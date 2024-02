Xiaomi 14 po listopadovém představení v Číně konečně zamířilo do Evropy

Kompaktní telefon potěší nádherným displejem, parádním zpracováním i špičkovými foťáky

Mezigeneračně se posunula také výdrž baterie, Snapdragon 8 Gen 3 ale umí pořádně zatopit

Xiaomi 14 je pokračovatelem jednoho z nejpovedenějších telefonů loňského roku. Základní Xiaomi 13 mi přišlo svého představení v listopadu 2022 neskutečně sympatické. Kompaktních vlajek je na trhu jako šafránu a čínská firma na to šla správnou cestou – vytvořit důstojnou konkurenci Galaxy S23. Letos je vlastně záměr dost podobný, Xiaomi 14 rozhodně není revoluční, ale faceliftem prošly právě ty části, kde telefon nejvíce zaostával za konkurencí. Je lepší než Galaxy S24? Vyplatí se jeho koupě? A pro koho je vlastně takový telefon určený? Na to a mnohem více si odpovíme v následujícím textu.

Obsah recenze Xiaomi 14

Xiaomi 14: Obsah balení

Pokud jste v posledních třech letech rozbalovali v podstatě jakýkoliv telefon od Xiaomi, Redmi nebo POCO, obsah balení vás rozhodně nepřekvapí. Jestliže jste ale kupovali vlajku od jiného výrobce, pak možná ano. V krabičce se totiž nachází pěkné černé pouzdro s matným povrchem, díky němuž telefon nevyklouzává z ruky a působí na mě mnohem kvalitněji než klasické čiré pouzdro, které za pár měsíců zežloutne. Součástí je také nabíjecí kabel a 90W adaptér.

Tady si možná trochu rýpnu. V každé recenzi čínského telefonu chválím nabíječku v balení a jinak tomu není ani u tohoto telefonu. Standard to bohužel dávno není, takže je příjemné vidět, že Xiaomi nechce šetřit. Nebo možná ano, ale jinde. Možná bych ale po těch letech zvážil přechod na USB-C. Adaptér má totiž USB-A koncovku, stejně tak i jeden konec kabelu. Není to velký problém, ale jsme v roce 2024 a většina ostatních vlajek už na tento standard přešla. Nebo prostě udělat hybrid jako Huawei – kabel by mohl být čistě USB-C a na adaptér by se mohl přidat USB-C konektor, ale zároveň by byl zachovaný ten s USB-A. Ať si uživatel sám vybere.

Xiaomi 14: Specifikace

Specifikace Xiaomi 14 Displej 6,36″ LTPO OLED, 2670 x 1200, 120Hz, 3000 nitů (špička), HDR10+, Always-On Ochranné sklo Gorilla Glass Victus (1. generace) Rozměry a váha 152.8 x 71.5 x 8.2 mm, 188 gramů Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Paměť 12/16 GB LPDDR5X RAM, 256/512 GB UFS 4.0 Software Android 14, HyperOS, 5 let aktualizací Baterie 4610mAh, 90W kabelové, 50W bezdrátové, 10W reverzní nabíjení Hlavní kamera 50MP širokoúhlý, 50MP teleobjektiv (3,2x), 50MP ultraširoký Selfie kamera 32MP Konektivita Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Dual SIM, eSIM Tělo boční rám z lesklého kovu, skleněná záda Certifikace IP68 Stylus Není Reproduktory Stereo, Dolby Atmos Cena od 21 990 Kč

Lehká, ale velmi povedená evoluce sympatického kompaktu

Jak jsem nastínil v úvodu, Xiaomi 13 se mi vždy líbilo a logicky se mi tak líbí i jeho nástupce. Xiaomi 14 je neskutečný sympaťák a nasadil mi poměrně vážného brouka do hlavy, zda opravdu potřebuji k životu obrovský mobil s vahou téměř čtvrt kila. Telefon je sice o něco větší než základní Galaxy S24, ale také je o poznání menší než drtivá většina ostatních telefonů jako OnePlus 12, Honor Magic6 (Pro), nebo vivo X100 (Pro). Velikostí se nejvíce blíží iPhonu 15 a Pixelu 8, takže nelze říct, že je to vyloženě prcek, ale na dnešní poměry je v rukou doopravdy hodně příjemný. Po více než měsíčním testování Galaxy S24 Ultra jsem zkrátka cítil v rukou úlevu.

V mnou testované zelené variantě to telefonu sluší. Líbila se mi už na renderech a tajně jsem doufal, že nám české zastoupení pošle právě tuhle verzi. S loňskou zelenou u Xiaomi 13 nemá tento odstín mnoho společného. Je mnohem tmavší. Co se týče vzhledu jako takového, nejvýraznější změnou je obří čtverec v podobě modulu fotoaparátů na zadní straně. Tím sice disponoval už loňský model, ale nebyl tak veliký. Tady je poměr modulu ke zbytku těla podobný jako třeba u iPhonu 15 Pro.

Materiály jsou zde samozřejmě prémiové, boční rám je z lesklého kovu, což sebou nese samozřejmě úskalí v podobě velmi snadného zamaštění, na druhou stranu jej zrovna tato konkrétní verze docela dobře maskuje (na poměry lesklých materiálů) a telefon s ním zkrátka vypadá dobře. Nejsem si jistý, zda by podobný dojem udělal matný rám. Zadní strana je tvořena ze skla, případně z umělé kůže, ale tato verze se v Evropě neprodává, což je rozhodně škoda. Xiaomi telefonům totiž dost sluší – připomeňme si třeba starší Xiaomi 13T Pro v té parádní modré.

Xiaomi předloni poprvé přineslo certifikaci IP68 a letos samozřejmě nechybí. Stereo reproduktory jsou na takto malý telefon docela fajn, řekl bych, že pocitově trochu lepší než u Galaxy S24. Jsou až nečekaně hlasité, nechrčí a mají v rámci mobilních telefonů plný projev. Basy nejsou nejsilnější složkou, dovedl bych si jich představit více, ale to je jen drobnost. Na zvuk si určitě stěžovat nebudete.

Xiaomi konečně nasadilo také rychlejší řadič USB-C 3.2, takže přetahování videí a fotografií do počítače není taková otrava. Loňský model se musel spolehnout na USB-C 2.0. Vedle konektoru se nachází šuplík na dvě SIM karty, tu si ale můžete přidat také jako eSIM. U prémiovějších telefonů Xiaomi je standardem také velmi kvalitní haptická odezva, která je velmi podobná jako loni, ale přijde mi krapet detailnější.

Špičková je rovněž konektivita, i základní Xiaomi 14 podporuje Wi-Fi 7 a nejnovější Bluetooth 5.4, NFC snad ani netřeba u telefonů dnes zmiňovat.



Xiaomi 14: Špičkový displej a konečně s LTPO

Čínské telefony (a teď nemyslím nutně jen Xiaomi, ale třeba také Honor či OnePlus) mají zpravidla displeje naprosto vynikající a to se nemusíme bavit jen o vlajkách, ale i budget telefonech do 10 tisíc korun. Není proto divu, že u telefonu, jehož cenovka přesahuje 20 tisíc korun, je panel naprostá špička. Díváme se na 6,36palcový OLED panel s rozlišením 2670 x 1200 pixelů s podporou Dolby Vision a HDR10+, přičemž právě v HDR disponuje špičkovou svítivostí až 3000 nitů.

Pokrývá jej starší typ skla Gorilla Glass Victus (1. generace) a uprostřed se pochopitelně nachází docela malý průstřel se selfie kamerou. Panel má o něco sytější nastavení, Xiaomi nám naštěstí už roky dává vybrat z různých barevných prostorů a tak si může displej každý nastavit podle sebe.

Osobně mám kontrastnější nastavení rád a tak jsem neměl potřebu nic měnit. Subjektivně mi panel přijde o něco málo kvalitnější než u Galaxy S24 (nejmenšího modelu) a hned na první pohled si nelze nevšimnout extrémně tenkých rámečků (1,71 mm). Tohle je něco, za co zaslouží Xiaomi pochvalu. Displej je pěkně rovný, nemusí širší rámečky maskovat zaoblením a přesto jsou tak tenké, že bych snad displej nazval bezrámečkovým, jak výrobci rádi uvádějí v PR materiálech třeba u televizorů.

Optická čtečka otisků prstů je fajn, pravděpodobně je úplně stejná jako loni. Nezaznamenal jsem žádné citelné zrychlení, což ale nevadí. Samsung ji má podle mě lepší, ale i Xiaomi reaguje na dotyk velmi svižně.



Snapdragon 8 Gen 3 rád přitopí. A ne málo!

Xiaomi bývá pravidelně prvním výrobcem, který nasazuje nové čipy od Qualcommu a ani loni tomu nebylo jinak. Řada Xiaomi 14 byla vůbec první, která používala Snapdragon 8 Gen 3. Do Evropy se však telefony dostávají s několikaměsíčním zpožděním a prvenství čínské firmě vyfoukl Samsung se svou upravenou verzí. V mém konkrétním kousku dopomáhá 16 GB LPPDR5X RAM a 512GB úložiště typu UFS 4.0. V Česku bude však k dostání verze s pouze 12 GB RAM. Na papíře se tedy díváme na naprostou špičku Android scény a vlajkový zážitek se vším všudy.

Ale jak jsem loni Snapdragon 8 Gen 2 vesměs chválil, protože se Qualcomm po dlouhé době vrátil do továren TSMC a uzavřel nepříliš povedenou éru se Samsungem, letos se díváme na menší facelift. Jak jsem zmiňoval už v recenzi Honor Magic V2, loňský Snapdragon byl možná zkrátka až příliš povedený, ať už se bavíme o hrubém výkonu, energetické efektivitě nebo (ne)zahřívání. Na něj mají ale samozřejmě obří vliv i samotní výrobci, kteří rozhodují o chlazení. A to mě zatím úplně nepřesvědčilo.

Telefon topí v porovnání s Galaxy S24 Ultra či Honor Magic6 Pro citelně více. Při běžném používání to pochopitelně nepoznáte, v 90 % případů je vše v pořádku. Ale při delším hraní náročných her, natáčení 4K videa nebo spuštění benchmarku se telefon zahřívá, až je to nepříjemné. A není to jen můj pocit, AnTuTu mi během testování ukázalo až 47,1 stupně Celsia. To je naprosto šílená hodnota, upřímně si nepamatuji telefon, který by se zahřál na téměř 50 stupňů a řekl bych, že si v tomto ohledu odnáší smutné prvenství.

V redakci máme ještě jeden kus, který podobnými problémy netrpěl a zahřál se na stále přijatelných (ale také docela vysokých) 40 stupňů, ale abych podobné problémy vyloučil, musel bych otestovat více kusů. Xiaomi však přislíbilo, že problém vyřeší v aktualizaci, která by měla přijít ještě dnes. Do recenze tedy záhy doplním screenshot z AnTuTu.

Pokud ale pominu problémy s přehříváním, a zdůrazňuji, že se jedná doopravdy jen o situace, kdy telefon delší dobu ždímete na naprosté maximum (jinými slovy bych na tento problém nebral takový zřetel, patříte-li mezi běžné uživatele), funguje samozřejmě výborně. V AnTuTu si odnesl skóre 1 941 783 bodů, druhý testovaný kus dokonce překonal 2 miliony. Telefon je tedy výkonnější než Samsung Galaxy S24 Ultra. V Geekbench 6 se díváme na skóre 2190 bodů v jednojádrovém testu a 6780 bodů ve vícejádrovém testování.

Genshin Impact není problém rozběhnout na nejvyšší grafické nastavení na 53 – 60 fps (testováno ve startovní lokaci), mé oblíbené Diablo Immortal běží na stabilních 60 fps. Detaily ale doporučuji trochu stáhnout, protože dost ždímou baterii. Za 45 minut hraní Diabla mi telefon schroustl asi 15 %, pokud jsem ubral detaily na střední, bylo to kolem 8-9 %.

Pro další testování jsem vzal minutové 4K video a vyexportoval ho v Capcutu. Xiaomi 14 s ním bylo hotové za 40 vteřin, Galaxy S24 Ultra za 43 vteřin, Honor Magic 6 Pro za 44 vteřin a vivo X100 Pro za 39 vteřin. Rozdíly jsou tedy minimální, což je logické, když všechny telefony využívají Snapdragon 8 Gen 3 vyjma viva, které vsadilo na konkurenční MediaTek.



Android 14 s nadstavbou HyperOS funguje skvěle

Už z krabičky je Xiaomi 14 samozřejmě vybaveno nadstavbou HyperOS, která je postavena okolo Androidu 14. Výrobce se zaručil za 4 roky hlavních aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat, což je na dnešní poměry lehký nadprůměr. Na jednu stranu existují výrobci, kteří mají tu odvahu, podporovat telefony za desítky tisíc pouze 2 roky, ale Samsung s Googlem a jejich sedmiletou podporou ukazují, že to jde ještě lépe. První majitele to pravděpodobně zajímat nemusí, Android 18 už v Xiaomi 14 stejně nejspíš nezažijí.

O HyperOS jsme toho napsali na Svět Androida mnoho, ale přesto si pojďme alespoň to hlavní zopakovat. Stále platí, že HyperOS je pouze přejmenované MIUI. Nečekejte od něj žádnou revoluci, ať už ve funkčnosti nebo vzhledu uživatelského rozhraní. Pokud vám čínská nadstavba v minulosti nevyhovovala, je jisté, že ji nebudete mít rádi ani pod novým jménem. Osobně ale nemám důvod ji nemít rád. Funguje naprosto příkladně co se plynulosti týče, pokud jsem o Galaxy S24 Ultra tvrdil, že jde o nejvíce „snappy“ telefon, který jsem kdy používal, Xiaomi 14 je objektivně ještě trochu rychlejší a to zejména díky rychlejším a kratším animacím. Reakce systému jsou bleskurychlé, za přibližně týden používání jsem se nesetkal s jediným zásekem a po stránce odladěnosti zkrátka není co vytknout.

HyperOS přináší z mého pohledu dvě nejvýraznější grafické změny. Tu první si můžete vybrat už při prvotním nastavení telefonu. Nové písmo MiSans je o něco hezčí než to výchozí. Rozdílu si možná nevšimnete hned, ale pokud pak přesedláte na starší MIUI (nebo jiný telefon), odlišnost uvidíte. Alespoň já jsem to tak při testování měl. Druhou a mnohem výraznější novinkou, je možnost podrobného nastavení zamykací obrazovky a Always-On. Tomu se začal v minulosti hodně věnovat Samsung s Applem a Xiaomi následuje. Pokud máte obecně rádi personalizaci systému, HyperOS nabízí hromadu nastavení, ale například Dynamic Color, které je součástí Material You (a tedy Androidu jako takového), čínská firma úplně ignoruje. Nebudu to ale úplně vyčítat, Xiaomi se zkrátka rozhodlo jít po vlastní designové ose. S tou se pojí samozřejmě i vkusné tapety v čele s těmi živými (Super tapety vypadají pořád skvěle, zejména ty vesmírné).

Notifikační centrum je samozřejmě oddělené od toho ovládacího, zobrazíte jej potažením zleva, ovládací prvky pak zprava. A dál? Velké změny se odehrály v nabídce Nastavení, které je nyní krapet přehlednější, ale na druhou stranu si na něj můžete chvíli zvykat a některé specifické funkce budete chvíli hledat.

Jediné výraznější negativum shledávám v případě HyperOS u předinstalovaných aplikací a bloatwaru. Nevidím jediný důvod, proč by měla mít prémiová vlajková loď předinstalované aplikace jako Aliexpress, TikTok, Booking či Amazon Shopping, úplně po chuti mi nejsou ani výchozí aplikace od Xiaomi jako Mi Browser nebo Mi Video nebo Hudba. Ty navíc nemůžete jednoduše odinstalovat, takže vám nezbývá nic jiného, než vytvořit úplně zbytečnou složku (nemusím asi úplně zmiňovat, jakého smajlíka ji přiřazuji, každý si domyslí), tam je všechny schovám a už nikdy nespustím.



Výdrž baterie: Bezproblémová, celodenní a spolehlivá

Při prvních hodinách testování Xiaomi 14 jsem měl zdaleka největší obavy o výdrž baterie. Jak už jsem říkal – jsem zvyklý na velká pádla jako Galaxy S23 Ultra, nově Galaxy S24 Ultra a Honor Magic6 Pro, kam může díky velikosti výrobce narvat větší baterii. U Ultry se pravidelně dívám na 8 (a více) hodin zapnutého displeje, takže mám v tomto ohledu docela vysoké standardy. Fyziku samozřejmě neoklamete, ale skvělým odladěním systému, lze výdrž dramaticky zlepšit a to se Xiaomi povedlo.

Na poměry takto malého telefonu stále velká 4610mAh baterie drží tempo po celý den bez sebemenšího problému a to i při náročnějším používání, kdy jsem často fotil. V náročnější dny telefon ukazoval 6 hodin zapnutého displeje, v ty méně náročné dokonce o hodinku více, což je na kompaktní vlajku uspokojující výsledek. V noci si telefon vezme něco mezi 3-4 %.

Když procenta začnou klesat, zapojí se do hry 90W nabíjecí adaptér, který je schopen doplnit šťávu na 100% za nějakých 38 minut. Telefon umí samozřejmě i bezdrátové nabíjení výkonem až 50 W, avšak pouze s proprietální nabíječkou, která v Česku stojí přes tisícovku. Nabití sluchátek či hodinek vyřešíte díky 10W reverznímu nabíjení.



Fotoaparáty Leica jsou super, velké vylepšení u selfie kamery

Kategorií, již je potřeba velké pozornosti, jsou v případě Xiaomi 14 rozhodně fotoaparáty. Ty totiž dostaly oproti loňsku několik signifikantních vylepšení. Mezi ty hlavní patří nový hlavní fotoaparát OmniVision OV50H (marketingově označován jako Light Hunter 900), který je mnohem větší než IMX800 u Xiaomi 13. Má velikost 1/1,31 palce, rozlišení 50 MP a světelnost f/1,6. Samozřejmostí je optická stabilizace a laserové ostření.

Díky spolupráci s Leicou si lze vybrat ve fotoaplikaci mezi dvěma režimy – Leica Vibrant a Leica Authentic. Podrobněji jsem oba režimy rozebíral v samostatném článku, ale pojďme si odlišnosti v rychlosti zopakovat. Vibrant je režimem, který produkuje typicky líbivé a saturovanější fotky, Authentic pak (jak už název napovídá) zachycuje scény věrněji a tak, jak ve skutečnosti vypadají.

Osobně dávám přednost právě Authentic a to z jednoduchého důvodu – fotografie mají totiž své kouzlo a troufám si říct, že podobné snímky žádným jiným telefonem nevyfotíte, výjimkou mohou být snad jen dražší telefony Sony. Ty jsou ale ještě věrnější a 90 % uživatelům budou připadat nudné.

Hlavní fotoaparát podává naprosto skvělé výkony a je na první pohled mnohem lepší než loni. Z mého pohledu je Xiaomi 14 nejlépe fotící malou vlajkou, která často zatopí i „Pro/Ultra“ modelům jiných značek. Navíc i v režimu Vibrant (který jsem použil pro testování) má svá specifika.

Základní Galaxy S24 nefotí zdaleka tak dobře, ale za to má krapet lepší video. Ostatně se sami mrkněte na porovnání s vivo X100 Pro, Galaxy S24 Ultra a Honor Magic6 Pro. Podotýkám, že toto srovnání není vůči Xiaomi 14 úplně fér, protože je ze všech nejlevnější, ale Xiaomi 14 Pro se u nás bohužel neprodává. A vlastně jediným rozdílem (u hlavního foťáku) je přítomnost variabilní clony, kterou menší model nedisponuje.

Výsledné 12,5MP snímky mají přirozenou ostrost, hromadu detailů a široký dynamický rozsah. Největší posun ale vidím u nočních fotek, které mají špičkovou kvalitu. Šumu je jako šafránu a po přiblížení mají někdy více detailů než ostatní zmíněné vlajky. Xiaomi 14 zkrátka klame tělem a fotí lépe, než bych u „základní“ vlajky čekal.

Dalším objektivem je 50MP teleobjektiv se světelností f/2.0, optickou stabilizací a schopností zachycovat makro snímky od 10cm vzdálenosti. Ten na dražší konkurenty nemá v digitálním zoomu, ale budeme-li se bavit čistě o tom 3,2násobném nativním, je rovněž velmi dobrý. Šumu je i v noci málo, barvy korespondují s hlavním fotoaparátem a pochválit musím také špičkové oddělení objektů v portrétním režimu.

Posledním senzorem je samozřejmě ultraširoký fotoaparát, rovněž s rozlišením 50 MP a světelností f/2,2. Přestože jde o nejslabší objektiv ze všech tří, se stále nemá Xiaomi za co stydět. Na vlajkovou loď za 22 tisíc je naprosto důstojný, za dne s ním pořídíte pěkné snímky. V krajích se občas ztrácí detaily a úhel záběru 115 stupňů není úplně nejlepší hodnota na trhu.

Video je telefon schopen natáčet až v 8K při 24 snímcích za sekundu, použitelnější však bude 4K při 30/60 fps. Pochválit musím stabilizaci, která se opět vyrovná dražším Androidům, díky níž telefon nemá tendenci přeostřovat a vytvářet artefakty. Vlastně jediná výtka míří k barevné (ne)přesnosti, což je trochu zvláštní, protože u fotek je vše v pořádku. Třeba pomůže budoucí softwarový update. Není to nic hrozného, ale Xiaomi vykresluje scény kontrastněji a někdy úplně netrefí odstíny.

Velký upgrade proběhl rovněž u selfie kamery, která umí konečně nahrávat video ve 4K až při 60 fps. Možná byste si mysleli, že to je u vlajek standard, ale ještě loni tomu tak bohužel u Xiaomi nebylo. Kvalita videa je velmi dobrá, snímky ze selfie kamerky jsou na vlajkovou úroveň průměrem – nijak extra mě neoslovily (třeba Galaxy S24 má selfie kameru z mého pohledu krapet lepší), ale zároveň neurazily. Na vlogování a natáčení Instagram Reels/TikToků bude bohatě stačit a navíc můžete využít funkci čtecího zařízení.



Xiaomi 14: Cena a dostupnost

Xiaomi 14 se v České republice prodává ve třech barevných variantách – zelené, bílé a černé (Jade Green, White, Black), základní 12/256GB verze vychází na 21 999 Kč. Dvojnásobné úložiště (512 GB) stojí 24 499 Kč. Od 26. února do 18. března bude možné zakoupit verzi s větším úložištěm za cenu menšího, za recenzi pak dostanete zdarma Xiaomi Smart Band 8 Pro či sluchátka Redmi Buds 5 Pro zdarma. Podrobné informace naleznete na www.xiaomipromo.cz.



Závěrečné zhodnocení

Xiaomi 14 je téměř dokonalým faceliftem loňského Xiaomi 13. Z tohoto modelu bych na něj asi nepřecházel, netoužíte-li po výrazně lepších fotoaparátech (převážně tom hlavním). Jinak jde ale o důstojnou konkurenci, po které bych sáhl možná raději než po základní Galaxy S24, která je Xiaomi 14 nejblíže rozměry i českou cenou. Z mého pohledu má čínský kompakt větší charakter, který mi neskutečně sednul, ať už je řeč o fotoaparátech, bleskurychlém systému, parádním displeji nebo vkusném (ale zároveň poněkud nepraktickém) designu. Nadstavba One UI mi čistě funkcemi přijde praktičtější, avšak HyperOS je vyspělý systém a byla radost jej používat. Ale chápu, že nemusí sednout každému. Volba je tedy čistě na vás – dáte přednost telefonu s lepšími fotoaparáty a hardwarovými specifikacemi obecně, nebo upřednostníte uživatelské rozhraní a delší softwarovou podporu? Na to už si musíte odpovědět sami. Za sebe říkám, že Xiaomi 14 je aktuálně nejlepší malá vlajka, kterou si můžete koupit.

Klady + kompaktní rozměry a minimalistický design

+ špičkový AMOLED panel s LTPO a jasem až 3000 nitů

+ extrémně tenké rámečky okolo displeje

+ podpora nejnovějších standardů Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4

+ excelentní výkon čipsetu Snapdragon 8 Gen 3

+ na dané poměry solidní výdrž baterie

+ skvěle vyladěná nadstavba HyperOS

+ nad očekávání dobré fotoaparáty Leica

+ 90W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení

+ rozumně nastavená cena

+ praktické ochranné pouzdro součástí balení

Zápory – přehřívání při náročných operacích

– ochranné sklo Gorilla Glass mohl být novějšího typu

Hodnocení redakce: 92 / 100 %

Jaký je váš názor na Xiaomi 14?

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti Xiaomi.