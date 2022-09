Xiaomi 12S Ultra vs. Galaxy S22 Ultra: střetnutí dvou králů

Telefon Xiaomi 12S Ultra se u nás bohužel oficiálně neprodává, ovšem české zastoupení společnosti Xiaomi nám jej nabídlo na kratší vyzkoušení, což jsme samozřejmě nemohli odmítnout. Vzhledem k tomu, že máme možnost mobil používat jen několik hodin vám nepřineseme plnohodnotnou recenzi, namísto toho jsme se rozhodli sepsat první dojmy a postavit vedle něj Galaxy S22 Ultra. Srovnáme si tedy nejen výkon a konstrukci, ale samozřejmě také fotoaparáty, které jsou jedním z hlavních taháků obou telefonů.

Pojďme si ale telefon Xiaomi 12S Ultra nejprve představit. Nemůžeme začít ničím jiným než tím skvostným 6,73palcovým AMOLED panelem s rozlišením 3200 x 1440 pixelů. To nám dává jemnost 522 pixelů na palec. Počítat můžeme také s technologií LTPO 2.0 (Xiaomi ji říká AdaptiveSync Pro) a obnovovací frekvencí 120 Hz. Pokrývá jej pak ochranné sklo Gorilla Glass Victus a maximální jas se dokáže v případě přehrávání HDR obsahu vyšplhat až na 1500 nitů. Displej Galaxy S22 Ultra nám přišel o ještě o něco jasnější, což potvrzují i specifikace.

Samotná ergonomie je pak spíše otázka vkusu, ale Xiaomi 12S Ultra se nám v ruce drželo díky zaobleným rámečkům lépe a pocitově je o něco menší. Nakonec to ale nebyl pouze pocit. Samsung je totiž delší a širší. Zapomenout nesmíme ani na použité materiály. Zatímco jihokorejský výrobce sází na matné sklo, Xiaomi přichází s ekologickou kůží, která má texturu připomínající zrcadlovky, což se nám líbí. Za prvé je praktická, takže se na ní nezachytávají žádné otisky prstů a za druhé se v ruce drží dobře a neklouže. To se o konkurentovi říct nedá.

Celkově se nám zpracování 12S Ultra zamlouvá a podle nás jde o ten vůbec nejhezčí mobil, který kdy vyjel z dílny Xiaomi. Podíl na tom mají samozřejmě i fotoaparáty a především ten obří modul se zlatým proužkem.

Galaxy S22 Ultra Xiaomi 12S Ultra 6,8″ Dynamic AMOLED 2X, 3088 x 1440, LTPO, 120 Hz 6,73″ AMOLED, 3200 x 1440, LTPO 2.0, 120 Hz rozměry 163.3 x 77.9 x 8.9 mm , váha 228 gramů rozměry 163.2 x 75 x 9.1 mm, váha 225 gramů IP68 certifikace IP68 certifikace Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 8/12 GB RAM, 256/512GB úložiště Samsung Exynos 2200, 8/12 GB RAM, 128/256/512GB úložiště 108Mpx + 10Mpx periskopický + 10Mpx teleobjektiv + 12Mpx ultraširoký 50,3Mpx + 48Mpx teleobjektiv + 48Mpx ultraširoký stereo reproduktory AKG stereo reproduktory Harman/Kardon od 25 000 Kč

v přepočtu asi 24 000 Kč

Ve výkonu se rovnat nemohou..

Pokračovat můžeme u systému a plynulosti, kde jasně vítězí Xiaomi v čele s dobře vyladěním MIUI. U One UI, především pak Exynos verzí telefonů se tu a tam setkáte s trhanými animacemi. Nejde o nic dramatického, ale vlajkové lodi za desítky tisíc korun by se ani taková maličkost neměla odpouštět. Kde ale Samsung jednoznačně vítězí je softwarová podpora, která slibuje až 4 roky hlavních Android aktualizací. Pomalu se dostáváme k výkonu obou telefonů. Čínský gigant do své chlouby vměstnal aktuálně nejvýkonnější Android čipset – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, který nedal Exynosu 2200 v procesorovém benchmarku žádnou šanci, jak můžete vidět na screenshotech.

Samozřejmě je potřeba brát ohled na to, že Exynos je o něco starší čip a tak se logicky nemůže vyrovnat novému Snapdragonu. Na druhou stranu už ztrácel i na klasický Snapdragon 8 Gen1. Exynos 2200 však Snapdragon 8+ Gen1 překonává ve Vulkan i OpenCL grafických benchmarcích.

Xiaomi a Leica odvádějí skvělou práci

Hlavní chloubou nového Xiaomi 12S Ultra je 50,3Mpx 23mm snímač Sony IMX989, což je největší fotoaparát v chytrých telefonech vůbec. Nechybí filtry Leica Authentic Look, který zachovává typicky přirozené podání firmy Leica a Leica Vibrant Look, který mixuje styl mezi Xiaomi a Leicou. Právě skrz tento filtr jsme fotili i snímky, které vidíte v porovnání.

Meet Xiaomi 12S Ultra | The New Era

Musíme podotknout, že celý ten hype okolo fotoaparátu byl oprávněný. Výsledné fotky mají nadprůměrnou kvalitu a to i na poli vlajkových telefonů. Vynikají především působivou úrovní detailů i po přiblížení a to i oproti S22 Ultra, z něhož vycházejí občas přeostřené snímky. Na druhou stranu jsou si fotoaparáty podobné a nejsme schopni s jistotou říct, který z nich fotí lépe. Asi je to otázka preference.

U videa je ale jasně vidět, že má Xiaomi náskok a to ať se bavíme o detailech, dynamickém rozsahu nebo přirozenějších barvách. Pokud máte zájem, můžete zapnout tzv. Steady Video PRO, které sice umožňuje natáčet pouze ve Full HD rozlišení a 30 snímcích, ale je neskutečně stabilní a to i přesto, že s telefonem mácháte jak smyslu zbavení. Za krátkou dobu testování jsme zkrátka nenašli u fotoaparátů slabinu. Fotografie v plné kvalitě si můžete stáhnout v našem sdíleném albu – Xiaomi 12S Ultra, Samsung Galaxy S22 Ultra.

Snad nám odpustíte, že jsme za těch pár hodin nestihli otestovat vše, na co jste od nás za normálních okolností zvyklí, jako třeba výdrž baterie. Pevně věříme, že vám článek přinesl alespoň základní porovnání mezi těmi nejlepšími Android telefony na trhu. Klidně se s námi do komentářů podělte o vaše dojmy. Líbí se vám více Xiaomi 12S Ultra, nebo byste dali přednost Samsungu? A co fotografie? Které zařízení fotí podle vás lépe?

Co říkáte na Xiaomi 12S Ultra?

Za zapůjčení telefonu děkujeme českému zastoupení společnosti Xiaomi.