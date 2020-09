5 tipů: Jak efektivně sledovat Svět Androida, aby vám nic neuniklo?

Na úvod hned jedna jednoduchá otázka: Odkud jste právě teď otevřeli tento článek? Z Facebooku? Z náhledu v Google vyhledávání? Nebo přes RSS čtečku? Cest, jak se dostat k článkům, zprávičkám a recenzím na Světě Androida, existuje několik. Za běžných okolností na našem serveru vychází 9 kousků denně a pokud byste nechtěli ani o jeden přijít, musíte se trochu snažit. Nebo si lépe řešeno přizpůsobit dostupné nástroje tak, aby vám nic neuniklo. Web asi každé dvě hodiny manuálně kontrolovat nebudete. Jak tedy efektivně sledovat Svět Androida? Způsoby se najdou v prohlížečích i v aplikacích. A v tomto přehledu se na ně podíváme…

Jak efektivně sledovat Svět Androida?

Vymáčkněte maximum ze sociálních sítí

Pokud patříte mezi fanoušky / followery / odběratele u profilů Světa Androida třeba na Facebooku nebo na Twitteru, prvně vám moc děkujeme za přízeň. Je to jednoduchý způsob, jak projevit základní náklonnost a dostat se k aktuálnímu obsahu. Jenže…pouze sporadicky. Pravděpodobně víte, že sociální sítě (Facebook, Twitter a třeba i Instagram) jsou řízeny algoritmem, který vybírá, co komu na zeď doručí. I když stránku sledujete, v základním nastavení nikdy neuvidíte 100 % všech nově přidaných příspěvků. Jen část, abyste náhodou nebyli přehlcení a zbylo místo i pro ostatní. Naštěstí existuje způsob, jak tento omezující způsob doručování obsahu obejít. Oficiálně a snadno.

Facebook

V prohlížeči na počítači (na mobilu a v mobilní aplikaci to zatím nejde) si otevřete naši stránku a najděte si menu položku pro Sledování. Pokud ji už máte zaškrtnutou, zrušte ji a klikněte na ni znovu. V novém prostředí Facebooku teď dostanete na výběr pokročilé možnosti přes Nastavení sledování. Tou první, která už tu byla i dříve, je, že můžete stránku zařadit mezi Oblíbené. To způsobí zobrazování jejích příspěvků vždy na počátek vašeho kanálu s příspěvky (News Feedu). Jakmile něco vydáme, hned se to dozvíte. Navíc si můžete zapnout i upozornění, pokud se na naší Facebook stránce něco nového objeví. To je ale omezeno na 5 denně.

Twitter

Na Twitteru můžete užší vazbu se stránkou nastavit i z mobilu. Na konkrétní stránce je k nalezení vedle tlačítka Sleduji také malý zvoneček. Pod ním si můžete nastavit, že chcete u všech nových tweetů dostat upozornění.

Co další sítě? O novém obsahu můžeme informovat v podstatě kdekoli. Některé platformy jsou k tomu vhodnější, jiné méně. Jsme například i na Telegramu. Klidně si řekněte, na kterých sociálních sítích byste nás chtěli také sledovat.

Notifikace v prohlížeči

I náš web patří mezi ty, které se skrze prohlížeč ptají návštěvníků na zasílání upozornění. Uznáváme, že je to v mnoha případech celkem odstrašující požadavek a sami se mu na mnohých webech vyhýbáme obloukem. Není totiž úplně jasné, co se dá od konkrétní stránky čekat. Nicméně u nás se ho bát nemusíte a hned vysvětlíme důvod. Notifikace (bublina vyskakující v rohu monitoru nebo v horním menu na mobilu) chodí zájemcům jen v případě, kdy vyjde na Světě Androida nový obsah. Což v drtivé většině případů představuje devět kusů denně. Žádná hrůza, ne?

Pokud se vás tedy příště prohlížeč zeptá, jestli on nás chcete dostávat upozornění, už víte, co přesně to znamená. A že se to může hodit. Tento nástroj je funkční na počítačích i mobilech. Jestliže jste dříve oznámení zakázali a chcete je zapnout, můžete tak v prohlížeči učinit přes ikonku zámečku před adresním řádkem.



RSS čtečky

Co je to vlastně RSS? Zjednodušeně řečeno speciální kód, který shromažďuje do zjednodušené formy obsah webu. Skrze něj je pak možné například náhledové obrázky, titulky a počáteční věty článků (perexy) zobrazovat na jiných místech. V dnešní době typicky v mobilních RSS čtečkách. I Svět Androida má vlastní RSS feed, který už dnes ale není ve většině případů nutné nikam manuálně zadávat. Do čteček stačí jen zadat jméno webu a o zbytek se samy postarají.

My bychom mohli doporučit například aplikaci Feedly, která je shromaždištěm důležitých zdrojů i pro redaktory Světa Androida. Vybranou stránku stačí najít, přidat a pak pohodlně sledovat.

Google News

Speciální nástroj Googlu, který je zaměřený na články a novinky, je vlastně taková chytřejší RSS čtečka. Pracuje ovšem s algoritmy a obsah doporučuje (třeba i do kanálu Objevit) na základě velké spousty faktorů. Podobně jako sociální sítě.

I v Google News (Zprávy Google) ale máte několik šancí, jak se přiblížit k oblíbené redakci. Přímou cestu představuje zařazení konkrétního webu mezi zdroje rovnou v nastavení. Obecně pak platí, že Google vám bude doporučovat takový obsah, o který se častěji zajímáte.

Mobilní pomocník na plochu

I Svět Androida má vlastní aplikaci v Obchodě Play, se kterou můžete mít rychlejší přístup na náš web. Abychom byli přesní, plnohodnotná aplikace to úplně není. Takzvané PWA funguje jako zkratka z plochy do prohlížeče Chrome. Moc benefitů tedy nemá, ale ten hlavní plní spolehlivě a nic víc vlastně není potřeba. Nemusíte hledat jiné způsoby, jak rychle skočit na náš web.

To jsou tedy nejvýznamnější a nejjednodušší způsoby, jak efektivně sledovat Svět Androida tak, aby vám ideálně nic neuniklo. Samozřejmě je zbytečné, abyste nastavili všechny věci naráz. To by vás potom asi rychle přesytilo. Nicméně věříme, že některou z možností pokročilého sledování našeho obsahu vyzkoušíte. A do komentáře nám případně nezapomeňte napsat, zda by se vám nějaký kanál či zdroj ještě nehodil. Můžeme na tom zapracovat. V minulosti jsme například posílali i e-mailové newslettery.

