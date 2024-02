Samsung Galaxy S24 Ultra patří mezi nejlepší Androidy na trhu

Mezi hlavní lákadla patří nový teleobjektiv, titanové tělo nebo plochý displej

V hlavní roli je Galaxy AI, další vylepšení ale rozhodně také zaslouží pozornost

Samsung Galaxy S24 Ultra patřil k mým nejočekávanějším telefonům letošního roku. Jakožto dlouhodobý uživatel předchozí generace, kterou jsem v dobové recenzi hodně vychválil, jsem se těšil na to, co nám jihokorejský gigant namíchal tentokrát. Revoluci (minimálně po hardwarové stránce) nečekejte, Samsung nám trochu „zjablíčkařil“ a k inovacím přistupuje velmi opatrně. To ale rozhodně neznamená, že telefon není zajímavý. Vlastně mě oslovil více než jsem čekal. A překvapivě za to nemůže magická umělá inteligence, která je tolik proklamována v marketingových textech, nýbrž mnohem běžnější věci, které zaslouží chválu.

Recenze Samsung Galaxy S24 Ultra

Obsah balení je tradičně strohý..

Rychle pryč od obsahu balení, stejně to nikoho z vás nezajímá a moc dobře víte, že nás zde nic zajímavého nečeká. Balení je úplně stejné jako loni, stejně jako tvar a velikost krabičky. Za zmínku stojí pouze černý USB-C kabel, sponka na vysunutí SIM karty a nějaké brožurky.

Adaptér si musíte dokoupit, doporučuji 45W řešení, abyste mohli telefon nabíjet plnou rychlostí. Vyjde vás asi na pětistovku, sáhnout můžete ale pochopitelně také po nějaké třetí straně. Ta bývá často levnější a poskytuje ještě rychlejší nabíjení.



Špičkové zpracování a titan!

Už na první pohled je zřejmé, že se Samsung svého designového jazyka (alespoň v případě Ultry) drží zuby nehty. Oproti Galaxy S22 Ultra/S23 Ultra novinku na první pohled z dálky nepoznáte, nejvýraznější odlišností jsou nové barevné varianty, které podle mého názoru stojí za to. Zdaleka nejvíce mě letos přesvědčila žlutá, špatně ale nevypadá ani mnou testovaná zelená, kterou můžete koupit výhradně na e-shopu Samsung.

Po prvním uchopení si ale několika odlišností všimnete, zejména pokud máte zkušenosti s předešlými modely. Boční rámeček je tvořený z titanu, stejně jako třeba u iPhonu 15 Pro (Max). Ten jsem používal jako hlavní telefon necelé dva měsíce a musím říct, že jihokorejská verze tohoto materiálu na mě působí kvalitněji. Zatímco na iPhonu jsem měl pocit, že jde o milimetrovou vrstvičku (a vlastně jsem nebyl daleko od pravdy), rám u S24 Ultra by měl být dle slov Samsungu celotitanový.

Ten má hned několik pozitivních vlastností. Za prvé je matný, takže pokud máte telefon v plánu nosit bez obalu, nebudete jej mít v jednom kuse zamaštěný, což se mi u S23 Ultra dělo celkem pravidelně. A vlastně jsem otisky prstů viděl i u titanového iPhonu, u Ultry je nevidím skoro vůbec, jen za opravdu jasného světla. Za druhé je příjemný v ruce – je o něco hrubší než hliník, nemá tendenci klouzat z ruky. A za třetí je pořádně odolný. Při noční cestě do obýváku jsem s telefonem poměrně velkou silou omylem práskl o železná futra a jsem si téměř jistý, že na jakémkoliv telefonu bych se musel smířit s ošklivým vrypem, ale Galaxy S24 Ultra zůstal úplně jako nový. Poškození bych nenašel ani pod mikroskopem.

Sázka na titan se v tomto případě rozhodně vyplatila a ještě před půl rokem by mě nenapadlo, že bude telefon od Samsungu lépe zpracovaný než iPhone, Apple si na kvalitě konstrukce vždy hodně zakládá a nová Ultra si mě získala v podstatě hned po pár vteřinách používání.

Pokud vynecháme materiál, je Samsung Galaxy S24 Ultra v podstatě identický telefon jako loňský model. Váží sice o 2 gramy méně a je malinko tenčí, ale když mám telefony vedle sebe, okem rozdíl téměř nevidím. Rozdíl ve váze je pak poměrně paradoxní, protože mi přijde nová Ultra maličko těžší, stejně to cítili tři lidé okolo mě, což je pravděpodobně způsobeno právě hrubším titanem.

Stále platí, že se díváme na jednu z největších vlajek současnosti, takže pokud přecházíte z nějakého menšího telefonu, budete si na váhu a celkové rozměry chvíli zvykat. Ultra rozhodně nesedne každému a dává smysl jen v případě že vyžadujete to nejlepší a zároveň trávíte na mobilu hodně času. Ucítíte ji při delším používání v ruce i kapse od kalhot. Například letošní Plusko, které testuji společně s Ultrou, je pocitově o dost menší, ačkoliv nabízí pouze o 0,1 palce menší displej.

Galaxy S24 Ultra: Official Introduction Film | Samsung

Konstrukce samozřejmě splňuje normu IP68, takže se telefon nezalekne ani vody (ačkoliv v případě jejího vniknutí výrobce pochopitelně nenese odpovědnost) a samozřejmostí je rovněž přítomnost pera S Pen. To se od loňska nezměnilo a stále bohužel čouhá asi o milimetr ven z telefonu. Chápu, že jde zřejmě o záměr, aby bylo lépe nahmatatelné, ale na někoho to může působit nekvalitně. A mimochodem stále smrdí jako spálený uhlík, poprvé jsem si toho všiml u recenzování Note 20 Ultra a ani po čtyřech letech nebyl schopen Samsung tento problém vyřešit.

Rozhodně je potřeba ocenit velmi kvalitní stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos. Objektivně jsou lepší než loni, mají o něco plnější projev, více basů a patří k naprosté špičce. Kdybych měl zlepšení vyjádřit procentuálně, řekl bych, že jde asi o 10% rozdíl, už loni hrál telefon skvěle. Subjektivně mi přijde iPhone 15 Pro Max ještě o kousek lepší. Ale jsou lidé, kteří tvrdí opak. Spodní reproduktor se dočkal změny i po designové stránce, namísto šesti zdířek je zde teď jenom jedna plošší.

Poslední věcí, kterou je potřeba v souvislosti s konstrukcí zmínit, je haptická odezva. Nikdy jsem nepatřil k největším fanouškům haptiky od Samsungu, ale v posledních letech se dramaticky zlepšila. Už loni byla dost dobrá, ale třeba na Pixely a samozřejmě iPhony, které beru v tomto směru jako etalon, stále nestačila. Letos je situace mnohem lepší, psaní na klávesnici je velmi příjemné, haptická odezva je detailní a One UI 6.1 s ní pracuje vynikajícím způsobem. Novou Ultru bych snadno zařadil po bok těch nejlepších, co se haptiky týče.

Za zmínku stojí také jedna unikátní vlastnost, kterou se může pochlubit jen hrstka dnešních telefonů – podpora dual eSIM. V telefonu můžete používat dvě virtuální SIM karty najednou a teoreticky tak lze přepínat mezi čtyřmi kartami – dvěma fyzickými (plastovými kartičkami) a dvěma eSIM (načtete QR kód). Myslete však na to, že aktivní mohou být jen dvě, stejně jako to je u ostatních mobilů s dual SIM. Správu SIM karet můžete řídit v Nastavení pomocí přepínače vpravo. Pro cestovatele rozhodně fajn novinka.

Nový displej je naprosto fenomenální

Jedno z největších překvapení nové Ultry je pro mě osobně displej. Papírově se přitom díváme na velmi podobný panel jako loni – 6,8palcový Dynamic AMOLED 2X, rozlišení 3120 x 1440 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence a LTPO technologie. Nově zde máme špičkový jas až 2 600 nitů, což je oproti 1 750 nitům u S23 Ultra velký rozdíl. Oba dva telefony jsou skvěle čitelné na přímém slunci, ale nová generace to posouvá ještě o úroveň výše.

A vlastně za to nemůže pouze jas, ale také nové ochranné sklo Gorilla Glass Armor, které se vyznačuje naprosto minimální odrazivostí a je to vskutku unikátní a velmi příjemná vlastnost. Do telefonu se mnohem méně odráží slunce, ale i jiný typ osvětlení včetně toho vnitřního. Displej je zkrátka stále skvěle čitelný a nevidíte v něm sami sebe ani lustr. Těžko se to popisuje slovy, až budete mít možnost třeba na prodejně S24 Ultra vyzkoušet, zaměřte se na tento aspekt. Jsem si docela jistý, že nadchne i vás. Přitom jeho prezentaci z mého pohledu Samsung na konferenci až trestuhodně zanedbal. Kdyby s něčím podobným přišel Apple, dovedu si představit, že nám je tato vychytávka prezentována klidně 5 minut s tím, že jde o naprosto revoluční a unikátní záležitost.

Konečně symetrické rámečky. I dole!

S displejem se ale pojí ještě jedna nová vlastnost – barvy. Celá řada Galaxy S24 má výrazně jiné nastavení displeje než předchůdci, pryč je typicky kontrastní a saturovaný OLED efekt, vedle starších sourozenců působí novinky skoro jakoby měly LCD panely. Zpočátku jsem si myslel, že je mám špatně nastavené a asi 15 minut jsem nastavení porovnával s S23 Ultra, zkoušel ho různě měnit a vlastně jsem si nijak nepomohl. Pak mě napadlo se mrknout na S24+, která zůstává u skla Victus 2 a bylo mi jasné, že nový typ skla nemá s odlišným barevným podáním žádnou souvislost.

Zpočátku jsem byl frustrován tím, že si je prostě nemůžu vrátit na typické Samsungovské omalovánky, mé oko si na ně už za ty léta zvyklo a celý systém mi přišel poněkud vybledlý. Ale po pár hodinách používání jsem na to zapomněl a teď jsem s tím v pohodě. Jen jsem s podobnou změnou vůbec nepočítal, na tiskové konferenci o ní nepadlo ani slovo. Nejsem zdaleka sám, kdo si toho všiml. Hned první den, co se nové Samsungy začaly prodávat, se na X a Redditu objevilo desítky různých příspěvků na toto téma.

Aktualizace: Samsung přiznal chybu, Živé nastavení displeje nemá být tak přirozené a na opravě pracuje.

Gorilla Glass Armor slibuje až 3x vyšší odolnost, bavíme-li se o pádech z výšky a až 4x vyšší odolnost vůči škrábancům. To bohužel nemůžu zcela objektivně posoudit, telefon používám 14 dní a snažím se k němu chovat slušně, ale vím naprosto jasně, že zlepšení bylo nutné. Displej mé S23 Ultry vypadá po necelém roce používání příšerně, a to si dávám na elektroniku obecně velký pozor. Jasně, občas se mi telefon zatoulá do kapsy kde mám klíče, ale to je tak všechno. Po takto krátké době ale mohu konstatovat, že nemám na displeji jediný škrábanec.

Samsung Galaxy S24 Ultra (S928B) Kde koupit: Cena od: 35 490 Kč Koupit

Je potřeba také zmínit, že displej je nově zcela plochý, nemá ani minimální zakřivení. U Galaxy S22 Ultra bylo zakřivení velmi patrné, u S23 Ultra už se Samsung trochu krotil, což jsem ocenil zejména kvůli větší ploše pro psaní S Penem a letos nemáme zakřivení vůbec žádné. Zaoblené panely pomalu vycházejí s módy a já tento krok vítám, nikdy jsem jejich význam úplně nepochopil a ani po designové stránce se mi futuristicky vypadají prvek úplně nelíbil.

Řezání do dlaní se obávat nemusíte, rámečky jsou lehce zakulacené a telefon se drží příjemně. Poslední viditelnou změnou je menší průstřel se selfie kamerou, kterého si však všimnete až po bližším zkoumání, čistě pocitově a z větší vzdálenosti působí téměř identicky.



Snapdragon 8 Gen 3: Povinná evoluce, co umí přitopit!

Samsung letos po roční pauze opět rozdělil trhy a přinesl do řady Galaxy S24 dva typy čipsetů – Exynos i Snapdragon. Podrobněji jsem je oba porovnával v předchozím textu a udělal několik benchmarků, takže se klidně mrkněte. V recenzi Ultry se budu pochopitelně zabývat jen jedním z nich – Snapdragonem 8 Gen 3 a můžeme si klidně udělat nějaké porovnání s Galaxy S23 Ultra, v níž tiká Snapdragon 8 Gen 2. Ještě předtím ale pojďme v rychlosti proskočit parametry čipu samotného.

Snapdragon 8 Gen 3 je 4nm čipset vyráběný v továrnách TSMC, stejně jako loni platí, že v S24 Ultra nalezneme speciálně upravenou jednotku s přídomkem „For Galaxy“. Ta disponuje (stejně jako standardní verze) jedním extra výkonným jádrem Cortex-X4 taktovaným na 3,39 GHz, dvěma jádry Cortex-A520 s taktem až 2,2 GHz a pěti jádry Cortex-A720 s taktem až 3,1 GHz. Nejvýkonnější jádro má tedy o něco vyšší takt, ale ty efektivní mají takt naopak o něco nižší. Grafický výkon pak zaštiťuje čip Adreno 750.

Parametr Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Hlavní jádro (Cortex-X4) 3.3 GHz 3.39 GHz Výkonné jádro (A720) 3.2 GHz 3.1 GHz Dvě výkonná jádra (A720) 3 GHz 2.9 GHz Úsporná jádra (A520) 2.3 GHz 2.2 GHz

V mém případě Snapdragonu dopomáhá 12 GB LPDDR5X RAM a 512GB úložiště typu UFS 4.0, tedy to nejlepší, co je aktuálně schopna Android scéna nabídnout.

Samsung nikdy neovládal celosvětové benchmarky a jinak tomu není ani letos. Zatímco jiné telefony se stejným čipem snadno dosáhnou v AnTuTu na skóre hodně přes 2 miliony bodů, mým nejlepším výsledkem s celkem třech měření bylo skóre 1 877 393 bodů, což je ale stále vynikající hodnota. V Geekbench 6 si telefon vysloužil 2 245 bodů v jednojádrovém testu a 6 950 bodů ve vícejádrovém.

Posledními testy, který jsem v rámci recenze provedl, byl Wild Life Extreme Stress Test a Solar Bay Stress Test. V prvním jmenovaném bylo nejlepší skóre 4 379 bodů za kolo, nejhorší pak 2 367 bodů za kolo. Z toho lze snadno vyčíst (ostatně ukazuje procento i samotný benchmark), že stabilita byla na nějakých 54 %. I přestože je tedy v absolutních číslech nová Ultra lepší, stabilita hraje ve prospěch rok starého bratříčka, kde se stabilita pohybovala nad 60 %. Samsung přitom hovořil o 1,9x větší odpařovací komoře, zlepšení ale bohužel v praxi zatím nevidíme.

Co se týče testu Solar Bay Stress Test, který prověří především schopnosti v oblasti ray tracingu, zde si vede novinka velmi podobně. Stabilita přesně 50 % a nejlepší skóre 7 262 bodů, nejhorší pak 3 634 bodů. Čipset Exynos 2400 v S24 Plus si ve stejném testu odnesl skóre 8 547, respektive 5 514 bodů a stabilitu měl na 64,5 %, zde tedy dostal Snapdragon poměrně zásadně na frak.

Test Nejlepší skóre Nejhorší skóre Stabilita AnTuTu Benchmark 1 877 393 – – Geekbench 6 (Single-core) 2 245 – – Geekbench 6 (Multi-core) 6 950 – – Wild Life Extreme Stress Test 4 379 2 367 54 % Solar Bay Stress Test 7 262 3 634 50 %

Smysl přecházet z loňska nemá ani v případě že jste tvůrce obsahu a slibujete si od novinky dramatické zlepšení v oblasti renderování videa. Tříminutové video v Capcutu ve 4K/60 vyexportovala S23 Ultra pomaleji přesně o 2 sekundy než S24 Ultra, tady jsem čekal vzhledem k tomu co říkají benchmarky větší rozdíl.

Hry jako Genshin Impact, Diablo Immortal či FC 24 běží naprosto skvěle ve vysokých detailech a stabilních snímcích, ačkoliv telefon nemá problém trochu přitopit. Nevidím v tom zásadní problém, ale pocitově mi přijde, že S24 Ultra je po 30 minutách hraní nepatrně teplejší než loňský model. Stále ale nejde o nic zásadního a poznáte to jen v případě, že mobilním hraním žijete a zároveň jste majitelem S23 Ultra.

Suma sumárum – Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy je příjemné zlepšení, ale nečekejte žádnou revoluci. Jestliže chcete upgradovat na novější model z loňska, nemějte vysoká očekávání. Snapdragon 8 Gen 2 byl možná až příliš dobrý (oproti 8 Gen 1 a Exynosu 2200) a letos jde o povinnou evoluci. Alespoň tak to cítím u Samsungu, je otázkou, zda z něj ostatní výrobci dokážou vymáčknout více.



Nadstavba One UI 6.1 dělá velký rozdíl

Už po vybalení z krabičky na vás bude čekat Android 14 s nadstavbou One UI 6.1. Oproti verzi 6.0 přitom nabízí mnohem více funkcí a vylepšení než číslo naznačuje. Nesmím začít ničím jiným než rychlostí. Už loni jsem Samsung chválil za skvělou optimalizaci, která v minulosti nepatřila k silným stránkám jihokorejského výrobce a letos se posouváme ještě o úroveň dál. Přisuzuji to právě nadstavbě, přestože určitý podíl na tom může mít i čipset. Nemám ale příliš velké pochybnosti o tom, že bude po aktualizaci stejně plynulá i loňská řada.

Samsung začal pracovat mnohem lépe s animacemi, ale celkově systém lépe odladil a nyní funguje na výbornou. Po zkušenostech s mobily jako iPhone 15 Pro Max, Xiaomi 13 Pro nebo Google Pixel 8 Pro mohu prohlásit, že Samsung Galaxy S24 Ultra je nejvíce „snappy“ telefon, který jsem kdy používal. Otevírání a zavírání aplikací je naprosto bleskurychlé, stejně jako vyskakování klávesnice nebo vyhledávání souborů. Rozdíl oproti One UI 6.0 je z mého pohledu velmi patrný, po téměř ročním používání Galaxy S23 Ultra jsem neměl pocit, že je One UI 6.0 pomalé, ale nyní ho mám. Při testování loňského modelu je hodně vidět, jak je starší nadstavba línější.

Co se týče nových funkcí, ty jsou spojené především s umělou inteligencí, ale týkají se i systému jako takového. Za zmínku stojí několik vizuálních změn u zamykací obrazovky, kde nově můžete nechat zobrazit tapetu u Always-On, podobně jako to umí letošní iPhone 15 Pro. Na starší mobily se však tato funkce nedostane, protože je prý přímo vázaná na hardware. Pryč jsou navigační gesta od Samsungu, nově si můžete vybrat pouze mezi třemi tlačítky a gesty Androidu, což uživatelé nepřivítali s otevřenou náručí, naopak si na fórech hodně stěžují, ale mě osobně jihokorejská gesta nechybí.



Samsung Galaxy S24 Ultra – Galaxy AI

Celá řada Samsung Galaxy S24 se točí primárně okolo umělé inteligence, ostatně na konferenci ji Samsung věnoval velké množství prostoru. Při prezentaci jsem se nemohl zbavit pocitu, že jsem to ale už někde viděl. Jasně že ano – u Pixelu 8. Hned mi to celé secvaklo. Byla by naprostá blbost vyvíjet obrovské jazykové modely od nuly, zvlášť když si vezmete, jak dobré vztahy panují mezi Samsungem a Googlem.

Samsung Galaxy S24 Ultra (S928B) Kde koupit: Cena od: 35 490 Kč Koupit

Po skončení prezentace jsem se tedy zeptal produktového manažera Petra Holého, jak to vlastně celé je. Některé funkce doopravdy využívají vlastní umělou inteligenci od Samsungu, ale jiné (například ty v Galerii) si vypůjčily americké technologie, konkrétně Google Gemini Pro a Imagen 2. Na rozdíl od Pixelů ale zvládají velké množství funkcí telefony Galaxy odbavit přímo v zařízení, neposílají nikam vaše data. To ale neplatí třeba právě pro úpravu fotografií, kde musíte být vždy připojení k internetu. Jestliže se ale používání cloudu obáváte, můžete v Nastavení zapnout offline zpracování dat. Ale počítejte s tím, že některé funkce nebudete mít dostupné.

Galaxy S24 Ultra Official Film: Circle to Search | Samsung

A o čem že vlastně celá Galaxy AI je? A dokáže doopravdy pomoct při každodenním používání? Téměř okamžitě jsem si zvykl na funkci Cirlce to Search, tedy zakroužkuj pro vyhledávání. Tato vychytávka funguje přesně tak, jak byste očekávali. Po dlouhém podržení spodní části obrazovky můžete zakroužkovat jakékoliv místo na displeji a v jakékoliv aplikaci (takže ano, i třeba u her, sociálních sítí nebo aplikace Fotoaparát) zakroužkovat co chcete vyhledat. Po zakroužkování se vám objeví výsledky vyhledávání, vše funguje velmi přesně a spolehlivě, v podstatě se díváme na vylepšený Google Lens, ale s tím rozdílem, že není třeba nic fotit nebo screenshotovat.

Další vynikající novinkou je možnost překládání hovorů v reálném čase, která se může ukázat jako naprosto zlomová. Pokud si chcete koupit auto z Německa a německy neumíte, můžete do telefonu mluvit svým jazykem, telefon vaše slova druhé straně přeloží a stejně to funguje i naopak. Co se týče češtiny, ta bohužel zatím podporována není, ale máme slíbeno, že 100% bude. A má být k dispozici relativně brzy, sousedi na Slovensku se dočkají do konce roku. Jasně, start bez našeho jazyka není ideální, ale je rozhodně sympatické, že na podpoře Samsung pracuje a nechová se k nám jako třeba Google. Tedy nijak.

Galaxy S24 Series: How to use Live Translate | Samsung

Stejná situace platí i funkce tlumočení, která se hodí na všechny zahraniční cesty. Telefon položíte mezi dva konverzující, načež bude telefon opět v reálném čase přepisovat váš monolog druhé straně a naopak. Stačí si stáhnout jazykový balíček s velikostí od 200 do 600 MB a vše navíc funguje přímo v telefonu, data se neodesílají na žádné servery.

Další praktickou funkcí, kterou oceníte zejména v případě, že si úplně 100% nerozumíte s češtinou, se nachází v Klávesnici Samsung. Ta dostala nového asistenta pro psaní, který pomůže nejen s gramatikou, ale také vám navrhne změnu tónu psaní. Tato funkce vyžaduje internetové připojení (lokálně umí pouze angličtinu a korejštinu), ale vše probíhá velmi rychle.

Když jsem naposledy psal zprávu stanici Sport 1 a nebral jsem si příliš servítky (ono puštění zápasu Barcelona – Bilbao od začátku, když ve skutečnosti běží 7. minuta zápasu a já byl tak nucen odložit telefon, abych si pravidelně nespoileroval góly a další situace ze sociálních sítí, opravdu z mého pohledu není v pořádku, ale to je na jinou debatu), klávesnice mi nabídla, zda bych nechtěl text upravit na „zdvořilý“, což jsem přijal. Nechtěl jsem působit jako hulvát a zároveň jsem v dané situaci nedokázal být 100% slušný.

Můžete si vybrat ale z různých stylů – profesionální, běžný, sociální nebo emoji. Předposlední za vás většinou jen vytvoří hashtagy, poslední přidá do textu smajlíky. Každý styl má něco do sebe a hodí se pro různé situace, ale opravdu se vám může hodit a pokud si zvyknete, budete tuhle funkci využívat klidně několikrát za den.

Samsung Internet se naučil shrnout text, takže pokud nemáte zrovna čas číst dlouhý článek, ale zároveň se chcete dozvědět všechny podstatné informace, prohlížeč vám v několika málo odrážkách poskytne většinu detailů. Ne vždy to funguje dokonale, například u našich článků o nových telefonech často zapomíná na cenu, což je rozhodně klíčová informace. Ale je to celé o tom, že umělá inteligence zrovna něco vyhodnotí a pokud ji to nepřijde podstatné, zkrátka informaci přejde. Do prohlížeče dorazil také překladač, který funguje přímo v zařízení, ale ani ten bohužel momentálně neumí česky.

AI nevyužijete jen v Internetu od Samsungu, ale také v aplikaci Samsung Notes, kde dává velký smysl. Pokud patříte (stejně jako já) mezi jedince, kteří mají v poznámkách neskutečný bordel a zapisují si věci dost punkově, tedy tak, že používají hodně zkratek, píší v rychlosti nesmyslné věty a často v nich není žádná struktura, rozhodně AI uvítáte. Můžete například zcela automaticky nechat text zformátovat, takže v něm budou podnadpisy, odrážky a číselné seznamy. Vaše zápisky můžete také shrnout, opravit pravopis nebo je přeložit. Opět (zatím) bez podpory češtiny.

Po vzoru Pixelů umí řada i Galaxy AI vygenerovat vlastní tapetu, výsledky jsou velmi podobné a pravděpodobně se opět díváme na technologii Googlu. Nastavení vás provede několika preferencemi (zadání nemůžete napsat úplně podle svého) a během asi 10 vteřin vám AI vygeneruje kvalitní tapetu ve vysokém rozlišení. Osobně se mi některé výtvory dost líbí a jednu z nich jsem si nechal jako výchozí.

Hodně z vás jistě zajímají generativní úpravy v Galerii. Jak jsem již psal, nefunguje to lokálně a budete muset být připojení k internetu. Vše je ale poměrně rychlé. Asi je vám jasné, že si AI nedomyslí úplně všechno, čím jednodušší daná scéna je, tím věrnější výsledek vyprodukuje. Někdy dostanete úplnou blbost, jindy byste fotografii těžko rozeznali od reality. Tu značí pouze vodoznak, který bohužel (nebo bohudík?) nejde odstranit.

Jestliže neumíte s Photoshopem ani jinými grafickými nástroji a potřebujete tu a tam zvětšit/přesunout člověka na fotce, odstranit odrazy ze scén focené za oknem (což mimochodem funguje výborně!) nebo další drobnější úpravy, generativní umělou inteligenci oceníte. Jen od ní nesmíte čekat vyloženě zázraky. Galerie dále nabízí možnost zvýšení kvality snímku, ten navíc nemusí být focený telefonem, funguje to na jakékoliv fotce a opět velmi dobře.



Výdrž baterie je stejně jako loni špičková

Výdrž baterie překonala mé očekávání už u Galaxy S23 Ultra, Samsung se však nechal na konferenci slyšet, že je letos výdrž ještě lepší. Papírově zde máme totožné hodnoty, tedy 5000mAh akumulátor s podporou 45W kabelového, 15W bezdrátového a 7.5W reverzního nabíjení. Minimálně drátové nabíjení bych si dokázal představit rychlejší, čínská konkurence nabízí telefony se 120W nabíjením, přitom nestojí kolikrát ani polovinu.

Naštěstí mám dobrou zprávu – u kabelu nebudete trávit každou chvíli. Výdrž téměř nikdy neberu v potaz první týden, kdy si na vaše používání telefon teprve zvyká, takže se mi prvních pár dní pravidelně stávalo, že jeden den telefon vydržel 7 hodin zapnutého displeje a druhý den klidně 9. Poslední 4 dny se však výdrž ustálila někde na 8 – 9 hodinách, což jsou vynikající hodnoty. Výdrž je pocitově krapet lepší než u Galaxy S23 Ultra a snad jediný telefon s ještě lepší výdrží je iPhone 15 Pro Max. I s ním však jihokorejská vlajka drží krok.

Na baterii je spoleh, nadměrně se nevybíjí při nečinnosti a podrží vás po celý den i při náročnějším používání, kdy budete natáčet, vyexportujete video na Instagram a cestou domů si ještě dáte Diablo Immortal. Pokud přecházíte z nějakého staršího modelu, jmenovitě třeba z Galaxy S22 Ultra, kde byla výdrž dost bídná, troufnu si říct, že vás nový model nejvíce šokuje právě skvělou výdrží.



Fotoaparáty: Kam se ztratil jihokorejský charakter?

Fotoaparáty jsou tématem, které by se dalo probírat dlouho, přesto se pokusím tuto část zkrátit na snesitelné množství. Pojďme nejdřív k senzorům jako takovým – až na nový 50MP 5x teleobjektiv, který nahradil unikátní „desítku“ zde máme totožnou soustavu snímačů – 200MP hlavní, 12MP ultraširoký, 10MP 3x teleobjektiv a 12MP selfie kameru. Stejné snímače však pracují s novým Snapdragonem a výsledky jsou možná až překvapivě odlišné (tím neříkám jestli hezčí nebo horší). Samsung letos trochu zaváhal se softwarem, 31. ledna měla původně vyjít aktualizace (a tak jsem s nacvakáním snímků dosti otálel), ale nakonec se tak nestalo. Až update vyjde, doplním do tohoto textu další testovací fotografie.

Původně se spekulovalo nad tím, že Samsung letos využije inovovaný 200MP senzor ISOCELL HP25X, ale podle všeho se stále díváme na loňský HP2. Samsung jej v žádných materiálech nezmiňuje, produktový manažer se vyjádřil, že byl letos vylepšen jen teleobjektiv. Ostatně i aplikace Device Info HW, kterou používám, nejsem-li si senzorem jistý ukazuje, že hlavním senzorem je „S5KHP2“, tak je kódově označován právě senzor ISOCELL HP2.

O zásadní upgrade rozhodně nejde, všeobecně se dá ale říci, že fotky z nové Ultry mají lepší dynamický rozsah a to i díky podpoře Ultra HDR, nového formátu, který nativně podporuje Android 14. Otazník však zatím visí nad podporou dalších aplikací, tu má zatím pouze Instagram. Jinak jsou fotky pěkně ostré, plné detailů a i za zhoršeného světla mají minimum šumu, stejně jako loni. Mají ale výrazně přirozenější charakter, více se podobají těm z iPhonu nebo Pixelu. Ve výchozím nastavení fotíte 12MP snímky, ve fotoaplikaci můžete přepnout (stejně jako loni) i na 50, respektive 200MP režim. Jestliže chcete pořídit stále pěknou fotku a potřebujete více detailů, zdá se 50 MP jako nejlepší kompromis. Fotit do 200 MP dává smysl jen v případě že jsou detaily tím hlavním a chcete dělat výřezy, ztrácíte totiž výhodu slučování pixelů, což poznáte zejména za špatných světelných podmínek.

Letos se navíc Samsung pyšnil tím, že přidal i 24MP režim, stejně jako to na podzim udělal Apple. Ten pochopil, že focení právě v tomto rozlišení je naprosto ideální pro všechny případy a s iPhony 15 fotíte s 24 MP nativně. Jak k tomu přistoupil Samsung? Ve výchozí aplikaci Fotoaparát tento režim vůbec není, musíte si stáhnout aplikaci Expert RAW, což je za mě dosti nelogické a doufám, že tento režim s aktualizací přibyde i v nativní apce.

Samsung dramaticky vylepšil dosud až trestuhodný shutter lag, tedy pomalou spoušť fotoaparátu. Fotky se nyní minimálně ve 12MP režimu pořizují takřka okamžitě poté co se dotknete displeje. Není to iPhone, ale S24 Ultra je mu blíže než jakýkoliv předchozí model.

Samsung Galaxy S24 Ultra (S928B) Kde koupit: Cena od: 35 490 Kč Koupit

Trojnásobný teleobjektiv je opět velmi dobrý a naprosto ideální na portréty z rozumné vzdálenosti, má podobné barevné zpracování jako zbytek snímačů a perfektně odděluje objekt v popředí od pozadí. Samozřejmě se jedná o mnohem menší senzor než hlavní foťák (ale i 5x zoom), takže potřebuje k dobré práci dostatek světla. Ultraširoký fotoaparát je na poměry těchto snímačů nadprůměrný a může se měřit s těmi nejlepšími na trhu, ačkoliv jde o nejhorší snímač celé sestavy. Osobně bych ale viděl u 13 mm rád zlepšení, přijde mi, že právě tyto foťáky (i u konkurence) poslední roky nejvíce stagnují. Za špatného světla trochu šumí a je na něm vidět občas až zbytečné softwarové doostřování.

Jistě nejvíce z vás bude zajímat ten nový 5x teleobjektiv. Pojďme si hned ze začátku vyvrátit tvrzení Samsungu (ale i závěr některých zahraničních recenzí), že je snímač ještě lepší díky své velikosti, vyššímu rozlišení a stabilizaci a v podstatě je schopen nahradit 10x teleobjektiv, který jsme měli loni. Z mého pohledu to tak zkrátka není.

Musím dát jihokorejské firmě kredit za to, jak se ji podařilo nativní desítce přiblížit, skvělá práce. Ale.. Optiku (zatím) zkrátka neošálíte a snad na každé fotografii, kterou jsem porovnal s loňskou Ultrou je vidět, že snímač posbírá méně informací a následně si pomocí strojového učení domýšlí, co se na fotce nachází. V některých případech mi to až připomíná AI modely typu Midjourney. Fotky jsou zkrátka více umělé a z původního 10násobného teleobjektivu rozhodně dostanete věrnější a detailnější fotku. Ta může paradoxně vypadat hůře a více šumět, ale bude věrnější realitě. V podobném duchu se dá hovořit i o dalších možnostech digitálního zoomu, ať už 30násobném nebo 100násobném. Na to, že má Samsung Galaxy S24 Ultra pouze 5násobný teleobjektiv, podává fantastické výsledky. Ale že by byl lepší než ten loňský? Posuďte sami.

Pokud nehodláte využívat digitálního přiblížení a chcete 5násobný teleobjektiv využívat ve výchozích 111 milimetrech, bude fungovat výborně a je plně srovnatelný s iPhonem 15 Pro Max. Osobně mi desítka nechybí, stejně jsem takhle daleko snad nikdy v praxi nepřibližoval a nový teleobjektiv je mnohem praktičtější. A mimochodem z něj leze i super video (na dané poměry).

Když už jsme u videa, pojďme se u něj zastavit. Samsung videozáznam dramaticky zlepšil už loni. O skoku, který zažívali uživatelé přecházející z Galaxy S22 Ultra na Galaxy S23 Ultra nemůže být řeč, díváme se na maličké zlepšení v oblasti ostření, telefon dokáže ještě lépe redukovat šum. Video patří na Android scéně ke špičce, na iPhone zejména večer pořád viditelně ztrácí, ale pokud nechcete jablíčko a zároveň jste tvůrce obsahu, pravděpodobně bych vám na tvorbu videa doporučil nejvíce právě Ultru. A je skoro jedno jestli je to ta letošní nebo loňská.

Fotky v plném rozlišení si můžete prohlédnout na Fotkách Google, další testovací snímky budou přibývat.

Co ale jedno není, je nová možnost nahrávání ve 4K rozlišení až při 120 snímcích za vteřinu, což ocení spíše nadšenci, díky umělé inteligenci a dopočítávání snímků jej však můžete pouhým podržením prstu v Galerii zdvojnásobit na 240 fps. A to neplatí jen u 120 fps režimu, ale u jakéhokoliv videa. Pokud natáčíte ve 30 fps, můžete si nechat dopočítat video do 60 fps a vypadá to naprosto skvěle, dopočítávání vysoce předčilo má očekávání.



Cena a dostupnost

Do 30. ledna bylo možné na všechny Samsungy řady Galaxy S24 využít akce, kdy byla vyšší paměťová verze k dispozici za cenu té nižší. Nadále lze využít po registraci na stránkách www.novysamsung.cz odprodej starého zařízení, čímž získáte výkupní bonus ve výši 2 500 Kč.

Samsung Galaxy S24 Ultra (S928B) Kde koupit: Cena od: 35 490 Kč Koupit

Model Úložiště Barvy Standardní cena Akční cena (platná do 30.1.2024) Galaxy S24 256 GB Černá, Šedá, Fialová, Žlutá, Zelená 23 499 Kč 21 999 Kč Galaxy S24 128 GB Černá, Šedá, Fialová, Žlutá, Zelená 21 999 Kč – Galaxy S24+ 512 GB Černá, Šedá, Fialová, Žlutá, Zelená 30 999 Kč 27 999 Kč Galaxy S24+ 256 GB Černá, Šedá, Fialová, Žlutá, Zelená 27 999 Kč – Galaxy S24 Ultra 1 TB** Černý titan, Šedý titan, Fialový titan, Žlutý titan 44 499 Kč 38 499 Kč Galaxy S24 Ultra 512 GB Černý titan, Šedý titan, Fialový titan, Žlutý titan 38 499 Kč 35 499 Kč Galaxy S24 Ultra 256 GB Černý titan, Šedý titan, Fialový titan, Žlutý titan 35 499 Kč –

Závěrečné zhodnocení

Upřímně doufám, že vás recenze bavila a našli jste v ní něco, co jinde ne, nebo jste minimálně získali další pohled. O tom to totiž vlastně celé je. Recenzování telefonů (ale i čehokoliv dalšího) bude vždy subjektivní záležitostí, ač se autor může snažit o objektivitu jak chce. Samsung Galaxy S24 Ultra je bezesporu špičkovým smartphonem, který je však letos poměrně konzervativní a nepřináší z mého pohledu žádné vyloženě revoluční změny. Jakožto dlouhodobý uživatel loňské Ultry, oceňuji nádherný rovný displej se skvělou čitelností, krapet lepší výdrž baterie, fajn je i nový teleobjektiv a díky One UI 6.1 lze počítat také se špičkovou plynulostí.

Většina AI funkcí dorazí společně s tímto systémem i na řadu Galaxy S23, která ještě určitě neřekla poslední slovo. Osobně nevidím velký smysl v přechodu z Galaxy S23 Ultra na Galaxy S24 Ultra, na vašem místě bych v klidu ještě rok počkal. Pokud máte jakýkoliv starší vlajkový Samsung, pak novinku určitě mohu doporučit. A jestli se vám nechce utrácet 35 tisíc, ale zároveň vás telefon zaujal, popřemýšlejte o Galaxy S23 Ultra. Ta se nyní dá sehnat z oficiální distribuce za 25 tisíc, šedivku seženete ještě levněji a na bazarech se jich válí velké množství, s trochou snahy ji seženete za 18 tisíc v top stavu.

Komerční sdělení Mobil Pohotovost Nový Samsung Galaxy S24 přeobjednáte absolutně nejvýhodněji u Mobil Pohotovosti, a to už od 165 Kč x 26 měsíců díky speciální službě Dopředný výkup. V prvních dnech navíc ušetříte až 5 500 Kč a získáte ten nejlepší dárek – záruku na 3 roky zcela zdarma! Veškeré podrobnosti zjistíte na mp.cz/galaxys24.

Klady + špičkový rovný AMOLED displej s LTPO

+ odolnější sklo Gorilla Glass Armor s menší odrazivostí

+ pěkně vypadající titanové rámečky

+ podpora dual eSIM

+ výborný výkon čipsetu Snapdragon 8 Gen 3

+ vynikající výdrž baterie

+ velmi dobré odladění nadstavby One UI 6.1

+ 7letá softwarová podpora

+ některé funkce Galaxy AI jsou velmi praktické

+ stále jeden z nejlépe fotících mobilů

+ výborné 4K/8K video

Zápory – fotoaparáty nejsou zásadně lepší než loni

– pomalejší nabíjení oproti konkurenci

– nepříliš stabilní výkon v benchmarcích

Hodnocení redakce: 90 / 100 %

Jaký je váš názor na Samsung Galaxy S24 Ultra?

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti Samsung.