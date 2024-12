Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu?

Google Pixel 10 Pro se ukazuje ve fanouškovském konceptu

Má zbrusu nový design a užitečná hardwarová vylepšení

Zvětšení baterie na 5 400mAh nebo 50x zoom bych si nechal líbit

Letošní vlajkové lodě Google Pixel 9 se staly mimořádně úspěšnými a fanoušci kalifornských smartphonů již nyní vyhlíží příchod desáté řady. Dle dřívějších zvěstí obdrží procesor vyráběný tchajwanskou TSMC, který může přinést nejen vyšší hrubý výkon, ale také ještě lepší efektivitu. Podle nedávno zveřejněného fanouškovského konceptu bychom se také mohli dočkat zbrusu nového designu a řady užitečných hardwarových vylepšení.

Možné novinky modelů Google Pixel 10 Pro předvedl ve svém videu tvůrce 4RMD. Nejvíce do očí bijící změnou je vertikálně orientovaný kamerový modul, který se ještě navíc nachází veprostřed zad. Nové vlajky by se tak vzhledem pomyslně vrátily do dob telefonů, jako byl OnePlus 8 Pro. Ačkoliv jde o zajímavý nápad, mně osobně, jakožto uživateli Pixelu 9 Pro XL, by tento design zoufale nevyhovoval.

Introducing Google Pixel 10 Pro | Trailer 2025

Koncept předvádí i možné upgrady související se samotnou výbavou. Úhlopříčka displeje by se podle něj mohla zvednout až na 6,9″ v případě většího modelu a 6,4″ u menší verze. Video také zmiňuje zvýšení kapacity baterie na 5 400mAh nebo vylepšení všech zadních fotoaparátů. Jmenovitě mě zaujal 64Mpx teleobjektiv s až 50x digitálním zoomem.

Jak se fanouškovský koncept Google Pixel 10 Pro líbí vám?

Zdroj: YouTube