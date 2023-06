Apple na WWDC představil systém iOS 17

Ten přináší hromadu novinek

Některé si ale “vypůjčil” z Androidu

Teprve nedávno nám Apple ukázal novou verzi svého operačního systému s označením iOS 17, ve které si pro jablečné uživatele přichystal mnoho novinek. Některé z nich jsme ale už někde předtím viděli. Že by každý den na telefonech s operačním systémem Android? V dnešním článku si ukážeme 5 funkcí, které Apple okopíroval od Androidu.

Offline mapy

Ano, čtete správně. Offline mapy jsou funkcí, kterou mají Mapy Google, ale také hromada dalších aplikací od nepaměti. Telefony od Applu jsem používal před nástupem do Světa Androida celý život a vůbec jsem si neuvědomoval, že ve výchozí mapové aplikaci chybí takhle základní věc. Apple ji s představením iOS 17 ukázal a pochopitelně se u toho hrdě tloukl do prsou. Bravo. I jablíčkáři nyní mohou používat navigaci bez toho, aniž by museli být připojeni k internetu.

How to Use Apple Maps Offline (tutorial)

Snadný režim

Snadný režim je rovněž v Androidu několik let a pomáhá hlavně seniorům a starším ročníkům k tomu, aby mohli snadněji najít funkce chytrého telefonu a nemuseli trpět (pro ně) složitou domovskou obrazovku s widgety, šuplík aplikací a jiné vlastnosti operačního systému se zeleným robotem. V tomto režimu se dramaticky změní rozložení domovské obrazovky, zpravidla se na ní nachází jen pár ikon, a v některých nadstavbách se omezí funkce, aby bylo vše co nejjednodušší a na dosah ruky. Jablečný systém je sám o sobě poměrně jednoduchý, ale s novým režimem jej pochopí snad úplně každý.

iOS 17 Full Assistive Access Demo!

Live Voicemail

Funkci Call Screen představil Google v Pixelech již v roce 2019. Jde o užitečnou vychytávku, díky které se můžete snadno rozhodnout, zda hovor přijmout, či nikoliv. Na obrazovce se vám po přijmutí hovoru zobrazí živý přepis toho, co říká volající osoba. Pokud tedy volá neznámé číslo, můžete si nechat přepsat text a když se na displeji uvidíte něco jako: “Dobrý den, volám vám ze společnosti X a nabízím vám zaručený úrok..”, můžete hovor v klidu odmítnout a neobtěžujete se s vysvětlováním toho, proč o tak skvělou nabídku nemáte zájem. Apple svou verzi nazval jako Live Voicemail, avšak ani ta (stejně jako Call Screen) v Česku nefunguje.

10 důvodů, proč je prý Android horší než iOS (podle ChatGPT) čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Apple details new Live Voicemail tools for phone calls and FaceTime

NameDrop (obdoba Android Beam)

Je obrovská škoda, že Google zabil v Androidu 10 funkci, která měla velký potenciál. Android Beam se nám ukázala již v roce 2011 s představením Ice Cream Sandwich, ale Google, ani výrobci třetích stran ji nedokázali využít/prodat zákazníkům. A teď přišel Apple, který je v tom sakra dobrý. Vzal dvanáct let starou technologii, dal ji vlastní kabátek a své kouzlo. Už teď ji jablíčkářům závidím. Funkce NameDrop umožní sdílet skrz NFC kontakt z jednoho telefonu na druhý během několika milisekund.

Apple WWDC23: Introducing iOS 17 AirDrop NameDrop | June 23, 2023

Interaktivní widgety

Spolu s iOS 14 konečně představil Apple i widgety, které nutno přiznat nefungují dodnes nejlépe a hromada uživatelů iOS je úspěšně bojkotuje. Proč? Troufám si říct, že jedním z hlavních důvodů je, že jsou widgety “mrtvé”. Jakmile na ně klepnete, otevře se vám celá aplikace, což se s iOS 17 změní a widgety budou interaktivní. To je samozřejmě u mnoha z nich efektivnější.

iOS 17 interactive Widgets Demo!

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Co si myslíte o novém iOS 17?

Zdroj: Apple WWDC