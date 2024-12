WhatsApp u soudu: přelomový rozsudek ukazuje, kdo zodpovídá za sledování uživatelů

Stovky uživatelů WhatsAppu byli sledování spywarem Pegasus

Meta za to tvůrce spywaru zažalovala už v roce 2019

Nyní soud vyhrála a dokázala, že tvůrci jsou za sledování zodpovědní

Existují různé typy virů. Některé mají za cíl vysát vaše bankovní konto, jiné slídí po osobních údajích. A jiné vám někdo cíleně nasadí do mobilu, aby vás mohl odposlouchávat a doslova sledovat každý váš krok. Do třetí skupiny spadá i spyware s názvem Pegasus, který vyvinula izraelská společnost NSO Group.

Pegasus je možné skrytě instalovat na mobily i jiná zařízení s Androidem i iOS. Jedná se o zákeřný virus, který dokáže sledovat doteky kláves a tedy prolustrovat vaše SMS, e-maily i další komunikaci. Typicky bývá nasazován cíleně na někoho, koho útočník chce podrobně sledovat. A ačkoliv se o něm ví už od roku 2018, pořád je ještě „k dispozici“.

1 400 sledovaných přes WhatsApp

Do boje s tvůrci Pegasu se ovšem pustila společnost Meta, a to už v roce 2019. Tehdy zažalovala přímo společnost NSO Group a požadovala, aby přiznala svůj díl odpovědnosti za sledování obětí. Soud se táhl 5 let a nyní dospěl ke svému konci. Rozsudek je doslova revoluční – NSO Group je podle něj plně zodpovědná za porušení zákona o počítačových podvodech.

Meta přitom v žalobě uváděla na 1 400 napadených zařízení s aplikací WhatsApp. A ačkoliv se vyšetřování táhlo a NSO Group svou vinu za napadení různých zařízení popírala, dnes je už vina jasně umístěna. A soud bude dál řešit už pouze to, jak vysoká bude náhrada škody.

Může jít o precedent, po jehož vzoru mohou i další společnosti nebo uživatelé žalovat původce nějakého viru. Podstatný navíc je v tomto případě i fakt, že Pegasus není běžný virus – jeho tvůrci ho cíleně prodávají vládám a dalším organizacím, aby jim usnadnili sledování určitých osob.

Souhlasíte se závěrem soudu?

Zdroj: The Verge, Threads, The Washington Post