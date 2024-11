Přechod na nový mobil bude jednodušší. Google přinesl na Android fantastickou novinku

Google přináší do Androidu funkci pro automatické přihlašování

Vývojáři musí implementovat podporu této funkce do svých aplikací

Novinka funguje na všech telefonech s Androidem 9 a novějším

Přechod na nový telefon s Androidem bývá občas frustrující – kromě přenosu dat je totiž nutné znovu se přihlásit do všech aplikací a služeb. Google nyní přichází s řešením v podobě funkce Restore Credentials, která tento proces výrazně zjednoduší.

Princip nové funkce je poměrně jednoduchý. Vývojáři mohou do svých aplikací implementovat takzvaný “restore key”, tedy obnovovací klíč, který se ukládá lokálně v telefonu a volitelně také do cloudu. Při přechodu na nový telefon s Androidem se pak tyto klíče bezpečně přenesou a zajistí automatické přihlášení do aplikací.

Pokud vývojáři implementují rozšířenou podporu této funkce, aplikace mohou dokonce začít fungovat na pozadí ještě předtím, než je poprvé spustíte. To znamená, že například notifikace z vašich oblíbených sociálních sítí nebo komunikačních aplikací začnou chodit ihned po nastavení nového telefonu.

Přestože samotná technologie je již připravená, její úspěch bude záviset především na ochotě vývojářů implementovat podporu do svých aplikací. Lze očekávat, že velcí hráči (sociální sítě či streamovací platformy) tuto možnost přidají mezi prvními, u menších aplikací to ale může trvat déle.

Dostupnost a požadavky

Dobrou zprávou je, že funkce nevyžaduje žádné speciální nastavení ze strany uživatele – vše probíhá automaticky na pozadí. Jedinou podmínkou je Android ve verzi 9.0 nebo novější. Google zároveň potvrdil, že už pracuje s klíčovými vývojáři na implementaci této funkce do jejich aplikací.

Oceníte snadnější přechod na nový telefon?

Zdroj: Android Blog