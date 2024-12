Google Chrome pro Android nyní konečně umí otevírat PDF soubory! Poradíme, jak funkci zprovoznit

Mobilní verze prohlížeče Google Chrome nyní umí otevírat PDF soubory

Funkci si musíte sami zprovoznit, a to povolením experimentální vlajky

„PDFka“ můžete nejen prohlížet, ale také upravovat (třeba zvýrazňovačem)

Google Chrome pro zařízení s operačním systémem Android se zlepšuje nejen v jádru, což napomáhá zvýšení výkonu, ale také neustále přináší další a další užitečné funkce pro uživatele. Aplikace by se již brzy mohla dočkat oficiálního uvedení vychytávky, díky níž se prohlížeč konečně naučí otevírat PDF soubory tak, jako to zvládá na počítačích.

Pokud si stáhnete PDF soubor přes mobilní verzi prohlížeče Chrome, budete nuceni jej otevřít pomocí jiné aplikace – například prostřednictvím Disku Google či PDF editorů třetí strany. Jednoduchým trikem si však už nyní můžete zprovoznit funkci, díky níž dovede Chrome otevírat PDF nativně.

První informace o této novince se poprvé objevily už v únoru letošního roku. Uznávaný tester prohlížečů Leopeva64 zpozoroval experimentální vlajku, která má povolit nativní otevírání PDF souborů. V té době bohužel ještě nebyla v provozu a po jejím povolení se nic nestalo, ale jak nyní upozornil server Android Authority, situace se změnila.

Povolením vlajky nyní můžete otevírat „PDFka“ přímo v prohlížeči Chrome. Ten vám v nich dovolí nejen hledat výrazy, ale také integroval funkci pro úpravy. V souboru si tak můžete zvýraznit určité segmenty nebo použít pero pro volné kreslení. V případě obou nástrojů Google dovoluje měnit barvu i tloušťku.

Jak povolit nativní otevírání PDF souborů?

Abyste funkci povolili, stačí do adresního řádku prohlížeče Chrome napsat „chrome://flags“ a přejít na odkaz. Po otevření nabídky s experimentálními vlajkami napište to vyhledávacího pole zadejte „Open PDF Inline on Android“. Vlajku potvrďte a po restartování prohlížeče byste měli být schopni otevřít libovolný PDF soubor přímo v rozhraní Google Chrome.

Já sám mohu potvrdit, že mi tento postup funguje na smartphonu Google Pixel 9 Pro XL (Android 15 Beta). Redakce serveru Android Authority pak využívala OnePlus Open s Androidem 14.

Podařilo se vám otevřít PDF soubor přímo v mobilním Google Chrome?

Zdroje: Android Authority, vlastní