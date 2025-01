Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to?

První víkend letošního roku můžete strávit na horách – nebo třeba u televize. Apple se rozhodl všem svým příznivcům (ale třeba i odpůrcům) nadělit sledování své streamovací platformy zcela zdarma a bez jakýchkoliv omezení. Apple TV+ vám přitom nabídne svou kompletní knihovnu a tedy veškeré tituly.

Akce začíná podle tiskové zprávy Applu už v pátek 3. ledna a má celosvětovou platnost. Sledování má být dostupné na všech zařízeních, která to umožňují (takže třeba i na konzolích, chytrých televizích nebo na Android TV).

This weekend, see for yourself.

Stream for free Jan 4-5. pic.twitter.com/8p6PCUYpms

— Apple TV (@AppleTV) December 30, 2024