Do redakce nám dorazila dvojice nových telefonů od Samsungu

Porovnali jsme čipsety Exynos 2400 a Snapdragon 8 Gen 3

Jihokorejský čipset letos hodně překvapil, Qualcomm ale furt trochu vede

Po roční pauze se do telefonů řady Galaxy S24 opět vrátil čipset Exynos, přesněji do základní a Plus varianty, na Snapdragon firma vsadila pouze u Ultry. Mnoho z vás tedy jistě zajímá, zda jihokorejský čipset dokáže držet krok s tím americkým a jestli má Exynos 2400 zásadní nevýhody (jako tomu bylo v minulosti), nebo zda se Samsungu podařilo mezeru zmenšit, případně úplně zacelit. A právě na to se podíváme v dnešním testu.

Obsah článku

Předně je potřeba říct, že ačkoliv jsem se snažil udělat test co nejférověji, stále není 100% vypovídající. Proč? Porovnával jsem dva různé telefony, sice jsem sáhl po Plus variantě a nikoliv základním modelu, který má o něco větší chlazení a srovnatelně velkou baterii, ale Ultra má odpařovací komoru ještě rozměrnější a její rám tvoří titan, nikoliv hliník, což může mít na výsledky nemalý vliv.

Parametry čipsetů



Přestože se čipsety mohou zdát na první pohled velmi podobné, mají poměrně dost odlišností. Oba jsou vyráběny 4nm procesem, Samsung si Exynos 2400 vyrábí sám, zatímco Snapdragon 8 Gen 3 je tvořen výhradně v továrnách TSMC. Složení jader je rovněž odlišné, Snapdragon má celkem 8 jader, Exynos 10 jader. Ty dvě jádra navíc jsou však ta nejslabší (Cortex-A520), takže po stránce výkonu nelze čekat dramatický nárůst. Naopak Snapdragon má jádra taktovaná na vyšší frekvence. Podrobnosti si můžete prohlédnout v tabulce.

Parametr Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400 CPU 1x 3.3 GHz (Cortex-X4), 3x 3.2 GHz (Cortex-A720), 2x 3 GHz (Cortex-A720), 2x 2.3 GHz (Cortex-A520 Refresh) 1x 3.2 GHz (Cortex-X4), 2x 2.9 GHz (Cortex-A720), 3x 2.6 GHz (Cortex-A720), 4x 1.92 GHz (Cortex-A520) GPU Adreno (podpora ray tracingu, Snapdragon Game Super Resolution) Xclipse 940 (podpora ray tracingu, FidelityFX Super Resolution) AI Hexagon, podpora INT8/INT16 a INT4 AI Engine (2x NPU, 2x Shallow NPU) Podpora RAM LPDDR5X LPDDR5X Podpora UFS UFS 4.0 UFS 4.0 4G/5G Modem X75 LTE/5G (integrovaný), 10 000 Mbps stahování, 3 500 Mbps nahrávání Exynos 5300, 12 120 Mbps stahování, 3,670 Mbps nahrávání Wi-Fi a Bluetooth Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6/6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6/6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n GPS Galileo, Beidou, NavIC, GPS, GLONASS, QZSS Galileo, Beidou, GPS, GLONASS Proces TSMC 4nm Samsung 4nm

Benchmarky

Geekbench 6

Prvním a tradičním CPU benchmarkem je Geekbench 6, kde jsou oba čipsety téměř na chlup stejně výkonné. Exynos 2400 v Galaxy S24 Plus dosáhl na skóre 2 164 bodů v jednojádrovém testu a 6 800 bodů ve vícejádrovém testování, zatímco Ultra se Snapdragonem si vysloužila 2186, respektive 6768 bodů. Test jsem raději provedl ještě jednou a rozdíl byl paradoxně větší. Ultra prohrála ve vícejádrovém testování o téměř 300 bodů, v jednojádrovém testu vyhrála o 6 bodů.

3DMark

Můžeme pokračovat přes grafický benchmark 3DMark. Ten má na výběr několik různých benchmarků, nemohl jsem vynechat populární Wild Life Extreme, ale chtěl jsem otestovat také Solar Bay, který prověří především schopnosti v oblasti ray-tracingu. Oba benchmarky probíhají ve smyčce, opakování je celkem 20 a to z toho důvodu, aby se otestoval nejen špičkový výkon, ale také celková stabilita.

Samsung Galaxy S24+ (S926B) Kde koupit: Cena od: 27 990 Kč Koupit

Ve Wild Life Extreme zvítězil Samsung Galaxy S24 Ultra s nejlepším skóre 4 379 bodů, ale můžeme si všimnout, že Galaxy S24 Plus měl o něco lepší stabilitu, nejlepší skóre 3 836 bodů však ukazuje rozdíl. Výsledky jsou samozřejmě ovlivněny i chlazením. Vzhledem však k faktu, že Ultra vyhrála ve všech kolech, tedy i v tom prvním, bych se spíše přikláněl k variantě, že má Snapdragon pravděpodobně o něco lepší grafické jádro jako takové. Plusko si sebralo o 1 % více energie a zahřálo se maximálně na 47°C, Ultra se zahřála na maximálně 44°C.

Není ale všechno černobílé a Exynos 2400 v Galaxy S24 Plus převálcoval S24 Ultra se Snapdragonem 8 Gen 3 v testu Solar Bay. Ten (jak už jsem psal) klade důraz především na ray-tracing, kde je nový jihokorejský čip extrémně silný. V nejlepším kole si vysloužil 8 547 bodů (v nejhorším 5 514 bodů), zatímco Snapdragon dosáhl pouze na 7 262, respektive 3 634 bodů. To není úplně malý rozdíl. Co se týče teplot, Galaxy S24 Plus se držel v rozmezí 36 – 46°C, Galaxy S24 Ultra pak 37 – 45°C. Celkově však test stál „plusko“ o něco více sil. Ubylo na něm nemalých 13 % (trvá 20 minut), na Ultře ubylo pouze 8 %.

AnTuTu benchmark

Benchmark AnTuTu vykazuje rovněž podobné výsledky. Samsung Galaxy S24 Ultra si vysloužil vysoké skóre 1 877 393 bodů, Galaxy S24 Plus je mu těsně v patách se skóre 1 793 458 bodů. Nejdražší model z celého portfolia vyhrál v CPU, MEM (paměti) i UX testech, Exynos naopak vyhrál v GPU, ale jen nepatrně. Exynos 2400 více topil (maximálně 41,5°C) a spotřeboval 9 % baterie, Ultra ve stejném testu zůstávala příjemně chladná (maximálně 37,5°C) a spotřebovala 7 % baterie.

Zahřívání

Zahřívání v zátěži jsme si už rozebrali výše, ale obecně se dá říct, že Galaxy S24 Plus topí o něco více, bavíme-li se o náročných úlohách. Při běžném používání jsou oba dva telefony chladné a nemají tendenci k přehřívání. Když už k zahřátí dojde, děje se tak zpravidla v pravém horním rohu vedle fotoaparátů, což je logické. Právě tam se totiž nachází čipsety. Po všech testech měl Galaxy S24 Plus o něco teplejší displej, ale nešlo o výrazný rozdíl.

Výdrž baterie v praxi

Jak můžete vidět v benchmarcích, Galaxy S24 Ultra je o něco efektivnější, což nepřisuzuji čipsetu jako takovému, ale spíše větší odpařovací komoře. Ve stejných testech spotřebovala Ultra méně baterie a zároveň méně topila. V praxi vám tedy Samsung se Snapdragonem vydrží déle, pokud patříte mezi opravdové „heavy usery“ a často (a dlouho) na telefonu hrajete hry, stříháte video, upravujete fotografie, používáte fotoaparát nebo děláte další pro telefon velmi náročné úkony.

Jenomže každodenní používání ukazuje něco trochu jiného. Oba dva telefony mám v tuto chvíli 6 dní a snažím se k ním být co nejvíce férový. Takže když půl hodiny scrolluju Instagramem na Ultře, dám ji pak do kapsy a to samé dělám na S24+. V obou modelech je samozřejmě SIM karta, u obou je nastaven jas na automatiku, oba používám v QHD+ režimu.

Výsledky se samozřejmě budou lišit kus od kusu, NL Tech ukázal svůj test:

Benchmarks + battery life comparison | Samsung Galaxy S24 series

Sám se nepovažuji za úplně náročného uživatele, pokud bych se smířil s horšími fotoaparáty, v dnešní nabídce Androidů bych si s přehledem vybral hlavní telefon do 10 tisíc korun. Tu a tam sestříhám nějaké video, ale největší čas jednoznačně trávím v prohlížeči, na sociálních sítích, v e-mailech a různých kecálcích. A tady mi subjektivně přijde Galaxy S24+ krapet silnější. Rozdíl není příliš velký, je to maximálně hodina, přesto je fajn vědět, že se Exynos zbavil svých hlavních neduhů, mezi které bezpochyby právě energetická efektivita. Na telefony zkrátka nebyl spoleh.

Samsung Galaxy S24 Ultra (S928B) Kde koupit: Cena od: 35 490 Kč Koupit

Když jsem používal Galaxy S22, jeden den mi ukazovala 3,5 hodiny zapnutého displeje, druhý den 6 hodin. Telefon jsem odložil, za hodinu k němu přišel a najednou měl o 5-10 % menší kapacitu. Jen tak. Bez jakékoliv zátěže. A to se u nové generace naštěstí neděje, Galaxy S24 Plus drží krok s Ultrou a v některých případech ji dokonce překoná. A když mi oba telefony leží přes noc na stole, Ultře zpravidla ubyde 4-5 % baterie, zatímco Plusko si vezme ve stand-by pouze 2-3 %.



Plynulost systému

Nejvíce jsem nebyl překvapený z výsledků benchmarků, to mě jako běžného uživatele ani moc nezajímá. Ve hrách i střihu videa mají oba dva čipsety srovnatelný výkon, avšak Exynos vždy ztrácel v samotném uživatelském zážitku. Například u telefonů Galaxy S22 byl rozdíl propastný, zatímco verze se Snapdragonem 8 Gen 1 běžela jako po másle, evropští uživatelé museli s Exynosem 2200 strpět trhané animace, delší načítání aplikací, zahřívání i při běžném používání, pomalé vyskakování klávesnice a další nepříjemnosti. Právě proto nemám k čipsetům od Samsungu největší sympatie, s hrubým výkonem nikdy problém nebyl.

Proto jsem byl nejvíce ze všeho zvědavý na to, zda se Samsungu podařilo tyto neduhy odladit a mohu s potěšením říci, že při běžném používání není mezi Galaxy S24 Plus s Exynosem a Galaxy S24 Ultra se Snapdragonem žádný pozorovatelný rozdíl. Oba dva telefony jsou extrémně plynulé, animace se nesekají a oba jsou na dotek příjemně chladné. Jestliže tedy máte s Exynosem negativní zkušenost a teď jste na vážkách, zda znovu „vkročit do stejné vody“, nemám sebemenší důvod vám jej nedoporučit, což bych před dvěma lety určitě neudělal.

Samsung sice pokračuje v rozdělování trhu, ale teď to má jeden podstatný rozdíl – oba čipsety jsou srovnatelné a ani jeden nezpůsobuje problémy při běžném ani náročnějším používání.

Komerční sdělení Mobil Pohotovost Nový Samsung Galaxy S24 přeobjednáte absolutně nejvýhodněji u Mobil Pohotovosti, a to už od 165 Kč x 26 měsíců díky speciální službě Dopředný výkup. V prvních dnech navíc ušetříte až 5 500 Kč a získáte ten nejlepší dárek – záruku na 3 roky zcela zdarma! Veškeré podrobnosti zjistíte na mp.cz/galaxys24.

Co říkáte na výsledky Exynosu 2400?

Zdroj: Vlastní, AndroidAuthority