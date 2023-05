Leica Vibrant a Leica Authentic patří ke dvěma základním stylům

Nejedná se přitom o běžné filtry, které znáte z ostatních telefonů

Pokusíme se zjistit, který je lepší

Xiaomi představilo poprvé s řadou Xiaomi 12S také spolupráci s německou Leicou, která se odpojila od Huawei, aby se o pár měsíců později přidala k jiné čínské značce. V našich recenzích a testech jsem tuto spolupráci chválil a přijde mi, že právě Xiaomi z ní umí vytřískat mnohem více, než tehdy Huawei. To je ale na jiné povídání. Dnes se mrkneme na to, jak velký rozdíl je mezi dvěma základními režimy – Leica Vibrant a Leica Authentic. Zodpovíme si, který je podle nás lepší a ukážeme si, jak velké rozdíly umí mezi oběma módy být.

Na kterých telefonech můžete používat režimy Leica?

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Pro začátek se hodí zmínit, že ať už máte jakýkoliv z výše uvedených telefonů (s největší pravděpodobností ale jeden ze dvou posledních, ostatní se u nás neprodávají), budete si muset zvolit právě buď mezi Leica Authentic a Leica Vibrant, žádný výchozí styl přímo od Xiaomi tu není. Naštěstí není nic podobného vůbec potřeba, protože jsou režimy natolik jiné, že si každý vybere ten svůj. Možná si teď říkáte, proč se tu rozepisujeme jen o dvou odlišných filtrech, jenže Leica Authentic, ani Leica Vibrant nejsou filtry. Tedy, ty jsou tu také, ale jsou patřičně označené. Je to nastavení kalibrace fotoaparátů už v základu, takže jsou nastaveny jinak nejen barvy, ale celý postprocesing funguje zcela odlišně. Tu doostří více, jindy zase nechá vyniknout stíny a nebo pracuje jinak s dynamickým rozsahem.

Na některých scénách vynikne rozdíl mezi oběma režimy více, na některých zase méně. Třeba tady u červené kytky není propastný rozdíl v barevnosti, ale pozadí (hlína a dřevo) je u režimu Authentic tmavší a takové osobitější. Stejně tak můžeme zmínit hned další fotku v centru Karlových Varů, kdy má opět Authentic o něco “depresivnější” nádech, což by ale odpovídalo realitě. Přestože byla focena po obědě bylo v tu dobu počasí pod psa a nebe nebylo tak bílé, jako se nám snaží ukázat Vibrant, který jinak pracuje s HDR.

Leica Vibrant nabízí obecně podobný styl, jako ostatní telefony. Fotografie mají živé barvy, vysoký kontrast a vidíme zde agresivnější zasažení postprocesingu, avšak jsou fotky stále věrné. Není to ale nic extra, co byste neviděli u mobilů jiných výrobců. Teď se bavím o zpracování fotografie, nikoliv její kvalitě. Vibrant pracuje s HDR mnohem častěji, nebo lépe řečeno vždycky a na fotkách je to vidět třeba v podvečer, kdy Vibrant fotku typicky trochu zesvětlí, zatímco Authentic se snaží scénu zachytit co možná nejvěrněji, alespoň co se světla týče.

Barvy jsou někdy věrnější a celkově jsou fotky tak nějak méně umělé. Právě tento režim jsem si zamiloval, jelikož dělá fotky, které konkurence neumí. Nedokážu říct, jestli jsou lepší, nebo horší, ale jsou zkrátka jiné a mají něco do sebe a právě práce s dynamickým rozsahem dělá největší rozdíl, protože jej v tomto režimu Xiaomi dost krotí, což je super unikátní a moc se mi to líbí. Najednou máte pocit, jako byste skutečně fotili fotoaparátem.

A právě proto je Leica Authentic i můj favorit a přišlo by mi až hříšné používat namísto něj tradičnější Vibrant, který je více “mainstreamový”. To je ale tím, že se mi celkově fotky nejen z Authentic režimu, ale také Leica foťáků moc líbí a je rozhodně fajn mít něco podobného i v mobilu. Pro fajnšmekry ho tedy můžu jen doporučit, nebo zkrátka můžete režimy střídat, je to otázka jednoho klepnutí v aplikaci. Pokud byste se chtěli mrknout na fotografie v plné kvalitě, můžete tak učinit v našem albu.

Který režim preferujete vy?

Za zapůjčení obou telefonů děkujeme firmě Xiaomi.