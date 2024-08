Už je to týden, co Google představil své nejnovější telefony řady Pixel 9. Pokud nebudeme počítat Pixel 9 Pro Fold, který se u nás stejně neprodává, je tím nejlepším, co si od Googlu aktuálně můžete koupit Pixel 9 Pro a jeho větší bratříček Pixel 9 Pro XL. Měl jsem možnost s posledním jmenovaným strávit poslední týden jako se svým hlavním telefonem a musím říct, že to byl zase velmi fajn zážitek. Pojďme se společně podívat na to, co nového Google přináší a zda se mu podařilo udržet krok s konkurencí.

Obsah recenze Google Pixel 9 Pro (XL)

Design: Jablko nepadlo daleko od stromu

Když jsem poprvé vzal Pixel 9 Pro XL do ruky, nemohl jsem se ubránit jistému déjà vu. Ostré hrany, symetrický design, lesklý ocelový rámeček – tohle všechno jsme už někde viděli, že? Ano, hádáte správně, Google se při návrhu svého nejnovějšího vlajkového modelu nechal značně inspirovat konkurencí z Cupertina.

S rozměry 162.8 x 76.6 x 8.5 mm a váhou 221 gramů je Pixel 9 Pro XL téměř identický s iPhonem 15 Pro Max (159.9 x 76.7 x 8.3 mm, 221 g). Člověk by skoro řekl, že si designéři Googlu vytiskli maketu iPhonu a jen ji mírně upravili. Ale abych byl fér, výsledek vypadá opravdu dobře.

Redaktoři Svět Androida používají telefony Pixel Hledáte objektivní a relevantní informace o telefonech Google Pixel? V redakci Svět Androida se dlouhodobě věnujeme testování a recenzování široké škály chytrých telefonů, včetně modelů Google Pixel. Naše zkušenosti s Pixely sahají až k prvním generacím a zahrnují prakticky všechny modely, které byly uvedeny na trh. Zároveň máme ale objektivní srovnání s aktuální konkurencí. Poskytneme vám tedy komplexní a nezaujatý pohled, který vám pomůže při rozhodování o vašem příštím chytrém telefonu.

Google se opět rozhodl pro prémiové materiály. Zatímco základní Pixel 9 má matné hliníkové rámečky a lesklá skleněná záda (opět jako iPhone 15), Pro XL verze se chlubí lesklým ocelovým rámem a matným sklem na zádech. Tady musím trochu kritizovat – ocel je sice prémiový materiál, ale není zrovna praktická. Je těžká, snadno se škrábe a hlavně se na ní drží otisky prstů jako na nějakém levném leštěném plastu. Apple to u iPhonů 15 Pro vyřešil přechodem na titan, který je lehčí a odolnější. Škoda, že Google nezvolil podobnou cestu.

Na druhou stranu, zadní strana telefonu se Googlu opravdu povedla. Modul fotoaparátů je nyní elegantně zakončen ještě před rámem a nepřipomíná nějaký podivný výrůstek. Je to mnohem čistší a elegantnější řešení než u předchozích generací, ačkoliv co tak čtu první dojmy, hromada kolegů se mnou nebude souhlasit.

Co se týče ergonomie, tady mám trochu smíšené pocity. Pixel 9 Pro XL není malý telefon a ostré hrany to jen zdůrazňují. Při dlouhodobém používání se mi občas zařezával do dlaně a několikrát mi i vyklouzl z ruky. Pokud máte menší ruce, určitě zvažte pouzdro – nejen kvůli ochraně, ale i pro lepší úchop. A jestliže máte po krk přerostlých mobilů, zvažte standardní Pixel 9 nebo Pixel 9 Pro. Ty padnou do dlaně mnohem pohodlněji a můžete je ovládat i jednou rukou.

Google zachoval samozřejmě i své typické rozmístění tlačítek – vypínací tlačítko nahoře, ovládání hlasitosti dole. Pro dlouholeté uživatele Androidu to může být ze začátku matoucí, ale po pár dnech si zvyknete. Osobně mi to přijde docela praktické, protože při držení telefonu v pravé ruce mám palec přesně na tlačítku hlasitosti. Pochválit musím rovněž zpracování tlačítek. Jejich mačkání je příjemné, s líbivým zvukem a dává dostatečnou zpětnou vazbu.

Odolnost je rovněž na špičkové úrovni, Pixel 9 Pro (XL) se chlubí certifikací IP68, takže teoreticky přežije ponoření do vody až do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut, avšak záruku vám samozřejmě v případě vniknutí vody do zařízení výrobce neuzná. Přední i zadní strana je chráněna sklem Gorilla Glass Victus 2, takže by měla odolat i nějakému tomu pádu. Testovat to ale samozřejmě nebudu.

Nicméně u těchto skel (které jsou mimochodem montovány do většiny Android telefonů, jejichž cenovka přesahuje 20 tisíc) je jeden z mého pohledu zásadní problém, o němž se moc nemluví. Sklo je sice odolnější vůči pádu, ale zároveň je měkčí, takže je mnohem náchylnější na poškrábání. U starších typů skel (například Gorilla Glass 5, které mají levnější telefony nebo starší vlajky, Corning jej představil už v roce 2016) sice hrozí větší riziko rozbití při pádu, ale zároveň je tvrdší, takže i po letech může vypadat jako nové. U většiny dnešních Androidů se mi podařilo při testování udělat alespoň pár mikroškrábanečků, a to si při testování dávám velký pozor. Takže si na jakýkoliv Pixel 9 rozhodně pořiďte ochranné sklo, máte-li rádi elektroniku v dobrém stavu i po měsících používání.

Celkově musím ale design a kvalitu zpracování Pixelu 9 Pro XL pochválit. Společně s jablíčky jsou to aktuálně z mého pohledu nejlépe vyrobené telefony na trhu. Je to elegantní, prémiové zařízení, které se neztratí ani vedle nejdražších modelů konkurence a dokonce ji v lecčem překonávají. Mám-li být konkrétní, zdá se mi celkové designové zpracování všech Pixelů ještě o fous lepší než třeba u Samsungů Galaxy S24. Google konečně ukázal, že umí vyrobit telefon, který nejen dobře funguje, ale také skvěle vypadá.



Srovnání parametrů řady Google Pixel 9

Specifikace Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Displej 6,3 Actua OLED, 1080 × 2424 px, 422 ppi, 60-120 Hz 6,3 Super Actua LTPO OLED, 1280 × 2856 px, 495 ppi, 1-120 Hz 6,8 Super Actua LTPO OLED, 1344 × 2992 px, 486 ppi, 1-120 Hz Maximální jas Až 2700 nitů Až 3000 nitů Až 3000 nitů Rozměry 152,8 × 72,0 × 8,5 mm 152,8 × 72,0 × 8,5 mm 162,8 × 76,6 × 8,5 mm Hmotnost 198 g 199 g 221 g Baterie 4700 mAh 4700 mAh 5060 mAh Nabíjení 27W kabelové, 12W bezdrátové 27W kabelové, 12W bezdrátové 37W kabelové, 12W bezdrátové RAM 12 GB 16 GB 16 GB Úložiště 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Procesor Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G4 Hlavní fotoaparát 50 Mpx širokoúhlý, f/1.68 50 Mpx širokoúhlý, f/1.68 50 Mpx širokoúhlý, f/1.68 Ultraširokoúhlý fotoaparát 48 Mpx, f/1.7 48 Mpx, f/1.7 48 Mpx, f/1.7 Teleobjektiv – 48 Mpx, f/2.8, 5× optický zoom 48 Mpx, f/2.8, 5× optický zoom Přední fotoaparát 10.5 Mpx, f/2.2 42 Mpx, f/2.2 42 Mpx, f/2.2 Video 4K při 60 fps 8K (AI) při 30 fps, 4K při 60 fps 8K (AI) při 30 fps, 4K při 60 fps Materiály Sklo Gorilla Glass Victus 2, hliníkový rámeček Sklo Gorilla Glass Victus 2, ocelový rámeček Sklo Gorilla Glass Victus 2, ocelový rámeček Barvy Obsidian, Porcelain, Wintergreen, Peony Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz Operační systém Android 14 Android 14 Android 14 Cena (od) 22 990 Kč 27 990 Kč 30 490 Kč

Reproduktory, konektivita a haptická odezva

Stereo reproduktory Pixelu 9 Pro XL jsou překvapivě dobré. Mají na poměry telefonu nezvykle výrazné basy a opravdu čistý zvuk. Maximální hlasitost by mohla být o něco vyšší, ale celkově je kvalita zvuku nadprůměrná a mimochodem umí reproduktory dobře přenášet mluvené slovo. Ocení to zejména ti, kteří často sledují videa nebo poslouchají podcasty bez sluchátek.

Mezi naprostou špičku patří pak haptická odezva, což je jeden z aspektů, na které kladu při recenzování dražších mobilů velký důraz. Mám rád, když mi systém dává zpětnou vazbu a u Pixelů je dotažena k naprosté dokonalosti. Společně s iPhony jsou to právě americké telefony, které kralují tomuto segmentu. Samsung, Xiaomi a další se sice přibližují, ale Pixely jsou stále o úroveň výše. Odezva je velmi detailní, dostatečně silná a celkově se s ní telefon velmi příjemně používá. Systémové aplikace a nadstavba obecně s ní navíc pracuje velmi nápaditě, projevuje se například i při stažení notifikačního centra.

Konektivita je zde ta (téměř) nejlepší možná. Na spodní straně se nachází USB-C 3.2, takže přesun větších souborů z telefonu do počítače nezabere moc dlouhou dobu, z bezdrátových technologií stojí za zmínku Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC a všechny možné navigační systémy jako GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC a QZSS.

Google tentokrát implementoval i podporu ultra-širokopásmové technologie (UWB), což oceníte například při hledání přesné polohy kompatibilních zařízení nebo při odemykání některých moderních aut. Pixel 9 Pro XL podporuje také eSIM, což oceníte zejména při cestování. Fyzický slot na SIM kartu je však stále přítomen, takže máte na výběr.

Zajímavostí je přítomnost teploměru pro měření teploty povrchů. Není to něco, co byste používali denně, ale může se to hodit třeba při vaření nebo kontrole teploty nápojů. Musím ale říct, že zde Google neudělal žádné mezigenerační vylepšení. Měření se totiž často liší jen po několika desítkách vteřin měření. Když jsem chtěl například změřit prosklenou bočnici svého počítače, jednou ukazoval 35 stupňů Celsia, ale za půl minuty o 4 stupně méně.

Určitě vás bude zajímat, jak je to se sílou signálu, která nikdy nepatřila mezi nejsilnější stránky telefonů Google Pixel. Bylo to dáno starším modemem Exynos 5300, jenž byl nahrazen novým Exynosem 5400. Kromě možnosti komunikace přes satelit, což v Česku úplně nevyužijeme, se ale novinka posunula kupředu i v jiných oblastech. Dle slov Samsungu má být efektivnější a nabízí vyšší rychlosti stahování, konkrétně až 14,79 Gb/s. V praxi mohu potvrdit, že jsem zatím nenarazil na problémy se sílou signálu nebo internetu. A to nebydlím zrovna v oblasti, kde je signál silný, když jsem testoval starší Pixely, občas mi poskočil signál i pod „tři čárky“, na Pixelu 9 Pro XL jsem se ale běžně držel mezi třemi až čtyřmi.

Stabilnější se mi zdá také mobilní připojení, jenž mělo v dřívějších generacích tendenci na vteřinku vypadnout, u nových amerických telefonů bylo ale vše v pořádku. Není to něco, za co bych chtěl Google chválit, má to být samozřejmost. Ale vzhledem k tomu, že je to u Pixelů v tuzemsku relativně probírané téma, věřím, že tuto informaci oceníte. Informaci o zlepšené kvalitě signálu potvrzuje i náš zdroj z českého T-Mobile. Už přes rok si můžeme na Pixelech v Česku užívat podporu 5G sítí, což dříve rovněž nebylo standardem.



Google Pixel 9 Pro XL má fantastický OLED displej

Přední straně Pixelu 9 Pro XL dominuje 6,8palcový LTPO OLED panel s rozlišením 1344 x 2992 pixelů. To dává jemnost 486 ppi, což je více než dostatečné pro ostré zobrazení textu i nejjemnějších detailů. Barevné podání je rovněž na špičkové úrovni, v Nastavení si můžete vybrat ze dvou barevných režimů – „Přirozené“ a „Adaptivní“. První jmenovaný je více utlumený a barvy nejsou tolik kontrastní. Ve výchozím nastavení je však aktivní ten druhý, který na displej subjektivně padne lépe. Barvy jsou živější a kontrast vystřelený trochu výš. Displej podporuje HDR10+ a nabízí 10bitovou hloubku barev. Poměr stran 20:9 je příjemným kompromisem mezi širokým zobrazením obsahu a pohodlným držením v ruce. Google jej loni vyměnil za poměr 19,5:9 a osobně mi vyhovuje více, ne všechny vlajky jdou ale tímto směrem. Například Samsung či Apple používají právě 19,5:9.

Co mě opravdu nadchlo, je maximální jas displeje. Google udává hodnotu až 2000 nitů po celé ploše a špičkově dokonce 3000 nitů. Oproti předchozí generaci jde o obří posun kupředu. Displej je perfektně čitelný i na přímém slunci, což je sice otřepaná fráze, ale prostě to musím takhle napsat. Vlastně jsem si všiml, že po Galaxy S24 Ultra (který má značnou výhodu v ochranném skle Gorilla Glass Armor) je to právě Pixel 9 Pro XL, který jsem nejraději používal venku za jasného dne. Pochválit lze i automatickou regulaci jasu. Vlastně jsem až na momenty, kdy jsem ležel v posteli a chtěl jsem mít jas skutečně na minimu, neměl nikdy potřebu s ním manuálně hýbat.

Obnovovací frekvence 120 Hz zajišťuje plynulé animace a scrollování. Díky LTPO technologii se frekvence může dynamicky měnit od 1 Hz až po 120 Hz podle zobrazeného obsahu. V praxi jsem si však všiml, že frekvence klesá nejníže na 15 Hz, na menší hodnotu se mi nepodařilo dosáhnout ani při čtení textu. Z mnou nepochopitelného důvodu je však ve výchozím nastavení displej omezen na 60 Hz. Takže hned po koupi vlezte do Nastavení > Displej a zapněte funkci „Plynulý obraz“.

Nesmím zapomenout na Always-On displej, jenž zobrazuje čas, stav baterie, ale i počasí nebo notifikace. Částečně si ho můžete přizpůsobit, ale čínská konkurence i Samsung je na tom co se personalizace týče o něco lépe. Na iPhonu i S24 Ultra jsem si zvyknul na možnost nechat zobrazit ztlumenou tapetu, ale chápu, že u Pixelu by to ždímalo zbytečně moc baterie. Vlastně bych ji u jakéhokoliv telefonu, který nemá naprostou špičkovou výdrž baterie (jako právě iPhone 15 Pro Max a Galaxy S24 Ultra) hned vypnul, takže…

Google implementoval do Pixelu 9 Pro XL novou ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Je to výrazné zlepšení oproti optické čtečce v předchozích generacích – je rychlejší, přesnější a funguje dobře i s mokrými prsty. Umístění je také ergonomicky vyřešeno také ideálně. Když držíte telefon, palec přirozeně padne přesně na čtečku. Jediné, co bych vytkl, je relativně malá plocha senzoru. Občas se stane, že se netrefíte přesně a musíte prst posunout. Ale to je problém hromady telefonů, nejen Pixelů.

Zajímavým detailem je oleofobní vrstva na displeji. Je to jedna z těch věcí, které si možná hned nevšimnete, ale po delším používání ji oceníte. Prsty po displeji kloužou velmi příjemně a otisky se na něm téměř nedrží. Je to malý, ale důležitý detail, který přispívá k celkovému pocitu z používání a všimne si ho naprosto každý uživatel po pár vteřinách používání. Až budete mít jeden z Pixelů v ruce, zkuste si příjemnost na dotyk porovnat s vaším telefonem.

Pokud bych měl displej Pixelu 9 Pro XL shrnout v krátkosti, řekl bych, že jde o jeden z nejlepších panelů, jaké jsem kdy na smartphonu viděl. Je jasný, ostrý, plynulý a přesný. Google zde opravdu odvedl skvělou práci a rozhodně nelze říct, že jde o nutný mezigenerační posun, ale právě naopak. Tohle je TOP level.



Výkon: V praxi je Pixel 9 Pro extrémně rychlý telefon

Srdcem Pixelu 9 Pro XL je čipset Google Tensor G4. Je to již čtvrtá generace vlastního čipu Googlu a upřímně, není to vůbec špatný čip, který by si od mého zhodnocení vysloužil obří kritiku. Pojďme se na něj nejprve podívat optikou běžného uživatele. Jasně, později vám ukážu benchmarky a porovnání s konkurencí, abychom zůstali maximálně objektivní, ale zároveň vám popíšu, že čistý výkon vlastně není takový problém. Chod systému je extrémně plynulý díky skvělé optimalizaci. Google tak trochu kašle na benchmarky, Tensor je údajně optimalizován pro každodenní používání, jako je otevírání aplikací, streamování YouTube videí a samozřejmě AI. Platí tohle tvrzení? Bez pochyby.

Aplikace se otevírají extrémně rychle. Subjektivně bych řekl, že o fous rychleji než u většiny konkurence, společně s OnePlus a Samsungem jsou v tomto ohledu Pixely nejlepší. Animace jsou plynulé a doslova létají, multitasking je rovněž nad očekávání svižný. Za mořem je Pixel často označován jako „iPhone s Androidem“, což je dáno jednak tím, že Američané neznají čínskou konkurenci, ale toto má klišé něco do sebe. Jablečné telefony jsou v posledních letech trochu nudné, ale nelze jim upřít jejich jednoduchost a plynulost. Pixely jsou na tom úplně stejně. Používají se velmi snadno a na nějaké trhnutí animace, zásek aplikace, pomalou reakci vyskočení klávesnice nebo jiné bugy, zde budete narážet velmi, velmi vzácně. Pokud si vybíráte telefon tím způsobem, že porovnáte jejich benchmarky a pak si řeknete: „Hm, tenhle má o 300 bodů víc, takže bude určitě rychlejší“, není to pravda. A Tensor G4 je toho jasným důkazem.

Meet Google Pixel 9 and Pixel 9 Pro With Gemini | The Best of Google AI

Nezaznamenal jsem ani žádné zasekávání ani při náročnějších úlohách. Co dále musím pochválit, je množství RAM. Google nabízí štědrých 16 GB, což je více než dostatečné i pro ty nejnáročnější uživatele. Multitasking je i díky tomu bezproblémový a aplikace zůstávají v paměti dlouho aktivní. Úložiště začíná na 128 GB, což je ale v roce 2024 u vlajkové lodi trochu ostuda. Naštěstí jsou k dispozici i varianty s 256 GB, 512 GB a dokonce 1 TB, u nich ale budete muset sáhnout hlouběji do kapsy.

Zajímavostí je, že některé aplikace, jako X, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook či Threads, se mi zdály na Pixelu rychlejší než na jiných telefonech. Nejde ani tak o plynulost animací, ale spíše o scrollování a rychlost načítání obsahu – Stories, Reels, fotky či komentáře se zobrazovaly téměř okamžitě. Možná jde o lepší optimalizaci pro Pixel, i když to Google oficiálně nikdy nepotvrdil. Něco podobného jsem zmiňoval i v recenzi Pixelu 8a a u Pixelů 9 mi přijde rozdíl oproti konkurenci ještě markantnější.

Pokud nejste hardcore hráč nebo nevyužíváte telefon pro profesionální střih 4K videa, pravděpodobně ani nepoznáte, že máte v ruce „slabší“ telefon. Na druhou stranu, za tuto cenu by Google mohl nabídnout špičkový čip, který by konkuroval i těm nejlepším na trhu. A to se možná stane příští rok. Šušká se totiž, že Google dal Samsungu košem a na Tensoru G5 bude spolupracovat s TSMC.



Benchmarky a odvod tepla

V syntetických testech Tensor G4 zaostává za špičkovými čipy od Qualcommu či MediaTeku. V Geekbench 6 dosáhl jednojádrového skóre 1921 bodů a vícejádrového 3388 bodů. To je výkon hodný zhruba dva roky staré vlajky. Pro srovnání, Snapdragon 8 Gen 3 v Xiaomi 14 Ultra dosáhl v mé recenzi na 2276 v jednojádrovém a 7004 ve vícejádrovém testu.

Geekbench 6 celkový výkon Geekbench 6 jednojádrový výkon Geekbench 6 vícejádrový výkon Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Extreme Stress Test AnTuTu Benchmark

Co se týče teplot, ty jsou oproti jiným vlajkám zcela v normě. Při zátěži se sice telefon docela zapotí, ale v dnešní době to není nic neobvyklého. Telefon zkrátka vystřelí svůj takt jader a celkový výkon na maximum, aby vám mohl poskytnout co nejvyšší výkon. Při delším hraní Diabla Immortal jsem se dostal někam ke 42 stupňům Celsia, což není úplně málo, ale furt je to méně, než třeba u Xiaomi 14.

Při běžném používání se telefon zahříval jen první den, kdy jsem do prováděl nastavení, přesouval data z jiného telefonu a instaloval aplikace. Poté bylo vše v pořádku, při brouzdání sociálními sítěmi je telefon někde na rozmezí 32 – 34 stupňů, což je běžná hodnota i u jiných telefonů. Byl jsem dokonce překvapen tím, že ani po delším focení či natáčení 4K videa, se telefon extra nezahřívá. S krátkými pauzami jsem během hodiny natočil přes 30 minut 4K/60 videa a telefon byl logicky teplý, ale nikoliv horký a na rozdíl od Sony se aplikace Fotoaparát z důvodu přehřívání nevypne.



Software: Čistý Android s trochou koření

Pixel 9 Pro XL běží na Androidu 14 s nadstavbou Pixel UI. A ano, čtete správně – je to nadstavba. Často se říká, že Pixely mají „čistý Android“, ale to není úplně přesné. Google přidává do systému řadu vlastních funkcí a úprav, které na „vanilkovém“ Androidu nenajdete.

Pixel UI je podle mě to nejlepší, co může běžný uživatel na Androidu dostat. Je to čistý, přehledný systém bez zbytečného balastu. Zvláště pokud používáte další Google služby, vše do sebe perfektně zapadá.

Pak jsou tu funkce, které na Pixelech přímo zbožňuji. Například „Now Playing“ automaticky rozpoznává hrající hudbu v okolí a zobrazuje název skladby na zamykací obrazovce, opomenout nesmím ani „Circle to Search“. Stačí podržet prst na spodní navigační liště a zakroužkovat cokoli na obrazovce – Google to okamžitě vyhledá. Je to jako Google Lens na steroidech a pokud jednou máte telefon s touto funkcí, už se bez ní pravděpodobně neobejdete.

Google slibuje pro Pixel 9 Pro XL 7 let softwarové podpory, což zahrnuje velké aktualizace Androidu, bezpečnostní záplaty i Pixel Feature Drop aktualizace. Pixely 9 by měly být tedy aktuální až do roku 2031.

Jedinou kaňkou na jinak skvělém softwarovém zážitku je fakt, že Pixely 9 vyšly s Androidem 14, nikoliv s nejnovějším Androidem 15. Je to poprvé v historii Pixelů, kdy nový model nepřišel s nejnovější verzí systému. Google to vysvětluje dřívějším uvedením telefonu (srpen místo obvyklého října), ale přesto je to trochu zklamání.



AI a speciální funkce: Budoucnost je tady (skoro)

Google vsází v Pixelu 9 Pro XL hodně na umělou inteligenci a je to cítit. Některé AI funkce jsou opravdu působivé a ukazují směr, kterým se budou smartphony s největší pravděpodobností v příštích letech ubírat. Pokud si koupíte Pixel 9 Pro nebo Pixel 9 Pro XL, dostanete zdarma předplatné Gemini Advanced na rok zdarma, standardně přitom vychází na 549,90 Kč měsíčně. To zahrnuje i novou asistentku Gemini Live, s níž je možné komunikovat jako s člověkem. Něco podobného před časem představila i OpenAI u svého ChatGPT. V angličtině funguje konverzace relativně dobře, ale dle našich zkušeností, neumí moc dobře porozumět češtině, přestože česky fakticky umí. Problém je v tom, že nerozpozná česká slova. Takže se jí na něco zeptáte a buď vám neodpoví vůbec, nebo na něco úplně jiného. Upřímně doufám, že se to časem zlepší, jelikož možnosti s takovým asistentem jsou takřka neomezené.

Můžete si s ní povídat doslova jako s kamarádem, požádat jí o to, aby za vás vyřešila nějaký úkol a dokonce je integrována i do Gmailu, Kalendáře či Zpráv, avšak znovu podotýkám – na češtinu si zatím musíme nechat zajít chuť. Je docela jasné, že časem nahradí z dnešního pohledu trochu zastaralého Google Asistenta.

V době testování jsem bohužel neměl k dispozici několik aplikací jako je aplikace Screenshots, která vám přehledně uspořádá snímky obrazovky a můžete v nich dokonce vyhledávat. Ale jak to tady bude s češtinou, to je otázka. Stejně jsem v telefonu neměl nainstalovanou aplikaci Pixel Studio, která lokálně generuje obrázky. Zkoušel jsem telefon vysetupovat několikrát a to i skrz americkou VPN, ale bez úspěchu.

To se mi upřímně moc nelíbí. Zejména tyhle aplikace právě totiž prezentoval Google docela dlouho a když je pak jako zákazník v telefonu nemám předinstalované, moc nevím, co si o tom mám myslet. Další AI funkce jako je Live Translate, Call Screen a další taky nefungují v češtině. Je škoda, že u nás nemůžeme využívat všechny tyhle vychytávky naplno, protože i tak mám z telefonu pozitivní dojem. Kdyby nám Google namíchal AI i do střední Evropy, jásal bych radostí. Takhle funkce jen zmíním, ale v praxi je nikdo z vás asi moc často používat nebude.



Fotoaparáty: Když software dohání hardware

Fotoaparáty byly vždy silnou stránkou Pixelů a ani Pixel 9 Pro XL není výjimkou. Přesto musím říct, že tentokrát mám trochu smíšené pocity.

Začněme hardwarem. Hlavní snímač má rozlišení 50 MP, světelnost f/1.7 a optickou stabilizaci obrazu. Doplňuje ho 48MP ultraširokoúhlý objektiv s úhlem záběru 123° a 48 MP teleobjektiv s 5násobným optickým zoomem. Na papíře to zní skvěle, ale realita je trochu komplikovanější.

Google Pixel 9 Pro XL ultraširoký fotoaparát Google Pixel 9 Pro XL hlavní fotoaparát Google Pixel 9 Pro XL 2x výřez Google Pixel 9 Pro XL 5x teleobjektiv Xiaomi 14 Ultra ultraširoký fotoaparát Xiaomi 14 Ultra hlavní fotoaparát Xiaomi 14 Ultra 2x výřez Xiaomi 14 Ultra 5x teleobjektiv

Hlavní fotoaparát podává velmi dobré výkony. Fotky jsou ostré, s dobrým dynamickým rozsahem a věrnými barvami. Google stále spoléhá na svůj charakteristický „look“, který je trochu chladnější a kontrastnější než u konkurence. Osobně mi to vyhovuje, protože fotky působí realisticky a ne přehnaně saturovaně. Úplně nejradši mám Leica Authentic od Xiaomi, ale to je spíše věc vkusu.

Google Pixel 9 Pro XL hlavní fotoaparát Google Pixel 9 Pro XL 5x teleobjektiv Google Pixel 9 Pro XL hlavní fotoaparát Xiaomi 14 Ultra hlavní fotoaparát Xiaomi 14 Ultra 5x teleobjektiv Xiaomi 14 Ultra hlavní fotoaparát

Google Pixel 9 Pro XL hlavní fotoaparát Google Pixel 9 Pro XL hlavní fotoaparát Google Pixel 9 Pro XL hlavní fotoaparát Xiaomi 14 Ultra hlavní fotoaparát Xiaomi 14 Ultra hlavní fotoaparát Xiaomi 14 Ultra hlavní fotoaparát

Google Pixel 9 Pro XL ultraširoký fotoaparát Google Pixel 9 Pro XL hlavní fotoaparát Google Pixel 9 Pro XL 2x výřez Google Pixel 9 Pro XL 5x teleobjektiv

Noční režim je tradičně vynikající. Google v tomto ohledu stále patří k absolutní špičce. I ve velmi slabém osvětlení dokáže Pixel 9 Pro XL vytáhnout překvapivé množství detailů, aniž by fotky působily přehnaně uměle nebo zašuměle.

Google Pixel 9 Pro XL ultraširoký fotoaparát Google Pixel 9 Pro XL hlavní fotoaparát Google Pixel 9 Pro XL 5x teleobjektiv Xiaomi 14 Ultra ultraširoký fotoaparát Xiaomi 14 Ultra hlavní fotoaparát Xiaomi 14 Ultra 5x teleobjektiv

Ultraširokoúhlý objektiv je solidní, ale ne výjimečný. Barvy jsou konzistentní s hlavním snímačem, což chválím, ale na okrajích je patrné mírné zkreslení a ztráta ostrosti. V noci kvalita rapidně klesá, což je ale problém většiny ultraširokoúhlých objektivů.

Největší rozpaky ve mně vzbuzuje teleobjektiv. 5násobný optický zoom zní dobře, ale v praxi jsem nebyl úplně spokojený. Ohnisková vzdálenost odpovídající 113 mm je podle mě trochu nešťastná – na portréty je to moc a na pořádný zoom zase málo. Kvalita fotek je dobrá, ale ne výjimečná. Ve srovnání s konkurencí (třeba Xiaomi 14 Ultra nebo vivo X100 Pro) Pixel v tomto ohledu zaostává. Fotografie mají více šumu a méně detailů.

Google Pixel 9 Pro XL hlavní fotoaparát Google Pixel 9 Pro XL 2x výřez Google Pixel 9 Pro XL 5x teleobjektiv Xiaomi 14 Ultra hlavní fotoaparát Xiaomi 14 Ultra 2x výřez Xiaomi 14 Ultra 5x teleobjektiv

Co mě opravdu mrzí, je nemožnost použít teleobjektiv pro portrétní režim. Google z nějakého důvodu omezuje portréty pouze na hlavní snímač (respektive jeho 1,5x a 2x výřez). Hloubka ostrosti se dopočítává softwarově až po pořízení snímku. Je to zvláštní omezení, které u konkurence nenajdete. Takže pokud budete chtít pořídit portrét na teleobjektiv, budete muset fotku vyfotit standardně a následně si ji skrz AI nechat rozostřit v aplikaci Fotky Google. Jak stupidní, že?

Google Pixel 9 Pro XL 1,5x portrét Google Pixel 9 Pro XL 2x portrét

Přední kamera má rozlišení 42 MP a musím říct, že je to možná nejlepší selfie kamera, jakou jsem kdy na telefonu používal. Automatické ostření funguje skvěle a detaily jsou opravdu působivé. I v horších světelných podmínkách podává velmi dobré výkony.

Google Pixel 9 Pro XL selfie doma Google Pixel 9 Pro XL selfie doma portrét Google Pixel 9 Pro XL selfie venku Google Pixel 9 Pro XL selfie venku portrét

Kde AI exceluje, jsou jedinečné funkce Pixelů. „Best Take“ je funkce, která ocení každý, kdo někdy fotil skupinovou fotku. Umí kombinovat nejlepší výrazy z série snímků, takže už se nemusíte bát, že někdo bude mít zrovna zavřené oči. Je to celé trochu umělé, ale pokud chcete mít dokonalou fotku, proč ne. To samé se dá říct o nové funkce „Add Me“, která umí přidat do již existující fotografie osobu, která zrovna fotografovala. Na dovolené se tak budete moci vyfotit se svou drahou polovičkou bez toho aniž byste riskovali krádež telefonu.

Jak funguje „Add me“ v praxi?

Nejprve se vyfotí jeden Pak dáte telefon druhému A tohle je výsledek…

„Video Boost“ zase využívá cloudové zpracování pro vylepšení kvality videa, funguje překvapivě dobře, zejména v náročných světelných podmínkách. Bohužel, tato funkce vyžaduje připojení k internetu a upload videa může chvíli trvat. Jinak je ale rozdíl mezi použitou funkcí a původním videem enormní. Vlastně jsem si zvykl na to, že po natočení videa chvíli počkám, než se mi vylepší na cloudu a stáhne zpět do telefonu.

Videotesty a další fotografie budou přidány v průběhu následujících dní.

Google Pixel 9 VS iPhone 15 Camera Test Comparison

Video jako takové je solidní. Pixel 9 Pro XL umí natáčet až v 4K při 60 snímcích za sekundu. Stabilizace je velmi dobrá a barvy jsou konzistentní s fotografiemi. AI upscaling do 8K je zajímavá funkce, ale osobně bych se držel 4K. Nehledě na to, že některé telefony umí natáčet 8K nativně.

Fotoaparáty Pixelu 9 Pro XL jsou velmi dobré, ale ne revoluční. Google stále spoléhá více na softwarové zpracování než na špičkový hardware, což většinou funguje dobře, ale v některých situacích (zejména u teleobjektivu) jsou limity patrné. Pro běžného uživatele budou fotoaparáty Pixelu 9 Pro XL více než dostačující, ale nároční fotografové možná uvítají fotoschopnosti některých konkurentů.

Baterie a nabíjení: Solidní, ale ne revoluční

Pixel 9 Pro XL je vybaven baterií o kapacitě 5060 mAh. To je solidní hodnota, která by měla stačit na celodenní používání. V praxi jsem se s telefonem dostal na 6-7 hodin zapnutého displeje při běžném používání, což zahrnuje prohlížení webu, sociální sítě, trochu fotografování a občasné streamování videa.

Při náročnějším používání, kdy jsem hodně fotil, natáčel videa a hrál hry, jsem se pohyboval kolem 5 hodin zapnutého displeje. To není špatné, ale také ne nijak ohromující. Konkurence v podobě Galaxy S24 Ultra nebo iPhone 15 Pro Max nabízí o poznání lepší výdrž.

Co se týče nabíjení, Pixel 9 Pro XL podporuje kabelové nabíjení výkonem až 37 W a bezdrátové nabíjení výkonem 23 W (s kompatibilní nabíječkou Pixel Stand, jinak jen 12 W). V praxi to znamená, že s originální 37W nabíječkou (která se mimochodem prodává zvlášť) dobijete telefon z 0 na 70 % za asi 30 minut. Plné nabití pak trvá přes hodinu.

To není vyloženě špatné, ale konkurence nabízí výrazně rychlejší řešení. Například OnePlus, Xiaomi či vivo umí své vlajkové lodě dobít za méně než 30 minut.

Google do Pixelů implementoval několik softwarových funkcí pro optimalizaci výdrže baterie. Například „Extreme Battery Saver“ vypne většinu funkcí a nechá běžet jen ty nejdůležitější aplikace, což může prodloužit výdrž až na několik dní. Ale osobně nemám pro tyto extrémní spořiče baterie ve většině času využití. Za ty roky jsem je všehovšudy zapnul asi 3x.



Cena a dostupnost

Základní Pixel 9 startuje v Česku na 22 990 Kč v případě 128GB varianty. Prémiovější Pixel 9 Pro startuje na ceně 27 990 Kč a dnes testovaný Pixel 9 Pro XL můžete pořídit od 30 490 Kč. Vyjma Pixelu 9 Pro, který bude k dispozici až v průběhu září, si můžete telefony koupit prostřednictvím Google Store či u autorizovaných partnerů, kam spadá Alza, Datart a O2.

Google Pixel 9 Pro Peony Google Pixel 9 Pro Porcelain Google Pixel 9 Pro Hazel Google Pixel 9 Obsidian

Google Pixel 9 Porcelain Google Pixel 9 Obsidian Google Pixel 9 Wintergreen Google Pixel 9 Peony

Závěr: Skvělý telefon s několika ale

Po týdnu intenzivního používání Pixelu 9 Pro XL mám smíšené pocity. Na jednu stranu je to bezpochyby nejlepší Pixel, jaký kdy Google vyrobil. Design je prémiový, displej je nádherný, fotoaparáty jsou velmi schopné a softwarový zážitek je prvotřídní. AI funkce pak ukazují směr, kterým se budou smartphony v příštích letech ubírat. Na druhou stranu tu jsou určité kompromisy, které u telefonu za více než 30 tisíc korun zamrzí. Výkon čipsetu Tensor G4 zaostává za konkurencí, nabíjení by mohlo být rychlejší a některé funkce fotoaparátu (zejména teleobjektiv) nejsou na úrovni nejlepších konkurentů.

Komu bych tedy Pixel 9 Pro XL doporučil? Jednoznačně těm, kteří chtějí čistý Android s garancí dlouhodobých aktualizací. Pokud se vám líbí Google ekosystém a chcete být mezi prvními, kdo vyzkouší nejnovější AI funkce, je to pro vás ideální volba. Také bych se nebál jej označit za nejlepší možnost přechodu na Android, máte-li v kapse momentálně jablíčko a chcete vyzkoušet něco jiného.

Naopak pokud jste namlsaní extrémním výkonem a schopnostmi TOP fotomobilů, může vás nejnovější americký telefon trochu zklamat.

Pixel 9 Pro XL není rozhodně perfektní telefon, ale je to telefon s charakterem. Má své silné stránky i slabiny. Ale jedno mu upřít nelze – je to unikátní zařízení, které nabízí zážitek, jaký jinde nenajdete. A možná právě to z něj dělá zajímavou volbu. Jen to určitě není jednoznačně a bezmyšlenkovité doporučení každému, kdo chce vlajkový Android.

Klady + vynikající OLED displej s ohromujícím jasem

+ nádherná a nad očekávání kvalitní konstrukce

+ špičková haptická odezva

+ dobře hrající stereo reproduktory

+ příjemná oleofobní vrstva na displeji

+ extrémně svižný chod systémem

+ některé AI funkce jsou praktické

+ vynikající ultrazvuková čtečka otisků prstů

+ možnost bezpečného odemykání obličejem

+ kvalitní foto i video výstup

+ extra dlouhá softwarová podpora

Zápory – jen 128GB úložiště v základu

– některé prezentované AI funkce zatím nefungují

– Tensor G4 v benchmarcích zaostává za konkurencí

– absence teleobjektivu s menším ohniskem (3x)

– prozatím běží telefon na starším Androidu 14

Hodnocení redakce: 88 / 100 %

Jaký je váš názor na telefony Google Pixel 9?

Za poskytnutí telefonů děkujeme českému zastoupení společnosti Google.