětově vyprodané a zájemci si na ně počkají minimálně do konce října. Objednat si je můžete třeba na e-shopu Mobil Pohotovost.